Лучшее из соцсетей: Неймар стал розовым, Смолов в стиле кота Базилио

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вчера, 23:30

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

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Защитник «Сочи» радуется началу лета. А вы?

Оказывается, что игроки тульского «Арсенала» и любят рыбалку.

Сможете найти 7 отличий?

«Баю баюшки баю, не ложися на краю». Форвард «Зенита» выложил фотографию со своими детьми.

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Девушки дня:

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Милота дня:

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