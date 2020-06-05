В существовании «Спартака» нет смысла. Важно его найти!

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вчера, 16:00

Даже фанаты «красно-белых» не будут спорить на «Соккер.ру» – они рассчитывают на большие успехи.

Первое, что скажут фанаты «Спартака»: «Смысл существования – мы». Но если фанаты больше, чем клуб, что это говорит о самой команде? Да и много вам удовольствия доставляет статус поклонников 5-7 клуба РПЛ ? О чем и речь. Историческим величием сыт не будешь. Когда заливают о великом прошлом, то сразу понятно – в настоящем нечем хвастаться.

Причем не ищите ниже нотки злорадства, их там нет. Важнее поиски света в конце тоннеля. Смысла в существовании «Спартака» в нынешнем виде нет. Не успешный, не прибыльный, не социально значимый – не настолько титулованный, чтобы являться таким важным для юных россиян, как в далеком прошлом. Какая народная команда, если на стадионе куча пустых мест? И раз внятного смысла нет, раз все может рассыпаться в день, когда спонсор заберет деньги, надо отчаянно искать новый подход.

Причем время и обстоятельства играют против клуба – цель нужна еще вчера. В чем же проблема? В том, что отсутствие вкуса – страшный грех, который при этом часто не учитывают. Ведущий скаут «Бенфики» рассказывал как-то, что они всегда смотрят на язык тела футболиста. Отличия от остальных куда важнее стандартного супового набора качеств. Наклепать футболистов-роботов могут многие, разглядеть дар – не все. И «Спартак» страдает от ставки на средних, обычных игроков.

Вот кто у них неординарный из тех, кто есть сейчас? Пожалуй, Жиго, он же — лучший футболист. По меркам РПЛ еще Джикия, он же – капитан. Зобнину его роботизация как раз мешает зайти на новый уровень, как и сложные травмы. Ординарных в команде больше, чем иных – Рассказов, Крал или Соболев пока ровно в тех ролях, что им очертили. Не Трент, Камавинга или Лаутаро из «Спартака». Зарубежные парни – необычные, в их игре есть изюм, их язык футбола – узнаваемый.

Может, Айртон еще вырастет в звезду топ-5? Маленький шанс есть. Но даже Ларссон себя в мире неординарных футболистов пока не отыскал. Вот заиграет в стиле последнего не старого игрока «Спартака» с узнаваемым языком тела – Промеса, тогда и поговорим. А пока «красно-белые» скорее найдут нового Педру Рошу. А у того все очень пресно и предсказуемо, слишком типичный, чтобы за него дрались в топ-5.

Но если у «Спартака» будут средние игроки, которых команда по привычке еще и не выведет на новый уровень – хотя бы ради успешного трансфера в середняк АПЛ , то где тот самый смысл, с которого начали разговор? «Спартак» развлек фанатов один раз за долгие годы – когда стал чемпионом. Но дальше был Ливерпуль, Марибор, матч против «Тосно», ПАОК и прочие шалости, вроде «Рапида».

Говорят, что чем выше интеллект – тем проще развлечения, но последние лет двадцать развлекают куда чаще врагов, чем сами себя. А когда нет вкуса и нужного интеллекта в скаутинге, как создать клуб с успешной концепцией? Цорну нельзя быть глупым и нужно стать первым за много лет менеджером «Спартака» с чутьем на игроков. Отдельные его ставки уже не сыграли – привет Шюррле, но остальные пока дергаются в паутине перспектив.

Частенько доверяли откровенно средним футболистам. А другие средние игроки – вроде Дзюбы, не становились значимыми в красно-белой футболке. Артем стал тяжелым вторым форвардом, что необычно работает, лишь в «Зените». Так что пришла пора признать: мечтать о «Спартаке» не может ни один талантливый игрок. Круг замкнулся, в московский клуб едут гастарбайтеры от футбола – за деньгами, или забракованные другими.

И даже круто, что «Спартак» вынужденно решился на омоложение. Не уверен, что дойдут по пути до успешного конца, ведь дорога длинная и извилистая, но сам факт, что в ребятах, которых другие отдали «Спартаку», москвичи пытаются разглядеть нечто больше, вселяет скромную надежду фанатам клуба. Да, нет уверенности, что Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Бакаев или Ларссон точно дотянут до уровня крепких игроков топ-5.

Но, возможно, парням повезет чуть больше, чем предыдущим поколениям. «Спартак» чемпионских эпох был клубом великих, которые никуда не уехали. Или не могли, как Нетто или Симонян. Или запоздали – Черенков оказался во Франции после тридцати, не прижился. Или не сильно рвались – Тихонов не оказался в «Аяксе», не стал как Литманен третьим в опросе «Золотого мяча», а Титов не пошел учить играть в футбол Эффенберга и Баслера в «Баварии».

Есть успешный кейс Видича, но его синдром «Спартака» просто не успел подкосить. А вот Промеса в «Севилье» видели. Так что у Тедеско точно есть миссия, о которой он может не догадываться. Если придется выживать в клубе, откуда его точно хотят выжить, то о благих задачах речи не будет? Наверное, но Доменико должен сделать то, что не удалось Каррере по разным причинам – немцу важно вселить в молодых футболистов веру, что «Спартак» — трамплин, а не кошелек.

