Легендарные игроки – ужасные тренеры

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13 мая 2020, 12:29

Футболисты видят игровую картину целиком? Далеко не всегда, и «Соккер.ру» доказывает с помощью мощной антисборной.

Игроки после завершения карьеры часто пытаются стать главными тренерами. И одно дело, когда не удается у ребят, которые футбол на поле понимали на среднем уровне. А вот когда проваливаются легенды, то это всегда заметно.

Почему видим провалы? Быть великим игроком не значит, что речь о человеке с интеллектом главного тренера. Например, Стоичков высказал глупейшую мысль на неделе – якобы Гвардиола не создавал «Барселону», а получил команду Райкарда.

Во-первых, Франк – ужасный тренер, в каталонском клубе во времена победного финала ЛЧ против «Арсенала» скорее руководил Хенк тен Кате – был его звездный час. А вот дальше оказалось, что голландцы являлись слабыми наставниками сильного состава.

После победы в ЛЧ Деко и Роналдиньо ушли в жесткий запой, а Хосеп получил третью команду Ла Лиги, которая отстала на 18 пунктов от чемпиона «Реала» и на десять – от «Вильярреала». Дальше знаете – Гвардиола поменял концепцию, от тактики до ролей отдельных игроков, и выиграл 14 трофеев.

Это пример того, как знаменитый футболист стал успешным сильным тренером, а вот по анализу Стоичкова видно – болгарин из нашей сборной.

Вратарь

Питер Шилтон (Англия)

Честно говоря, тут выбор скромный. Великим вратарям хватает ума не становиться главными тренерами. Исключение – Дзофф, не был ужасным наставником, поэтому кого поймали на короткой неудачной работе главным – того и поставили. Шилтон – легенда английского футбола, у него мировой рекорд по количеству сыгранных матчей (1 390), причем доигрывал после того, как побыл тренером «Плимут Аргайл». Зато теперь у Питера все отлично – в 2014 году женился второй раз на женщине, которая моложе на 19 лет, и вместе основали компанию, которая дает консультации в различных сферах – от здравоохранения до футбола.

Защитники

Гари Невилл (Англия)

Как известно фанатам английского футбола, лучшие тренеры в истории АПЛ обычно иностранцы, да и раньше великие шотландцы поднимали с колен и МЮ , и «Ливерпуль». Были исключения, как дерзкий Клафф, но Невилл не такой. Нет сомнений, что это один из главных правых беков в истории английского футбола – вероятно, лучший, не случайно взял 20 трофеев с МЮ , однако как тренер Гари оказался несостоятельным. И глупо выбрал команду – с «Валенсией» мог провалиться и опытный, и взял всего 3 победы в 16 матчах Примеры.

Чиро Феррара (Италия)

Марчелло Липпи не раз тренировал команды, наполненные будущими наставниками. Возьмите его «Ювентус» — Дешам стал чемпионом мира, Конте – чемпион Италии, Соуза и Виалли выдавали приличные отрезки, а у молодого тренера Зидана уже десять трофеев. Чиро Феррара на этом фоне выделяется не с лучшей стороны – хотя получил опыт ассистента в сборной Италии, даже до успехов Карреры – еще одного из того «Ювентуса», не дорос. Неаполитанец Чиро стал очень слабым наставником.

Тони Адамс (Англия)

Великий Бобби Мур тоже был плохим тренером, однако не лез на уровень ведущих лиг, в отличие от бывшего защитника «Арсенала». Тони Адамс начал с низов – последнего места с «Уикомб Уондерерс», затем помогал убивать «Портсмут», позже не справился с «Габалой» в Азербайджане и предпринял еще одну отчаянную и неудачную попытку стать тренером – работал с «Гранадой». Всюду были провалы, даже в качестве технического директора в Китае не задержался. Легендарный игрок – четырехкратный чемпион Англии, но бездарный тренер.

Нилтон Сантос (Бразилия)

Один из главных левых защитников в истории футбола пошел в тренеры далеко не сразу – выждал пять лет, но потом раз за разом пробовался во второсортных бразильских командах, каждый раз Нилтон не мог оправдать прозвище – Энциклопедия футбола. Понимая игру изнутри, легенда «Ботафого» и статный двукратный чемпион мира не смог доказать бразильцам, которые в целом с опаской относятся к тренерам из числа бывших игроков, что обладает талантами педагога и успешного вожака.

