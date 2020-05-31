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Апокалипсис для «Локомотива». Команда развалится без Сёмина

31 мая 2020, 16:09
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«Соккер.ру» предлагает фанатам клуба не расслабляться, а конкурентам – ждать хороших для них новостей.  

Сегодня у Юрия Павловича последний рабочий день в клубе, а Марко Николич уже прибыл в Москву и отправился на обязательный двухнедельный карантин. У «Локомотива» наступают новые и вряд ли светлые времена. 

А поскольку Смородская, Геркус и Кикнадзе поочередно ревновали к роли Сёмина в клубе и делали все, чтобы превратить создателя «Локомотива» в простого тренера без функций менеджера, то никакого фундамента легенда не оставляет.  

Да и не сработал бы этот фундамент – вспомните уход Фергюсона из МЮ. Поэтому скрестим пункты потенциального сценария развития с фактами, ведь не исключено, что через пару лет увидит свет книга «Как убивали „Локомотив“». Переходим к серии неутешительных, но аргументированных прогнозов.  

Заметно сократится бюджет 

В начале месяца глава ОАО «РЖД» Белозеров оценил потери компании в связи с пандемией и карантином в 100 миллиардов рублей. И это только начало. «Локомотиву» для жизни нужно больше шести миллиардов рублей – данные Федеральной налоговой службы, и это солидные деньги даже для огромной компании, вроде РЖД, если спонсор сам не знает, как зарабатывать в новых условиях. Если спонсор резко сокращает финансирование «Локомотива», то клубу конец. Зарабатывать ведь не умеют. Даже посещаемость для Москвы печальная. Да и не будет фанатов на трибунах в ближайшие месяцы. Сокращение государственного финансирования – признак начала конца в российском футболе.  

Николич окажется середняком 

Марко – чемпион Сербии, но форвард Шкулетич тоже был королем в «Партизане», а толку от него было в РПЛ? При этом фанатам «Локомотива» нужно четко понимать, что спасти их любимый клуб в сложных обстоятельствах может только главный тренер. Крайне редко видим примеры, когда после ухода легенды наступали светлые времена, но если Марко окажется бездарным наставником – можно сдавать «Локомотив» на металлолом, не сделав даже мини-ресторан, как поступают порой со старыми вагонами. Николич умеет вспылить, может быть наставником с самомнением, вроде Якина, но без навыков адаптации к чужой сложной лиге. А Семин даже в худшем состоянии – толковый тренер, Николичу мало быть середняком, надо превзойти Юрия Павловича. Сделать это без денег и под прессом сложно.  

Кикнадзе не усилит заявку 

За трансферы в «Локомотиве» отвечает директор, а не аналитик-переговорщик, вроде Мончи – такого с правом голоса в клубе нет. Следовательно, если окажется, что господин Кикнадзе слаб в роли скаута и селекционера, как и Николич, то оба не смогут сделать заявку «Локомотива» мощнее без огромного бюджета, как умудрялся «Ростов» несколько раз за последнее десятилетие. «Железнодорожники» за сильных игроков привыкли платить. Нет 18 млн евро на Жоау Мариу – португалец уезжает. Кикнадзе нужно найти дешевое усиление в опорной зоне, на флангах защиты и в центре нападения. Новички на этих позициях нужны, но как их пригласить без денег?  

Не переживут смену поколений 

«Хотим атакующий футбол» и «нужно было доверять молодежи» — не претензии. Такое ощущение, что минусы Сёмина боссы клуба сочиняли налету, а о качестве футбола не думали. Класс и стиль футбола прямо зависят от игроков, которые у «Локомотива» на многих позициях – старые. Средний возраст одиннадцати футболистов, которые чаще всего играли в РПЛ в сезоне, составляет 28.9 лет. Даже заменить Гильерме и Чорлуку в ближайшие годы будет сложно, Игнатьеву достойного сменщика не нашли, а в атаке 32-летний Эдер. Крыховяку уже тридцать, поляк не является молодым. Где взять замену ключевым игрокам того же класса?  

