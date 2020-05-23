Десятка с плюсом. Девяностые. Легионеры Англии

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сегодня, 07:51

Продолжаем вспоминать вратарей девяностых. На очереди иностранцы, которые несли службу в воротах английских клубов.

В девяностые годы, особенно после учреждения Премьер-лиги, двери английского футбола широко распахнулись. В том числе и для вратарей. Более того, в новом веке легионеры заметно потеснили местных стражей ворот. Но в заключительной декаде ХХ века установился некий баланс. Ранее мы рассказывали про британских вратарей, а сегодня вас ждёт список тех, кто усилил и украсил английские клубы.

Эрик Торстведт (1962). Норвегия. «Тоттенхэм» 1989-96

Викинг долго искал свою команду. И в «Боруссии» побывал, и в «Гётеборге», прежде чем на рослого блондина обратили внимание в Лондоне. Тем более что вратарь «шпор» Бобби Миммз играл неважно. Но в конце восьмидесятых было непросто получить британскую рабочую визу, даром что Торстведт был первым номером своей сборной. Пока Эрик оформлял документы, Миммз вдруг разыгрался и выдал пять сухих матчей подряд. Но Терри Венейблс сразу поставил в ворота Викинга, который начал свою карьеру в Англии с ошибки, приведшей к поражению в важной встрече с «Ноттингемом».

Но вскоре скандинав освоился. После первой встречи на ноль Эрик подарил фанатам перчатки, и это стало традицией. Сколько же перчаток он раздарил! Благодаря норвежцу «Тоттенхэм» выиграл Кубок Англии, обыграв в финале «Ноттингем». Викинг мог бы принести «шпорам» больше пользы, если б не хроническая травмы спины, ускорившая его уход из футбола.

Петер Шмейхель (1963). Дания. «Брондбю» 1987-91, «Манчестер Юнайтед» 1991-99, «Спортинг» (Лиссабон) 1999-2001

Большой Датчанин очень вовремя пришёл в «Манчестер Юнайтед» и помог ему снова стать великими клубом. Не один он, разумеется. Но те победы «красных дьяволов» были бы немыслимы без отменной игры Шмейхеля на последнем рубеже. Особенно долгожданный триумф в Лиге чемпионов 1998-99. Внезапный взлёт датчан на чемпионате Европы добавил Петеру и авторитета, и сил.

Конечно, бывали и у него ошибки. Однажды Высокий блондин пропустил одиннадцать мячей в двух встречах. Но это лишь эпизоды. Хорошего было в сто крат больше. Петер всегда работал на совесть, и его мастерство с годами только совершенствовалось. А еще Шмейхель пользовался огромным авторитетом в команде. Чрезмерным авторитетом, как показалось Фергюсону. «Манчестер Юнайтед» не очень красиво расстался с великим вратарём — просто не продлил контракт. Достойную замену ему нашли не сразу.

Марк Боснич (1972). Австралия. «Манчестер Юнайтед» 1989-91 и 1999-2001, «Сидней Кроация» 1991-92, «Астон Вилла» 1992-99

Лучший вратарь Австралии и Океании прошлого века. Великолепные данные, потрясающая реакция, подвижность. Одна проблема — голова. Мало того что Марк успел обзавестись почти всеми вредными привычками, так он ещё и вёл себя неадекватно. Например, поприветствовал болельщиков «Тоттенхэма», среди которых много евреев, выброшенной вверх правой рукой. Надо ли объяснять, что это за жест?

Алекс Фергюсон разглядел в юном австралийце большой талант ещё на рубеже восьмидесятых и девяностых. Но Марк был сыроват, поэтому его отправили набираться опыта в «Астон Виллу». Опыта набрался, а ума-разума — нет. Фергюсон в это не верил, поэтому и сделал Боснича преемником Шмейхеля. О чём вскоре пожалел. Те вредные привычки — пьянство и кое-что похуже — взяли верх. Боснич стал часто ошибаться и бывал порой неадекватен. Однажды чуть не поколотил самого Фергюсона. Одноклубники вовремя вмешались.

