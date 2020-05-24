Прокурор FIGC начал расследование в отношении президента «Лацио» Лотито

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сегодня, 13:45

Сообщается, что прокурор FIGC начал расследование в отношении президента «Лацио» Клаудио Лотито.

26 апреля руководитель римского клуба намекнул, что матч «Ювентус» — «Интер», который прошел накануне разгара пандемии коронавируса за закрытыми дверями, имел договорной характер.

«Мы всего-лишь в шаге от „Ювентуса“, и это только потому, что был матч „Ювентус“ — „Интер“, я думаю, что там все было очевидно», — заявил президент.

Данное высказывание заинтересовало федеральных прокуроров, которые хотят спросить у Лотито, что он именно имел в виду.

Если Лотито делал намек на договоренность, то Клаудио может столкнуться с юридическими проблемами.

Недавно Клаудио Лотито заявил, что готов провести «золотой матч» с «Ювентусом» за победу в Серии А.