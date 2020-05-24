ЦСКА ждёт опасное путешествие

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сегодня, 09:55

У «армейцев» невероятно сложный календарь, но «Соккер.ру» напоминает о вариантах.

У Ганчаренко остается ровно две ключевые и определяющие будущее задачи на концовку удивительного сезона. Первая – не повторять ошибки, вторая – стремиться в Лигу чемпионов, где спасительные для клуба премиальные. Тренеру нужно чудо сейчас или прорыв в следующем сезоне, чтобы годичный контракт продлили, а фанаты в массе своей в молодом специалисте не сомневались. Но зачем команде ждать августа, если можно удачно действовать в июне и июле?

Шаг 1. Обыграть «Зенит»

В 23-м туре будет несколько невероятно интересных матчей. «Краснодар» сыграет против «Динамо». «Сочи» экзаменует «Ростов» — и наоборот тоже. «Спартаку» нужно сыграть в гостях против «Арсенала». Но главное блюдо первого тура после длинной паузы – битва ЦСКА против «Зенита». Помните матч в Санкт-Петербурге? Там еще судья Вилков заработал приз «Любимец фанатов ЦСКА ». Причин поломать лидера молодецким рвением у подопечных Ганчаренко достаточно. Победят «Зенит» — откроют путь к интересному приключению.

Шаг 2. Расколдовать дерби

ЦСКА после «Зенита» сыграет против «Динамо» и «Спартака» — календарь сложный. Если потеряют очки против всех известных соперников, то упадут в таблице. Но если обыграют лидера РПЛ , то могут вспомнить, что у «Динамо» пять подряд матчей против «армейцев» без поражений – две победы и две ничьи. Получается, последний раз «бело-голубых» обыгрывал еще старый состав ЦСКА . Интересная задача, ведь «Динамо» тоже новое, а в первом круге поединок на « ВЭБ Арене» завершился победой гостей 0:1. Дважды подряд «армейцы» встретятся с грешками первого круга. Или трижды?

Шаг 3. Победить «Спартак»

«Спартак» обыграл ЦСКА в чемпионате – должны помнить дубль Жиго, а потом в добавленное время соседи забили на гол больше в четвертьфинале Кубка России в еще одном увлекательном дерби. Добавьте прошлогодний летний поединок на летнем Кубке Матч Премьер – победу Кононова 3:1, и получите веские причины, чтобы «армейцы» серьезно настроились на новый матч против «Спартака». Трижды подряд придется сражаться с неудобными и сложными соперниками, но если хочется в Лигу чемпионов – нужна невероятная серия из трех побед. ЦСКА пора рисковать в поединках высокого уровня, ведь уступить «Зениту», «Динамо» и «Спартаку» можно, даже если играть осторожно и скучно.

Шаг 4. Сохранить привычку

ЦСКА в чемпионате России этого сезона потерял очки в 12 матчах из 22 – чаще, чем в половине случаев, но есть удобные соперники. Надо сохранить привычку их обыгрывать. Например, в активе Ганчаренко победы над «Локомотивом» и «Краснодаром» — клубами, что выше в таблице. Также была скандальная ничья с «Зенитом». Но параллельно – поражения от середняков сезона. «Крылья Советов», «Динамо», «Арсенал» и «Спартак» брали по три очка против ЦСКА . Но впереди Ганчаренко ждут не они, а «Ахмат», «Оренбург», «Рубин» и «Тамбов». Если молодые «армейцы» не смогут по второму кругу обыграть этих соперников – а такую привычку осенью имели, то тройка им точно не светит.

Шаг 5. Не испугаться «Локо»

В двадцать девятом туре ЦСКА ждет еще одно дерби, третье на коротком отрезке. И если со «Спартаком» в последнее время им играть непросто, теряли очки и вылетели из Кубка России, то «Локомотив» — другое дело. «Армейцы» летом 2018 года обыграли чемпионский состав Семина в Суперкубке России. Они же не уступали «железнодорожникам» в прошлом году, а в первом круге забрали три очка после поединка с соседями. Да, все победы непростые, крутятся вокруг преимущества в один мяч, но «Локомотив» поменял тренера, Ганчаренко должен в 29-м туре пользоваться тем, что Николич будет хуже понимать свою команду. Первый месяц серба в новом клубе вряд ли получится медовым, а вот ЦСКА пора встрепенуться и поменять подход к завершению атак.

Шаг 6. Наблюдать за врагами

И надеяться на их помощь. Для точного попадания в ЛЧ нужно занять второе место, что в одиночку сделать будет сложно. Но кто сказал, что соперники сами не подарят Ганчаренко такую возможность? «Локомотив» может соседей подпустить ближе в очном матче, ЦСКА еще не потерял шанс переиграть «Зенит» и «Спартак», а подобные победы всегда влияют на психологию коллектива и придают сил. Плюс между собой врагам еще играть не раз, и потери точно будут. Также важно добавить, что у ЦСКА еще возможно преимущество по личным встречам со всеми прямыми конкурентами, кроме «Ростова» — если обыграют «Зенит» с любым счетом, не проиграют «Локомотиву», а «Спартак» победят с разницей в два мяча. Параллельные результаты конкурентов в такой запутанной истории тоже важны, а сейчас даже «Зенит» еще неизвестно как будет смотреться без реально домашних матчей со зрителями. Команде Семака удобно на своей арене с ревущими трибунами, в гостях качество футбола часто ниже.

Шаг 7. Реализовывать моменты

ЦСКА отстает от второго места на пять пунктов за восемь туров до конца чемпионата (то есть 24 очка на кону). Многие бы сдались, но зачем? У ЦСКА были шансы, чтобы обыграть «Уфу» и «Урал», лучше сыграть с «Динамо». Не получилось, поскольку у «армейцев» много подходов при низкой реализации. Только у «Зенита» и «Ростова» чуть больше ударов в створ ворот, вот только качество самих шансов у ЦСКА откровенно среднее. Но если реализовывать пенальти и начать забивать в позиционных атаках, то свои очки Ганчаренко соберет. Также обязательно учтите, что ЦСКА – молодая команда. Им проще адаптироваться, легче выдерживать частые игры, возможно, психологически пережили пандемию спокойнее.