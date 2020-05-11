Рейтинг! Топ-10 замечательных французов в РПЛ

В чемпионат России забегал всего один англичанин, зато в нашем футболе оставили след 17 французов! «Соккер.ру» — о гражданах Франции в РПЛ.
Первые французы в чемпионате России появились без малого 20 лет назад: летом 2000-го к московскому «Торпедо» присоединился Жоанн Дюво, а Филиппе Азеведу подписал контракт с «Локомотивом». На двоих у них не набралось и десятка матчей за российские клубы, зато Дюво стал автором первого французского гола в РПЛ, поразив ворота «Зенита».
Естественно, Жоанн и Филиппе в топ-10 не попали, как не нашлось места Себастьяну Сансони, Габриэлю Обертану, Муниру Эль Хаймуру, Себастьяну «Мяснику» Пюигренье и прошлогоднему новичку «Краснодара» Реми Кабелья, который почти сразу получил тяжелую травму и не имел возможности проявить себя на дистанции.
Выступали в РПЛ еще несколько футболистов, которые могли похвастаться французским паспортом, но в отряд мушкетеров их не зачисляем, потому что на международной арене они представляли или представляют родину предков, так что не думайте, что мы забыли про Криса Мавинга (ДР Конго), Петруса Бумаля (Камерун) и Тома Фибеля (Гваделупа).
10 место. Флоран Синама-Понголь («Ростов») — 22 матча, 2 гола
Воспитанник «Гавра» в 17 лет подписал контракт с «Ливерпулем», а с берегов Мерси поехал в Мадрид, чтобы играть за «Атлетико». В сумме у него больше сотни матчей за два именитых европейских клуба, но карьера Флорана, начавшись в верхней точке, впоследствии катилась по наклонной. В 2012-м Синама-Понголя занесло в «Ростов», за который он забил пару голов, но чаще лечился, а уж после России форвард играл или пытался играть в футбол в США и даже в Таиланде.
9 место. Джибриль Сиссе («Кубань») — 25 матчей, 5 голов
Другой французский форвард с мерсисайдским прошлым играл в другом южном российском городе. Сиссе на момент подписания контракта с «Кубанью» было 32, и он успел результативно поиграть за «Осер», «Ливерпуль», «Марсель» и «Панатинаикос», да и за сборную Франции у Джибриля четыре десятка матчей. Конечно, в Краснодар француз приехал тусоваться и кадрить южных красавиц, но мастерство не пропьешь, так что даже без должной мотивации Сиссе удавалось иногда забивать.
8 место. Стив Жозеф-Ренет («Сибирь», «Крылья Советов») — 43 матча, 2 гола
Травмы доконали Стива и заставили его завершить карьеру в 29 лет, последним клубом в карьере французского защитника значатся «Крылья Советов», а впервые засветился в РПЛ он в рядах «Сибири». Когда здоровье не беспокоило, Жозеф-Ренет выглядел весьма недурно по меркам нашего чемпионата.
7 место. Вильям Ванкер («Динамо») — 42 матча, 2 гола
Ванкер не любит подолгу сидеть на одном месте, в «Динамо» этот полузащитник провел сезон 2014/15, а после этого успел поиграть за «Рому», «Марсель», «Антальяспор» и «Тулузу». Знатный путешественник. А еще Вильям — игрок настроения. У него есть безусловные задатки классного хавбека-дворецкого, вот Ванкеру через раз было скучно играть за «Динамо». Неоднозначный персонаж.
6 место. Йоан Молло («Крылья Советов», «Зенит») — 52 матча, 6 голов
Молло здорово играл за «Крылья Советов»: 4 голов и 11 результативных передач в 45 матчах, а вот переход в «Зенит» стал ошибкой, в клубе из Петербурга Йоан практически сразу оказался на задворках и растерял форму. Но сам факт, что один из грандов РПЛ обратил внимание на Молло, говорит о том, что у него были выдающиеся матчи. Как, например, против «Спартака» в чемпионском сезоне «красно-белых», когда «Крылышки» выиграли 4:0, а Йоан был неудержим и поучаствовал в двух голах. Была и сверхудачная игра против «Зенита»: волжане выиграли 3:1, а Молло оформил хет-трик из «ассистов».
5 место. Дамьен Ле Таллек («Мордовия») — 46 матчей, 1 гол
Начинал карьеру как нападающий, в молодости провел два года в дортмундской «Боруссии», но раскрыть свой талант так и не сумел. Да и вообще остался бы неприкаянным, если бы не приехал в Саранск к Юрию Сёмину, который перевел Дамьена из атаки в опорную зону. Тут-то и нашлось призвание Ле Таллека, который после полутора сезонов в «Мордовии» отправился в «Црвену Звезду», а оттуда — в «Монпелье». Возможно, мы еще увидим Дамьена в РПЛ: он собирается получить российский паспорт, а «Динамо» присматривается к полузащитнику.
4 место. Самуэль Жиго («Спартак») — 37 матчей, 5 голов
Результативный центральный защитник: Саму забил столько же голов, как Сиссе, и всего на один мяч меньше Молло, сыграв на 30% меньше матчей. Жиго — один из лидеров сегодняшнего «Спартака», причем не только по игре. Достаточно вспомнить, как француз схватил микрофон после победы над ЦСКА в кубковом дерби и принялся зажигать фанатов. Если останется в «Спартаке», имеет все шансы продвинуться выше в аналогичном рейтинге.
3 место. Янн М`Вила («Рубин») — 80 матчей, 3 гола
М`Вила — лидер среди французов по количеству матчей в России, и очевидно, что Янн — большой футболист, вот только лентяй знатный, и дисциплина хромает на обе ноги. Слабак не сыграл бы 22 матча за сборную Франции, где всегда дикая конкуренция. Когда М`Вила не валял дурака, то у «Рубина» появлялся топ-футболист в центре поля, но 12-миллионное вложение француз, конечно, не отработал. Кстати, должен был продолжить карьеру в «Динамо», контракт уже был заключен, но потом у «бело-голубых» сменилось руководство…
2 место. Лассана Диарра («Анжи», «Локомотив») — 45 матчей, 2 гола
У Диарра больше сотни матчей за «Реал», а на уровне РПЛ полузащитник просто разрывал, демонстрируя какой-то запредельный уровень игры в центре поля. Мячи притягивало к Лассу словно магнитом, в передачах он практически не ошибался — одно удовольствие наблюдать за работой такого мастера. Жаль, что карьера в РПЛ получилась рваной: у «Анжи» вскоре после прихода Диарра закончились деньги, а в «Локомотиве» француз поссорился с Кучуком и руководством.
1 место. Матье Вальбуэна («Динамо») — 40 матчей, 6 голов
Безоговорочное первое место у Матье Вальбуэна, которому хватило одного сезона в «Динамо», чтобы убедить всех в своей исключительности. У маленького француза 6 голов и 17 результативных передач в четырех десятках матчей за «Динамо», во время выступлений в РПЛ он не терял связь и со сборной Франции, за которую в общей сложности сыграл больше полусотни матчей. Короткое знакомство, но какое же яркое!