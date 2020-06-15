Одноклассники Акинфеева vs одногодки Аршавина. Самые крутые игроки России, родившиеся в 80-х

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вчера, 13:36

«Соккер.ру» представляет рейтинг символических сборных, составленных из российских игроков, которые родились в 1980-х.

Как вам уже известно, цель этой и предыдущей моей статьи — сравнение символических сборных российских футболистов, родившихся в какой-либо год с 1980-го по 1989-й. А вдохновила на такое сравнение меня статья Станислава Горина, сравнивающая мировых футболистов, рождённых в восьмидесятые. В предыдущем моём материале шла речь о составах, которые или состояли бы в основном из средних игроков, или не отличались бы хорошим балансом по позициям. Теперь же знакомлю вас с первой пятёркой! Напоминаю, что речь идёт только о российских игроках, легионеры и даже имевшие российский паспорт игроки иностранных сборных здесь не представлены.

5-е место. 1984 год

Артём Ребров — Ренат Янбаев, Расим Тагирбеков, Павел Аликин, Иван Черенчиков, Андрей Ещенко — Игорь Денисов, Александр Самедов, Владимир Быстров, Дмитрий Торбинский — Евгений Савин

Сразу обращает на себя внимание мощный кулак в центре поля: Денисов, Самедов, Быстров, Торбинский — в одной команде это была бы грозная сила! Жаль только, что своими передачами им снабжать пришлось бы не то что не Павлюченко, а даже не Сычёва. Как и в сборной-1989, представленной в первой части, здесь нет по-настоящему сильного нападающего. В защите громкими именами стали лишь Янбаев и Ещенко, но это не должно вводить в заблуждение: Расим Тагирбеков, Павел Аликин и Иван Черенчиков много лет верой и правдой служили «Анжи», «Уфе» и «Амкару» соответственно и играли за них в еврокубках. Расим так и вовсе был футболистом одного клуба с 2002 по 2016 год, оставаясь с махачкалинцами в радости и в горе.

4-е место. 1987 год

Сослан Джанаев — Фёдор Кудряшов, Кирилл Комбаров, Владимир Рыков, Владимир Гранат, Владислав Игнатьев — Дмитрий Тарасов, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Роман Шишкин — Евгений Луценко

Этот год не дал России по-настоящему великих футбольных имён, но команда получилась весьма крепкая, практически без слабых мест. Опять же, вопросы вызывает фигура Луценко в нападении, но в России так и не появилось по-настоящему качественных форвардов — не появляются они и сейчас. Гранат и Кудряшов выстояли против Испании в матче, где нашу сборную можно было смело окрестить «300 спартанцев» (в действительности их было 15 — не забываем о вышедшем на четвёртую замену Ерохине). Остальные персонажи на ЧМ -2018 в заявку не попали, а в 2008 году представители списка были ещё слишком молоды и неопытны для первой сборной, но в лучшие свои годы все они показывали приличный футбол. В целом именно сборная-1987, пожалуй, даст наибольшее представление о том, каким является типичный российский футболист.

3-е место. 1983 год

Владимир Габулов — Юрий Жирков, Дмитрий Белоруков, Артём Фидлер — Александр Шешуков, Николай Сафрониди, Пётр Немов, Игорь Лебеденко, Иван Саенко — Дмитрий Сычёв, Павел Погребняк

Ну а в первой тройке, как несложно догадаться, будут те составы, в которые входят по-настоящему культовые для России футболисты. 36-летний Жирков до сих пор является одним из лучших в «Зените», где способен в одиночку решить исход матча, и провёл 5 игр за сборную России в отборе Евро-2020 — красноречивое свидетельство яркости и долговечности этого таланта, особенно на фоне многих более молодых футболистов. Саенко вышел в стартовом составе памятной встречи с Голландией, Погребняк — лучший бомбардир Кубка УЕФА -2008 наряду с Лукой Тони. Не все в сборной-1983 одинаково звёздные, но тот же Белоруков — качественный «универсальный солдат». Три самых плодотворных года следуют один за другим, в начале 2000-х у нас было поистине яркое футбольное поколение.

