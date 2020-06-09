Топ-11 именитых футболистов, что не зажгли в РПЛ. Промахи чемпионов мира и Европы

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вчера, 15:01

Два чемпиона мира уехали, а «Соккер.ру» напоминает истории игроков, разочаровавших в российских клубах.

Вратарь

Иван Пелиццоли (Италия)

В Иване видели следующего великого итальянского голкипера, когда Капелло выбрал его в чемпионскую «Рому». Однако Пелиццоли, хотя и получил разовые вызовы в сборную Италии, проиграл конкуренцию в Риме, а после неплохого отрезка в «Реджине» сделал ошибку всей жизни – как сам сказал, ведь за 3 млн евро перешел в «Локомотив». Играл мало и недостаточно круто, как для голкипера с матчами за «Скуадру», потом травмировал плечо, а по истечении многих лет называет российский футбол «слабым». Так чего не заиграл, если приехал в легкую лигу?

Защитники

Юркас Сейтаридис (Греция)

Чемпион Европы 2004 года и один из лучших правых защитников той поры оказался в «Динамо» после «Порту» — хитрый Жорже Мендеш сумел впарить тогдашнему руководству москвичей массу игроков. Не сказать, что за всех переплачивали, ведь приезжали люди с именем, тот же Сейтаридис с «драконами» Межконтинентальный кубок выиграл и не смотрелся ужасно… Пока не оказался в России. Почти не играл, а если выходил — проигрывать, зато был всем недоволен, назвал переход ошибкой и 10 млн евро даже близко не отработал. И хотя ушел за 12 млн евро в «Атлетико», собираем истории разочарований с российской стороны – тут попадание стопроцентное.

Фернанду Мейра (Португалия)

Чемпион Германии со «Штутгартом», полуфиналист чемпионата мира 2006 года, человек с опытом и успехами, с лидерскими качествами – был капитаном на своем веку, в Санкт-Петербурге однозначно разочаровал. Мало того что толком не играл – не было стабильных отрезков, когда Мейра напоминал себя лучших времен в Бундеслиге, так еще и защитник, за которого отдали 8.5 млн евро, расторгнул контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию, то есть общие потери при ставке на Мейру оказались куда выше.

Бруну Алвеш (Португалия)

Вроде бы играл в основе, но как играл? «Зенит» в еврокубках показывал себя с худшей стороны, особенно в защите. И Бруну Алвеш, за которого заплатили 22 млн евро, точно не отработал вложенные деньги. Более того, после отъезда из России показал, что не растерял навыки, просто решил, что не стоит стараться, если деньги на счет капают, независимо от качества игры. Бруну стал чемпионом Европы после ухода из «Зенита», но это подчеркивает его уровень. Как подчеркивает выносливость игра за «Парму» сейчас в солидном возрасте. Но за «Зенит» рвать жилы Бруну не собирался.

(«Локомотив»)

Важно разделять игру и человека. Хеведес – хороший парень, помогал молодым в команде, был профессионалом. Уважительно просил себя отпустить. Но на поле разве показал хоть что-то, что выдало бы чемпиона мира? Хеведес кому только не проигрывал конкуренцию в центре и слева в «Локомотиве», оставаясь полузапасным. Чем отплатил клубу за миллионы евро и шанс играть? Отказом вернуться в Москву. Чемпионат стартует скоро, но чемпион мира остается в Германии, разорвал контракт. Не этого от Хеведеса ждали изначально. Должен был стать, как Иванович в «Зените», и не справился.

Полузащитники

(Франция)

Тот же Паредес не показал в РПЛ рвения, стараясь играть строго на классе – с таким отвращение, как у Леандро, на российские поля редко кто выходил. Но аргентинец старался перед отъездом, как раз ради трансфера в ПСЖ . А М'Вила было плевать даже на себя. На то, что приехал в статусе игрока сборной Франции – на Евро-2012 попал в основу по ходу турнира. Плевать на миллионы евро, что отдал за него «Рубин». Янн приехал зарабатывать, странным образом выбил деньги у «Динамо» за несостоявшийся трансфер и разочаровал на поле. Не этого ждешь от парня, которого хвалят наравне с самыми талантливыми французами его поколения.

