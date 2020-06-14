Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

«Соккер.ру» собрал сильнейшие команды из детей восьмидесятых! Посвящается всем, кто играл за класс или школу.
Точно знаете минимум одного легендарного футболиста вашего возраста. Возможно, парочку. Но редко составляли целую сборную. Было сюрпризом, сколько крутых игроков того же возраста, что и я – помнил о годе рождения многих, но не всех.
Знание заставило продолжить поиски, чтобы другие узнали о своих «одноклассниках». Ведь с детства во многих странах между собой играют команды классов или школ, собранные из ребят одного возраста. Академии так же построены. Поэтому интересно, какой год в новейшей истории футбола сильнейший?
А чтобы поиски были интереснее, составим рейтинг, сначала разбив участников на десятки. Стартуем с детей 80-х, где Месси и Роналду, но уроженцы соседних десятилетий тоже на очереди. Поехали!
10 место. Сборная 1982 года
Хороший год, но не великий. Да, родился Кака – обладатель «Золотого мяча», конечно, у Срны, Василия Березуцкого и Эссьена много опыта, однако в целом этот состав по звездности уступит остальным. Впрочем, тут есть Петр Чех – если помнить его лучшие годы, то можно поверить в победу такой команды над парочкой соседних в упорной борьбе. Однако в 1982-м году рождались и футболисты, что не реализовали потенциал, как Кассано или Адриано.
9 место. Сборная 1989 года
Очень крутой состав – других не держим, однако остальные не хуже. Ройс и Бэйл – не самые стабильные в силу разных причин, как и Мхитарян. Витсель в одиночку вряд ли справится с опорной зоной в серьезном финале. Альба – чемпион мира, но в центре защиты не настолько крутые ребята, как в ряде других сборных. И Силлессен не второй Ван дер Сар. Это хорошая команда, но рядом есть лучше.
8 место. Сборная 1983 года
Прямо небосвод, однако и этот состав не получается самым крутым в 80-х. Нет вопросов к Ламу и Алвесу – легенды, Арбелоа и Пепе многое выиграли, как и Браво со сборной Чили, однако все-таки вратарь и центральные защитники здесь крутые, но не великие. Впрочем, полузащита у сборной 1983-го очень мощная, а в атаке не хватает лишь правого вингера – Дэмпси, конечно, в этой компании как бедный родственник на богатой свадьбе.
7 место. Сборная 1985 года
Команда Роналду, которой не хватает центральных защитников, хотя на флангах есть блестящие оборонцы, игравшие за «Атлетико», и вратаря – Очоа самый интересный для сборной в матчах на вылет из всех, но не гигант из списков лучших в истории. С другой стороны, Руни, Подольски и Роналду – легенды футбола, Модрич и Фернандиньо – очень крутые хавбеки. Состав шикарный, но с парочкой минусов.
6 место. Сборная 1986 года
Ух, какой урожайный год. Рамоса ставим на правый фланг по старой памяти – в представлениях Серхио не нуждается. Годин и Чорлука играли в больших финалах – ЛЧ и ЧМ. Милнер – обладатель «ушастого», Моутиньо и Нани – чемпионы Европы, Давид Силва – чемпион всего на свете. Фалькао и Джеко – зверские снайперы, Халк – пушка страшная, может пригодиться в матчах на вылет. Хорошая команда, но есть еще лучше.
5 место. Сборная 1981 года
Очень, очень крепкая команда получается. Хоакин и Аршавин на пике формы играли на мировом уровне, как и Туре с Барцальи. Хаби Алонсо и Каррик – легенды «Реала» и «Ливерпуля», Майкон был лучшим правым латералем мира в «Интере», Эвра – лучшим левым в МЮ. Касильяс – один из главных голкиперов в истории, а к Это’О и Ибрагимовичу не подобраться с претензиями – невероятно результативные и успешные нападающие.
4 место. Сборная 1980 года
Если вспомнить, как играли Кейт, Малуда, Мигел или Лугано на пике формы, то к этому составу сложно придраться. Ведь рядом есть Камбьяссо, Эшли Коул, Джеррард, Хави и Ронадиньо – все выигрывали в карьере Лигу чемпионов, да и не только ее, тут также есть два чемпиона мира. Получается симбиоз великих, вроде Роналдиньо и Хави, с теми, кто скромнее только по именам, но по классу – все невероятные.
3 место. Сборная 1987 года
Невероятно богатый год на нападающих – на лавке остались очень крутые форварды. И хотя можно придраться к тому, что надо играть без чистых фланговых защитников – нужного класса ребята в 1987-м не родились, или к уровню вратарей – кроме Харта, можно еще вспомнить Ромеро и Гуаиту, здесь немало людей из финалов крупных турниров, победителей Лиги чемпионов, парочка чемпионов планеты и сам Месси. Эта команда могла бы многих в этом списке обыграть.
2 место. Сборная 1988 года
Вспомните, как Патрисиу может играть в плей-офф, не забывайте, что Хуммельс и Боатенг – чемпионы мира, как и Озил с Бускетсом. Куадрадо и Ракитич давно играют за великие клубы. Марсело взял с «Реалом» невероятное количество трофеев, а Ди Мария помогал ему по пути в первой за много лет победе «Мадрида» в ЛЧ. Агуэро и Левандовски – лучшие иностранные снайперы АПЛ и Бундеслиги в истории турниров. Получается очень сильная команда, причем довольно сбалансированная – есть и пас, и удар, и отбор.
