Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

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14 июня 2020, 12:35

«Соккер.ру» собрал сильнейшие команды из детей восьмидесятых! Посвящается всем, кто играл за класс или школу.

Точно знаете минимум одного легендарного футболиста вашего возраста. Возможно, парочку. Но редко составляли целую сборную. Было сюрпризом, сколько крутых игроков того же возраста, что и я – помнил о годе рождения многих, но не всех.

Знание заставило продолжить поиски, чтобы другие узнали о своих «одноклассниках». Ведь с детства во многих странах между собой играют команды классов или школ, собранные из ребят одного возраста. Академии так же построены. Поэтому интересно, какой год в новейшей истории футбола сильнейший?

А чтобы поиски были интереснее, составим рейтинг, сначала разбив участников на десятки. Стартуем с детей 80-х, где Месси и Роналду, но уроженцы соседних десятилетий тоже на очереди. Поехали!

10 место. Сборная 1982 года

Хороший год, но не великий. Да, родился Кака – обладатель «Золотого мяча», конечно, у Срны, Василия Березуцкого и Эссьена много опыта, однако в целом этот состав по звездности уступит остальным. Впрочем, тут есть Петр Чех – если помнить его лучшие годы, то можно поверить в победу такой команды над парочкой соседних в упорной борьбе. Однако в 1982-м году рождались и футболисты, что не реализовали потенциал, как Кассано или Адриано.

​9 место. Сборная 1989 года

Очень крутой состав – других не держим, однако остальные не хуже. Ройс и Бэйл – не самые стабильные в силу разных причин, как и Мхитарян. Витсель в одиночку вряд ли справится с опорной зоной в серьезном финале. Альба – чемпион мира, но в центре защиты не настолько крутые ребята, как в ряде других сборных. И Силлессен не второй Ван дер Сар. Это хорошая команда, но рядом есть лучше.

8 место. Сборная 1983 года

Прямо небосвод, однако и этот состав не получается самым крутым в 80-х. Нет вопросов к Ламу и Алвесу – легенды, Арбелоа и Пепе многое выиграли, как и Браво со сборной Чили, однако все-таки вратарь и центральные защитники здесь крутые, но не великие. Впрочем, полузащита у сборной 1983-го очень мощная, а в атаке не хватает лишь правого вингера – Дэмпси, конечно, в этой компании как бедный родственник на богатой свадьбе.

7 место. Сборная 1985 года

Команда Роналду, которой не хватает центральных защитников, хотя на флангах есть блестящие оборонцы, игравшие за «Атлетико», и вратаря – Очоа самый интересный для сборной в матчах на вылет из всех, но не гигант из списков лучших в истории. С другой стороны, Руни, Подольски и Роналду – легенды футбола, Модрич и Фернандиньо – очень крутые хавбеки. Состав шикарный, но с парочкой минусов.

6 место. Сборная 1986 года

Ух, какой урожайный год. Рамоса ставим на правый фланг по старой памяти – в представлениях Серхио не нуждается. Годин и Чорлука играли в больших финалах – ЛЧ и ЧМ . Милнер – обладатель «ушастого», Моутиньо и Нани – чемпионы Европы, Давид Силва – чемпион всего на свете. Фалькао и Джеко – зверские снайперы, Халк – пушка страшная, может пригодиться в матчах на вылет. Хорошая команда, но есть еще лучше.

5 место. Сборная 1981 года

Очень, очень крепкая команда получается. Хоакин и Аршавин на пике формы играли на мировом уровне, как и Туре с Барцальи. Хаби Алонсо и Каррик – легенды «Реала» и «Ливерпуля», Майкон был лучшим правым латералем мира в «Интере», Эвра – лучшим левым в МЮ . Касильяс – один из главных голкиперов в истории, а к Это’О и Ибрагимовичу не подобраться с претензиями – невероятно результативные и успешные нападающие.

4 место. Сборная 1980 года

Если вспомнить, как играли Кейт, Малуда, Мигел или Лугано на пике формы, то к этому составу сложно придраться. Ведь рядом есть Камбьяссо, Эшли Коул, Джеррард, Хави и Ронадиньо – все выигрывали в карьере Лигу чемпионов, да и не только ее, тут также есть два чемпиона мира. Получается симбиоз великих, вроде Роналдиньо и Хави, с теми, кто скромнее только по именам, но по классу – все невероятные.

3 место. Сборная 1987 года

Невероятно богатый год на нападающих – на лавке остались очень крутые форварды. И хотя можно придраться к тому, что надо играть без чистых фланговых защитников – нужного класса ребята в 1987-м не родились, или к уровню вратарей – кроме Харта, можно еще вспомнить Ромеро и Гуаиту, здесь немало людей из финалов крупных турниров, победителей Лиги чемпионов, парочка чемпионов планеты и сам Месси. Эта команда могла бы многих в этом списке обыграть.

2 место. Сборная 1988 года

Вспомните, как Патрисиу может играть в плей-офф, не забывайте, что Хуммельс и Боатенг – чемпионы мира, как и Озил с Бускетсом. Куадрадо и Ракитич давно играют за великие клубы. Марсело взял с «Реалом» невероятное количество трофеев, а Ди Мария помогал ему по пути в первой за много лет победе «Мадрида» в ЛЧ . Агуэро и Левандовски – лучшие иностранные снайперы АПЛ и Бундеслиги в истории турниров. Получается очень сильная команда, причем довольно сбалансированная – есть и пас, и удар, и отбор.

1 место. Сборная 1984 года

Невзирая на то, что Кьеллини и Иванович должны вспомнить, что им нужно играть на флангах защиты – в молодости такой опыт был у Джорджо, а Бранислав и позже играл справа, эта команда получается очень мощной, сбалансированной и сильной. Ее можно представить в финале ЛЧ или ЧМ – многие из ее состава на таком уровне играли. Маскерано был важным для Аргентины в 2014-м, Снейдер – для Нидерландов в 2010-м, Иньеста, Швайнштайгер, Торрес – чемпионы мира. А Тевес просто достаточно дикий, чтобы украсить этот состав и помочь обыграть остальных.

Оказалось, что год рождения Месси урожайнее, чем тот, когда появился на свет Роналду, но оба уступают другим плодовитым для футбола двенадцати месяцам. Впрочем, как обычно – представляйте свои топы в комментариях в том порядке, который вам кажется лучшим.

Ну, а если родились с 1980-го по 1989-й – делитесь мнением о команде своих одногодок, ведь тут точно нет слабых составов, и в каждом найдете чемпиона, что родился с вами в один год. Остальные сборные мира по годам – на очереди, найдем тысячам фанатов футбола мощных «одноклассников».