Враги воспользуются моментом 

Можно играть, как сейчас – осечки в 10 матчах из 22, но занимать не второе место, а пятое. «Локомотив» будет уязвим в концовке сезона, но еще сильнее – в следующем чемпионате России. Даже успешный дебют Николича в матчах практически без зрителей не докажет, что не возникнут проблемы позже, когда добавятся еврокубки. От Марко будут требовать успеха в Лиге чемпионов – одной из причин ухода Сёмина руководство назвало как раз неудачи в еврокубках. Но Николичу свяжут руки. Без усиления, но подавай результат? И вот тут соперники пойдут в атаку. «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо», если любимый клуб Сёмина резко обеднеет, воспользуются моментом. «Ростов» тоже не будет зевать, а есть еще «Сочи» и «Рубин» — команды с деньгами и тренерами, но пока в фазе зарождения.  

Не смогут помириться с фанатами 

Добавить хаоса, когда его и так много, могут массовые акции протеста. Не сейчас, но через год – легко. Учтите, что развал может случиться через паузу, поскольку «Локомотив» по меркам РПЛ один из самых богатых клубов – наравне со «Спартаком». Вероятно, увидим инерцию. Вот только «красно-белые» обновили состав, им нужно лишь точечное усиление, а Кикнадзе надо набрать табун новых игроков. И если параллельно фанаты будут подливать масла в огонь – причем по делу, ведь отставка Сёмина получилась кривой, явный коммуникационный провал, то «Локомотив» станет, как «Спартак» в дни кризисов – собственные фанаты будут требовать отставки руководства. Уже требуют.  

Клуб покинут ключевые футболисты  

Как Кикнадзе будет выживать? Продавая ценных игроков. Конечно, если увидим  слишком резкое сокращение финансирования, то уйдет даже Крыховяк, схлопывание будет в стиле «Анжи». Но пока планируют расстаться с восьмеркой футболистов. Их фамилии не называли, но у многих завершаются контракты. И когда треть заявки оказывается за бортом, то появляется желание уехать у остальных. Хеведес не хочет возвращаться. Миранчуки точно мечтают о Ла Лиге, где уже есть Смолов. Баринов дождется приглашения, если будет хорошо играть. Не только нестабильный Мариу уедет, и не только те, у кого истекут контракты. Кстати, еще один прокол – многие уйдут бесплатно.  

«Локомотив» станет середняком РПЛ 

Даже если РЖД срежет финансирование в три раза, то «Локомотив» останется клубом с бюджетом «Ростова». Но работать, как южане – заключая выгодные контракты с Поповым, Козловым, Еременко, Мамаевым и так далее, не смогут. «Железнодорожники» привыкли тратить деньги. В основе их успехов возможность выписывать Чорлуке, Игорю Денисову и остальным шикарные зарплаты, платить огромные деньги за трансфер Смолова – а Федор в итоге не заиграл результативно, как умеет. «Локомотив» не привык жить без денег, а придется, судя по состоянию РЖД и новостям из клуба.  

Когда сокращают расходы на зарплату, выметая из клуба до десяти человек, когда отказываются от выкупа контракта дорогого португальца, но не исключают уход самых важных молодых игроков в основе – Миранчуков, то направление движение понятно. Фанатам «Зенита», «Спартака», ЦСКА или «Локомотива» в нынешнее время полезно изучить опыт «Динамо». В этом клубе время от времени появляются деньги, иногда – больше, иногда – меньше. Но если потом резко идет откат, что бывало не раз, то пережить такие времена невероятно сложно, можно и в аутсайдеры на время записаться.  

Все перечисленные жили богато, поэтому им сложнее адаптироваться, как это делает тот же «Ростов». У «Локомотива» всегда были раздутые расходы, но без Сёмина после предыдущей отставки не стало лучше. Юрий Павлович пока далеко не отошел, возможен вариант, что вернется, но уже после того, как Кикнадзе уйдет? Да, но к  провалу – финансовому и игровому, клуб в сто раз ближе, чем к новым титулам и большим успехам. Сёмин оставил команду на втором месте, но уже завтра главными тренерами де-факто станут Пашинин, которому такая роль не нравится, и Крыховяк – играющий наставник.  

Если Николич неправильно зайдет в давно сформированный коллектив, то итог будет печальным. Даже с огромным бюджетом и не таким старым основным составом «Локомотив» без Сёмина занимал места с седьмого по девятое в прошлом. А что случится, если денег окажется меньше минимум на треть?   

