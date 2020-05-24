ГлавнаяНовости

Прокурор FIGC начал расследование в отношении президента «Лацио» Лотито

сегодня, 13:45

Сообщается, что прокурор FIGC начал расследование в отношении президента «Лацио» Клаудио Лотито.

26 апреля руководитель римского клуба намекнул, что матч «Ювентус» — «Интер», который прошел накануне разгара пандемии коронавируса за закрытыми дверями, имел договорной характер. 

«Мы всего-лишь в шаге от „Ювентуса“, и это только потому, что был матч „Ювентус“ — „Интер“, я думаю, что там все было очевидно», — заявил президент. 

Данное высказывание заинтересовало федеральных прокуроров, которые хотят спросить у Лотито, что он именно имел в виду. 

Если Лотито делал намек на договоренность, то Клаудио может столкнуться с юридическими проблемами.

Недавно Клаудио Лотито заявил, что готов провести «золотой матч» с «Ювентусом» за победу в Серии А.

Все новости
Глушаков vs Каррера. Конфликт двух легенд «Спартака»
Сегодня, 12:30Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии13
11 антигероев чемпионата России 2019/20
Вчера, 12:30Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии8
Игра на выбывание
22 маяСергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии3
Официально«Сеул» оштрафован на 100 млн вон за использование секс-кукол на трибунах
20 мая ФотоКомментарии31
Английские футболисты опозорились
20 маяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
Мария Орзул: «Из-за поцелуя с Дзюбой мне такую травлю устроили!»
20 мая Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 15:40
Гоббы разволновались. А ведь за бормотание латитки, орлом ведь могут и очки снять(
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:03
пусть там и разбираются))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:46
За базар надо ответить.
Abris
Abris
сегодня в 14:21
Лотито влип конкретно.
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 14:02
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    сегодня в 14:01
    Допросить с пристрастием.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:56
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 13:51
    «Лацио» разместит фото фанатов на трибунах после рестарта Серии А
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 13:50
    Орлы не только летают, но и залетают?...)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100