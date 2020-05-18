В воротах «Спартака». От Москвы до Гималаев

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сегодня, 10:02

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о тех, кто защищал ворота столичного клуба. Сегодня вас ждут сразу два заслуженных мастера спорта.

Оба получили это высшее спортивное звание в 1988 году. Ринат Дасаев за второе место сборной СССР на чемпионате Европы. Да и не только. Ринат заслужил звание заслуженного, простите за повтор, своим многолетним служением нашей сборной и «Спартаку». Через несколько месяцев заслуженными мастерами стали победители Олимпийских игр в Сеуле, среди которых был Алексей Прудников. На тот момент футболист «Торпедо», но Алексей Павлович всегда помнил о своих спартаковских корнях и считает себя спартаковцем.

Жил да был в Астрахани парень по имени Ринат Дасаев. Занимался плаванием, футболом, причём играл в нападении. Попал в школу местного «Волгаря», где его определили в ворота. Ринат подрос, стал дублёром Юрия Макова, одного из лучших вратарей второй лиги, а когда Маков получил травму, то сам встал в ворота. И получилось очень неплохо. И не только получилось, но и получалось. До тех пор, пока не полетело одно колено, а потом второе. И это в 19 лет.

Но до тех пор, как Дасаев получил травму, его приметил московский «Спартак». Точнее один из тренеров — Игорь Фролов, в прошлом сам хороший голкипер. Игорь Борисович сообщил Константину Бескову, а тот позвал астраханского юношу в столицу. Москвичи были настойчивы, и летом 1977 года Ринат перешёл в столичный клуб. Переход, как переход. Сколько приходило в «Спартак» зубров второй лиги – Борис Русанов, Егор Медников, Виктор Владющенков, Олег Чечётин, но заиграть в полную силу никто из них не смог. А тот совсем молодой, худенький паренёк из не самого сильного клуба второй лиги взял да заиграл.

Ринат Дасаев неожиданно появился в воротах «Спартака» весной 1978 года. Дела у вернувшегося в высшую лигу клуба шли неважно, команда болталась в зоне вылета, а двукратный обладатель приза журнала «Огонёк» (лучшему вратарю года) Александр Прохоров пропустил 13 мячей в семи встречах. На матч с «Зарей» Константин Бесков отрядил в ворота не опытнейшего Прохорова, а неизвестного никому новичка. Ринат (тогда советская пресса называла его Ренатом) вышел, отыграл на ноль и остался в воротах «Спартака» на долгие 11 лет. За это время он успел стать двукратным чемпионом СССР , основным голкипером сборной, сыграть на трёх чемпионатах мира, выиграть серебро чемпионата Европы и бронзу московской Олимпиады, стать лучшим вратарём мира, лучшим футболистом Союза и взять шесть «Огоньков». А главное – во многом благодаря Ринату «Спартак» стал самым популярным клубом страны. Его игра, одновременно надёжная и артистичная, не могла оставить равнодушным. Эффектные броски, перехваты, даже такой рутинный элемент как ввод мяча в игру, он выполнял красиво.

Рината обожали спартаковские болельщики. «От Москвы до Гималаев — король воздуха Дасаев», — неслось с трибун во время матчей «красно-белых». И это только одна из кричалок. Тысячи ребят выбрали «Спартак», потому что за московский клуб играл Ринат. Болельщики таких заклятых недругов, как киевское «Динамо», отдавали должное спартаковскому вратарю. В те времена было неведомо понятие PR , но именно Дасаев стал самым распиаренным футболистом эпохи развитого социализма. Стране нужен был футбольный Третьяк или новый Яшин, и она его получила. Интервью с Ринатом появлялись не только в спортивных изданиях. Парень из провинции – Астрахани, прошедший путь от «Кожаного мяча» до ворот сборной СССР , чем не герой своего времени? Можно, сказать, что Дасаев был секс-символом того времени. Столько девчонок были влюблены в него. В восьмидесятые годы имя Ринат стало одно из самых популярных татарских имён. Причём им называли не только татарских мальчиков.

Но за всей этой популярностью таился тяжёлый труд на тренировках. Ринат отличался тем, что постоянно работал над собой и никогда не считал себя великим. И у такого требовательного тренера, как Константин Иванович Бесков, не было претензий к вратарю «Спартака». Да и у других тренеров, – Валерия Лобановского и Эдуарда Малофеева, работавшего с Ринатом в сборной СССР .

Шесть раз Ринат Дасаев брал приз «Огонька», десять раз входил в список 33 лучших (9 раз под первым номером), а в 1982 году он победил в опросе еженедельника «Футбол. Хоккей» и был признан лучшим футболистом страны.

Конечно, и великий Дасаев ошибался, кто безгрешен. Но ошибался он реже своих коллег, а во вторых свои промахи компенсировал отменной игрой. Довольно часто Дасаева ругали за броски вперёд ногами. Действительно, среди советских вратарей подобная манера игры считалась моветоном. Владимира Маслаченко, частенько ругавшего Дасаева за эти броски, в своё время резко отчитал Николай Петрович Морозов. И Маслаченко, и многие другие наши вратари, в том числе и напарник Дасаева по сборной Союза Вячеслав Чанов считали, что так играть нельзя. Не буду их опровергать, но замечу. Разве Дасаев причинил кому-то травму? Не помню. Привёз «Спартаку» много пенальти? Нет. Если Ринат получал жёлтые карточки, то исключительно за «маленькие футбольные хитрости». Проигрывал выходы один на один? Не чаще, чем другие вратари, действовавшие в классической манере.

