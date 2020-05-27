«Штутгарт» — «Гамбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 мая 2020, 10:26

«Штутгарт» и «Гамбург» сойдутся в очной встрече в 28 туре второй Бундеслиги Германии. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Штутгарт»

«Швабы» после вылета из первой Бундеслиги всеми силами пытаются туда вернуться. По ходу текущего сезона «Штутгарт» не демонстрирует стабильности и уверенной игры.

После рестарта чемпионата команда потерпела два гостевых поражения от не самых сильных соперников. Сначала «Штутгарт» уступил в гостях «Вехен» (1:2), а затем не набрал очков в выездной встрече с «Хольштейн» (2:3).

«Гамбург»

«Динозавры» проводят второй сезон во второй Бундеслиге после вылета из элиты. В текущем сезоне «Гамбург» пытался навязать борьбу «Арминии» за лидирующие позиции, но пока отстает от фаворита на семь очков.

Последний матч команды припал как раз на очную дуэль против лидера чемпионата, которая завершилась без голов (0:0). В первом матче после рестарта «Гамбург» не удержал гостевую победу над «Гройтер Фюрт» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» — 2.310

Ничья – 3.340

Победит «Гамбург» — 3.240

Статистика

В первом матче текущего сезона «Гамбург» победил «Штутгарт» дома (6:2).

«Штутгарт» не проигрывал дома «Гамбургу» в трех матчах подряд – 3 победы и 1 ничья.

Команды обменивались забитыми голами в семи последних очных встречах.

Прогноз

«Швабы» сейчас находятся в откровенном кризисе, что подтверждают их последние результаты. Особенно у хозяев страдает оборона, которая пропускает нелепые голы от средних и слабых соперников.

В этом плане «Гамбург» выглядит существенно предпочтительней своего соперника и прямого конкурента. К тому же, фактор домашнего поля для хозяев нивелируется из-за пустых трибун. Предлагаем заиграть ставку Х2 с коэффициентом 1.640 в букмекерской конторе Pinnacle.