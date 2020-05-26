В объятиях Морфея. Наркотический разгул в АПЛ

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сегодня, 12:30

О новом опасном увлечении футболистов самой популярной лиги – на «Соккер.ру».

Когда Василий Уткин предложил ставить на телефоны футболистов РПЛ популярные во многих странах программы слежения за теми, кто находится на самоизоляции, то рассуждал мудро. Помните формулу доктора Хауса? Все врут. Нужно следить, чтобы игроки не подставили после возобновления под удар здоровье окружающих, себя, клубы и лигу.

Когда РПЛ вернется, такие программы нужны, каждый шаг нужно фиксировать. Иначе какой-то игрок обязательно убежит в загул, всех заразит, а фанаты его клуба в комментариях напишут: злой РФС заставил футболистов играть, считают подопытными крысами – как уже заявил Роуз из «Ньюкасла». Нужно разделять невинных жертв пандемии и тех, кому плевать на других.

Например, Геннадий Орлов рассказал, что заразившийся Константин Плиев из «Рубина» посещал свадьбу во время карантина, грубо нарушил режим самоизоляции – и в суд на комментатора за клевету никто не подал. А источники «Спорт-Экспресс» уверяют, что Константин общался со своим братом Заурбеком – игроком «Динамо», и другими осетинами из РПЛ на «ряде мероприятий», то есть не на одном.

Люди родителей месяцами не видели, чтобы не заразить случайно, а тут целая свадьба? А потом могут быть похороны, к сожалению. И английские истории нарушений режима самоизоляции точно слышали – Уокер, Грилиш, Райс, Маунт, Руни и Хадсон-Одои. Это только те, кого поймали. Не все футболисты одинаковые, но обычно как дети. Если оставить четырехлетнего ребенка одного дома, вручив спички, то сожжет дом.

А футболисты во время карантина сжигали себя. На допинг их тестировать не было возможности, закрытые вечеринки, алкоголь и все запрещенные вещества, которые только можно достать в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Манчестере, Бирмингеме или Лондоне, прошли через тела отдельных футболистов. Не все одинаковые – повторюсь, но профессионалов меньше, чем хотелось бы.

Если молодой человек, которому почти всю жизнь только запрещают, запрещают и запрещают, знает, что его впервые в карьере не поймать – вычитал в интернете, за сколько исчезают следы отдельных веществ, то ударится во всей тяжкие. Авторитетное издание «The Telegraph» пришло к фанатам АПЛ с ужасными, но предсказуемыми новостями: в лиге возникла проблема, которую поборет только проявление сознательности.

А футболисты ее не проявят, нарушения карантина это показали. Только ужесточение контроля со стороны Фергюсона по сравнению с предыдущими тренерами МЮ – нанимал частных детективов, помогло Гиггзу не стать алкоголиком или наркоманом. Футболисты реже чудят, только если знают, что их поймают и накажут. С другой стороны, они всегда ищут варианты, как «закинуться» без последствий. Сейчас невероятно популярной стала старая забава звезд 90-х – смешивать алкоголь и снотворные.

Проблемы со сном у многих спортсменов, им часто прописывают таблетки, но некоторые добавили алкоголь, что категорически запрещено инструкцией. Агент одного из игроков не скрывает:

Еще до карантина многие видели, как некоторые игроки открыто употребляли снотворные на домашних вечеринках и в ночных клубах.

Друзья футболистов рассказывали о проблеме их агентам, поскольку замечали, что у известных спортсменов возникала зависимость от таблеток по рецепту. При этом снотворное не входит в список запрещенных веществ WADA (Всемирное антидопинговое агентство), а во многих странах рецепт можно получить даже по сети.

Британские наркологи подтверждают, что оказывали помощь спортсменам, которые становились зависимыми от болеутоляющего или снотворного. А теперь проблема еще и в алкоголе, который нельзя мешать с таблетками, и в том, что многие футболисты не могут получить необходимое количество веществ у врачей, поэтому покупают у наркоторговцев.

Ученые говорят об эффекте, который толкает игрока на глупость – перед засыпанием алкоголь усиливает действие снотворного. Проще говоря, ловят кайф. Не лишним будет напомнить, что наркотики – зло, зависимость – то, что может разрушить жизнь и подорвать здоровье. Как именно? Игроки все чаще покупают таблетки онлайн. Где гарантия, что насыпанные в пакетике пилюли те, что нужно, и в безопасной дозировке?

Из наркоторговцев так себе провизоры – могут спутать похожие на вид таблетки. Плюс организм адаптируется. Если игрок часто развлекается, смешивая алкоголь и снотворное, то с каждым разом нужна большая доза для привычного эффекта. А передозировка – серьезная штука. Сколько игроков в опасности? Согласно анонимному опросу Ассоциации профессиональных футболистов, 9 % заявили, что испытывают разрушительные последствия зависимостей.

Там примерно 4 тысячи профессионалов, значит, около 360 человек нуждаются в помощи. Это только те, кто сознался. И если от распространения пандемии может спасти трекер на телефоне – клубы будут знать, что игрок не убежал из отеля на свадьбу, то со снотворным сложнее – можно принять в собственной спальне. Футболисты тоже дружат с плохими привычками, тот же Буффон столько раз попадался с сигаретами, что на карантине точно дымил от безделья.

