Десятка с плюсом. Голландия и Бельгия. Восьмидесятые

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сегодня, 18:28

Продолжаем знакомиться с сильнейшими вратарями восьмидесятых На очереди страны Бенилюкса. Без Люксембурга.

Восьмидесятые годы счастливая пора для двух небольших, но очень футбольных стран. Особенно для Бельгии. Голландский футбол вышел из спячки во второй половине десятилетия. Но как вышел!

Ханс ван Бреукелен (1956). Нидерланды. «Утрехт». 1976-1982, «Ноттингем Форест» 1982-84. ПСВ 1984-94.

Этот человек со словно высеченным из камня лицом помог возродиться сборной Голландии и ей стать чемпионом Европы. Не отбей Ханс в финале пенальти в исполнении Игоря Беланова, — кто знает, как бы оно обернулось. А перед тем, как выиграть первенство континента, ван Бреукелен стал клубным чемпионом Европы в рядах ПСВ . Ханс проявил себя ещё в «Утрехте» и попал в заявку голландцев на Евро-80. Был замечен Брайаном Клафом и приглашён в «Ноттингем Форест» на смену самому Питеру Шилтону. Почему голландец отыграл в Англии всего два сезона? Клафу не нравились частые отлучки Ханса в сборную страны, вот это и привело к возвращению в Нидерланды. Там ван Бреукелен надолго обосновался в воротах ПСВ и стал одним из величайших стражей ворот в истории клуба. И не только.

Йоп Хиле (1958). Нидерланды.«Фейеноорд» 1977-90.

Дублёр ван Бреукелена на победном для «оранжевых» чемпионате Европы и на ЧМ -90. А также многолетний страж ворот «Фейеноорда». В том числе и в чемпионском сезоне имени Йохана Кройфа. Почему Йоп был в сборной только вторым? Наверное, потому, что ван Бреукелен был более аккуратным и стабильным. Хиле же не обладал этими качествами в полной мере, поэтому бывало что мог пропустить немало. Даже в золотом сезоне однажды вытащил из сетки восемь мячей в игре с «Аяксом». Но в большинстве встреч Йоп играл так, что у тренеров сборной не вызывало сомнений, — кому отправлять приглашение.

Ханс Галье (1957). Нидерланды. «Аякс» 1980-86, «Утрехт» 1986, «Кортрейк» 1986-88, «Варегем» 1988-90.

Уроженец Гааги, воспитанник «Ден Хаага» Ханс Галье пришёл в «Аякс», чтобы заменить стареющего Пита Схрейверса. И это ему удалось. На протяжении нескольких сезонов Галье был первым номером аяксидов. Но высокий рост — метр девяносто семь порою мешал Хансу. Безупречный на втором этаже он не всегда успевал сложиться. Соперники это поняли и старались бить низом. А потом в команде появился чертовски прыгучий Стэнли Менцо, и долговязый Галье сдал свои позиции.

Эдди Трейтел (1946). Нидерланды. «Алкмар» 1979-86.

Мы встречались с Эдди в предыдущей главе. Но грех не вспомнить его и в новой. Тем более что трёхкратный чемпион Голландии, обладатель Кубка чемпионов и Кубка УЕФА , обрёл вторую молодость в «Алкмаре». С ним он выиграл чемпионат и два Кубка, потом едва не взял ещё один Кубок УЕФА . Вот так и попал в залы славы сразу двух голландских клубов.

Стэнли Менцо (1963). Нидерланды. «Аякс» 1983-94. «Харлем» 1984.

Уроженец Суринама обладал потрясающей, присущей темнокожим вратарям, пластикой, и мощнейшим прыжком. Без разбега мог легко перелететь на несколько метров. Иногда вратарь «Аякса» при пенальти вставал в один угол и оставлял открытым противоположный. Бьющий не мог преодолеть соблазн и бил в незащищённое место. Ибо согласно законам физики вратарь не мог туда допрыгнуть. Но Менцо допрыгивал. Иногда кажется, что если б Стэнли стал легкоатлетом, то рекорд Боба Бимона в прыжках в длину продержался меньше 23 лет. Но Менцо избрал другой вид спорта. А в футболе нужны не только прыжки. Стабильности ему, мягко говоря, не хватало. Стэнли со всеми его достоинствами и минусами не смог стать основным в сборной, да и в «Аяксе» его время прошло с появлением Эдвина ван дер Сара. Но это случилось уже в девяностые. Но, прежде чем сдать полномочия, Менцо выиграл с акясидами три титула, два Кубка Нидерландов и Кубок УЕФА . В главе, посвящённой девяностым, мы тоже его вспомним.

