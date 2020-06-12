ГлавнаяБлогиСимволические антисборные

Команда рыдающего Месси. Великие футболисты без титулов со сборными

12 июня 2020, 16:04
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мальдини Паоло
Мальдини Паоло
Защитник
Рауль
Рауль
Нападающий
00:00 / 00:00

Лео мечтает выиграть ЧМ-2022 или хотя бы Кубок Америки, а «Соккер.ру» собирает вокруг обладателя шести «Золотых мячей» команду неудачников международных турниров.

Ненавистники Лионеля Месси постоянно отказывают ему в величии, ссылаясь на отсутствие больших побед со сборной Аргентины. Международные титулы — редкие звери, улыбаются они далеко не каждому футболисту экстра-класса. Месси наверняка с радостью обменял бы половину своих «Золотых мячей» на титул чемпиона мира, но такую сделку никто не предложит. Естественно, победы на Олимпиадах и Панамериканских играх в зачет не идут, ведь на футбольных турнирах этих больших спортивных съездов сборные играют далеко не сильнейшими составами. Истинную ценность имеют только чемпионаты мира и континентальные первенства. Нет медалек мундиалей, Евро и Копа Америка — добро пожаловать в клуб!

Вратарь

Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)

Лучшие вратари XX века Яшин, Бэнкс, Майер, Дзофф побеждали со своими сборными на крупных турнирах. Если брать наше время, то Оливер Кан первенствовал на Евро-1996, пусть и в качестве дублера тоже заслуженного Кепке. Буффон и Нойер — чемпионы мира, у Касильяса целая россыпь наград, даже Шмейхель чудом выиграл чемпионат Европы со сборной Дании. Ван дер Сар собрал кучу трофеев с «Аяксом» и МЮ, дважды поднимал над головой Кубок чемпионов, а вот со сборной ничего не выиграл, хотя доходил до полуфиналов Евро и ЧМ, провел 130 международных матчей за карьеру. 

Защитники

Хавьер Дзанетти (Аргентина)

Феноменальная карьера Дзанетти в «Интере» с победами в Серии A и еврокубках ставит его в ряд величайших деятелей разрушения за всю историю футбола. Помним, что Хавьер играл не только в обороне, но и трактором укатывал центр поля. А вот международные титулы обошли Пупи стороной, причем он по два раза проигрывал в финалах Кубка Конфедераций и Копа Америка. Серебряный с головы до пят, как и его страна.

Фернандо Йерро (Испания)

Йерро провел блестящую карьеру в «Реале», выиграл пять титулов в Ла Лиге и трижды побеждал в Лиге чемпионов, в том числе в качестве капитана «Королевского клуба». За «Красную Фурию» полузащитник, позже превратившийся в защитника, тоже играл много и успешно. Но не настолько, чтобы навешать золотых медалей себе на шею. Трофеи пришли к испанцам вскоре после ухода Йерро из футбола. 

Паоло Мальдини (Италия)

Мальдини завоевывал «бронзу» и «серебро» и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, то есть четырежды за 14 лет международной карьеры был в призах, но ни разу не поднимался на высшую ступень пьедестала. Мог сделать это на ЧМ-2006 в 38 лет, но ответил отказом на приглашение Марчелло Липпи, о чем до сих пор сожалеет.

Руд Крол (Нидерланды)

Невероятный профессионал и универсал, много отыгравший на позиции левого защитника, добился в футболе многого, но не всего. Полтора десятка трофеев, в том числе три Кубка чемпионов с «Аяксом» — это мощно, у Крола четыре номинации на «Золотой мяч», он один из символов эпохи «Тотального футбола». О чем Руд не слишком любит вспоминать, так это о двух досадных поражениях в финалах чемпионатов мира. 

Полузащитники

Микаэль Лаудруп (Дания)

Магический полузащитник, который останется одним из величайших выдумщиков и дриблеров в истории футбола выигрывал титулы с «Барселоной» и «Реалом», дважды в течение года праздновал победу в Эль Класико со счетом 5:0 — сначала выиграл с каталонцами, а потом со «сливочными». В 1992 году Дания сенсационно выиграла Евро, но в составе не было главной датской звезды всех времен: международная карьера Лаудрупа как раз была на паузе из-за конфликта с Рихардом Меллером-Нильсеном. 

