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Пойет: «Удивлюсь, если Моуриньо за три года не возьмет трофей со „шпорами“»

сегодня, 08:43

Бывший наставник «Сандерленда» Густаво Пойет в разговоре со Stats Perform заявил, что будет удивлен, если Жозе Моуриньо в ближайшие годы не выиграет трофей в должности главного тренера «Тоттенхэма».

Время покажет, правильным ли было это решение (назначить Моуриньо главным тренером «Тоттенхэма» — ред.) Пока я готов сказать, что если ему дадут три года в клубе, я удивлюсь, если он не выиграет трофей за это время. Я буду очень сильно удивлен.   

Отметим, ранее Моуриньо заявил, что хочет выиграть титул чемпиона Англии с «Тоттенхэмом».

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 08:52
Не возьмёт конечно понторез
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