Они могли сыграть в воротах «Спартака». Но так и не сыграли

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«Соккер.ру» продолжает рассказ о вратарях 22-кратного чемпиона страны. Эта статья посвящена в первую очередь тем, кому не довелось сыграть в спартаковских воротах.

В предыдущих сериях вы читали о тех, кто играл в воротах «Спартака». В этой части вы прочитаете про тех, кто мог сыграть. Но кто-то так и не перешёл в столичный клуб. Кто, к сожалению, кто, может быть, к счастью. А еще те, кто не получил своего шанса.

В послевоенные годы «красно-белые» очень хотели видеть у себя Леонида Иванова. Особенно после того, как получил тяжелейшую травму и был вынужден завершить выступления Алексей Леонтьев. Но Леонид Григорьевич остался верен одной единственной команде – ленинградскому «Зениту», в составе которого отыграл 18 сезонов. В разные турне Иванов со спартаковцами ездил, но все предложения о переходе вратарь сборной СССР отклонял.

Существует известная поговорка – «в „Спартак“ дважды не зовут». Геннадия Лисенчука приглашали трижды. В первый раз молодой и перспективный вратарь «Зари» сам не решился на переход, — захотел набраться опыта. Во второй раз Лисенчук был готов к переезду из Симферополя в Москву, но был призван в армию и оказался в одесском СКА . Третье приглашение было самым конкретным.

«Таврия» стала бронзовым призёром первой союзного лиги, а турнир выиграл московский «Спартак». В декабре 1977 года Константин Бесков настойчиво звал меня в «Спартак». Я даже приехал в Москву, встречался с Константином Ивановичем у него дома. Московский клуб искал замену Александру Прохорову. Мне сказали: «У нас появился молодой вратарь из Астрахани Ринат Дасаев. Он ещё „сырой“. Поэтому рассчитываем на тебя, как на основного голкипера». В то время тренер по Украине Александр Гулевский принял клуб «Крылья Советов» (Куйбышев, ныне — Самара). Александр Петрович приехал за мной в Москву со своими помощниками. Можно сказать, что Гулевский меня похитил. Я немного жалею, что не попробовал себя в «Спартаке».

Кто знает, согласись Лисенчук на этот переход, может быть, мир так бы и не узнал вратаря Рината Дасаева. Но история не терпит условностей, и молодой астраханец стал первым номером в «Спартаке», а потом и сборной. Карьера же Лисенчука пошла на спад. Геннадий Анатольевич отыграл два сезона за «Крылья Советов» — поднялся с ними в высшую лигу и вылетел из неё, отыграл за сборную России на Спартакиаде народов СССР . После вылета «Крыльев» из высшей лиги Геннадий уехал на Украину. Александр Гулевский, пригласивший Лисенчука в Куйбышев, позвал его и в запорожский «Металлург». Но там голкипер задержался всего на один сезон. После короткого пребывания в днепропетровском «Днепре» Геннадий Анатольевич нашел пристанище в никопольском «Колосе». Вратарь, которому было хорошо за тридцать, на протяжении нескольких сезонов был дублёром легенды никопольского футбола Сергея Кириенко.

Опять же слово самому Геннадию Лисенчуку. Профессору Геннадию Лисенчуку, ибо завершив карьеру, Геннадий Анатольевич стал преподавателем в Киевском институте физкультуры, а так же одним из пионеров мини-футбола в нашей стране.

Поиграл потом совсем немного и с головой ушел сначала в тренерскую, а затем и научную работу. Начинал с детской спортивной школы, затем тренировал команды второй лиги на Украине. В 1991 году получил предложение от тогдашнего министра спорта Украины олимпийского чемпиона Валерия Борзова, с которым был дружен, перейти на работу в министерство, где отвечал за развитие нашей игры на всей Украине. Сейчас работаю в украинской Академии физической культуры в должности заведующего кафедрой футбола. Защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации на темы управления подготовкой профессиональных футболистов. Профессор. Вот уже много лет (беседа состоялась в 2012 году) являюсь президентом федерации мини-футбола Украины и одновременно главным тренером сборной Украины по этому виду спорта. Неоднократно мы занимали призовые места на соревнованиях европейского и мирового уровня. Был членом исполкома федерации футбола Украины и членом оргкомитета по проведению чемпионата Европы-2012.