Луиш Фигу (Португалия)

Как и Лаудруп, Фигу построил успешную карьеру в обоих центрах испанского футбола: выигрывал титулы с «Барселоной» и даже носил капитанскую повязку каталонского «Больше, чем клуба», потом попался на удочку Переса и переехал в Мадрид, чтобы выиграть с «Реалом» Лигу чемпионов. Есть у Луиша и «Золотой мяч» в коллекции, а вот трофеев в составе сборной Португалии у Фигу нет, хотя на домашнем Евро-2004 все ждали от «Европейских бразильцев» победы, но у сенсационной Греции были другие планы. 

Йохан Кройф (Нидерланды)

Великий голландец выиграл кучу трофеев с «Аяксом» и «Барселоной», три «Золотых мяча» и еще три вагона индивидуальных наград, но упустил возможность сделать «оранжевых» сильнейшей сборной планеты. И если в 1974-м проиграл на футбольном поле, то на ЧМ-1978 Кройф не поехал. Долгое время считалось, что Йохан свернул международную карьеру из-за  конфликта с Королевским футбольным союзом Нидерландов на почве дележки премиальных, но 30 лет спустя Кройф признался, что боялся за свою жизнь и жизни своих близких в тот момент: постоянно поступали угрозы, однажды на них с женой напали, а в Аргентине никто бы не гарантировал Йохану безопасность. А ведь с ним у «оранжевых» было куда больше шансов на титул… 

Нападающие

Роберто Баджо (Италия)

Многие великие форварды остались без международных побед: начиная с блестящих венгров середины XX века Кочиша и Пушкаша, продолжая Эйсебио, Киганом, Кранклем, Папеном, Стоичковым, Веа, Шевченко, Ибрагимовичем… У каждого тут будет своя тройка (озвучивайте в комментариях), а я начну с Баджо, которому до сих пор снится тот промах в серии пенальти финального матча ЧМ-1994. 

Рауль (Испания)

Вторым поставлю Рауля, который десять лет тащил сборную Испании (102 матча и 44 гола), а потом оказался козлом отпущения после сенсационного поражения от Северной Ирландии на старте отбора Евро-2008. Луис Арагонес больше не вызывал Рауля в сборную, как и сменивший его Висенте Дель Боске. Кажется крайне несправедливым, что Гонсалес не стал частью больших испанских побед в начале XXI века, но может быть, он действительно мешал команде? Никто не узнает. 

Лионель Месси (Аргентина)

Криштиану Роналду выиграл Евро-2016 и Лигу наций со сборной Португалии, а его вечный оппонент брал трофеи только в футболке «Барселоны». Лионель несколько раз был в шаге от успеха, но неизменно проигрывал: один раз в финале чемпионата мира, трижды — в решающих схватках Кубка Америки. Месси уже 32 года, и у аргентинца осталось не так много стартов со сборной, на которых он может стать золотым. 

