Пойет: «Удивлюсь, если Моуриньо за три года не возьмет трофей со „шпорами“»

Бывший наставник «Сандерленда» в разговоре со Stats Perform заявил, что будет удивлен, если в ближайшие годы не выиграет трофей в должности главного тренера «Тоттенхэма».

Время покажет, правильным ли было это решение (назначить Моуриньо главным тренером «Тоттенхэма» — ред.) Пока я готов сказать, что если ему дадут три года в клубе, я удивлюсь, если он не выиграет трофей за это время. Я буду очень сильно удивлен.