В 1977 году «Спартак» интересовался и опытным вратарём ростовского СКА Александром Убыкиным, но не сложилось. Александр Сергеевич демобилизовался и вернулся в «Кайрат», где играл ещё довольно долго.

У Рината Дасаева и Михаила Бирюкова были примерно равные стартовые возможности в «Спартаке», но Константин Бесков сделал выбор в пользу Рината. Михаил же транзитом через Благовещенск оказался в Ленинграде, где долго и удачно защищал ворота «Зенита», — становился чемпионом страны и лучшим вратарём Союза. Сейчас Михаил Юрьевич работает с зенитовскими вратарями.

В «Зенит» уехал и Михаил Квернадзе, дублёр Дасаева в первом круге чемпионата-79. В Москве грузинский вратарь не сыграл ни минуты, зато в Питере он довольно неплохо подменял травмированного Александра Ткаченко.

Зимой 1981 года Ринат Дасаев угодил на операционный стол с мениском. А уже в марте «красно-белым» предстояло сыграть в Кубке чемпионов с мадридским «Реалом». Подходить к этим играм с Алексеем Прудниковым было рискованно. На московском турнире спартаковских команд Бескову приглянулся голкипер калининградской «Балтики» Игорь Логунов. Его и пригласили. Но Дасаев успел залечить колено к играм с «Реалом», и надобность в услугах Логунова вскоре отпала. Игорь вернулся в Калининград, где ещё долго защищал ворота «Балтики». Поиграл Логунов и в «Кубани». А вот в «Спартаке» не довелось.

В 1982 году на просмотр в «Спартак» прибыл 21-летний белгородец Валерий Городов. Бескову он понравился, но Валерию предстояло идти в армию. Отслужив два года в смоленской «Искре», Городов снова прибыл в «Спартак». Но Дасаев был в расцвете сил, рядом набирался опыта Станислав Черчесов, а роль третьего вратаря Валерия не устраивала. Так Городов оказался в «Днепре», где через полтора года вытеснил из ворот Сергея Краковского, между прочим, третьего вратаря сборной СССР . Городов становился в составе «Днепра» чемпионом и призёром союзного первенства, считался одним из лучших голкиперов страны, однако не приглашался в сборную. Но, видимо, мечта защищать ворота «красно-белых» у Валерия Васильевича осталась. В 1996 году он чуть было не перешёл из «Уралмаша» в «Спартак». Черчесов тогда уехал в Австрию, Тяпушкин ушёл в «Динамо», а спартаковцы в преддверии четвертьфинала Лиги чемпионов остались с одним Русланом Нигматуллиным. Городова даже заявили для участия в еврокубках, но в итоге он оказался в воронежском «Факеле».

Нынешний тренер вратарей «Уфы» Юрий Валентинович Перескоков тоже побывал в «Спартаке». Весной восемьдесят третьего перешёл из кировского «Динамо». Играл за дубль, затем сидел на скамейке запасных и был готов при необходимости подменить Дасаева. Но до этого дело не дошло. Затем Перескоков выступал за подшефную команду «Спартака» — «Красную Пресню».

В том же 1983 году прекрасно отыграл за нальчикский «Спартак» 18-летний Хасанби Биджиев. В московском «Спартаке» были наслышаны о подвигах одноклубника, но дальше интереса дело не дошло. Биджиеву довелось поиграть в Москве, но не в «Спартаке», а в ЦСКА и «Локомотиве». Земляк Биджиева Заур Хапов в «Спартаке» всё же побывал.

В 1987 году Черчесов было собрался за практикой в тбилисское «Динамо», а на должность дублёра Дасаева был приглашён вратарь нальчикского «Спартака» Хапов. Но Станислав вернулся в команду до старта первенства, и Хапов стал третьим голкипером «красно-белых». А на втором году своего пребывания в команде он попал под горячую руку Константина Бескова и был вынужден уйти. Второй раз Заура позвал в «Спартак» уже Олег Романцев – в 1994 году. Но владикавказский «Спартак» не отпустил своего первого номера.

Михаил Ерёмин перешёл в «Спартак» из ЦСКА потому, что хотел тренироваться рядом со своим кумиром Ринатом Дасаевым, а в последствии заменить его. Но уехал Дасаев, ушёл Бесков, а Олег Романцев не рискнул поставить на Ерёмина, а предпочёл вернуть Черчесова и Прудникова. Михаил вернулся в ЦСКА , где нашёл и славу, и успех, и, увы, трагическую гибель.

