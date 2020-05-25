В воротах «Спартака». Хорватский Осьминог

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сегодня, 18:40

Продолжаем сериал о спартаковских вратарях. На очереди Стипе Плетикоса.

За считанные дни до старта чемпионата России-2007 «Спартак» подписал контракт с новым вратарём. Так летом 2003 года им стал голкипер «Шахтёра», потерявший игровую практику в Донецке. Звали дебютанта Стипе Плетикоса. В свои 28 лет он был основным голкипером сборной Хорватии и запасным в своём клубе.

Последнее обстоятельство повлекло за собой немало едких шуток. Дескать, «Спартак» подбирает за «Шахтёром» ненужных тому вратарей. Поэтому перед Стипе стояла непростая задача. Доказать, что он приехал играть, а не доигрывать. И быть не хуже Войцеха, который успел стать любимцем болельщиков «Спартака».

И второе обстоятельство. Стипе — хорват. А болельщики «Спартака», как известно, дружны с коллегами из сербской «Црвены Звезды». Ещё не зажили последствия гражданской войны в Югославии, организатором которой удалось стравить два самых больших народа благополучной балканской страны. Хорватов не то чтобы не любили, а не жаловали. Поэтому Плетикосе нужно было завоевать сердца всех болельщиков.

Стипе родился и вырос в Сплите, на берегу Адриатического моря. Играл за местный «Хайдук», причём играл превосходно. Безболезненно заменил Тончи Габрича. Не только выполнял свои непосредственные обязанности, но и бывало, подходил к 11 метровой отметке. Как правило, был точен. Естественно подвиги молодого вратаря не остались незамеченными. Как раз в конце девяностых сошёл со сцены Дражен Ладич, и сборной понадобился сильный вратарь. Вот и пригодился Плетикоса. Стипе мог стать преемником Ладича и в загребском «Динамо», но отец Стипе сказал:

Если ты уйдёшь туда, то смени сначала фамилию.

Поэтому Плетикоса остался в родном клубе, получил звание лучшего футболиста страны и прозвище «Осьминог», но в 2003 году всё же покинул клуб. Два года хорват был основным стражем ворот «Шахтёра», но после прихода чеха Лаштувки Плетикоса присел на лавочку. Год пробыл в запасе, другой, а потом задумался над иными вариантами продолжения карьеры. И тут внезапное предложение «Спартака».

Во втором туре, в матче против «Амкара» в воротах «Спартака» в свитере под двадцать вторым номером появился рослый, плечистый голкипер. И хотя результат (0:0) вряд ли порадовал москвичей, Стипе сыграл вполне прилично. А потом были две игры в Санкт-Петербурге. «Спартак» дважды обыграл «Зенит». Сначала в чемпионате (3:1), затем в Кубке (2:1), а новый вратарь прошёл боевое крещение.

Уже летом фанатские трибуны протяжно распевали «Сти-и-и-пе». «Спартак» преодолел спад и уже под руководством нового тренера Станислава Черчесова вёл спор с «Зенитом» за золото чемпионата страны. Москвичи были очень близки к цели. Судьба титула решилась в последнем туре, и не в пользу «Спартака». Но нет вины Плетикосы в том, что его команда не стала первой.

Той же осенью наши болельщики прониклись большой любовью к сборной Хорватии, которая обыграла англичан в Лондоне и открыла российской сборной дорогу на чемпионат Европы. Плетикоса прекрасно провёл отборочный цикл. И это добавило ему вистов.

В сезоне-2008 Стипе выглядел уже не столь убедительно. Он стал больше пропускать. В двух первых турах нового чемпионата Осьминог сыграл на ноль, а потом долго не мог оставить ворота в неприкосновенности. Три гола от «Химок», четыре от «Динамо». В какой-то момент показалось, что потеря надёжности — всего лишь индикатор процессов, проходивших внутри «Спартака». Действительно, в это время у Станислава Черчесова возникли прения со многими ведущими игроками. В том числе и капитаном Егором Титовым. Но к маю вроде бы всё утряслось. «Спартак» же начал набирать очки и ушёл на перерыв в хорошем настроении. Стипе успел набрать хорошую форму к чемпионату Европы, на котором Плетикоса сыграл очень недурно. Пропустил два мяча в четырёх встречах. Хорваты блестяще выступили на групповом этапе, выиграв все три встречи, и лишь в серии пенальти уступили туркам в четвертьфинале.

Но после Евро-2008 наступили тяжёлые дни для «Спартака». Москвичи проиграли в Грозном, потом были жестоко разбиты ЦСКА в «Лужниках» (1:5). Не все из восьми мячей, пропущенных Стипе, были обязательными. Вскоре последовал ещё один разгром. От киевского «Динамо» в Лиге чемпионов (1:4). Станислав Черчесов покинул пост главного тренера. При Игоре Ледяхове неудачи продолжились. И в Киеве «Спартак» проиграл с тем же счётом. Плетикоса же пропускал так много, как никогда в карьере.

С приходом Микаэля Лаудрупа ситуация слегка стабилизировалась. Но вся энергия ушла на достижение победы над ЦСКА . «Спартак» прервал многолетнюю безвыигрышную серию в играх с армейцами, а Стипе провёл прекрасный матч. Но в остальных встречах чувствовалось какое-то безразличие к результатам. Плетикоса тоже играл без особого блеска. Выручил – хорошо, пропустил — ничего страшного. Это было простительно. Чудес от Лаудрупа осенью 2008-го никто не ждал. Равно как и не ждали неудачного старта в 2009-м. И в чемпионате потери незапланированные, и из полуфинала Кубка вылетели самым бездарным образом. Эта игра в «Лужниках» стала последней для Лаудрупа. Валерий Карпин сам возглавил команду. Появились результаты, и ушло равнодушие.

Но в «Спартаке» Карпина не нашлось места для Стипе Плетикосы. В ворота был отряжен Сослан Джанаев, который станет героем следующей главы. А Стипе оказался на лавочке, как когда-то в «Шахтёре». Формальная причина — лимит на легионеров. А потом, после прихода Сергея Песьякова, Плетикоса оказался не нужен и в роли запасного. Только собрался уходить в «Тоттенхэм», как случилась тяжёлая травма на тренировке. В Лондоне он всё же оказался, но не играл. Потом Плетикоса вернулся в Россию, где его помнили и любили. В «Ростове» хорват провёл несколько хороших сезонов. Бывало, что пропускал немало. И пять, и шесть, и даже семь. Но признавался игроком года в ростовской команде, и вообще хорошего было больше. Например, Кубок России, выигранный «Ростовом» в 2014 году.

Но вернёмся к «Спартаку». Стипе два с половиной года защищал ворота «красно-белых». Вроде бы небольшой срок, в который уместились и серебряные медали, и яркие победы, и неудачи. Но болельщики «Спартака» помнят и любят этого хорвата, прекрасно говорящего по-русски. Его тепло приветствовали на «Открытие-Арене», гостем которой Плетикоса был несколько раз. Сам же Стипе всегда с теплотой отзывается и о нашей стране, и о «Спартаке». И не держит обид на клуб.