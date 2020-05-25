Десятка с плюсом. Девяностые. Испания

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сегодня, 22:52

Продолжаем вспоминать лучших вратарей девяностых. На очереди голкиперы Ла Лиги.

Испанский футбол 90-х — это прежде всего команда мечты, «Барселона» Йохана Кройфа. А ещё это «Реал», «Сарагоса», «Валенсия» и олимпийская сборная Испании, выигравшая домашнюю Олимпиаду. А ещё это национальный рекорд по количеству сухих матчей. С него и начнём.

Абель Ресино (1960). «Атлетико» 1986-95, «Райо Вальекано» 1995-96

Зимой 1990-1991 годов вся Испания следила за сухой серией вратаря «Атлетико». Выстоит ли рекорд другого голкипера «матрасников» Эдгардо Мадинабейтии, установленный в сезоне 1964-65? Не выстоял. Абель Ресино держал ворота на замке 1255 минут с 25 ноября по 17 марта. Достижение, которое почти тридцать лет в силе. Естественно, что Абель выиграл в этом сезоне трофей Саморы. А ещё он взял два Кубка короля. В сборной Испании этот сильный вратарь сыграл всего два матча. Чемпионом Абель Ресино так и не стал, «Атлетико» выиграл титул, когда один из самых успешных вратарей в истории клуба доигрывал в «Райо Вальекано».

Андони Субисаррета (1961). «Барселона» 1986-94, «Валенсия» 1994-98

Начало девяностых — расцвет «Барселоны». А команду Йохана Кройфа нельзя представить без Суби на последнем рубеже. Андони помог собрать «Барсе» урожай трофеев, среди которых самый заветный — Кубок чемпионов. «Барселона» могла повторить свой успех, но была нокаутирована «Миланом». Эта встреча стала для Субисарреты последней в составе «сине-гранатовых». Но Суби ещё четыре года отработал в воротах «Валенсии» и сборной страны.

Франсиско Буйо (1958). «Реал» 1986-97

Возможно, в девяностые Пако был не столь хорош, как в предыдущей декаде. В сборную его уже не приглашали. Но в «Реале» он довольно долго оставался номером один. И чемпионом становился, и Кубки с Суперкубками брал, да и второй трофей Саморы завоевал. Другое дело, что «королевский клуб» в начале девяностых находился в тени своего главного оппонента. Пако закончил играть в 38, ещё год числился в составе, а потом ушёл, чтобы остаться одной из легенд «Реала».

Педро Харо (1963). «Реал» 1990-94, «Бетис» 1994-97, «Атлетико» 1997-98

Один из тренеров сборной Украины в молодости был сильным вратарём. Отлично защищал ворота «Бетиса», занимал с ним третье место в Ла Лиге и выигрывал Самору. Нашим же болельщикам Харо запомнился в первую очередь по матчу между «Реалом» и «Спартаком» в марте 1991 года. Тогда «Спартак» выиграл на «Сантьяго Бернабеу» 3:1, а ворота поверженной команды защищал именно Педро.

Франсиско Лианьо (1964). «Сестао» 1990-91, «Депортиво» 1991-96, «Спортинг» (Хихон) 1996-98

Очень сильный, надёжный вратарь, благодаря которому «Депортиво» из числа статистов выдвинулся в ведущие клубы Испании. Пако играл без особых изысков — просто, спокойно и надёжно. Выходить из ворот не любил, но на линии был безупречен. И обороной командовал превосходно. Лианьо считался вторым вратарём «Депора» после Агустина Эльдуайена. Но довольно быстро завоевал место в основе, выиграл трофей Саморы и установил рекорд непробиваемости — 18 пропущенных мячей в 38 встречах. Это достижение продержалось больше двадцати лет и было перечёркнуто Яном Облаком.

Андони Седрун (1960). «Сарагоса» 1984-96, «Логроньес» 1996-98

Высоченный баск не мог заиграть в родном Бильбао, где блистал его отец Кармело Седрун. Зато нашёл себя в «Сарагосе». Андони помог арагонцам выиграть Кубок короля, а потом и покорить европейскую вершину — взял Кубок УЕФА . А ещё Седрун привлекался в сборную Эускади и сыграл несколько матчей. Неофициальных, разумеется.

Тони Хименес (1970). «Барселона» 1990-92, «Райо Вальекано» 1992-93, «Эспаньол» 1993-99, «Атлетико» 1999-2002

Воспитанник «Барселоны» был заявлен на домашнюю Олимпиаду в качестве дублёра Сантьяго Канисареса. Однако играл именно он. В итоге Тони защищал ворота во всех пяти матчах и выиграл золотую медаль. Через год олимпийский чемпион обосновался в воротах «Эспаньола», в рядах которого выиграл трофей Саморы. В первую сборную Испании Тони Хименес тоже попал, но не сразу. Однако на этот раз больше преуспел Канисарес.

