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Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

14 июня 2020, 12:35
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
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«Соккер.ру» собрал сильнейшие команды из детей восьмидесятых! Посвящается всем, кто играл за класс или школу.

Точно знаете минимум одного легендарного футболиста вашего возраста. Возможно, парочку. Но редко составляли целую сборную. Было сюрпризом, сколько крутых игроков того же возраста, что и я – помнил о годе рождения многих, но не всех.

Знание заставило продолжить поиски, чтобы другие узнали о своих «одноклассниках». Ведь с детства во многих странах между собой играют команды классов или школ, собранные из ребят одного возраста. Академии так же построены. Поэтому интересно, какой год в новейшей истории футбола сильнейший?

А чтобы поиски были интереснее, составим рейтинг, сначала разбив участников на десятки. Стартуем с детей 80-х, где Месси и Роналду, но уроженцы соседних десятилетий тоже на очереди. Поехали!

10 место. Сборная 1982 года

Хороший год, но не великий. Да, родился Кака – обладатель «Золотого мяча», конечно, у Срны, Василия Березуцкого и Эссьена много опыта, однако в целом этот состав по звездности уступит остальным. Впрочем, тут есть Петр Чех – если помнить его лучшие годы, то можно поверить в победу такой команды над парочкой соседних в упорной борьбе. Однако в 1982-м году рождались и футболисты, что не реализовали потенциал, как Кассано или Адриано.

Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

​9 место. Сборная 1989 года

Очень крутой состав – других не держим, однако остальные не хуже. Ройс и Бэйл – не самые стабильные в силу разных причин, как и Мхитарян. Витсель в одиночку вряд ли справится с опорной зоной в серьезном финале. Альба – чемпион мира, но в центре защиты не настолько крутые ребята, как в ряде других сборных. И Силлессен не второй Ван дер Сар. Это хорошая команда, но рядом есть лучше.

Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

8 место. Сборная 1983 года

Прямо небосвод, однако и этот состав не получается самым крутым в 80-х. Нет вопросов к Ламу и Алвесу – легенды, Арбелоа и Пепе многое выиграли, как и Браво со сборной Чили, однако все-таки вратарь и центральные защитники здесь крутые, но не великие. Впрочем, полузащита у сборной 1983-го очень мощная, а в атаке не хватает лишь правого вингера – Дэмпси, конечно, в этой компании как бедный родственник на богатой свадьбе.

Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

7 место. Сборная 1985 года

Команда Роналду, которой не хватает центральных защитников, хотя на флангах есть блестящие оборонцы, игравшие за «Атлетико», и вратаря – Очоа самый интересный для сборной в матчах на вылет из всех, но не гигант из списков лучших в истории. С другой стороны, Руни, Подольски и Роналду – легенды футбола, Модрич и Фернандиньо – очень крутые хавбеки. Состав шикарный, но с парочкой минусов.

Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

6 место. Сборная 1986 года

Ух, какой урожайный год. Рамоса ставим на правый фланг по старой памяти – в представлениях Серхио не нуждается. Годин и Чорлука играли в больших финалах – ЛЧ и ЧМ. Милнер – обладатель «ушастого», Моутиньо и Нани – чемпионы Европы, Давид Силва – чемпион всего на свете. Фалькао и Джеко – зверские снайперы, Халк – пушка страшная, может пригодиться в матчах на вылет. Хорошая команда, но есть еще лучше.

Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

5 место. Сборная 1981 года

Очень, очень крепкая команда получается. Хоакин и Аршавин на пике формы играли на мировом уровне, как и Туре с Барцальи. Хаби Алонсо и Каррик – легенды «Реала» и «Ливерпуля», Майкон был лучшим правым латералем мира в «Интере», Эвра – лучшим левым в МЮ. Касильяс – один из главных голкиперов в истории, а к Это’О и Ибрагимовичу не подобраться с претензиями – невероятно результативные и успешные нападающие.

Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

4 место. Сборная 1980 года

Если вспомнить, как играли Кейт, Малуда, Мигел или Лугано на пике формы, то к этому составу сложно придраться. Ведь рядом есть Камбьяссо, Эшли Коул, Джеррард, Хави и Ронадиньо – все выигрывали в карьере Лигу чемпионов, да и не только ее, тут также есть два чемпиона  мира. Получается симбиоз великих, вроде Роналдиньо и Хави, с теми, кто скромнее только по именам, но по классу – все невероятные.

Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

3 место. Сборная 1987 года

Невероятно богатый год на нападающих – на лавке остались очень крутые форварды. И хотя можно придраться к тому, что надо играть без чистых фланговых защитников – нужного класса ребята в 1987-м не родились, или к уровню вратарей – кроме Харта, можно еще вспомнить Ромеро и Гуаиту, здесь немало людей из финалов крупных турниров, победителей Лиги чемпионов, парочка чемпионов планеты и сам Месси. Эта команда могла бы многих в этом списке обыграть.

Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

2 место. Сборная 1988 года

Вспомните, как Патрисиу может играть в плей-офф, не забывайте, что Хуммельс и Боатенг – чемпионы мира, как и Озил с Бускетсом. Куадрадо и Ракитич давно играют за великие клубы. Марсело взял с «Реалом» невероятное количество трофеев, а Ди Мария помогал ему по пути в первой за много лет победе «Мадрида» в ЛЧ. Агуэро и Левандовски – лучшие иностранные снайперы АПЛ и Бундеслиги в истории турниров. Получается очень сильная команда, причем довольно сбалансированная – есть и пас, и удар, и отбор.

Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

1 место. Сборная 1984 года

Невзирая на то, что Кьеллини и Иванович должны вспомнить, что им нужно играть на флангах защиты – в молодости такой опыт был у Джорджо, а Бранислав и позже играл справа, эта команда получается очень мощной, сбалансированной и сильной. Ее можно представить в финале ЛЧ или ЧМ – многие из ее состава на таком уровне играли. Маскерано был важным для Аргентины в 2014-м, Снейдер – для Нидерландов в 2010-м, Иньеста, Швайнштайгер, Торрес – чемпионы мира. А Тевес просто достаточно дикий, чтобы украсить этот состав и помочь обыграть остальных.

Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?

Оказалось, что год рождения Месси урожайнее, чем тот, когда появился на свет Роналду, но оба уступают другим плодовитым для футбола двенадцати месяцам. Впрочем, как обычно – представляйте свои топы в комментариях в том порядке, который вам кажется лучшим.

Ну, а если родились с 1980-го по 1989-й – делитесь мнением о команде своих одногодок, ведь тут точно нет слабых составов, и в каждом найдете чемпиона, что родился с вами в один год. Остальные сборные мира по годам – на очереди, найдем тысячам фанатов футбола мощных «одноклассников».

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Naimi Nabi
Naimi Nabi ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 07:08
это команда мечты
Baggio R.
Baggio R. ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
14 июня в 22:23
Ладно, пусть каждый при своем. Только не надо путать кислое с пресным. Плановые периоды к летоисчислению отношения не имеют.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Baggio R. (раскрыть)
14 июня в 19:49
Не надо заниматься домыслами. Нет правил без исключений, и, как я уже говорил, сами такие названия технически некорректны, но в официальной документации не могу себе представить терминологию "десятилетие с 1971 по 1980 год". Кстати, если говорить о ней, то, как правило, привязки к 1970-м, 1980-м и тд годам нет вообще: в СССР были пятилетки, а сейчас правительство РФ объявило Десятилетием детства промежуток между 2018 и 2027 годами.

Отмечу, что статья на спортивном сайте официальной документацией не является. Считаю, что дальше будет уже флуд и поэтому лучше закончить этот спор. Если Вы не согласны, это Ваше право.
Baggio R.
Baggio R. ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
14 июня в 19:29
Да, в ГОСТе нет, но было бы крайне непоследовательно начинать тысячелетия с первого года, а десятилетия - с нулевого. Так как это стандарт, то его требования обязательны в официальной документации. В разговорной же речи и СМИ в силу незнания чаще используется другое. Но, если попросить сосчитать до 10, то вряд ли кто-то начнет с 0.
PS: формально Путин президент с 31 декабря 1999 года
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Baggio R. (раскрыть)
14 июня в 17:26, ред.
В ГОСТе нет про десятилетия, проверил. Я уже говорил, что ввиду неудобства нумерации десятилетий (так, 1981-1990 стало бы 199-м десятилетием нашей эры) люди стали говорить "1980-е".