Свой единственный матч в союзной высшей лиге вратарь сборной Гонконга Виктор Дербунов сыграл в 1985 году в составе московского «Динамо». Но весь чемпионат-90 Дербунов провёл на скамейке «Спартака», так и не появившись в основе. Это уже из «Спартака» Виктор отправился в Юго-Восточную Азию.

В начале 90-х стало ясно, что Черчесов рано или поздно уедет за рубеж. Олег Романцев принялся искать ему замену. Зимой 1991-го в «Спартаке» тренировался Валерий Клеймёнов. Но Черчесов остался, а «Ротор» Клеймёнова не отпустил. Валерий Семёнович, с детства болевший за «Спартак», всё же оказался в любимом клубе, но уже в роли тренера вратарей.

Следующей зимой засветились в «Спартаке» Александр Жидков из киевского «Динамо» и Евгений Плотников из «Кубани». Но Жидков, по мнению Романцева, был уже не столь силён, как когда-то в «Нефтчи». Не прошёл кастинг и Плотников, вернувшийся в Краснодар и заигравший потом в ЦСКА и «Динамо». Но спартаковцы хорошо изучили слабые стороны этого голкипера, — в 1992 году забили ему 5 мячей, в следующем — 6 и 3.

На первом Кубке Содружества в январе 1993 года «Спартак» забил семь штук белорусу Геннадию Тумиловичу. Что не помешало пригласить Тумиловича. Но его пребывание оказалось краткосрочным, в том числе не только по футбольным причинам.

Зимой 1996-го «Спартак» пытался заполучить не только Городова, но и другого Валерия – Воробьёва из «Кривбасса». Но вратарь сборной Украины в итоге оказался в «Торпедо». По ходу сезона появился русский грек Аристид Панайотиди, своим сложением меньше всего напоминавший вратаря. Невысокий Панайотиди имел опыт выступлений в самом первом чемпионате России, но тюменский «Дин-Газ» довольно быстро разочаровался в нем. И хотя Аристид не сыграл в основе ни минуты, ему удалось стать вторым вратарем команды, задвинув Руслана Нигматуллина на третьи роли. В золотом матче-96 именно Панайотиди сидел на скамейке запасных.

Зимой 1997-го на сборах появился экзотический персонаж — на просмотр прибыл голкипер сборной Нигерии Абиодун Барува. Между прочим, свеженький олимпийский чемпион — входил в состав команды, выигравшей Игры в Атланте. Но двух товарищеских встреч хватило, чтобы отправить этого парня, распевавшего песенки в воротах, восвояси.

Воспитанник камышинского футбола Сергей Котов считался очень одарённым юношей. В 15 (!) лет он уже защищал ворота «Энергии», игравшей в первой лиге. Через пару лет Сергей проследовал дорожкой Филимонова в московский «Спартак», но дальше дубля дело не пошло. Свой единственный матч в высшей лиге Сергей сыграл в 20 лет в составе «Сатурна». Зато клубов первой и второй лиг в карьере бывшего вундеркинда наберётся с десяток.

Пребывание Александра Гуменюка в «Спартаке» оказалось очень недолгим. Одна контрольная игра, четыре пропущенных мяча и пути футболиста и тренера разошлись. Большая часть карьеры Александра прошла на Украине, где он выступал за полтора десятка клубов. В России он засветился в новороссийском «Черноморце», где сыграл один матч.

Недолгим было пребывание в «Спартаке» еще одного украинского голкипера Николая Павленко. Высокий, широкоплечий голкипер отыграл в 2000 году на Содружестве, полгода в дубле, а потом уехал в Сумы. Павленко обладал хорошей реакцией, но мяч от его рук отскакивал как от стенки. Может быть, поэтому и не сложился роман. Николай играл в клубах украинской первой лиги, уехал в Финляндию, где угодил в историю с тотализатором. Выгнали, после чего Николай уехал в Узбекистан.