Хуан Карлос Унсуэ (1967). «Севилья» 1990-97, «Тенерифе» 1997-98, «Овьедо» 1999-2001

Наши болельщики разглядели Унсуэ раньше испанцев. В 1995 году он играл на проходившем в СССР юношеском чемпионате мира. Сборная Испании тогда добралась до финала. Тогда никто не предполагал, что пути Хуана Карлоса и Рината Дасаева пересекутся в «Севилье», и спор выиграет не самый габаритный Унсуэ. Став первым номером андалусийцев Хуан Карлос играл без замен пять лет. Ничего серьёзного не выиграл, но при этом считался одним из лучших вратарей Ла Лиги.

Юлен Лопетеги (1966). «Реал» 1988-91, «Логроньес» 1991-94, «Барселона» 1994-97, «Райо Вальекано» 1997-2002

Баск долго ждал своей очереди в «Реале». Но сыграл лишь один матч, оставшись третьим после Буйо и Харо. Зато в «Логроньесе» Юлен играл превосходно, за что был приглашён сначала в сборную страны, а затем и в «Барселону». Но ни там, ни там Лопетеги не прижился. Пришлось подыскать команду попроще. Такую, как «Райо». Более подробный рассказ о нынешнем тренере «Севильи» вы можете прочитать в отдельном материале «Соккер.ру».

Роберто Сантамария (1962). «Осасуна» 1985-95, «Малага» 1995-97

Невысокий вратарь порою творил чудеса в воротах «Осасуны». А ещё участвовал в Энсьерро — в беге с быками по улицам Памплоны. Роберто время от времени получал выгодные предложения от разных испанских клубов. Но при этом оттрубил десять лет в воротах команды из Наварры, с которой пережил два вылета в Сегунду.

Хосе Мануэль Семпере (1958). «Валенсия» 1979-95

Вы уже пересекались с Семпере в главе, посвящённой восьмидесятым. Проиграв в конце десятилетия место в воротах своему тёзке Хосе Мануэлю Очоторене, ветеран вернул свои позиции и ещё несколько сезонов был первым номером. Случались и проколы. Например, 0:7 от «Карлсруэ» в Кубке УЕФА . Но в целом тренерский штаб было доволен игрой Семпере. Только с приходом Субисарреты Хосе Мануэль присел на лавочку.

Агустин Родригес (1959). «Тенерифе» 1990-94

Покинув в 1990-м родной «Реал», Агустин отправился на Канарские острова. Доигрывать недоигранное. Надо сказать, остаток карьеры ему удался. «Тенерифе» взлетел на пятое место в сезоне-1992/93. А ещё Агустин помешал «Реалу» в том же сезоне выиграть чемпионат Испании. В заключительном туре островитяне обыграли «королевский клуб», чем сделали «Барсе» просто королевский подарок.

Хосе Антонио Себальос (1968). «Расинг» 1988-2003

Скромный герой труда. Всю карьеру отыграл в заштатном «Расинге», хотя заслуживал большего. Попади в своё время в «Реал», мог бы стать вторым Пако Буйо. Но не попал, поэтому тащил на себе команду из Калабрии. Пережил три вылета и три подъёма. Пропускал немало, что немудрено. Оборона «Расинга» никогда не отличалась прочностью.

Альберто Лопес Фернандес (1969). «Реал Сосьедад» 1986-2006

Заменил в воротах «чури-урдин» легендарного Луиса Арконаду и двадцать лет отыграл за «Реал Сосьедад». Из них десять в качестве основного. Не самый лучший период в истории баскского клуба, хотя в сезоне-1997/98 клуб из Сан-Себастьяна занял третье место. Альберто в том первенстве пропускал менее мяча за игру.

Хуанхо (Хуан Хосе) Валенсия (1971). «Атлетик» 1990-99, «Севилья» 1999-2000

В начале десятилетия «Атлетик» долго не мог определиться с кандидатурой основного вратаря. То Пачи Иру пытался освоиться в воротах «львов», то Кике Бургос. Потом пришёл тренер Юпп Хайнкес и доверил пост номер Хуанхо Валенсии. Некоторые завсегдатаи «Сан-Мамеса» настороженно отнеслись к новому голкиперу. Им показалось, что Валенсия не баск. Однако уроженец Сан-Себастьяна вскоре сам развеял сомнения. Бабушка по материнской линии была правильной национальности, и никаких преград для выступлений за «Атлетик» у Хуанхо не было. Он верно нёс свою вахту, пока в команде не появился Иманол Эчеверрия.

Об Иманоле Эчеверрии, а также Сантьяго Канисаресе, Хосе Молине, Сесаре Санчесе, многих вратарях-легионерах, в том числе и о любимом голкипере Олега Саленко вы прочитаете во второй части.