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Pashok00786
Pashok00786
01 июня в 11:36
без Палыча и Крыховяка хана локо....
alex spartakovih
alex spartakovih
01 июня в 11:19
локо удачи конечно!
beefs
beefs
01 июня в 09:07
поднять Локо сможет только российский специалист, болеющий за клуб...
HINGAN
HINGAN
01 июня в 08:18
Это лишь моё мнение: Сёмин должен остаться в команде на правах тренера(пожизненный почётный Главный тренер с правом голоса) ему в помощь(конечно если хватит ума у нового наставника не проявлять лишних амбиций) Молодость,напор+опыт=результат.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ амурец (раскрыть)
01 июня в 04:24
Мы уже видели неоднократно... Больше нет желания смотреть...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ zamsb (раскрыть)
01 июня в 04:23
Во-первых, подучи русский язык.
Во-вторых, возраст- это цифры в паспорте. Ты видел как бегает Палыч по бровке? Я да! Видел кто так же бегает? Я нет!
В-третьих, если бы Семин хотя бы намекнул на усталость, то никто бы даже не зарекался на действия руководства, а так его вышвырнули.
Так что расскажи бомжам о своей теории.
амурец
амурец
01 июня в 02:36
Палыч конечно легенда Локо и без него будет очень трудно особенно первое время, но поглядим что будет дальше
zamsb
zamsb
31 мая в 23:29
На все вещи нужно смотреть реально. В мае т.г. Ю.П.Семину исполнилось 73 года. Из них в футболе прошло 55 лет (17 лет как игрока и 38 лет как тренера). Вы понимаете какой это "мастодонт". Да он хороший тренер и организатор, но в нашей жизни нет ничего вечного, ни вечного двигателя, ни вечной команды, ни вечного тренера. У всего к сожалению есть конец. Каждая из команд переживает этапы перестройки. Такой этап настал и для Локомотива. И его нужно каким то образом пройти, найти пути и грамотные решения. Этот этап будет длится не месяц и не полгода. Он может растянуться на несколько лет.И должна быть выработана правильная и грамотная стратегия, которая должна помочь клубу выйти на новый уровень. Как говорят умные люди, человека легче и проще научить с нуля, чем переучивать. Юрий Павлович уже достиг того предела, что переучивать его поздно. Он сам кого хочешь может чему то научить. Но еще раз заострю внимание на его возрасте. Этот фактор никуда не денешь и из зо дня в день он будет все сильнее и сильнее давать о себе знать. Поэтому тренерская эпоха Семина Юрия Павловича в профессиональном футболе, как не прискорбно, но подошла к своему логическому завершению. Он еще может передавать свой опыт молодым тренерам или футболистам, но это уже другая история. Что касается команды Локомотив, то вот тут и посмотрим на сколько серьезен клуб и как он сможет пройти все эти испытания.
VAN ARM
VAN ARM
31 мая в 18:59
такое бывает но не часто))
mihaluch
mihaluch
31 мая в 18:55
Нынешних менеджеров не интересует футбол их интересуют только деньги.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
31 мая в 18:47, ред.
В этой ситуации болелам Локо надо сплотиться поддержать нового тренера и не наступать на грабли Спартака. Все равно Семина не вернешь, а команда то осталась. Так, что ее надо разрушить??? Подумайте.
112910415
112910415
31 мая в 18:47
но надо помнить : за холодной зимой всегда наступает теплое лето !
DXTK
DXTK
31 мая в 18:34, ред.
если нету денег на серьезные покупки, почему не поискать
1. молодые таланты в клубной академии, если они ее развивали, для чего она нужна вообще?
2. в российском футболе в низших дивизионах может получиться найти своего Джейми Варди,
3. поискать перспективных, молодых в европейских лигах.......

PS знаете что меня удивляет, неужели иностранец дешевле обойдется Локо, чем российский тренер? у нас что нету своих тренеров............... вот если захотели убрать Семина.......
sashasokol
sashasokol
31 мая в 18:16
Не знаю как провал, но смутные времена точно будут. Локо не европейский гранд, да и таких в России попросту нет. Надеюсь, что данные времена пройдут не по сценарию, который написан в статье.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
31 мая в 17:37
Отметим, что негативный движ в Локомотиве начался, когда убрали Геркуса и пришли нынешние кикнадзы. Палыч офигенный тренер, но ему везло на грамотных боссов (Филатов). А смородские и кикнадзы - это да, позор на века.
FROLL 001
FROLL 001
31 мая в 16:51
Не развалится. Тренеры приходят и уходят.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
31 мая в 16:42
Локомотив - мешок ещё тот, так что все нормально.
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