Напутствия мамы и встреча с патриархом. Путь Сёмина к вере

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сегодня, 20:30

«Соккер.ру» рассказывает об отношении Юрия Сёмина к религии.

«Побыть наедине с Богом и с самим собой»

Если Юрий Сёмин, отчаянно ругающийся с судьями или яростно негодующий из-за плохой игры своих подопечных — картина для всех достаточно привычная, то представить Юрия Павловича смиренно возносящим молитву Господу непросто. Хотя все, кто регулярно наблюдает за футболом, замечали, что он всегда крестится перед матчем. Но сейчас это делают многие, не всегда, к сожалению, вкладывая в это действие глубокий осознанный смысл. Для Сёмина, однако, вера — не предмет досужих размышлений, а естественное состояние, которое сопровождает его сызмальства. А главным его проводником в этом была мама Вера Филипповна. «Конечно, это моё очень личное… — замечает Юрий Павлович. - Но могу вам сказать, что да, я православный, в церковь хожу. Стараюсь заповеди соблюдать, а как это получается, судить не мне. Это во мне глубоко, можно сказать — наследственное. В советские времена в церковь запрещали ходить, но моя мама ходила, она и меня украдкой крестила. От неё мне передались напутствия, вера, молитвы».

Мама для Сёмина вообще важнейшая часть его самого, всей его жизни, а сегодня — самое доброе и, увы, печальное воспоминание. Она скончалась в возрасте 93 лет, когда Юрий Павлович работал в «Локомотиве» президентом. И до последних дней была ярой фанаткой своего сына и его любимого клуба. Так же, как и сын, обязательно крестилась и молилась перед каждым важным матчем, а когда Юра бывал у нее в гостях, подробно расспрашивала чуть ли не о каждом игроке команды: как у него дела, здоровье, а если того вдруг не оказывалось в составе, то — почему не играл? «С юных лет внушала сыну: на свете много добрых людей, которые помогают и еще помогут тебе в жизни, и ты не должен забывать о ближних, при каждой возможности приходи им на помощь... Стала как бы продолжательницей его дела в своем орловском микрорайоне. Если Сёмин, наезжая в родной дом отведать любимых материнских ватрушек, забывал привезти мячи, футболки, вымпела или призовые кубки для дворовых соревнований или не успевал зайти в школу к ребятам, то получал от матери суровый нагоняй».

Вопрос совместимости азартной игры в мяч и религии Сёмин для себя решил однозначно: «Футбол — это моя профессия, я считаю её не хуже других. Если делать своё дело честно и по-доброму, то, мне кажется, это будет не во вред душе». Есть у тренера и «свой» храм, который он чаще всего посещает, но какой именно — не говорит. «А вообще очень люблю разные красивые храмы, в России их много. И при возможности всегда стараюсь зайти, побыть наедине с Богом и с самим собой, поставить свечи. Когда бываю за границей, тоже не упускаю такой возможности». Отношения человека с Богом — это очень сложная и глубоко личная сфера, считает он, и потому откровенничать на эту тему не любит. Но то, что воля Господа влияет на его поступки, для него несомненно: «Не всегда сам человек правильно понимает, что ему в той или иной ситуации нужно. Иногда только со временем удаётся оценить, помог ли тебе Бог и как именно. Но если быть внимательным к своей духовной жизни, то промысел Божий становится очевиден. И моя история это подтверждает. Конечно, я чувствую, что Бог ведёт меня по жизни».

Никаких споров по конфессиональным вопросам в его командах отродясь не было, хотя современный футбольный коллектив авторитетного клуба состоит из игроков разных вероисповеданий. Но проявлять какие-то свои, хотя бы минимальные, предпочтения по этому признаку Сёмину никогда просто не приходило в голову. «Я никогда не делил членов команды в зависимости от того, какую религию исповедует тот или иной игрок. Для меня футболист — просто молодой парень, который должен выполнять требования тренера. Главное — с уважением относиться к ребятам. Например, у мусульман есть определённый период, когда им положены молитвы, и это нужно учитывать. Я работал в таких командах, когда на тренировочных занятиях приходилось принимать во внимание мусульманские традиции. Ну а игра есть игра, тут уж ничего не поделаешь».

Приходилось Сёмину в своей жизни встречаться и с главами церкви. Незабываемое впечатление на него произвел, например, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, в резиденцию которого его как-то пригласили на встречу Нового года. «Мне посчастливилось сидеть рядом с патриархом. Это было необычайно интересно и волнующе, — рассказывал Юрий Павлович в интервью газете „Труд“. — Он удивительный человек. Когда находишься рядом с ним, просто дрожь пробирает. Это сложно объяснить. Как он разговаривает, какие у него глаза... Ощущение, что они постоянно излучают добро. Мне кажется, что он действительно человек Божий. Он ведь и войну гражданскую в своё время в Грузии сумел предотвратить. В Грузии его очень почитают. Впрочем, общение со священниками — это очень большая тема, но и очень сокровенная. Ведь священник помогает нам общаться с Богом».

Вера в Господа для Юрия Павловича Сёмина определяет и все другие его жизненные принципы. Это и вера в своих близких, свою семью, своих друзей. Это и вера в свою родину, страну, свой народ, его будущее. Его, например, не раз приглашали поработать за границей, но ему сложно представить себя надолго оторванным от того, что давно стало его сутью. Да и неинтересно там, уверяет он. «Люблю дом. Мне нравится жить в России, в Москве. Менять привычки в моем возрасте сложно. Каждый волен иметь свое мнение о российском футболе и делать выводы для себя. Я люблю свою страну и ее чемпионат, пусть и не лишенный недостатков, которые иной раз пропускаешь через себя с болью, но с которыми по мере сил мы боремся. Это часть моей работы. От побед в этой борьбе я тоже испытываю определенное удовольствие. И прежде, и сейчас я, независимо от должности, ощущаю себя человеком, который служит футболу. Российскому футболу».