И потом, чисто на бытовом уровне я никогда не слышал, чтобы события 2000 года (скажем, гибель лодки "Курск") относили к девяностым годам. Для российского обывателя так вообще всё очень просто: нынешний президент России - персонаж чисто нулевых, а не девяностых годов. Но всё это уже частности.
Baggio R.
Baggio R. ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
14 июня в 17:17
В соответствии с принятым и действующим в РФ ГОСТ ИСО 8601-2001 "СИБИД. Представление дат и времени. Общие требования": каждое тысячелетие имеет порядковый номер - 1-е тысячелетие (с 0001 г. по 1000 г. включительно). Третье тысячелетие начинается с 2001 г. по 3000 г. включительно. Соответственно, каждые век и десятилетие начинаются ХХ1 и Х1 годом. Следовательно, 1980 - заключительный год 70-ых.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Naimi Nabi (раскрыть)
14 июня в 15:33
Прикольно так Марадона с Ван Дейком )))) 1960 и 1991 годы рождения)
Naimi Nabi
Naimi Nabi
14 июня в 14:51
Буфон
ван Дейк Рамос Пике Р карлос
инеста хави роналду месси
Зидан Марадона

ищу хорошего тренера помогите
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
14 июня в 14:41
Я 1996 г.р. Вот мне интересно, попадёт ли Головин))) Другие наши рождённые в 90е вряд ли))))
Naimi Nabi
Naimi Nabi
14 июня в 14:40
березуцкий точно в запасе
Рефери
Рефери ответ Василий Иванов 1 (раскрыть)
14 июня в 14:38
спасибо, поправили
Artuom
Artuom
14 июня в 14:28, ред.
1,4 и 5 места - наиболее сбалансированные и серьёзные команды.

Автор похоже только из-за имен поставил команды с 2 и 3 мест выше 4 и 5... хотя в действительности они бы проиграли.

Да и команда с 8 места вполне могла бы обыграть 2 и 3 места.

При составлении нужно быть серьёзным и продуманно подходить, а не выставлять места только из-за имён футболистов.

Кома с 8 места за счёт работоспособности и бойцовских качеств(почти все футболисты) обыграли бы фул-атакующую кому с 3 места. (из 10 матчей 6-7 раз точно).
Рефери
Рефери ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
14 июня в 14:23, ред.
спасибо, поправили
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
14 июня в 14:09, ред.
Для удобства восприятия, хотя формально 1980-й – «семидесятые», выбираем десятки, начиная с круглого числа. Поехали!
☆☆☆☆☆☆
Нет, формально десятилетие - именно 0-9. С 1 по 0 длится "первое десятилетие нашей эры" (1-10 гг.), "второе десятилетие нашей эры" (11-20 гг.) и тд. Но людям было бы неудобно говорить "двухсотое десятилетие нашей эры", потому и пришли к формально неграмотным, но удобным терминам.

Практика, что 2000-й год - это 20 век, а 1900-й - 19 век, тут ни причём, тк, опять же, мы не говорим о промежутках времени с 1900 по 1999 и тд. Слова типа "2020-е", "2010-е" не имеют отношения к порядку десятилетий в истории. В них за основу берётся год, и относить его к другой декаде - нонсенс.

Об этом была широкая дискуссия здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Опросы/О_границах_десятилетий . Сама Википедия не является особо авторитетным источником, но её читают тысячи людей, и они пришли к консенсусу, что 2010-е годы - это 2010-2019 и тд. Есть и научные источники, действующие по такому же принципу (приведены в материале по моей ссылке). Категория "Родившиеся в 1960 году" относится к категории "Родившиеся в 1960-е годы", никакого сомнения это не вызывает.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
14 июня в 13:58
Было бы интересно писать запасных. По многим годам второй-третий состав был бы приличным.
Drakulа
Drakulа
14 июня в 13:19
С 1 номером согласен! Баланс во всем) Отличное нападение,шикарная подузащита,и хорошая защита)
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
14 июня в 12:56
Жулио Сезар 1979 года рождения же. Или какого Жулио тут имеют ввиду?
Zenit_84
Zenit_84
14 июня в 12:39
Почему у Рональду одногодки, а не одноклассники. В школе не учился?
Q-J-G
Q-J-G
14 июня в 12:36
Интригующее название статьи)
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