Появившиеся летом 2001 года два югослава серб Предраг Ристович и босниец Аднан Гушо оказались не соответствующим уровню «Спартака». Это выяснилось, когда осенью 2001 года получил травму Максим Левицкий. Романцев предпочёл бросить в бой в матчах Лиги чемпионов совсем юного Максима Кабанова, а не селекционные находки времён Червиченко.

К сезону 2003 года «Спартак» готовился с двумя вратарями, не игравшими в Премьер-Лиге — Алексеем Зуевым и Антоном Алексеевым. С Левицким не стали продлевать контракт, а Кабанова не отозвали из воронежского «Факела».

Сначала такая ситуация не напрягала, ведь руководство клуба во главе с Андреем Червиченко обещало купить солидного голкипера. В числе возможных кандидатов назывался даже Петр Чех, выступавший в ту пору за французский «Ренн». Но на просмотр прибыл не будущий страж ворот «Челси», а его земляк Алеш Хваловский. Когда-то он стажировался в «Ливерпуле», затем в «Штутгарте», но «Спартак» его нашел в клубе «Хмел» (Белшаны). Но чеха сразу отправили домой с формулировкой «прибыл на сбор растренированным». Вратарь сборной Румынии Богдан Вентилэ на просмотре не впечатлил. Бразилец немецкого происхождения Данрлей Гинтергольц из «Гремио» мог решить проблемы москвичей, но не отважился на переезд в Россию.

Наиболее вероятным кандидатом на заполнение вакансии считался вратарь сборной Латвии Александр Колинько, впавший в немилость к тренеру лондонского «Кристал Пэлас» Тревору Фрэнсису. Колинько было предложено приехать на просмотр, латвиец ответил отказом. Приезд в «Спартак» означал разрыв контракта с англичанами, поэтому Александру нужна была определённость, дабы не оказаться у разбитого корыта. За две недели до завершения срока дозаявок не получилось договориться с ростовчанином Ильей Близнюком. Зато приобрели марокканца Адбельилу Баги, о чём в штабе «красно-белых» вскоре пожалели.

Хотел играть за «Спартак» американец Зак Торнтон из «Чикаго Файер». Он даже самостоятельно выучил русский язык. Но в клубе скептически отнеслись к кандидатуре темнокожего атлета весом в центнер. Неизвестно, что смутило – борцовское прошлое Зака – он пришёл в футбол из реслинга, его увлечение игрой на саксофоне или неудачный опыт выступлений в «Бенфике». Хотя в МЛС Торнтон имел хорошую репутацию и приглашался в сборную США .

Зимой 2007 года «Спартак» стал искать замену Войцеху Ковалевскому. Возник вариант с действующим чемпионом мира, дублером Буффона в сборной Италии Марко Амелией из «Ливорно». На переговоры в Италию летали технический директор Евгений Смоленцев и спортивный директор Станислав Черчесов. Сделка была почти завершена, но все испортил взбалмошный президент итальянского клуба. Амелиа остался дома, о чем, возможно, пожалел. «Ливорно» вылетел, а в дальнейшем Марко не показывал прежней игры. Впрочем, это его проблемы.

Сергей Рыжиков был одной ногой в «Спартаке» в августе 2010-го. Голкипера «Рубина» очень хотел видеть в «Спартаке» Леонид Федун. Да и сам Сергей, с детства болевший за «красно-белых», был бы рад оказаться в команде своей мечты. «Спартак» уже подготовил Сергею свитер. Но клубы не смогли согласовать переход, и москвичи в срочном порядке приобрели у «Терека» Андрея Диканя.

В 2015 году появилась информация о возможном появление в «Спартаке» Вячеслава Малафеева, который оказался не у дел в «Зените». Если честно, то в этот переход верилось с трудом. Хотя, по признанию самого Вячеслава, он мог стать спартаковцем в начале прошлого десятилетия. Олег Романцев хотел видеть молодого голкипера в своей команде, но Малафеев в итоге никуда не поехал.

Возможно, эта глава и неполная, и незаконченная. Иной раз читаешь воспоминания завершивших карьеру вратарей и узнаёшь много нового. Например, Сергей Овчинников не так давно сообщил интересные факты. Но при всём уважении к Сергею Ивановичу, рассказывать о нём в спартаковском сериале я не стану. Вот придёт очередь вратарей «Локомотива», а она придёт, тогда и будет Овчинников. А в следующей главе будет сам Ринат Файзрахманович Дасаев.