Врачи советуют клубам начать чаще тестировать игроков, чтобы понимать, какие дозы снотворного те употребляют. Но это не решение проблемы, команды обычно прикрывают провинившихся, как родители – непутевых детей. Первое, что делает чиновник, если его сын пьяным сбивает на дороге человека – идет откупать, невзирая на виновность. Если врач команды поймает парня со следами в крови, то не побежит сдавать игрока властям.

А в случае коктейля алкоголя и снотворного сдавать некого. Но футболисты не знают меры, у некоторых уже возникла зависимость. В богатых странах много проблем с лекарствами по рецепту – от обезболивающих и антидепрессантов до снотворного. Есть отдельные известные таблетки, прием которых вызывает временную амнезию – человек творит дичь, а потом ничего не помнит.

Где гарантия, что Хадсон-Одои, обвиненный в изнасиловании, не был под чем-то, да и вообще что-нибудь помнит. Любая химическая зависимость может навредить. Источники «The Telegraph» сообщают, что у одного футболиста хватило ума обратиться за помощью – на карантине начал спиваться, параллельно закидываясь снотворным. А еще один звездный игрок под подозрением – похоже, окружение заметило перемены и сообщило о проблеме.

Плюс стадный инстинкт учитывайте. Пробует один – пробуют многие. Если в любой точке мира игрока ловят на употреблении наркотиков, то обычно один или несколько его напарников почему-то «травмируются». Консультация наркологов будет нужна многим после карантина, на котором футболисты делали вид, что занимаются, а на деле искали приключения и бухали – иначе не сформулировать.

В РПЛ тоже хватает ребят, которые нарушали режим самоизоляции, но поймали только самых «умных». Например, игроков «Краснодара», которые сами транслировали вечеринку. Не знаем, где именно Плиев заразился – теоретически мог в магазине, а не на свадьбе, но сложно без оговорок сочувствовать человеку, если сознательно рисковал. Молодой организм чаще успешно справляется с коронавирусом, но параллельно безответственный игрок мог заразить старика.

В Махачкале, Москве, Казани, Манчестере или Лондоне – без разницы. А в Англии свои проблемы, сотни игроков закидываются снотворным, ведь психический эффект игры на большой арене может лишить сна, как и постоянные перелеты. Но когда в коктейль добавили алкоголь – стало хуже. Ответственным органам и клубам пора вмешаться. Когда речь о единичных случаях глупости, как с Муту, то надо лечить конкретного парня, но если у футболистов появился простой доступ к разрешенному кайфу, то коктейль попробуют десятки.

А причин броситься на таблетки из спектра расслабляющих у атлетов много. Буффон рассказывал, какую жуткую депрессию пережил после победы на чемпионате мира, а поражения могут ударить еще сильнее. Плюс футболист не привык сидеть на месте – сотни из них одурели без движения. Это не поиск оправданий, но при любой зависимости важно понимать условия, в которых она возникла. И для того, чтобы среди звездных игроков стал популярным коктейль алкоголя и снотворного, причин выше крыши.

Спасибо репортерам, что история всплыла – клубы насторожатся, а игроки, которые уже стали зависимыми, возможно, обратятся за помощью. Зато, когда АПЛ или РПЛ вернутся, точно нужны будут многократные внутренние клубные тесты на допинг и программы слежения – нельзя доверять парням из лиг, где полно скандалов. О чем тут говорить, если прямо сейчас в Англии лучшим снайпером является Варди, который не скрывает, что был профессиональным алкоголиком, прежде чем стать профессиональным футболистом. А в день ухода РПЛ на паузу лучшим игроком лиги являлся Кокорин.

Тема со снотворным вряд ли появилась только вчера, но всплыла лишь сейчас. Это как после дисквалификации Еременко всплыло, что самые тупые футболисты РПЛ поверили в сказку, будто тяжелый наркотик, который нашли в крови Романа после матча ЛЧ , помогает бороться с последствиями похмелья. Также верили в миф, что средство при этом настолько быстро уходит из организма, что в УЕФА не поймают. Похоже, финн не был исключением, просто только его поймали.

А бедным английским клубам еще сложнее – ловить нечего, алкоголь и снотворные – легальные. Возможно, WADA пора добавить хотя бы отдельные, самые сильные вещества в список запрещенных? А пока скрещиваем пальцы, чтобы у таблеток при смешении с конкретным алкоголем не было мгновенных реакций, вроде потери зрения, острых почечной или сердечной недостаточности. Среди побочных эффектов любого сильного снотворного целый набор опасностей для спортсмена.

Причем предостережения написаны на случай без добавки виски или водки. Седативный эффект усиливается, передозировка на пьяную голову не исключена, особенно если таблетки покупают у дилеров. В самом худшем случае доиграются до неудачной реанимации в больнице скорой помощи. Не говоря о том, что у длительного приема может быть плавный разрушительный эффект на организм – посадят сердце или почки таблетками с улицы.

Надо усиливать контроль со стороны клубов, тест на профессионализм многие футболисты на карантине предсказуемо не прошли.