2-е место. 1981 год

Вениамин Мандрыкин — Денис Евсиков, Алексей Бугаев, Кирилл Новиков, Олег Кузьмин — Роман Широков, Алан Кусов, Руслан Пименов — Андрей Аршавин, Спартак Гогниев, Роман Павлюченко

Аршавин, Широков, Павлюченко. Кто в России не слышал этих фамилий? За рубежом у Шавы и Пава получилось не всё так, как хотелось бы, но сам факт, что в те времена самые яркие игроки не боялись уехать за границу и конкурировать за место на поле с настоящими мастерами, показателен. Жаль, что Вениамин Мандрыкин уехал в итоге совсем не туда, куда надо, обидно и за нынешнего рулевого «Динамо» — в 21 год Новиков завершил игровую карьеру из-за тяжёлой травмы, после чего играл лишь в ЛФЛ . Отметим игравшего на Евро-2004 Алексея Бугаева, а также Олега Кузьмина, который благодаря Леониду Слуцкому стал игроком сборной и, не побоюсь сказать, вывел сборную на Евро-2016, забив Черногории. На этом его развитие остановилось, но сам факт такой яркой вспышки на исходе карьеры внушает уважение.

1-е место. 1982 год

Максим Кабанов — Алексей Березуцкий, Денис Колодин, Василий Березуцкий, Александр Анюков — Андрей Кобенко, Марат Измайлов, Артур Тлисов, Антон Бобёр — Александр Кержаков, Роман Адамов

Не все позиции заняты лучшими из тех игроков, кто родился в 1980-е годы, но бесспорно одно: роскошная линия обороны. Братья Березуцкие не были основными на Евро-2008 — вместо них были Игнашевич и Жирков, но в защите мы имеем дело с тремя многократными чемпионами России и обладателями еврокубков. Ни тем, ни другим не стал Колодин, но потенциал Дениса заслуживал гораздо бóльших регалий, чем те, что есть у него. Наличие Измайлова и Кержакова позволяет говорить, что этот состав хорошо укомплектован во всех линиях, кроме одной. Не заиграл лишь Максим Кабанов, но ему не повезло дебютировать за «Спартак» в кризисное время. Любого молодого голкипера должны воспитывать сильные защитники — вполне возможно, что у Кабанова просто не нашлось своих братьев Березуцких.

Итак, в сухом остатке составы сборных 1980-1989:

1980. Рыжиков, Могилевский, Д. Н. Смирнов, Калешин, Бельков, Алдонин, Гришин, Топчу, Д. А. Смирнов, Волков, Аристархов

1981. Мандрыкин, Евсиков, Бугаев, Новиков, Кузьмин, Широков, Кусов, Пименов, Аршавин, Гогниев, Павлюченко

1982. Кабанов, А. Березуцкий, Колодин, В. Березуцкий, Анюков, Кобенко, Измайлов, Тлисов, Бобёр, Кержаков, Адамов

1983. Габулов, Жирков, Белоруков, Фидлер, Шешуков, Сафрониди, Немов, Лебеденко, Саенко, Сычёв, Погребняк

1984. Ребров, Янбаев, Тагирбеков, Аликин, Черенчиков, Ещенко, Денисов, Самедов, Быстров, Торбинский, Савин

1985. Гильерме, Гильмуллин, Григорьев, Тумасян, Кулик, Шипицин, Павленко, Баженов, Билялетдинов, Ари, Бухаров

1986. Акинфеев, Набабкин, Таранов, Ятченко, Козлов, Хагуш, О. Иванов, Рязанцев, Касаев, Ребко, Файзулин

1987. Джанаев, Кудряшов, К. Комбаров, Рыков, Гранат, Игнатьев, Тарасов, Глушаков, Д. Комбаров, Шишкин, Луценко

1988. Песьяков, А. Иванов, Агаларов, Васин, Смольников, Баляйкин, Жоаозиньо, Мамаев, Нойштедтер, Сысуев, Дзюба

1989. Помазан, Паршивлюк, Семёнов, Дьяков, Макеев, Газинский, Ерохин, Ионов, Бурмистров, Панченко, Портнягин

Голосуйте в опросе, какая из них кажется Вам наиболее сильной!