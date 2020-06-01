Ибра, Пирло и Хаджи. Кто мог бы сыграть за сборную цыган?

1591038892

вчера, 22:14

«Соккер.ру» собрал команду, которой мог бы гордиться кочевой народ.

Цыгане или ромы являются крупнейшим этническим меньшинством Европы, и та небольшая часть из них, которая заботится о мнении окружающего мира, борется против стереотипов, дискриминации и старается показать свой народ с лучшей стороны. В первую очередь с помощью песен и танцев, но еще с помощью футбола.

Предпринималось уже несколько попыток собрать национальную сборную цыган: в 2004 году была создана Федерация футбола ромов, у которой даже была штаб-квартира на авеню Виктора Гюго во французском городишке Паре-Вьей. Цыганская сборная и сейчас входит в CONIFA, Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций, но футбольный центр ромов перекочевал в Милан.

Там живет Алессандро Алеотти, который является владельцем и президентом команды «Брера», а с некоторых пор и генеральным менеджером национальной сборной ромов. Активное участие в этом непростом начинании принимает сербская актриса цыганского происхождения и международная активистка в вопросе интеграции цыган Дияна Павлович.

Конечно, под знаменами национальной сборной народа рома собираются футболисты-любители, да и вообще в последнее время инициатива как-то заглохла, и команда цыган давно ни с кем не играла. Но «Соккер.ру» представил, насколько сильной могла бы быть эта сборная, ведь у многих знаменитых футболистов имеются цыганские корни. Уверен, о цыганских предках некоторых из них вы даже не догадывались.

Вратарь

Николай Цыган (Украина/Россия)

Цыгане больше любят нападать, чем обороняться, поэтому среди вратарей особой конкуренции не было, а место в воротах занимает тот, кто, возможно, и знать не знает о своих предках-цыганах. Но фамилия с головой выдаёт экс-вратаря «Алании» и многих других российских клубов.

Защитники

Хесус Навас (Испания)

Спасибо Пепу Гвардиоле и Хоакину Капарросу, что теперь можем смело закрыть Навасом еще одну проблемную позицию в сборной — справа в защите. Парадоксально, что у Хесуса была болезнь, которая никак не вяжется с образом кочевого народа: Навас долго не мог покинуть родной дом и «Севилью», расстройство удалось победить только с помощью психолога, после чего Хесус отправился в «Манчестер Сити».

Христос Пацацоглу (Греция)

Согласно легенде, во время распятия Христа один цыган украл гвоздь, который должны были вбить в живот Иисусу, и спрятал его в своих пышных волосах. Таким образом, тот ром избавил сына Божьего от еще одной порции мук, а после воскрешения Христоса цыганам было разрешено носить длинные волосы и воровать. Заметьте, что в защите у нас есть и Иисус (Хесус на испанский манер), и Христос — греческий защитник с 45 матчами за национальную сборную.

Кристиан Киву (Румыния)

Реальная численность цыган в Румынии — около 2 миллионов человек (порядка 10% населения), так что не удивительно, что у многих футболистов из этой страны есть корни кочевого народа. Правда, не все готовы их принять. Вот Кристиан Киву очень обижался, что в Италии с трибун его постоянно называли цыганом.

Синиша Михайлович (Сербия)

А вот левый защитник «Ромы», «Сампдории», «Лацио», «Интера» и сборной Югославии Синиша Михайлович придерживается диаметрально противоположного мнения. Однажды «Лацио» играл с «Арсеналом», и у Михайловича развернулась бурная полемика с Патриком Виейра. После матча Синиша все объяснил:

Я не считаю оскорблением, если меня называют цыганом, потому что я горд тем, что я цыган. Так что, полагаю, он, в свою очередь, тоже не должен обижаться из-за того, что я назвал его черным.

Полузащитники

Андреа Пирло (Италия)

В жилах чемпиона мира и истинного магистра игры тоже течет цыганская кровь. Ей Андреа обязан своему деду-цыгану, который после странствий решил бросить якорь в Италии. Согласно семейной легенде, фамилия знаменитого полузащитника — тоже подарок от неграмотного деда, над которым решил подшутить ушлый чиновник по делам эмигрантов. Пирло созвучно с итальянским pirla — идиот.

Рафаэль ван дер Варт (Нидерланды)

Ван дер Варт относится к самой многочисленной из западных ветвей цыган — синти. Собственно, Рафа этого никогда не скрывал, хотя в официальных источниках часто пишут, что мать Рафаэля — испанка, а отец — голландец. По гражданству, но не по происхождению.

Георге Хаджи (Румыния)

Не все румыны — цыгане, но у Карпатского Марадоны, лучшего футболиста в истории Румынии, корни есть однозначно.

Нападающие

Христо Стоичков (Болгария)

Как и у лучшего болгарского футболиста всех времен. Этот знатный ром однажды даже увел «Золотой мяч».

Эрик Кантона (Франция)

Король Эрик тоже относится к синти, французскую ветвь которых называют манушами. Легенда «Манчестер Юнайтед» никогда не скрывал своего происхождения и не считает слово «цыган» оскорбительным.

Златан Ибрагимович (Швеция)

Ибрагимовичу о его корнях в Италии напоминали постоянно, а после выхода биографии «Я — Златан» болельщики «Интера» на первом же дерби с «Миланом» вывесили баннер: стилизованная обложка книги с надписью «Я — цыган». Сам Ибра долгое время отрицал принадлежность к народу ромов или просто отмалчивался, но как-то признал: да, мол, есть такое, но считаю себя шведом и точка.