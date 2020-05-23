Десятка с плюсом. Девяностые. Германия

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сегодня, 20:06

Очередная глава сериала о вратарях девяностых посвящена голкиперам Бундеслиги.

В 1990 году сборная Западной Германии выиграла чемпионат мира. В том же году три немецких государства слились в одно. Объединился и футбол. К Бундеслиге присоединились две сильнейших команды Оберлиги. Но разница между футболом ФРГ и бывшей ГДР не выровнялась. Трещина превратилась в пропасть.

Сборная объединённой Германии в 1992 году взяла серебро первенства континента и выиграла чемпионат Европы 1996 года, провалив два мировых чемпионата и Евро-2000. И не забудем громкие успехи немецких клубов на международной арене — победу дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов, Кубки УЕФА , добытые «Баварией» и «Шальке». И, конечно, в эти годы играли прекрасные вратари. Среди них и герои из восьмидесятых, и новые личности. Будет не одна десятка, а сразу две. Это чтобы не возникали вопросы, а где же Йенс Леманн?

Бодо Илгнер (1967) «Кёльн» 1983-96, «Реал» 1996-2001.

Чемпионат мира 1990 закончился — чемпионы погрузились в трудовые будни. Бодо предстояло защищать ворота средненького «Кёльна». С этой работой он справлялся безупречно, не вина Илгнера в том, что «козлы» с каждым годом играли всё хуже и хуже. Исключение составляет сезон 91-92, в котором команда из Кёльна пришла на финиш четвёртой. В сборную несостоявшийся копьеметатель вновь вызывался. Сыграл на Евро-92, в финале которого немцы проиграли наспех собранной сборной Дании. В Манншафт обострились отношения с Андреасом Кёпке, два чемпиона мира даже не здоровались. После неудачи немцев на чемпионате мира в США Бодо оставил национальную команду, сосредоточившись на матчах за свой многострадальный «Кёльн». Но в 1996 году Илгнер получил приглашение в «Реал», с которым выиграл Лигу чемпионов.

Андреас Кёпке (1962). «Нюрнберг» 1986-94 и 1998-2001, «Айнтрахт» 1994-96, «Марсель» 1996-98.

Андреас старше Бодо на пять лет, поэтому его и тяготила роль дублёра в сборной. Тем более что добиться чего-нибудь серьёзного с «Нюрнбергом» было сложно. Однако Кёпке тащил на себе некогда славный клуб. В 1993 году голкипер команды был признан лучшим футболистом Германии. Через год «Нюрнберг» вылетел, но Андреас стал первым номером Манншафт. Уже в качестве вратаря франкфуртского «Айнтрахта». Через два года из элиты выбыл и «Айнтрахт» (впервые в истории), но Кёпке стал одним из героев победного для немцев чемпионата Европы, а потом получил от ФИФА приз лучшего вратаря года.

Но в Германии как-то стали побаиваться доверять ворота Кёпке, проводившего из Бундеслиги две команды. Зато его услуги были востребованы французским «Марселем». Через два года Андреас вернулся в «Нюрнберг». Чтобы ещё раз с ним вылететь, а потом быть признанным лучшим вратарём в истории клуба.

Ули Штайн (1954). «Айнтрахт» 1987-94, «Гамбург» 1994-95, «Арминия» 1995-98.

В девяностые Ули оставался всё таким же великим и ужасным. Надёжно защищал ворота «орлов», участвовал в разгроме московского «Динамо» (6:0), но потом разругался с руководством «Айнтрахта» и был выставлен вон. Ничего хорошего не вышло и из возвращения Штайна в «Гамбург». Тогда Ули отправился в родную «Арминию», помог ей после длительной паузы шагнуть в первую Бундеслигу. А потом закрепиться в элите. После чего 44-летний Ули сказал всем «Auf Wiedersehen» и стал тренером вратарей. Входил в тренерский штаб Берти Фогтса. Автору этих строк доводилось общаться со Штайном. Милейший человек. Трудно узнать в нём скандалиста.

Айке Иммель (1960). «Штутгарт» 1986-95, «Манчестер Сити» 1995-97.

После неудачного для сборной Западной Германии первенства Европы-1988 двукратный вице-чемпион мира сосредоточился на играх за «Штутгарт». Выиграл с клубом Кубок, а потом помог стать чемпионом в драматическом сезоне-1991/92. Неудивительно, что Айке до сих пор обожают в Штутгарте. В 35 лет Иммель отправился в «Манчестер Сити», но второго Берта Траутманна из него не получилось. «Горожане» покинули Премьер-лигу, а Айке тихо завершил карьеру.

Оливер Кан (1969). «Карлсруэ» 1987-94, «Бавария» 1994-2007.

А вот и новое лицо. Да какое суровое. Испещрённое шрамами, с выдающейся нижней челюстью. Лицо «Баварии» на протяжении пятнадцати лет. Да и сборной Германии тоже. Сильный, прыгучий вратарь, способный творить чудеса и совершать подвиги. Оливер умел играть рационально, но и ярко. Без перекосов в ту или иную крайность. С Каном в воротах баварцы выиграли почти всё, что можно выиграть.

Длиннорукий блондин заявил о себе в воротах «Карлсруэ», ворота которого он защищал на протяжении семи лет. За это время довольно скромная команда стала заметной силой в Бундеслиге и участником еврокубков. Чем увереннее смотрелся Олли в воротах команды Винфреда Шефера, тем чаще слышались разговоры, что по нему «Бавария» плачет. В 1994 году вполне ожидаемый переход состоялся. Мюнхенцы заплатили четыре с половиной миллиона марок, а Кан попал в умелые руки Зеппа Майера. Там он из просто сильного вратаря вырос в одного из сильнейших голкиперов мира. В составе сборной Германии успехи Олли несколько скромнее — золото Евро-96 (там он был дублёром Кёпке и на поле не выходил), серебро высокой пробы на ЧМ -2002 и бронза домашнего чемпионата, где Кан сыграл матч за третье место. Но не забудьте, какую конкуренцию выдержал Оливер в Манншафт. Сначала с Андреасом Кёпке, затем с Йенсом Леманном.