Дмитрий Харин (1968). Россия. «Динамо» (Москва) 1988-91, ЦСКА 1991-92, «Челси» 1992-99, «Селтик» 1999-2002

Приятно, чёрт возьми, видеть в этом списке соотечественника. Олимпийский чемпион приехал в ещё хиленький «Челси». С Хариным в воротах лондонский клуб рос, обрастал мускулами, обыгрывал более сильных соперников. Дошёл до финала Кубка Англии. Правда, на «Уэмбли» команда Дмитрия была бита «Манчестер Юнайтед» 0:4. Можно сказать, что с Хариным «Челси» повзрослел и снова стал заметной силой в английском футболе. Но частые травмы, а зачастую и интриги, предвзятость тренеров помешали Дмитрию Викторовичу раскрыться в Лондоне в полной мере и ускорили его уход со «Стэмфорд Бридж». Но свой след в истории «Челси» русский вратарь оставил.

Ханс Зегерс (1961). Нидерланды. «Уимблдон» 1988-96, «Вулверхэмптон» 1996-98, «Тоттенхэм» 1998-2001

В отличие от Ханса ван Бреукелена его тёзка и соотечественник смог сделать карьеру в Англии. Может, потому, что не был связан обязательствами со сборной Голландии. Зегерс поиграл в «Ноттингеме», а потом унаследовал у Дэйва Бизента место в воротах «Уимблдона». И занимал, пока не оказался на скамье подсудимых вместе с коллегой Брюсом Гроббеларом и одноклубником, нападающим Джоном Фашану. Все трое обвинялись в организации договорных матчей. Но суд не доказал вины футболистов. Но во время рассмотрения дела Зегерс потерял статус основного вратаря «Донз».

Людек Миклошко (1961). Чехословакия, затем Чехия. «Вест Хэм» 1990-98, «Куинз Парк Рейнджерс» 1998-2001

Габаритный чех прибыл в Лондон после чемпионата мира 1990 года, когда «молотобойцы» играли во втором дивизионе. Блестящая игра Людо помогла его новому клубу вернуться в высшее общество, а болельщики признали новичка игроком года. Миклошко и дальше верно служил «Вест Хэму», делил с ним радости и невзгоды. Уже в 38 лет он передал свой пост в крепкие руки Шаки Хислопа.

Ян Стейскал (1962), Чехословакия, затем Чехия. «Куинз Парк Рейнджерс» 1990-94, «Славия» 1994-98, «Виктория» (Жижков) 1999

Ян Стейскал выиграл у Людо Миклошко первый номер в сборной. И в Англию два чеха оправились одновременно. Только Ян попал в клуб первого дивизиона. Непросто было адаптироваться к новой стране, новым товарищам. Язык пришлось учить уже в Англии. Но Ян обосновался в воротах «хупс» и защищал их на протяжении четырёх сезонов. Но в какой-то момент чех растерял уверенность и обнаружил ворота занятыми Тони Робертсом.

Павел Срничек (1968-2015). Чехословакия, затем Чехия. «Баник» 1990-91 и 1998. «Ньюкасл» 1991-98, «Шеффилд Уэнсдей» 1998-2000

В отличие от двух соотечественников Павел приехал в Англию ещё не слишком известным вратарём. «Ньюкасл» определённо рисковал, приглашая молодого чеха. Но Павел помог «сорокам» выбраться в Премьер-лигу и закрепиться в ней. Не просто закрепиться, а ворваться в элиту. «Ньюкасл» бросил вызов команде Алекса Фергюсона и едва не преуспел. Но со временем Срничек уступил свой пост сначала Шаке Хислопу, потом Шею Гивену. Однако болельщики «сорок» любили чешского вратаря. В 2007-м они приветствовали возвращение Павла в команду и устроили ему торжественные проводы.

