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Открыта вакансия: Икона футбольной России

29 мая 2020, 21:18
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Аршавин Андрей
Аршавин Андрей
Полузащитник
Титов Егор
Титов Егор
Полузащитник
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В день рождения Аршавина и Титова «Соккер.ру» ищет главного футболиста в 30-летней российской истории.

29-го мая с разницей в пять лет появились на свет футболисты, которых в разные годы называли лучшими в России и прочили вечную славу. И Титов, и Аршавин претендовали на статус иконы российского футбола, но каждый по-своему не справился с миссией, как и десятки других талантливых игроков. В большой отечественной истории есть Лев Яшин — персона настолько же выдающаяся, насколько и легендарная, все-таки единственный в истории футбола вратарь, выигравший «Золотой мяч». Уважение к Льву Ивановичу выходит за рамки динамовского общества, которому он посвятил всю свою жизнь, а это очень важный признак национальной иконы.

Яшиным одинаково гордятся и динамовцы, и спартаковцы, и зенитовцы, Аршавиным и Титовым — нет, их почитание определяется клубными цветами. И так практически с каждым российским футболистом современной эпохи: никого нельзя назвать героем для всех, у каждого или явный футбольный изъян, или не хватает должного величия, или болельщики путают свою клубную легенду с иконой национального масштаба. Когда оно действительно так — и доказательства не нужны. У шведов нет сомнений в особом статусе Ибрагимовича, украинцы делят своих футболистов на Шевченко и остальных, у французов есть Зидан, у итальянцев — Баджо, у португальцев — Роналду.

Мало кто обделен суперзвездой за последние 30 лет, даже маленькие или не вполне футбольные страны могут похвастаться своими Бэйлами, Глебами, Мхитарянами. Иногда супергероев больше двух — такое тоже бывает, в той же Хорватии сложно выбрать между Шукером и Модричем, а в Испании политика и давняя нелюбовь двух крупнейших футбольных центров — Мадрида и Барселоны, не дают выбрать кого-то одного, хотя легенд хватает с обеих сторон. Да и в глубине души, наверное, по обе стороны баррикад уважают Рауля и Иньесту, Хави и Касильяса, Вилью и Йерро. А нам со стороны все они кажутся иконами футбольной Испании, не так ли?

А кто олицетворяет футбольную Россию? Представьте, что на политической карте нужно каждую страну подписать именем самого узнаваемого и успешного футболиста за последние 30 лет. Где-то выбор будет однозначным, в других странах придется поломать голову, как в той же Хорватии, но когда доберетесь до огромной России, чью фамилию напишите? Наверное, первым делом приходит на ум все-таки Аршавин. Выиграл еврокубки с «Зенитом», зажигал на том самом счастливом Евро, перешел в лондонский «Арсенал» и делал «покер» на «Энфилде» в ворота «Ливерпуля».

Андрей Сергеевич подарил народу ряд ярчайших впечатлений, вот только последний сильный сезон в карьере Аршавин сыграл в 30 лет, отметился в скандальных хрониках и точно не может служить примером для молодежи, из-за чего даже в культурном Санкт-Петербурге к нему  спорное отношения, не говоря об остальной России. Был крут, выдавал шикарные перформансы на пике карьеры, но очереди из желающих канонизировать Аршавина не наблюдается.

Да и если говорить о европейской карьере, то куда более успешными нашими легионерами должны считаться Андрей Канчельскис и Дмитрий Аленичев. Первый выигрывал чемпионства с «Манчестер Юнайтед», выходил в основе у сэра Алекса Фергюсона, а второй завоевал Кубок УЕФА и Кубок чемпионов с «Порту» и Жозе Моуриньо. При этом Канчельскис вообще родился на территории современной Украины, а перед отъездом в Англию играл за киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Выбрал сборную России после распада СССР, как и другие талантливые футболисты из бывших республик: одесситы Никифоров и Цымбаларь, уроженцы Луганщины Онопко и Семак, гражданин Эстонии Карпин, грузин Тетрадзе и многие другие.