Оливер Рек (1965). «Вердер» 1985-98, «Шальке» 1998-2005.

С этим Оливером вы встречались в предыдущей главе. В девяностые Рек стал одним из сильнейших вратарей Бундеслиги. Выиграл Серебряную салатницу, два Кубка страны и Кубок Кубков, даром что в решающей игре против «Монако» он сыграть не мог. Не участвовал Оливер и в финале чемпионата Европы-1996, но был заявлен на игру в качестве полевого игрока. Травмы выкосили немалую часть Манншафт. Впрочем, в сборной Германии чемпион Европы сыграл лишь раз. В 1998 году Рек перешёл в «Шальке», заменив там Йенса Леманна.

Уве Кампс (1964). «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 1982-2006.

Уве родился и вырос в Дюссельдорфе. Но с детства болел за мёнхенгладбахскую «Боруссию», которая принимала соперников по еврокубкам в родном городе Уве. И не просто болел, но и мечтал играть в воротах «жеребцов». Мечта сбылась довольно быстро. Восемнадцатилетним юношей он был зачислен в команду и был её игроком на протяжении без малого четверти века. Не всегда Уве был основным — уступал свой пост Ульриху Зюде, Эрику Торстведту, Роберту Энке, Йоргу Штилю. И клуб переживал не самые лучшие времена. Доводилось покидать компанию сильнейших. Но Кампс сыграл около 500 матчей в воротах своего клуба, выиграл Кубок и вошёл в историю. Завершив выступления, он остался верен «Боруссии» и стал тренировать её вратарей.

В сборную Германии Уве Кампс не привлекался. И без него было кому играть, но и габаритами не вышел — относительно невысокий и несколько грузный. Зато входил в олимпийскую сборную, которая стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Сеуле.

Геральд Эрманн (1959). «Кайзерслаутерн» 1994-97.

Джерри (так называли Эрманна болельщики «красных чертей») унаследовал ворота у Ронни Хёльстрема. И защищал их более десятка лет — выиграл два Кубка страны, а в сезоне-1990/91 и последний чемпионат Западной Германии. В середине девяностых Джерри постепенно сдал полномочия Андреасу Райнке, рассказ о котором вас ждёт во второй части. Завершив выступления, Эрманн стал одним из лучших тренеров по работе с вратарями. Среди его учеников Тим Визе, Роман Вайденфеллер и Кевин Трапп.

Рене Мюллер (1959). «Заксен» 1990-91, «Динамо» (Дрезден) 1991-94, «Санкт-Паули» 1994-95.

Вы уже встречались с Рене в статье про вратарей Восточной Европы. В начале девяностых страна, честь которой защищал Мюллер, исчезла с политических карт. Растворилась в ФРГ . И восточногерманский футбол растворился, оставались небольшие фрагменты. Например, дрезденское «Динамо», в воротах которого оказался голкипер из Лейпцига. Рене помог динамовцам выжить в самом первом сезоне в Бундеслиге. А после травмы уступил место Станиславу Черчесову.

Станислав Черчесов (1963). «Спартак» 1989-1993 и 1995, «Динамо» (Дрезден) 1993-95, «Тироль» 1992-2002.

А почему мы должны стесняться своих героев? Станислав Саламович достойно представлял наш футбол в Бундеслиге. Да, пропускал немало и не спас динамовцев от вылета из элиты. Но не забудем, что «Динамо» было слабее большинства соперников. Работы у Станислава было очень много, выручал он тоже немало. Если смотреть в статистику, то Черчесов в сезоне-1993/94 занимал первое место в лиге по числу спасений. А ещё тренер сборной России единственный легионер в этом списке.

Рюдигер Воллборн (1963). «Байер» 1982-90.

Рюдигер Воллборн в девяностые также верно нёс службу в воротах «аспириновых». Играл неброско, но надёжно. И готовил себе смену в лице Дирка Хайнена. Отойдя в сторону, Рюдигер оставался полезным «Байеру» — сначала в роли запасного вратаря, а потом и тренера.

Йорг Шмадтке (1964). «Фортуна» (Дюссельдорф) 1983-93, «Фрайбург» 1993-97, «Байер» 1997-98, «Боруссия» (Мёхенгладбах) 1998.

Инженер по образованию Йорг Шмадтке долго трудился в воротах клуба, не вполне соответствующего своему названию — «Фортуны». Пережил с ней два вылета. Но впервые в Бундеслигу пробился «Фрайбург», которому понадобился опытный и мастеровитый вратарь. Вот и пригодились опыт и мастерство Йорга. Шмадтке помог «соколам» освоиться в элите, а в следующем сезоне взлететь на третье место. Йорг добросовестно защищал ворота южан, пока не вылетели и они. Потом числился в Леверкузене и Мёнхенгладбахе. Именно числился. Завершив карьеру футболиста Йорг не пошёл работать инженером, а стал тренером и успешным спортивным функционером. Дважды признавался менеджером года в Германии.

На этом будем заканчивать первую часть. Во второй вас ждут те, без кого нельзя представить немецкий футбол второй половины девяностых — Штефан Клос, Рихард Гольц, Йорг Бутт, Андреас Райнке и Йенс Леманн.