Ян-Виллем ван Эде (1963). Нидерланды. «Утрехт» 1982-96.

Скромный герой труда — это определение вполне подходит многолетнему стражу ворот «Утрехта». Заменив ван Бреукелена, ван Эде долго верой и правдой служил своему клубу. В сборную не вызывался, но в кандидатах числился. Нашим любителям футбола Ян-Виллем запомнился по матчам с киевским «Динамо» осенью 1985 года. Тогда динамовцы наколотили голландцам в ответном матче четыре мяча, но вратарь спас гостей от больших неприятностей.

Мишель Прюдомм (1959). Бельгия. «Стандард» 1979-86. «Мехелен» 1986-94.

Один из сильнейших вратарей девяностых и в восьмидесятые был хорош. Даже в конце семидесятых, когда попал из молодёжки в первую сборную Бельгии, и даже с чемпионата Европы 1980 вернулся с серебром. Но ворота «красных дьяволов» находились в ведении Жана-Мари Пфаффа. Кстати, когда Арлекино сломался на ЧМ -82, бельгийцам весьма не хватало Мишеля.

А ещё до чемпионата мира в Испании Прюдомм провёл блестящий сезон в воротах «Стандарда». Клуб из Льежа дошёл до финала Кубка кубков, где уступил «Барселоне» Удо Латтека. В полуфинале об игру Мишеля разбилось блестящее тбилисское «Динамо» Нодара Ахалкаци. Взял всё в обеих встречах.

В середине 80-х в «Стандарде» случилась какая-то мутная история, замешанными в которой оказались несколько футболистов, в том числе и Мишель. Вратарь избежал дисквалификации, но пришлось сменить команду. Но судьба занесла Прюдомма в «Мехелен», где он провёл блестящий отрезок. Выиграл Кубок Бельгии, чемпионат, Кубок Кубков, Суперкубок Европы, а потом и стал первым номером в сборной страны. А потом были прекрасные для Прюдомма девяностые.

Жаки Мунарон (1956). Бельгия. «Андерлехт»1974-89, «Льеж» 1989-91.

Взять пенальти от Юрия Гаврилова — дорого стоит. Забей Юрий Васильевич тбилисским вечером с точки, то быть «Спартаку» в полуфинале Кубка УЕФА 1983-84. Но Жаки угадал, куда будет бить спартаковец. А ещё Мунарон позволил нашей сборной забить себя только один мяч на чемпионате мира 1982 года, чем предопределил её судьбу. Сборная СССР подошла к игре с поляками с меньшим числом мяче и в итоге осталась без полуфинала.

Но Мунарон был не только злым гением наших команд. Он прекрасно защищал ворота «Андерлехта», выигрывал с ним чемпионат и Кубки страны, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Да и в сборной Бельгии мог подменить Пфаффа или Прюдомма при необходимости.

Жильбер Бодар (1962). Бельгия. «Стандард» 1981-96.

Дублёр, а потом преемник Прюдомма в воротах «Стандарда». Может не столь яркий, но при этом очень сильный и спокойный вратарь, четырежды признававшийся лучшим в своей стране, бронзовый призёр чемпионата мира 1986. А ещё Бодар-старший был хорошим исполнителем пенальти. Словосочетание Бодар-старший подразумевает наличие Бодара-младшего. Да Арно Бодар защищал ворота «Стандарда» в прошлом сезоне и получил хорошую прессу.

Ратко Свилар (1950). Югославия. «Антверпен» 1980-96.

Запасной вратарь сборной Югославии на чемпионате мира 1982 ещё в восьмидесятом перебрался в старейший клуб континентальной Европы и задержался там на долгие 16 лет. Даже помог ей добраться до финала Кубка Кубков. Очень спокойный и рассудительный, особенно с возрастом голкипер. Потом стал хорошим тренером вратарей, Среди воспитанников Ратко Свилара его сын Миле, несколько лет назад ярко дебютировавший в воротах «Бенфики».

Про Биргира Йенсена вы могли прочитать в предыдущей серии. Оставить только добавить, что он отыграл в воротах «Брюгге» ещё шесть сезонов, выиграл Кубок Бельгии, но оказался лишним в сборной Дании. А потом уступил вахту Данни Верлиндену, про которого поговорим в статье про девяностые.