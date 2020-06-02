Лучшее из соцсетей: Неймар стал розовым, Смолов в стиле кота Базилио

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Марии, жене форварда «Урала» Павла Погребняка, стало скучно на карантине — она решила покрасить волосы в розовый цвет.
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов соскучился по семье — ехал 10 часов на машине из Казани в Москву ради одного выходного.
Защитник «Сочи» Иван Новосельцев радуется началу лета. А вы?
Оказывается, что игроки тульского «Арсенала» Виктор Альварес и Горан Чаушич любят рыбалку.
Сможете найти 7 отличий?
«Баю баюшки баю, не ложися на краю». Форвард «Зенита» Артем Дзюба выложил фотографию со своими детьми.
Наставник «Ростова» Валерий Карпин показал, как работает из дома. Интересно, заходит ли тренер на «Соккер.ру»?
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо сделал две татуировки. На руках британца появились герои культовых мультфильмов — семья Симпсонов и ёжик Соник.
Форвард «Сельты» Федор Смолов сменил имидж. Футболист стал похож на кота Базилио из сказки про Буратино.
Анна, жена нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, выложила фото с новорожденной дочкой, которую назвали Кларой.
Форвард «Атлетико» Альваро Мората скоро вновь станет отцом.
Девушки дня:
Нататья Барулич — подруга нападающего ПСЖ Неймара.
Кэрол Кабрино - жена защитника парижан Маркиньоса.
Неймар же решил покрасить волосы в розовый цвет, взяв пример с жены Погребняка.
Милота дня:
Дочь форварда ПСЖ Эдинсона Кавани помогает своему дедушке.
Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд показал свои умения на тренировке.
Но такое англичанину не повторить!
У вас такая же история?
На этом наш выпуск подошел к концу, теперь ждем завершения эпидемии коронавируса, но будьте готовы к ударам судьбы!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ihxtFRxTQk4&feature=emb_logo