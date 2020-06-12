«Мальорка» — «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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12 июня 2020, 09:22

«Мальорка» и «Барселона» сыграют в поединке 28 тура испанской Ла Лиги после карантина. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Мальорка»

После 27 сыгранных туров в испанской Ла Лиге «Островитяне» входят в список претендентов на повышение в классе. С 25 очками в активе «Мальорка» занимает 18 позицию в рейтинге, но и безнадежным положение команды не назовешь, т.к. отставание от безопасной зоны составляет один балл.

Перед уходом на карантин подопечные Висенте Морено добыли седьмую победу в сезоне, обыграв в гостях «Эйбар» (2:1).

«Барселона»

Каталонцы воспользовались нерасторопностью «Реала» и вернулись на лидирующую позицию в турнирной таблице. Сейчас команда Кике Сетьена опережает «Сливочных» на два пункта, поэтому борьба за золотые награды еще впереди.

В текущем сезоне «Барселона» непривычно плохо выступает в гостях, где команда потерпела пять поражений, в том числе и на «Сантьяго Бернабеу» (0:2). В последнем поединке «Сине-гранатовые» скромно, но все же обыграли на «Камп Ноу» четвертый «Реал Сосьедад» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» — 9.930

Ничья – 6.280

Победит «Барселона» — 1.289

Статистика

В 4 последних встречах команд на Мальорке побеждала «Барселона».

«Мальорка» проиграла 3 из 5 предыдущих домашних матча в Ла Лиге.

«Барселона» забивала минимум 2 гола в 3 последних гостевых матчах против «Мальорки».

Прогноз

Лазарет «Барселоны» во время карантина покинул Луис Суарес, поэтому гости в этом матче могут сыграть ударным трио в атаке. Учитывая мотивацию «Сине-гранатовых», которых поджимает «Реал», хозяевам будет очень трудно сдерживать атаки соперника на протяжении всего поединка.

В матче первого круга у «Барселоны» не возникло проблем с аутсайдером. Полагаем, что и в этот раз «Островитяне» не смогут оказать фавориту достойного сопротивления. В БК Pinnacle ставку на Ф2(-1,5) можно разместить с коэффициентом 1.769.