Полузащитники

Лотар Маттеус (Германия)

В этой компании четверо обладателей «Золотого мяча», и Маттеус – первый в списке. Лотар был великим хавбеком и защитником, однако позже его жизнь была похожа на трагикомедию. Маттеус платил за то, что слишком любил женщин, а они его — не всегда. Лотара часто использовали как поставщика алиментов, у него только официальных жен пять, и почти каждая хотела увидеть в муже успешного профессионала со свежими деньгами. Позорился десять лет, и только молодая россиянка Анастасия Климко – нынешняя жена, пока не толкает Лотара на глупости – тренерскую работу.

Руд Гуллит (Нидерланды)

Один из худших наставников в истории российского чемпионата – издевался над «Тереком». Да, великий голландец выиграл с «Челси» Кубок Англии в качестве играющего тренера, но там команда собралась такая, что обошлись без тренера. В дальнейшем Гуллит стабильно позорился, и хотя у него есть имя и друзья – Адвокат приютил Руда, устроив ассистентом в сборную Нидерландов, но когда со сборной начал работать Куман, то у него появились свои помощники, например, ван Нистелрой. Гуллита в списке больше нет.

Диего Марадона (Аргентина)

Марадона – один из величайших. Но когда начинаешь водить дружбу с мафией — получаешь слишком простой путь к наркотикам. Диего повезло, что выжил, но не повезло, что не собрал достаточно денег, чтобы не имитировать работу. Ради поддержания привычного образа жизни и содержания молодой подруги приходится позориться. Марадону возят миром, представляя наставником, но трон вместо тренерского кресла в этом случае похож на издевательство. У Диего, к сожалению, уже мозги не работают так, как надо сильному главному тренеру в 2020 году.

Нападающие

Христо Стоичков (Болгария)

Сварливый и сложный Стоичков не был примерным профессионалом – и погулять любил, и форма скакала, однако «Золотой мяч» в 1994 году отхватил, с «Барселоной» трофеев набрался, а после завершения карьеры почти сразу пошел уничтожать разные команды. Неудачно работал со сборной Болгарии, «Сельтой», пробовал себя в ЮАР – снова прокол, издевался над «Литексом» и ЦСКА из Софии. Стоичков не просто плохой главный тренер, а ужасный. «Ростову» повезло, что Христо не возглавил южан, хотя когда-то консультировал бывшее руководство.

Алан Ширер (Англия)

Ширер слишком циничный и высокомерный, чтобы быть крутым наставником. Футболисты «Ливерпуля» говорят, что когда Клопп выпьет на праздновании очередного титула, то становится еще сильнее самим собой, к которому все привыкли на публике, а вот у Ширера нет искренности, хотя есть много голов в АПЛ . Алан пытался стать главным тренером, но оказался невероятно бездарным – в качестве едкого эксперта лучше смотрится, чем в роли тренера «Ньюкасла». Один плюс у наставника Ширера – быстрее всех в списке понял, что бездарен.

Марко ван Бастен (Нидерланды)

Давайте называть вещи своими именами. Среди футболистов, как и среди людей в целом, полно тех, кто отстает в интеллектуальном развитии. Это нормально, но если мысли парня, который работает рядовым чиновником, поскольку медленно соображает и другого выбора не имеет, вы можете прочитать разве что в социальных сетях, то бред великого футболиста вынужден выслушивать целый мир. Ван Бастен был невероятным форвардом, и хотя быстро ушел из-за травм, нахватал «Золотых мячей» и трофеев, попал в историю. А вот как тренер Марко позорился.

Достаточно прочитать любое интервью ван Бастена, где он анализирует футбол, чтобы стало понятно – дядя просто не шибко умный. Например, бывший форвард в прошлом году в прямом эфире главного спортивного канала Нидерландов использовал нацистское приветствие. Разумеется, тупой юмор никто не оценил – ван Бастена уничтожили в прессе, даже убрали из команды легенд в футбольном симуляторе. Вывод напрашивается: великим игрокам надо сто раз подумать, прежде чем соглашаться на неблагодарную и трудную тренерскую работу. И руководству клубов не стоит тащить на капитанский мостик легенд, часто от этого лишь хуже.

Величайшие часто сами знают, что не нужно уничтожать репутацию. Беккенбауэр и Платини вовремя ушли и добивались успехов, Пушкаш и Ди Стефано не были ужасными тренерами, Зидан и Кройф – титулованные, а Пеле и Роналдо хватило ума не рисковать. Так что из самых главных только Марадона рискнул и проиграл, но на уровне обладателей «Золотых мячей» слабых наставников полно.