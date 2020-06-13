Незабитый пенальти Роналду и карате от Ребича. Итальянский футбол вернулся

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13 июня 2020, 09:54

Два ничейных результата – в пользу «Ювентуса». Классическая ситуация для Италии, когда в любой непонятной ситуации побеждают туринцы. «Соккер.ру» — о выходе «Ювентуса» в финал Кубка Италии.

Редчайший случай, когда две части одной стадии турнира играются спустя несколько месяцев. Но между первой полуфинальной игрой Кубка Италии и второй игрой этих же соперников, кажется, прошла вечность и случилось очень много всего. Первая встреча проходила 13 февраля на «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 1:1, причем тогда «Милан» дал суровый бой «Ювентусу», который спасся от поражения в концовке. Знали бы «россонери», как важно было тогда сохранить то минимальное преимущество. Но его цена стала известна только сейчас, после нулевой ничьей во второй игре, которая за счет гола на выезде вывела в финал «Ювентус».

Память о коронавирусе

Эта встреча стала особенной уже тем, что после начала пандемии в Италии сыграли в футбол, впервые с начала марта. Безусловно, помимо всех протоколов безопасности, которые были согласованы футбольными властями с руководством региона и страны, о коронавирусе напоминали и сами игроки. Некоторые – своим присутствием. К примеру, с первых минут в игре участвовали в составе «Ювентуса» Блез Матюиди и Пауло Дибала. Оба они переболели коронавирусом, став одними из первых представителей футбольной общественности, кого коснулся этот недуг. К тому же перед началом встречи игроки почтили память всех погибших от вируса в Италии, а на стадионе был приглушен свет. Итальянцы из-за коронавируса потеряли почти 35 тысяч человек. Конечно, это не должно было остаться без внимания.

Кадровые ресурсы

Опыт Бундеслиги показывает, что не всем пошла на пользу большая пауза, вызванная пандемией. Что кажется парадоксальным. Ведь это время, за которое все травмированные могут восстановиться и набрать форму. И в ряде случаев это действительно так. Но в данной ситуации обе команды не могли и спустя три месяца без футбола выставить оптимальные составы. «Ювентус» был без Гонсало Игуаина, Джорджо Кьеллини, Аарона Рэмзи, Мериха Демирала, а Маурицио Сарри пришлось впервые со старта использовать сочетание Дугласа Косты, Криштиану Роналду и Пауло Дибалы. «Милан» же не мог рассчитывать на Саму Кастильехо, а что страшнее – на Златана Ибрагимовича и Тео Эрнандеса, которые во многом способствовали намечавшимся ранее по ходу нынешнего сезона проблескам в игре «россонери».

Картина игры

Нулевая ничья может создавать ложную иллюзию о том, что встреча проходила на равных. Но даже беглого взгляда на статистику матча достаточно, чтобы понять, что это совершенно не так. «Ювентус» подал 13 угловых против всего одного у «Милана». Ну, можно сказать, что это продиктовано особенностями стилей. Но «Ювентус» при этом совершил 18 удачных обводок, тогда как «Милан» — шесть. Уже более конкретно. Есть еще три ключевых показателя, которые четко говорят в пользу туринцев. Они владели мячом 64 процента времени против 36 у «Милана», они совершали передачи с 93-процентной точностью против 84 процентов у «Милана», они нанесли 26 ударов по воротам Джанлуиджи Доннаруммы против всего лишь шести попыток у «Милана».

Ветеран Джанлуиджи Буффон откровенно скучал в воротах, потому что в створ миланцы не попали ни разу за весь матч. Правда, из 26 попыток «Ювентуса» точными оказались всего семь. Но это ровно на семь больше, чем у «Милана». Нельзя сказать, что игра изобиловала моментами, несмотря на этот цифровой перевес «Ювентуса». Вероятно, нехватка реальных острых моментов – это та цена, которую приходится платить за вкатывание в сезон после огромной паузы. Но что удалось сохранить «Ювентусу» — это подвижность и давление, прессинг, интенсивность, что не позволяло «Милану» даже поднять голову и подойти к штрафной Буффона.

А кто-то скажет, что дело в удалении в составе «россонери». Ведь уже на 17-й минуте «Милан» остался в меньшинстве – прямую красную карточку схватил Анте Ребич, который должен был отвечать за остроту в футбольном плане, но обострил ситуацию, исполнив карате-прием на Данило, за что и был изгнан с поля. Даже до удаления у миланцев «Ювентус» полностью придавливал соперника и уже мог вести к тому моменту, но Роналду не реализовал пенальти – и такое бывает. А назначили одиннадцатиметровый за игру рукой Андреа Конти – с помощью ВАР. На эту тему уже после матча метал молнии Хакан Чалханоглу:

Мы разозлены. Судья посмотрел видеоповтор в эпизоде с назначением пенальти. Значит, он должен был посмотреть повтор и в случае с удалением Ребича. Вся команда раздражена, потому что мы сыграли очень хорошо, но нам не хватило только гола. По сумме двух встреч нельзя сказать, кто больше достоин выхода в финал. Думаю, что с Ибрагимовичем, Эрнандесом и Кастильехо мы бы сыграли еще сильнее.

Кажется, что Хакан переоценивает качество игры «Милана», но справедливо отметить, что после удаления «россонери» даже стали лучше противостоять «Ювентусу». Хотя вполне вероятно, что это связано со снижением интенсивности последнего. На это обратил внимание Леонардо Бонуччи:

Важно было добиться положительного результата, чтобы попасть в финал. Это было первой нашей целью на остаток сезона. «Милан» хорошо сыграл, оставшись в меньшинстве. Да, встреча завершилась вничью, но для нас стакан наполовину полон, потому что мы в итоге вышли в финал.

Оценка тренеров

Маурицио Сарри («Ювентус»):

Меня очень устроило и даже удивило то, как мы отыграли первые полчаса матча. Моя команда быстро распоряжалась мячом и доминировала всецело, причем еще до удаления. А потом мы начали снижать темп, что опасно, когда играешь без зрителей. Потеряли резкость и стали тратить на действия с мячом больше касаний. Но важно, что «Милану» мы вообще не позволяли ничего. Потребуется время, чтобы вернуть нужные физические и психологические кондиции. Ведь перерыв был даже больше, чем во время предсезонки. Главное, что мы вышли в финал.

Стефано Пиоли («Милан»):