В сборную СССР Дасаев попал довольно быстро, – на втором году своей карьеры в «Спартаке». И при всём обилии замечательных голкиперов в нашем футболе второй половины семидесятых, после ухода Рудакова наша команда не имела постоянного стража ворот. Константин Бесков сделал ставку на своего подопечного. Возможно, это был аванс для молодого спортсмена, но Дасаев оправдал этот аванс. Именно при нём сборная вышла из кризиса, – взяла бронзу на московской Олимпиаде (а была достойна большего), успешно выступала на чемпионатах мира и Европы. Особенно удался Ринату чемпионат мира 1982 года в Испании. Советская команда выступала в Севилье и Малаге, и эти встречи во многом повлияли на дальнейшую судьбу вратаря. Были и неудачи. Например, наверняка остался осадок после игры с бельгийцами в Мексике, когда в воротах советской сборной побывало четыре мяча. Дасаев тогда не подвёл, но и не выручил. Что касается знаменитого гола Марко ван Бастена в финале Евро-88, то хотелось бы посмотреть на вратаря, который бы смог отбить этот мяч. В том же 1988 году Ринат Дасаев был признан лучшим вратарём мира по версии всемирной организации истории статистики футбола.

Дасаев остановился на рубеже 97 матчей за сборную. На своём третьем чемпионате мира в Италии он защищал ворота сборной СССР в первой встрече с командой Румынии. Наши проиграли 0:2. Сказать, что Ринат виноват в голах Мариуса Лэкатуша было бы преувеличением. Но в следующей встрече Валерий Лобановский отрядил в ворота Александра Уварова. Вот скомкано прошло прощание со сборной великого вратаря.

Ринат сыграл за «Спартак» 425 матчей. Наверное, он мог бы играть до сорока лет, стать обладателем всех немыслимых вратарских рекордов нашего футбола, если б не горбачёвская перестройка. Футболистам стали разрешать уезжать за границу, и поздней осенью 1988 года Дасаев подписал контракт с испанской «Севильей». Увы, этот переход во многом сломал карьеру выдающегося голкипера. Из-за лимита на легионеров Ринат не смог выдержать конкуренции с Хуаном Карлосом Унсуэ. Контракт с «Севильей» истёк, а нового не предложили. Так тихо завершилась карьера вратаря. В постфутбольной жизни Ринат так же долго искал себя. В итоге вернулся в Россию – возглавляет академию имени себя, помогал Георгию Ярцеву в сборной и «Торпедо», играл в выставочных матчах. А затем Ринат Файзрахманович передавал свои опыт и мастерство молодым вратарям «Спартака».

Алексей Прудников сыграл за «Спартак» всего 25 матчей, и в 19 из них он выходил на замену. Тем не менее, он заслужил достойное место в спартаковской истории. Ведь долгожданное чемпионство 1979 года была завоёвано при его непосредственным участии.

Судьба чемпионского титула 1979 года решалась поздней осенью в Ростове-на-Дону. При счёте 2:0 в пользу «Спартака» Дасаев получил травму, и Бескову пришлось выпускать 19-летнего Прудникова. Молодой вратарь хоть и пропустил два мяча, но помог «красно-белым» победить в матче и стать чемпионами страны. В 1980 и 1981 годах Прудников появлялся в воротах крайне редко, больше был известен матчами за дубль, где порою бил пенальти. Однажды сборная СССР проводила тренировочный матч со «Спартаком», ворота которого защищал Прудников. И в ворота сборной был назначен пенальти, пробивать который вызвался Алексей. Переиграть Виктора Чанова он не смог, голкипер поймал мяч и быстро адресовал его Олегу Блохину, который поразил незащищенные ворота. С тех пор Прудников ещё долго не подходил к «точке». Но лучший бомбардир советского футбола Прудникову больше не забивал.

В 1982 году Алексей получил шанс проявить себя. В первом круге «Спартаку» пришлось проводить несколько встреч без сборников, а в середине чемпионата получил травму Дасаев, и Прудникову снова пришлось становиться в ворота. Игравший не столь эффектно, но весьма надёжно, Алексей со своей миссией справился, пропустил в 11 матчах всего 5 мячей, ошибся разве что в игре с московским «Динамо». Но позиции Дасаева были незыблемы, и чтобы иметь постоянную игровую практику, Прудникову нужно было менять клуб. Он ушёл в московское «Динамо», где стал первым номером и капитаном, успешно конкурировал с Александром Уваровым, привлекался в олимпийскую сборную. Про динамовские подвиги Прудникова вы сможете прочитать в соответствующей теме. В 1989 году Алексей Павлович ненадолго вернулся в «Спартак», был сменщиком Станислава Черчесова, после чего выступал в Югославии и Южной Корее. Тренировал вратарей «Спартака» и команды эстрадных звёзд «Старко», играл за ветеранов «Спартака» и сборной.

Заменить ушедшего в «Динамо» Прудникова должен был Геннадий Цветков из ФШМ, лучший голкипер турнира «Переправа-82». Но его пребывание в «Спартаке» было недолгим. Геннадий поиграл в «Знамени Труда» и довольно рано сошёл со сцены. С середины чемпионата-83 дублером Дасаева стал хрупкий на вид молодой человек по имени Андрей Михалычев. От игры Михалычева за резервистов тревога за здоровье Дасаева многократно возрастала, ибо травма Рината могла обернуться катастрофой. Но Андрей вошёл в историю «Спартака» как сухой вратарь. В трёх матчах за основу он не пропустил ни одного мяча. Правда и на поле он был недолго, 21 минуту. Двадцать в 1983 году — 8 в игре против тбилисского «Динамо» (5:1) и 12 против финского ХИКА (5:0) и ещё минуту против «Металлиста» в 1984-м (2:0). В 1989 году Михалычев выступал за «Локомотив», вполне прилично. Против своего бывшего клуба отыграл на ноль.

Источник: footballhd.ru