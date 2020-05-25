15 лет стамбульскому финалу ЛЧ. Где сейчас герои из «Ливерпуля»?

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сегодня, 19:10

«Соккер.ру» разыскал всех футболистов «Ливерпуля», которые были в заявке на знаменитый финал Лиги чемпионов с «Миланом».

На пути к легендарному финалу

Розыгрыш Лиги чемпионов-2004/05 «Ливерпуль», как четвертая команда Англии, начал с третьего квалификационного раунда. После гостевой победы со счетом 2:0 с дублем Стивена Джеррарда над австрийским ГАКом, казалось бы, не о чем было беспокоиться, однако на «Энфилде» команда Рафаэля Бенитеса пропустила в начале второго тайма и в принципе имела шансы опростоволоситься.

Во время группового этапа «красные» тоже не сметали всех со своего пути, а по состоянию на 85-ю минуту матча последнего тура против «Олимпиакоса» мерсисайдцы вели 2:1, но не выходили в плей-офф по личным встречам, пока Стивен Джеррард не воткнул еще один мяч, ознаменовавший волевую победу (первым в той игре на «Энфилде» забил Ривалдо) со счетом 3:1, который ставил «красных» выше «Олимпиакоса», но ниже выигравшего квартет «Монако». Как видите, интересные вещи начали происходить с «Ливерпулем» задолго до Стамбула.

Зато первый раунд плей-офф команда Рафаэля Бенитеса проскочила как-то очень уж легко: два раза по 3:1 над «Байером». С «Ювентусом» в четвертьфинале тоже получилось неплохо, ведь к середине первого тайма домашней встречи «красные» вели 2:0, и хотя пропустили от Фабио Каннаваро во втором тайме, вышли в полуфинал после нулевой ничьей в Турине. Исход противостояния с «Челси» за шаг до решающего матча решил единственный за 180 минут гол-фантом Луиса Гарсии. Пересек мяч линию ворот полностью или нет, но билет в Стамбул получил «Ливерпуль».

И поначалу мерсисайдцы оказались статистами в битве с лучшей командой Европы того времени — «Миланом» Карло Анчелотти. Мальдини забил уже на первой минуте, а к перерыву «россонери» вели 3:0 и уже начали праздновать победу в раздевалке. И зря. К исходу часа игры на табло красовались две тройки, а «Ливерпуль» свои три мяча уместил в шесть минут игрового времени. Андрей Шевченко имел классный момент при счете 3:3, но украинский форвард проиграл дуэль Дудеку и там, и в серии пенальти, где его промах оказался роковым. «Ливерпуль» совершил настоящее чудо!

Где сейчас победители Лиги чемпионов-2004/05 в составе «Ливерпуля»?

Ежи Дудек (Польша, 47 лет). После «Ливерпуля» Ежи перебрался в «Реал», где был дублером Икера Касильяса и доверенным лицом Моуриньо. В 2011-м завершил футбольную карьеру и посвятил себя другой страсти — автогонкам. Дудек принимал участие в Volkswagen Castrol Cup, а вообще предпочитает заезды на выносливость и гольф. Поляк дополняет список футболистов, которые не растерялись вне футбола.

Стив Финнан (Ирландия, 44 года). После ухода из футбола в 2010 году несколько лет работал в лондонском агентстве недвижимости, которое покинул в 2018-м. Род занятий в последние два года не известен.

Джейми Каррагер (Англия, 42 года). Карра провел всю карьеру в «Ливерпуле», сыграв 737 матчей (второй результат в истории клуба). Повесив бутсы на гвоздь в 2013-м, Джейми стал популярным ТВ-экспертом на Sky Sports с миллионным контрактом.

Сами Хююпя (Финляндия, 46 лет). Закончил карьеру в 2011 году в «Байере», а год спустя возглавил этот немецкий клуб и рулил «аптекарями» на протяжении двух сезонов, по итогам которых «Байер» попадал в Лигу чемпионов. А вот в «Брайтоне» и «Цюрихе» совсем не получилось. С 2016 года тренерская карьера Сами заморожена, финн перешел на ТВ в качестве «говорящей головы».

Джими Траоре (Мали, 40 лет). После «Ливерпуля» Джими еще несколько лет бродил по английским и французским клубам, а завершил карьеру в США , в «Сиэтл Саундерс». После завершения карьеры остался в этом клубе на позиции помощника главного тренера, вот уже четыре года работает в связке с Брайаном Шметцером.

Хаби Алонсо (Испания, 38 лет). Для многих эта победа с «Ливерпулем» стала пиком карьеры, но не для Хаби Алонсо, которого впереди ждало господство со сборной Испании, титулы с «Реалом» и «Баварией». Хаби выучился на тренера и готовится к старту карьеры в большом футболе: в прошлом сезоне он тренировал юношей мадридского «Реала», а сейчас работает со второй командой «Реала Сосьедад».

Луис Гарсия (Испания, 41 год). Из «Ливерпуля» вернулся в «Атлетико», а на финише карьеры играл в Греции, Мексике, Индии и Австралии. Сейчас Луис — эксперт по испанскому чемпионату на британском телевидении.

Стивен Джеррард (Англия, 39 лет). Легенда «Ливерпуля» ныне возглавляет шотландский клуб «Глазго Рейнджерс». Рано или поздно тренер Джеррард окажется в АПЛ .

Йон-Арне Риисе (Норвегия, 39 лет). После окончания карьеры полюбившийся болельщикам «Ливерпуля» защитник работал спортивным директором в мальтийской «Биркиркаре», но в основном промышляет работой на ТВ.

Харри Кьюэлл (Австралия, 41 год). Подался в тренеры, работал с молодежным составом «Уотфорда», возглавлял «Кроли Таун» и «Ноттс Каунти», но с 2018-го сидит без работы.

Милан Барош (Чехия, 38 лет). Барош все никак не успокоится: Милан играет в футбол в чешском «Банике», своем родном клубе.

Скотт Карсон (Англия, 34 года). Карсон за прошедшие полтора десятилетия сменил несколько английских клубов и провел два сезона в Турции, где играл за «Бурсаспор», а сейчас Скотт — третий вратарь «Манчестер Сити».

Хосеми (Испания, 40 лет). Завершил карьеру в 2015 году в Индии, после чего выучился на тренера, однако на практике свои знания пока не применял.

Дитмар Хаманн (Германия, 46 лет). После завершения карьеры немного поработал тренером, а сейчас периодически появляется на немецких и британских каналах в роли эксперта.

Антонио Нуньес (Испания, 41 год). Воспитанник «Реала» играл в футбол до 2018 года, на закате своей карьеры стал своим парнем в «Рекреативо», после чего основал благотворительный фонд «Ассоциация солидарных футболистов».

Игор Бишчан (Хорватия, 42 года). Бишчан стал тренером, с прошлого года он возглавляет молодежную сборную Хорватии.

Джибриль Сиссе (Франция, 38 лет). Стал диджеем под псевдонимом TCHEBA, недавно заявил о желании возобновить карьеру и бесплатно играть за любой французский клуб высшего дивизиона, который предоставит ему такую возможность. Джибриль хочет забить 100-й гол в Лиге 1, сейчас на его счету 96.

Владимир Шмицер (Чехия, 47 лет). Ходил в политику, но там Владимиру не понравилось, сейчас Шмицер предпочитает спокойную жизнь: проводит много времени с семьей, играет в гольф.

Рафаэль Бенитес (Испания, 60). Главный тренер китайского клуба «Далянь Ифан».