Дальше их ждет успешная карьера в топ-5, и играть будут лучше, чем Эменике в Турции, а Зе Луиш – в Португалии. Самые успешные из дорогостоящих продаж «Спартака» заиграли только там, где иначе не могли. А возьмите Павлюченко или Промеса в топ-5 – уже совсем другие оценки и результаты. «Спартак» никогда не был российским «Аяксом», однако «красно-белым» пора грамотно оценить текущее положение.

Только если вот эти ребята – Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Ларссон или Бакаев, не просто в будущем попытают счастья в интересных клубах топ-5, но и заслужат уважение, как Видич, пускай на не настолько страшной космической высоте, у «красно-белых» появится возможность выжить без денег Федуна и Алекперова. Задачу такую владельцы «Лукойла» ставили публично, так что этот разговор актуален.

Тем более, в ближайшие месяцы у «Спартака» осталось максимум два ключевых матча – полуфинал, и если пройдут «Зенит» — финал Кубка России. Восемь поединков РПЛ нужно расценивать как уникальный отрезок, когда можно создавать необычных футболистов из часто ординарных. Даже в чемпионском составе необычным был Промес, и еще Фернандо на полставки, но его сплавили в Китай, а не обратно в топ-5, откуда взяли.

Ладно, еще Дмитрий Комбаров не является типичным – Эмери прав, мог бы заиграть в Ла Лиге, но будь у близнеца другой характер при его умении отрезать передачами соперников. Но мало иметь одну фишку из арсенала Бускетса, чтобы стать великим. Мало не деградировать в РПЛ , как другие легионеры – так сделал Промес. Важно подняться в скаутинге на высоту соперника, которому «Спартак» проиграл 7:0, перед этим сыграв 1:1, то есть «Ливерпуля».

Пора найти скаутов со вкусом, чтобы не упускали таланты, ведь пока читаете лишь о тех, кто не доехал до «Спартака», хотя мог, а позже стал звездой. Это’О, Эвра, Салах и Мане точно могли попасть в Москву. Но первый вопрос, который приходит на ум: стали бы звездами, заверни их карьеры именно так? Может, превратились бы в Маркоса Рохо в лучшем случае. Да и Джано оказывается в «Барселоне» одним из лучших игроков Европы лишь в фантазиях Озбилиза, которому самому школа «Аякса» не помогла в «Спартаке» вырасти в игрока для топ-5.

Новым футболистам нужно то, чего не было у их предшественников – здоровые амбиции. Даже Промес пересидел в «Спартаке», стоило быстрее требовать трансфера, лучше искать новую команду, не терять время и показывать класс на новом месте. Переиграл в РПЛ – перезрел, провалился. Страшно ведь, что клуб, в который вложили больше миллиарда евро, не воспитал для топ-5 хотя бы пять качественных футболистов.

Страшно, поскольку если не душу, то деньги точно вложили. А еще вложили то, что никто не выкупит назад – время. «Спартаку» нужно искать новый смысл существования, и поскольку у них сейчас даже тренер моложе, чем ряд игроков в РПЛ , надо держаться линии юности. Нужно попытаться не испоганить карьеры тем, кто готов расти. Касается как иностранцев, так и россиян.

Возможно, «Спартаку» надо опробовать метод Видича – отдавать западным клубам игрока после первых же успехов, выстраивая репутацию клуба, в который можно зайти, заиграть и пойти на повышение. Поверьте, когда Кралу или Ларссону предлагали контракт со «Спартаком», оба понятия не имели, о каком клубе речь. Их не было на свете, когда Романцев одерживал главные победы в Европе, так что все иностранные таланты москвичей в команде оказались из-за денег, как и Промес, собственно.

Но как раз надо переключить самих игроков с миллионов, что им платит «Спартак», на миллионы, которые могут заработать для клуба. Наблюдать за этим процессом будет интересно даже стороннему наблюдателю. Но сейчас, если вам предложат сделать денежную ставку на успех и личностный рост игроков «Спартака» в топ-5, вы вряд ли рискнете большой суммой. Впрочем, не нужно ставить, чтобы увидеть результат отчаянной борьбы москвичей за новую идентичность.

В войне за право быть кузницей талантов есть нечто благородное, согласитесь. Мир футбола по щелчку не изменится, не будет равенства, поэтому задача клубов масштаба «Спартака» — найти миссию, которая и выгодна бюджету, и полезна футболу. Поверьте, если бывший футболист «красно-белых» выиграет еврокубок, как Аленичев, но при этом оставит по себе хорошую память, как Промес, то фанаты «Спартака» будут радоваться его успехам.

А если впечатлит российский парень – порадуются все, ведь в день покера Аршавина его поздравляли не только поклонники бывшего клуба. Впервые в почти вековой истории «Спартака» важно благосклонно относиться к амбициям футболистов – нужно не просто вовремя их отпускать, но и следить, чтобы игрок попадал в команду, которой нужен. У москвичей точно есть группа аналитиков, и в их задачи должна входить консультация насчет совместимости «спартаковца» и его будущего клуба.

Надо по-человечески относиться к людям, если задача клуба – их мотивировать. «Спартак» не может соблазнить новичка серией трофеев или самыми высокими окладами в РПЛ , но может стать клубом, где верят в молодых парней, делая их круче. Опять же, эгоистичная клубная составляющая сохраняется. Если в «Спартаке» появится 11 игроков уровня Промеса, то и чемпионами снова станут, как раз к столетнему юбилею, и банкротство команде не грозит.

Московскому клубу объективно не хватает концепции, есть только гора денег, которую растаскивают. А нужно думать на два шага вперед, ведь нефть не настолько твердая валюта, как казалось буквально семь-восемь лет назад.