1 место. Сборная 1984 года
Невзирая на то, что Кьеллини и Иванович должны вспомнить, что им нужно играть на флангах защиты – в молодости такой опыт был у Джорджо, а Бранислав и позже играл справа, эта команда получается очень мощной, сбалансированной и сильной. Ее можно представить в финале ЛЧ или ЧМ – многие из ее состава на таком уровне играли. Маскерано был важным для Аргентины в 2014-м, Снейдер – для Нидерландов в 2010-м, Иньеста, Швайнштайгер, Торрес – чемпионы мира. А Тевес просто достаточно дикий, чтобы украсить этот состав и помочь обыграть остальных.
Оказалось, что год рождения Месси урожайнее, чем тот, когда появился на свет Роналду, но оба уступают другим плодовитым для футбола двенадцати месяцам. Впрочем, как обычно – представляйте свои топы в комментариях в том порядке, который вам кажется лучшим.
Ну, а если родились с 1980-го по 1989-й – делитесь мнением о команде своих одногодок, ведь тут точно нет слабых составов, и в каждом найдете чемпиона, что родился с вами в один год. Остальные сборные мира по годам – на очереди, найдем тысячам фанатов футбола мощных «одноклассников».
Отмечу, что статья на спортивном сайте официальной документацией не является. Считаю, что дальше будет уже флуд и поэтому лучше закончить этот спор. Если Вы не согласны, это Ваше право.
Отмечу, что статья на спортивном сайте официальной документацией не является. Считаю, что дальше будет уже флуд и поэтому лучше закончить этот спор. Если Вы не согласны, это Ваше право.
PS: формально Путин президент с 31 декабря 1999 года
PS: формально Путин президент с 31 декабря 1999 года
И потом, чисто на бытовом уровне я никогда не слышал, чтобы события 2000 года (скажем, гибель лодки "Курск") относили к девяностым годам. Для российского обывателя так вообще всё очень просто: нынешний президент России - персонаж чисто нулевых, а не девяностых годов. Но всё это уже частности.
И потом, чисто на бытовом уровне я никогда не слышал, чтобы события 2000 года (скажем, гибель лодки "Курск") относили к девяностым годам. Для российского обывателя так вообще всё очень просто: нынешний президент России - персонаж чисто нулевых, а не девяностых годов. Но всё это уже частности.
ван Дейк Рамос Пике Р карлос
инеста хави роналду месси
Зидан Марадона
ищу хорошего тренера помогите
ван Дейк Рамос Пике Р карлос
инеста хави роналду месси
Зидан Марадона
ищу хорошего тренера помогите
Автор похоже только из-за имен поставил команды с 2 и 3 мест выше 4 и 5... хотя в действительности они бы проиграли.
Да и команда с 8 места вполне могла бы обыграть 2 и 3 места.
При составлении нужно быть серьёзным и продуманно подходить, а не выставлять места только из-за имён футболистов.
Кома с 8 места за счёт работоспособности и бойцовских качеств(почти все футболисты) обыграли бы фул-атакующую кому с 3 места. (из 10 матчей 6-7 раз точно).
Автор похоже только из-за имен поставил команды с 2 и 3 мест выше 4 и 5... хотя в действительности они бы проиграли.
Да и команда с 8 места вполне могла бы обыграть 2 и 3 места.
При составлении нужно быть серьёзным и продуманно подходить, а не выставлять места только из-за имён футболистов.
Кома с 8 места за счёт работоспособности и бойцовских качеств(почти все футболисты) обыграли бы фул-атакующую кому с 3 места. (из 10 матчей 6-7 раз точно).
☆☆☆☆☆☆
Нет, формально десятилетие - именно 0-9. С 1 по 0 длится "первое десятилетие нашей эры" (1-10 гг.), "второе десятилетие нашей эры" (11-20 гг.) и тд. Но людям было бы неудобно говорить "двухсотое десятилетие нашей эры", потому и пришли к формально неграмотным, но удобным терминам.
Практика, что 2000-й год - это 20 век, а 1900-й - 19 век, тут ни причём, тк, опять же, мы не говорим о промежутках времени с 1900 по 1999 и тд. Слова типа "2020-е", "2010-е" не имеют отношения к порядку десятилетий в истории. В них за основу берётся год, и относить его к другой декаде - нонсенс.
Об этом была широкая дискуссия здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Опросы/О_границах_десятилетий . Сама Википедия не является особо авторитетным источником, но её читают тысячи людей, и они пришли к консенсусу, что 2010-е годы - это 2010-2019 и тд. Есть и научные источники, действующие по такому же принципу (приведены в материале по моей ссылке). Категория "Родившиеся в 1960 году" относится к категории "Родившиеся в 1960-е годы", никакого сомнения это не вызывает.
☆☆☆☆☆☆
Нет, формально десятилетие - именно 0-9. С 1 по 0 длится "первое десятилетие нашей эры" (1-10 гг.), "второе десятилетие нашей эры" (11-20 гг.) и тд. Но людям было бы неудобно говорить "двухсотое десятилетие нашей эры", потому и пришли к формально неграмотным, но удобным терминам.
Практика, что 2000-й год - это 20 век, а 1900-й - 19 век, тут ни причём, тк, опять же, мы не говорим о промежутках времени с 1900 по 1999 и тд. Слова типа "2020-е", "2010-е" не имеют отношения к порядку десятилетий в истории. В них за основу берётся год, и относить его к другой декаде - нонсенс.
Об этом была широкая дискуссия здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Опросы/О_границах_десятилетий . Сама Википедия не является особо авторитетным источником, но её читают тысячи людей, и они пришли к консенсусу, что 2010-е годы - это 2010-2019 и тд. Есть и научные источники, действующие по такому же принципу (приведены в материале по моей ссылке). Категория "Родившиеся в 1960 году" относится к категории "Родившиеся в 1960-е годы", никакого сомнения это не вызывает.