Крэйг Форрест (1967). Канада. «Ипсвич» 1985-97. «Колчестер» 1997, «Челси» 1997, «Вест Хэм» 1997-2002

И в хоккейной Канаде появляются иногда футбольные таланты. Одним из таких был Крэйг Форрест, отыгравший 13 лет в воротах «трактористов». Подхватив эстафету у Пола Купера, Крэйг передал ворота в крепкие руки Ричарда Райта. В карьере Форреста бывало всякое. Девять мячей от «Манчестер Юнайтед» пропустил тоже он. Но хорошего было больше. А ещё учтите, что «Ипсвич» уже был далеко не тот, что при Бобби Робсоне. Во многом «трактористы» и держались на игре канадца.

Но с уходом из «Ипсвича» карьера Крэйга не закончилась. Когда «Челси» растерял из-за травм свою вратарскую бригаду, именно его позвали на помощь. В «Вест Хэме» Форрест уже не играл постоянно, но был готов прийти на выручку Бернару Лама, а потом Шаке Хислопу.

Кейси Келлер (1969). США . «Миллуолл» 1992-96, «Лестер» 1996-99, «Райо Вальекано» 1999-2001

Келлер прекрасно играл в воротах «Миллуолла», затем провёл три прекрасных сезона в «Лестере». Взял с «лисицами» Кубок лиги и был близок к тому, чтоб выиграть второй. Выдвинулся на первые роли и в своей сборной. Отъезд в Испанию был ошибкой. Но в следующем десятилетии Кейси вернулся в Премьер-Лигу, где на совесть трудился в воротах «Тоттенхэма».

Фроде Гродас (1964). Норвегия. «Лиллестрём» 1988-96, «Челси» 1996-98, «Тоттенхэм» 1998, «Шальке» 1999-2001

В истории «Челси» норвежец сыграл небольшую и одновременно важную роль. Заменив в сезоне 1996-97 травмированного Харина, он помог «синим» выиграть Кубок Англии. Второй в истории. После паузы в 27 лет. В решающем матче Фроде сохранил свои ворота в неприкосновенности. Хотя игра с «Мидлсбро» была весьма непростой.

Эд Де Гуй (1966). Нидерланды. «Фейеноорд» 1990-96, «Челси» 1996-2003

Руд Гуллит, возглавив «Челси», пригласил на пост первого номера своего земляка. Видимо, не слишком доверял Руд нашему Харину. «Челси» не поскупился. Эд, в тот момент первый номер «оранжевых», обошёлся в два с половиной миллиона фунтов.

«Синие» с Эдом собрали немалый урожай — Кубок лиги, Кубок Кубков, Суперкубок Европы, Черити Шилд, Кубок Англии. Но при этом осталась некая неудовлетворённость игрой огромного голландца. Да и в сборной Эд сдал позиции. Возможно, он слишком поздно приехал в Англию. К тому же здоровье иногда подводило голландского богатыря.

Март Поом (1972). Эстония. «Спорт» 1990-91, «Флора» 1991, 1992-93 и 1995-97, «Куусюси» 1992, «Виль» 1993-94, «Портсмут» 1994-97, «Дерби Каунти» 1997-2003

Наш бывший соотечественник сделал хорошую карьеру в Англии. Благодаря рослому Поому «Дерби Каунти» смог закрепиться в Премьер-лиге и смотреться там вполне достойно. У Марта были определённые проблемы с фиксацией мяча, но все они компенсировались реакцией и завидной пластикой для столь габаритного голкипера. Да и защитники «баранов» всегда были готовы прийти на помощь своему вратарю.

Марк Шварцер (1972). Австралия. «Маркони Стиллионс» 1990-94, «Динамо» (Дрезден) 1994-95, «Кайзерслаутерн» 1995-96, «Брэдфорд» 1996-97, «Мидлсбро» 1997-2008

Марк Шварцер, австралиец немецкого происхождения, не смог заиграть на исторической родине. Зато нашёл применение своим силам в Англии. Лучшие годы Шварцера пришлись на первую декаду нового века, но он всё же попал в этот список. Благодаря Марку «Мидлсбро» удержался в Премьер-лиге. И этого достаточно.