Знает, что делать, когда станет дедушкой. Но лет до 40 Акинфеев еще поиграет

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вчера, 14:33

«Еще помучаю всех своей игрой»

После успешного чемпионата мира в России, который проходил летом 2018 г., многие ветераны нашей команды объявили о том, что прекращают свои выступления за сборную. Но больше всего футбольную общественность потрясла новость, что в числе этих игроков оказался и Игорь Акинфеев. Для вратаря возраст 32 года – время самой настоящей игровой зрелости. Лев Яшин, Дино Дзофф, Джанлуиджи Буффон да и многие другие знаменитые голкиперы задумывались об уходе только ближе к 40. Как оказалось, это решение Игорь обдумывал еще задолго до чемпионата, ради участия в котором и не стал принимать его раньше. Все дело в тех самых злополучных травмах. Дилемма была проста: либо снизить свою загруженность соревнованиями, либо рисковать стать инвалидом. Уже после чемпионата Игорь еще раз прошел тщательное обследование у лечивших его когда-то врачей и принял неизбежное: «Мы основательно поговорили с доктором и пришли к выводу, что нельзя играть на два фронта».

До чемпионата мира про такой вариант развития событий из футбольного окружения не знал никто. Только жена и родители Игоря. «Когда это все подтвердилось, не было сожаления, — размышляет Акинфеев. – Ни о чем нельзя жалеть. Я играл в сборной 15 лет, они были и хорошими, и плохими, но это срок. Для меня важно, что такую долгую карьеру я провел в сборной. На каких-то турнирах я, может быть, помог, где-то нет, но самое главное – это был срок. …Благодарен судьбе, что сыграл на домашнем чемпионате мира. Не скажу, что провел его на пять с плюсом. Но сыграл на хорошем уровне». Болельщики с такой скромной оценкой вряд ли согласятся. Вратарский подвиг Акинфеева, отбившего ногой решающий удар в серии одиннадцатиметровых в потрясающей битве одной восьмой финала со сборной Испании, уже навсегда вошел в историю и ему суждено стать легендой, которую долго будут пересказывать ветераны стадионных трибун новым поколениям любителей футбола. В ставропольском крае экзальтированные почтатели Игоря даже установили соломенный, правда, памятник ноге Акинфеева.

Утешает почитателей вратаря лишь то, что окончательно из футбола Игорь все же еще не ушел. «Есть конкретная задача на четыре года – отдать максимум сил родному клубу. А там будет видно». Приобретать новый костюм взамен того единственного, что у него есть, с эмблемой ЦСКА , Игорь пока не собирается. Вот будет мне лет 40, займусь бизнесом, сяду за стол переговоров – тогда и справлю себе хороший костюм, отшучивается он, а под конец жизни, наверное, буду вспоминать прошлые подвиги. «Мне нетрудно представить, как, став дедушкой, я буду сидеть у камина, перебирая свои медали и вспоминая те годы, когда был востребован и когда болельщики обожали меня за то, что я дарил им радость… Приятно ведь на старости лет сознавать, что жизнь ты прожил не зря». А пока появилось, наконец, значительно больше времени для семьи и подрастающих детей. И на вопрос о хобби он отвечает: главное хобби у меня сейчас – это дети. Ведь «когда у тебя семья и ребенок, ты понимаешь, что футбол – это не самое главное в жизни, главное – это возвращаться домой к любимым людям».

Сейчас даже если время позволяет куда-то поехать, говорил Игорь в одном из интервью, я начинаю думать: ну как же я куда-то улечу? Не могу – Даня и Ева соскучатся. Все проходит настолько быстро, что возвращаешься домой, а у тебя ребенок уже не тот, что был – подрос, появились другие слова, более сложные мысли. «В такие моменты думаешь: сколько ж я всего интересного пропускаю?» Поэтому хочется побольше побыть с детьми, просто отдохнуть, фильм посмотреть с женой. «Порой ловлю себя на мысли, что чем больше занимаешься с детьми, тем сильнее хочется быть рядом с ними. …Футбола, если честно, в моей жизни было достаточно и, дай Бог, еще будет. Но иногда хочется от него абстрагироваться». Сегодня главная цель – так воспитать своих детей, чтобы они выросли хорошими людьми. А потому самому нужно каждый день проживать достойно, так как никто не знает сколько ему отмеряно, убежден Игорь Владимирович.

Он совершенно не считает себя идеальным, называет чрезмерно эмоциональным и вспыльчивым. Но тут уже мало что можно изменить. «Я никогда не гневлю Бога и безумно благодарен, что моя жизнь сложилась так, как сложилась. …У каждого человека свой путь. и он должен проходить его сам. Я ни о чем не жалею. …Жизнь всегда ставит все на свое место, она всегда справедлива. Как и счет на табло. Не бывает такого, что он несправедлив. …Для меня главное – чтобы спорт продлился как можно дольше в моей жизни. Я хочу, чтобы моя жена и дети как можно дольше ходили на футбол, хочу быть примером для семьи. …Может быть, я еще на три года контракт подпишу. …Помимо долголетия, дело еше и в каком-то азарте. Потому что юношество в нас остается навсегда. Во мне оно будет еще долго, лет до 40 хотя бы. …Еще помучаю всех своей игрой».