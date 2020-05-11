Рейтинг! Топ-10 замечательных французов в РПЛ

1589193507

сегодня, 13:38

В чемпионат России забегал всего один англичанин, зато в нашем футболе оставили след 17 французов! «Соккер.ру» — о гражданах Франции в РПЛ .

Первые французы в чемпионате России появились без малого 20 лет назад: летом 2000-го к московскому «Торпедо» присоединился Жоанн Дюво, а Филиппе Азеведу подписал контракт с «Локомотивом». На двоих у них не набралось и десятка матчей за российские клубы, зато Дюво стал автором первого французского гола в РПЛ , поразив ворота «Зенита».

Естественно, Жоанн и Филиппе в топ-10 не попали, как не нашлось места Себастьяну Сансони, Габриэлю Обертану, Муниру Эль Хаймуру, Себастьяну «Мяснику» Пюигренье и прошлогоднему новичку «Краснодара» Реми Кабелья, который почти сразу получил тяжелую травму и не имел возможности проявить себя на дистанции.

Выступали в РПЛ еще несколько футболистов, которые могли похвастаться французским паспортом, но в отряд мушкетеров их не зачисляем, потому что на международной арене они представляли или представляют родину предков, так что не думайте, что мы забыли про Криса Мавинга ( ДР Конго), Петруса Бумаля (Камерун) и Тома Фибеля (Гваделупа).

10 место. Флоран Синама-Понголь («Ростов») — 22 матча, 2 гола

Воспитанник «Гавра» в 17 лет подписал контракт с «Ливерпулем», а с берегов Мерси поехал в Мадрид, чтобы играть за «Атлетико». В сумме у него больше сотни матчей за два именитых европейских клуба, но карьера Флорана, начавшись в верхней точке, впоследствии катилась по наклонной. В 2012-м Синама-Понголя занесло в «Ростов», за который он забил пару голов, но чаще лечился, а уж после России форвард играл или пытался играть в футбол в США и даже в Таиланде.

9 место. Джибриль Сиссе («Кубань») — 25 матчей, 5 голов

Другой французский форвард с мерсисайдским прошлым играл в другом южном российском городе. Сиссе на момент подписания контракта с «Кубанью» было 32, и он успел результативно поиграть за «Осер», «Ливерпуль», «Марсель» и «Панатинаикос», да и за сборную Франции у Джибриля четыре десятка матчей. Конечно, в Краснодар француз приехал тусоваться и кадрить южных красавиц, но мастерство не пропьешь, так что даже без должной мотивации Сиссе удавалось иногда забивать.

8 место. Стив Жозеф-Ренет («Сибирь», «Крылья Советов») — 43 матча, 2 гола

Травмы доконали Стива и заставили его завершить карьеру в 29 лет, последним клубом в карьере французского защитника значатся «Крылья Советов», а впервые засветился в РПЛ он в рядах «Сибири». Когда здоровье не беспокоило, Жозеф-Ренет выглядел весьма недурно по меркам нашего чемпионата.

7 место. Вильям Ванкер («Динамо») — 42 матча, 2 гола

Ванкер не любит подолгу сидеть на одном месте, в «Динамо» этот полузащитник провел сезон 2014/15, а после этого успел поиграть за «Рому», «Марсель», «Антальяспор» и «Тулузу». Знатный путешественник. А еще Вильям — игрок настроения. У него есть безусловные задатки классного хавбека-дворецкого, вот Ванкеру через раз было скучно играть за «Динамо». Неоднозначный персонаж.

6 место. Йоан Молло («Крылья Советов», «Зенит») — 52 матча, 6 голов

Молло здорово играл за «Крылья Советов»: 4 голов и 11 результативных передач в 45 матчах, а вот переход в «Зенит» стал ошибкой, в клубе из Петербурга Йоан практически сразу оказался на задворках и растерял форму. Но сам факт, что один из грандов РПЛ обратил внимание на Молло, говорит о том, что у него были выдающиеся матчи. Как, например, против «Спартака» в чемпионском сезоне «красно-белых», когда «Крылышки» выиграли 4:0, а Йоан был неудержим и поучаствовал в двух голах. Была и сверхудачная игра против «Зенита»: волжане выиграли 3:1, а Молло оформил хет-трик из «ассистов».

5 место. Дамьен Ле Таллек («Мордовия») — 46 матчей, 1 гол

Начинал карьеру как нападающий, в молодости провел два года в дортмундской «Боруссии», но раскрыть свой талант так и не сумел. Да и вообще остался бы неприкаянным, если бы не приехал в Саранск к Юрию Сёмину, который перевел Дамьена из атаки в опорную зону. Тут-то и нашлось призвание Ле Таллека, который после полутора сезонов в «Мордовии» отправился в «Црвену Звезду», а оттуда — в «Монпелье». Возможно, мы еще увидим Дамьена в РПЛ : он собирается получить российский паспорт, а «Динамо» присматривается к полузащитнику.

4 место. Самуэль Жиго («Спартак») — 37 матчей, 5 голов

Результативный центральный защитник: Саму забил столько же голов, как Сиссе, и всего на один мяч меньше Молло, сыграв на 30% меньше матчей. Жиго — один из лидеров сегодняшнего «Спартака», причем не только по игре. Достаточно вспомнить, как француз схватил микрофон после победы над ЦСКА в кубковом дерби и принялся зажигать фанатов. Если останется в «Спартаке», имеет все шансы продвинуться выше в аналогичном рейтинге.

3 место. Янн М`Вила («Рубин») — 80 матчей, 3 гола

М`Вила — лидер среди французов по количеству матчей в России, и очевидно, что Янн — большой футболист, вот только лентяй знатный, и дисциплина хромает на обе ноги. Слабак не сыграл бы 22 матча за сборную Франции, где всегда дикая конкуренция. Когда М`Вила не валял дурака, то у «Рубина» появлялся топ-футболист в центре поля, но 12-миллионное вложение француз, конечно, не отработал. Кстати, должен был продолжить карьеру в «Динамо», контракт уже был заключен, но потом у «бело-голубых» сменилось руководство…

2 место. Лассана Диарра («Анжи», «Локомотив») — 45 матчей, 2 гола

У Диарра больше сотни матчей за «Реал», а на уровне РПЛ полузащитник просто разрывал, демонстрируя какой-то запредельный уровень игры в центре поля. Мячи притягивало к Лассу словно магнитом, в передачах он практически не ошибался — одно удовольствие наблюдать за работой такого мастера. Жаль, что карьера в РПЛ получилась рваной: у «Анжи» вскоре после прихода Диарра закончились деньги, а в «Локомотиве» француз поссорился с Кучуком и руководством.

1 место. Матье Вальбуэна («Динамо») — 40 матчей, 6 голов