Это обстоятельство тоже сужает выбор лично для нас: французы могут возвести на трон алжирца Зидана, а шведы — балканца Златана, но у нашего народа есть пунктик относительно происхождения, именно поэтому натурализованные футболисты из дальнего зарубежья так поздно появились в сборной России, хотя другие команды (даже из числа топ-сборных) давно освоили этот трюк. И вот еще одно условие для футбольной (да и любой другой тоже) иконы России: должен быть «своим парнем» в доску. А еще обладать безупречной карьерой, репутацией, желательно играть на пианино и по субботам снимать котят с высоких деревьев без страховки.

Планка очень высока, так что появление футбольного символа в настолько токсичных условиях практически невозможно. Во-первых, мешают напряженные отношения между фанатами ведущих клубов: Акинфеева «задушат» спартаковцы, ведь он из ЦСКА, тому же Титову армейцы и зенитовцы сразу припомнят бромантан, да и объективно Егор Ильич не подтвердил свой класс за пределами «Спартака». Против Аршавина Москва, против Аленичева — Питер. И так до бесконечноcти. А ведь это только первый пункт.

Во-вторых, будем честны, у нас и вправду не было в современной эпохе футболиста калибра Шевченко, Хаджи или Стоичкова. В-третьих, из-за неадекватного разрыва в уровне жизни между простым народом и футболистами, люди не очень любят последних и предпочитают не лепить себе кумиров из пафосных спортсменов. Да и в целом ненавидеть у нас получается лучше, чем любить или прощать. Проблема в том, что и для одного и для другого мы ищем причины. Так что отсутствие футбольной иконы в России объясняется обоюдными обстоятельствами: страна еще не родила кумира, а мы, столько раз обжигавшиеся, скептически относимся к новым претендентам. Так и живем.

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волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:05
разделил бы между Валерой и Андрюшей
HarrY_V
HarrY_V
вчера в 13:15
Лично Я, за Карпина.
Играл не за налоги, в Сельте помнят.
Как тренер, не сдался после неудач, сейчас успешен.
"Валера Верим!!!")))
Levadia
Levadia
вчера в 00:15
Нравится это кому-то или нет,но Аршавин вне конкуренции.
andreistb
andreistb
29 мая в 22:53
Как вам нравится так и можете называть РПЛ хоть Супер Пупен нам зрителям по барабану у футболистов зарплаты огромные а играть в ЛЧ и ЛЕ вообще не умеют после двух трёх туров вылетают лучший игрок пока Черышев. Почему нет переходных матчей в этом году РФС испугался Татарстан и Чечня могли вылететь а это не допустимо. Две республики бы лишились большого футбола. Мне лично больше нравится НФЛ но её почему то РФС зажимает и не показывают по матч тв. С увеличением команд в НФЛ она намного стала интересней РПЛ поэтому пожалуйста очень просим вас начните показывать матчи НФЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
29 мая в 22:47
Приходится выбирать между плохим и очень плохим. А зачем?
Сп62
Сп62
29 мая в 22:23
Лет через двадцать и Аршавин, и Титов возможно будут легендами. А сейчас легендами пока для нас игроки из Союза. К перечисленным добавлю Иванова, Понедельника, Лобановского, Асатиани, Месхи, Метрвели.
Almazny
Almazny
29 мая в 22:05
Пытались сделать Чалова, но народ только посмеялся.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
29 мая в 21:54
Лучше Аршавина еще долго не будет футболиста в России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ FROLL 001 (раскрыть)
29 мая в 21:51
Один из неплохих, не более того
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 мая в 21:51
Надо признать очевидное. В РФ нет и не было выдающихся футболистов. Тем более с неподмоченной репутацией. В СССР кроме Яшина были и Нетто, и Шестернев, и Федотов, и Бобров и ещё с десяток фамилий. Сейчас таких нет. Может дело в огромных деньгах, получаемых ни за что?
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
29 мая в 21:45
По-моему, в выборе между Аршавиным и Титовым разница сверхочевидна. Бронзовый призёр Евро, победитель евротурниров, и за рубежом играл пристойно. На допинг-скандалах не попадался.

А все эти рассуждения о том, кто как "по-умному" играл, это всё в пользу бедных.
VAN ARM
VAN ARM
29 мая в 21:25
игорёк лучший!!
FROLL 001
FROLL 001
29 мая в 21:23
Шава лучший российский футболист.
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