Коштинья (Португалия)

Как можно быть такими ведомым, являясь чемпионом Франции, Португалии, обладателем Кубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов? Бронза Евро-2000 и серебро Евро-2004 у Коштиньи в день переезда в Россию тоже были, но самому решать свою судьбу опыт не научил. Да, приказал агент бросить «Порту» и уехать в Москву, но зачем соглашаться? Очень странная серия трансферов не привела ни к чему хорошему для «Динамо», и не стала уроком для российского футбола – потом видели похожую историю в «Анжи» с печальным завершением. Коштинья не хотел играть в РПЛ , это и его сфера ответственности – не стоило приезжать.

Манише (Португалия)

Еще один человек с длинным списком достижений, как у Коштиньи, реально звезда мирового футбола – Машине был очень хорош на Евро-2004, но в России полностью разочаровал. Считай, не играл – в «Динамо» провел считанное количество поединков, а потом при первой возможности перебрался в аренду в «Челси». Затем играл за «Атлетико», «Интер», «Кельн» и «Спортинг», но все-таки решение перебираться в Москву подпортило человеку, который по настрою на поле напоминал Недведа – будучи игроком другого амплуа, карьеру. Проиграли обе стороны, и «Динамо», и футболист.

Клаудио Маркизио (Италия)

Легенда «Ювентуса», 55 матчей за сборную Италии, невероятный опыт, благожелательная встреча в Санкт-Петербурге – Семак хотел видеть такого крутого перца в своей полузащите, давно ищет и пока не нашел игрока позиции Клаудио. Однако новичок проскочил к контракту с «Зенитом» после того, как иностранные врачи отговаривали его подписывать. Российская сторона махнула рукой и смела со стола миллионы евро, которые Маркизио получил, но не отработал на поле. Жаль, что даже человек, которому класс позволял играть, в РПЛ в итоге разочаровал. Тут и травмы сказались, и отношение было так себе – на автомате играл.

Нападающие

Обафеми Мартинс («Рубин»)

Интересно, сколько лет было Обафеми, когда приехал в Казань? Но оставим в стороне шутки об африканских документах – которые порой несмешные, ведь раньше искали нестыковки и даже дисквалифицировали отдельных игроков, и напомним, что «Рубин» отвалил за нигерийца, игравшего в трех больших лигах – Серии А за «Интер», АПЛ за «Ньюкасл» и Бундеслиге за «Вольфсбург», целых 9 млн евро. Не Карлос Эдуардо, конечно, но бразилец был молодым, не настолько известным. А Обафеми даже опыт не помог. За «Рубин» он играл вяло, без желания. Причем позже – в Испании, США и Китае, увидели прежнего Мартинса. Мог забивать, но Россию разочаровал.

Андре Шюррле (Германия)

Еще один чемпион мира в списке, как и Хеведес. Андре нельзя назвать главным трансферным провалом «Спартака» — привет Педро Роше, но мы такие и не ищем. Важно, что снова российский клуб попытался довериться человеку с именем и опытом – учтите, что руководство «Боруссии» Д отвалило за Андре 30 млн евро, его ценили, а на выходе в Москве получили несколько матчей, где Шюррле делал вид, что ему интересно, а потом последовала знакомая по отрезкам в Дортмунде или Лондоне апатия. У Андре проблема не столько в физике, как в лирике – психологически не готов в 29 лет показывать класс и даже говорит о завершении карьеры. Странный, очень странный нападающий, опыт победного «ассиста» в финале ЧМ -2014 не помог ему стать лидером «Спартака».

Почему футболисты с именем не справляются?

Парадоксальный ответ может быть правильным – РПЛ сложнее, чем думают. Не сильнее, конечно же, что видно по результатам в еврокубках, а именно сложнее. В разные времена водились восточные команды – дальних перелетов было больше, тренировочные процессы на недостаточно крутом уровне, хотя беговой работы много, соблазны больших городов – приезжая в Санкт-Петербург или Москву, многие легионеры с именем думали, что попадают в чемпионат Катара.

Уровень мотивации был соответствующим, а вот жесткость сопротивления и вязкость футбола – куда выше. Кроме того, в этом списке нет человека, который попал в РПЛ на пике формы в молодости. Кто-то доигрывал, кто-то приезжал в Россию, когда не брали больше в топ-5, и только авантюра времен Федорычева выделяется – не все новички того периода попали в Россию старыми, но точно у единиц была хоть какая-то мотивация. Также показательно, что часто ждали провалы тех, кто недооценивал лигу, куда попал. Выходили на поле, словно чемпионы, а падали лицом в грязь.