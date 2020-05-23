В воротах «Спартака». Семивратарщина

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сегодня, 10:39

Эта глава сериала про спартаковских голкиперов посвящена сезону-2003. Очень сложному и неоднозначному в истории клуба.

С одной стороны, Кубок России, пока последний в истории клуба. Но другая чаша весов перевесила. Падение в турнирной таблице, отставка Олега Романцева, невнятна кадровая политика. Слова «Спартак» и «скандал» стали синонимами.

Сразу оговорюсь. Никаких оценок тренеру Андрею Чернышову давать не буду. Не могу, потому что не в курсе внутренней кухни «красно-белых». Знаю, что Андрей Алексеевич искренне хотел помочь клубу, в составе которого он стал чемпионом страны. Оценивать деятельность Андрея Владимировича Червиченко на посту президента великого клуба не хочу. Не об этом статья.

Да, в сезоне-2003 в «Спартаке» было семь вратарей. Отсюда и название. Антон Алексеев, Алексей Зуев, Абдельила Баги, Александр Невокшонов, Саболч Шафар, Войцех Ковалевски и Георгий Ломая. Войцеху будет посвящена отдельная глава.

К сезону-2003 «Спартак» готовился с двумя вратарями, не игравшими в Премьер-Лиге — Алексеем Зуевым и Антоном Алексеевым. С Левицким не стали продлевать контракт, а Кабанова не стали возвращать из воронежского «Факела».

Вы уже читали, как «Спартак» искал нового голкипера. Как забраковал чеха Алеша Хваловского, как не приехал из Англии Александр Колинько, как не прошёл просмотр румын Богдан Вентилэ, как передумал переезжать в Россию Данрлей Гинтергольц. За считанные дни до начала сорвался опытный Илья Близнюк.

И тут появился он – Абдельила Баги из Марокко. «Летучий гепард», как написала про новичка пресс-служба «красно-белых». В цейтноте никто не придал значения тому, что гепарды не летают, а в марокканской сборной новый вратарь «Спартака» сыграл лишь один матч. Нужно было кого-то ставить в ворота. А тут Баги, привлекавшийся в сборную Марокко. Вдруг, это второй Заки Баду.

Первый матч – с «Торпедо-Металлургом», рослый и смуглый бербер отыграл весьма прилично, сохранив ворота неприкосновенными. Но потом началось. Выяснилось, что Баги выходит из ворот, когда не надо, и стоит, как столб, когда надо выйти. Что он плохо фиксирует мяч, что подвержен травмам, которые находил себе, как приключения. К тому же не знает русского и не может руководить обороной. Да и особого желания сражаться за «Спартак» у марокканца не наблюдалось. И когда «летучий гепард» получил травму, а в ворота стал Алексей Зуев, стало как-то спокойнее. Алексей хоть звёзд с неба не хватал, но очень старался быть полезным команде. С Алексеем в воротах «Спартак» выиграл Кубок России 2003 года. Финальный матч с «Ростовом» Алексей отработал безупречно. И осенью 2006-го Зуев удачно защищал ворота в матчах Лиги чемпионов с «Баварией» и «Спортингом». Помог родному клубу проложить мостик в еврокубковую весну.

Когда «Спартак» наконец нашёл подходящего голкипера, то Алексей спокойно отошёл в сторону. Кстати, между ним и Войцехом установилась настоящая мужская дружба. Из Зуева мог получиться хороший второй вратарь, но проблемы со здоровьем привели к тому, что пути «Спартака» и голкипера-гитариста разошлись. Алексей все же справился со своими неприятностями и вернулся в большой футбол. Сначала подольский «Авангард», а потом и хабаровский « СКА -Энергия». А затем Алексей нашёл себя в пляжном футболе. Защищает ворота «Спартака». Алексей – спартаковец, каких поискать. Весёлый, добрый, отзывчивый человек. А ещё пишет и исполняет свои песни.

Что касается Баги, то марокканец залечил травмы и отправился в «Ростов». Там он провел три сезона, сыграв более двадцати встреч. Антон Алексеев также покинул «Спартак» и играл за разные клубы второго дивизиона.

Финальный матч на Кубок России с «Ростовом», в котором Зуев оставил ворота нетронутыми, стал предпоследним для Олега Романцева. Новым тренером был назначен Андрей Чернышов, который привел с собой двух голкиперов. Александр Невокшонов из «Шинника» так и не сыграл ни разу за основу, зато венгр Саболч Шафар может поспорить с Баги за место в символической антисборной «Спартака», если она когда-нибудь появится.

Шафар приходил в «Спартак» с репутацией опытного вратаря, поигравшего и в Австрии, и в сборной Венгрии, но при этом не отличающегося стабильностью и способного пропустить четыре, пять, шесть, семь мячей и не испытывать при этом особой неловкости. За пять матчей, что провел Саболч в «Спартаке», пропустил 12 мячей, причем далеко не все относились к числу неберущихся. Возможно, поэтому «Спартак» расстался с Шафаром еще раньше, чем с Чернышовым. Шафар уехал в Австрию, где отыграл еще несколько сезонов в воротах венской «Аустрии». Неплохим был вратарём этот мощный венгр, и, может быть, заиграл бы в «Спартаке», если бы смог нормально подготовиться к сезону, познакомиться с обороной, притереться к партнёрам. Саболч же был брошен в самую гущу событий, в самое пекло. И не выдержал, расплавился. Заодно и стал символом смутного времени «Спартака».