Одноклассники Акинфеева vs одногодки Аршавина. Самые крутые игроки России, родившиеся в 80-х
Вчера, 13:36Scuderia Ferrаri в блоге Золотая малинаКомментарии16
Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?
14 июняСтанислав Горин в блоге "Соккер" ХронографКомментарии19
Герои АПЛ сезона 2019/20. Этот состав понравится не всем!
10 июняВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии14
Топ-11 именитых футболистов, что не зажгли в РПЛ. Промахи чемпионов мира и Европы
09 июняВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии5
Братуха, Яша, Ваня и другие любимые легионеры РПЛ
06 июняСтанислав Горин в блоге Символические сборныеКомментарии17
Ибра, Пирло и Хаджи. Кто мог бы сыграть за сборную цыган?
01 июняАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:57
печалька
амурец
амурец ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
13 июня в 10:36, ред.
Он им вообще не является
волгодон 2
волгодон 2 ответ Triem (раскрыть)
13 июня в 09:51
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Triem
Triem
13 июня в 09:43
Кто нибудь напомните ссылку на старый сайт. Заранее спасибо!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Great Chris (раскрыть)
13 июня в 06:23
Будь здоров! Месси не является великим игрок в сборной.
allemz
allemz ответ juvenale (раскрыть)
12 июня в 20:35
В паре с Днотаменди составят цемент в обороне Ювентуса, ахах
juvenale
juvenale ответ Great Chris (раскрыть)
12 июня в 20:02
хаххахахаха мердуччи слабейший защитник Юве и это факт...у него самый большой процент привозов с большим отрывом
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
12 июня в 19:56
Да тут можно миллион фамилий начирикать
амурец
амурец ответ Drakulа (раскрыть)
12 июня в 19:49
Пенку в финале КА сам промазал, да и а финале ЧМ сам выход один на один запорол
League1
League1
12 июня в 19:36
Ничего уже никому не докажет этот глинанель, если даже аргентинцы и выиграют для него что-то. Он только в ЧМ уже 4 раза участвовал, в кубке Америки наверное вообще раз 20 (они там ради него чуть ли не два раза в год сейчас проводятся). За это время доказал всем, что вся его техника с тараканьим бегом маленькими шажками рассчитана только на игру в барсе и преимущественно с очень слабыми командами.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
12 июня в 19:22
Шевченко, Литманен, Аршавин, Карпин, Мостовой, тот же Веа...
КюнваГ
КюнваГ
12 июня в 19:22
Далеко не все в этом списке великие. Тут великими можно назвать только Фигу, Кройфа, Мальдини, Баджо и Рауля.
КюнваГ
КюнваГ ответ Great Chris (раскрыть)
12 июня в 19:21
Очень глупое суждение. Как по мне, то напротив с возвращением Бона и пошёл хаос в обороне.
NGYRZ
NGYRZ ответ Great Chris (раскрыть)
12 июня в 18:51
бревно Анри??? Понятно.
Drakulа
Drakulа
12 июня в 18:47
«в полуфинале»
Drakulа
Drakulа
12 июня в 18:46
4 раза про94 финалы-это уже говорит о том,что месси никакой не лидер,и тем более не величайщий в истории! Напомню у Роналду 3 финала турниров: ЧЕ-04(серебро) и 2 финала ЧЕ и ЛН их он и выиграл...ЧЕ 3 гола и 2 передачи, ЛН хет-трик в финале! А что месси? Хоть один финал мог затащить, и не будем о партнерах, пенку в финале копа он тоже сам промазал...С Роналду рядом он не стоял, второй и с такими ноунеймами,Гедеш,Эдер(хоть и забил победный гол) но разве это Агуэро,Игуаин,Тевес,Дибала и т.д
DXTK
DXTK
12 июня в 18:46
Сегодня в России такой каждый второй, даже в Эпоху СССР таких много..........
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 июня в 18:41
Один из самых невезучих в этом смысле Папен. Франция взяла Евро-84, Франция взяла Мир-98, а Жан-Пьер уложил свою карьеру в сборной аккурат между, попутно проиграв полуфинал мира немцам
Great Chris
Great Chris ответ juvenale (раскрыть)
12 июня в 18:38
А что тут непонятного? Бонуччи был цементом обороны ювентуса. Как он ушёл - всё посыпалось.
Apokalipsys
Apokalipsys ответ Q-J-G (раскрыть)
12 июня в 18:23
Тщщщ, не кипятись, ну не выигрывал Месси значимых международных трофеев со сборной, ну что теперь зато сколько раз был вторым? это уже результат, второе место тоже почётное!
juvenale
juvenale ответ Great Chris (раскрыть)
12 июня в 18:22
моя твоя не понимай
Great Chris
Great Chris ответ NGYRZ (раскрыть)
12 июня в 17:49
Зэк Рональдинья, агрессивный хам Суарес, бревно Анри, симулянт Бускетс, косячник Алвес, игрок уровня Соболева Вилья. Потрясающие имена.
Great Chris
Great Chris ответ juvenale (раскрыть)
12 июня в 17:47
Санетти с вашими Кьеллинями и Каннаварами на одно поле не сядет.

Держались на Бонуччи, а как ушёл, всё прахом посыпалось. Зато теперь его оскорбляете!
Bom Bom
Bom Bom ответ NGYRZ (раскрыть)
12 июня в 17:20
Называть кого-либо величайшим в истории футбола на данный момент нельзя. У всех претендующих есть какой-никакой, а заметный изъян. На сайте даже была статья на сей счет, с доводами автора согласен.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
12 июня в 17:12
Не, ну если Копа Америка проводить ежемесячно, то может Месси и потянет, а то как-то раз в год не получается, учитывая что Евро раз в 4)) ну уйдет Месси без Кубка Америки и начнут как раньше раз в 4 года проводить
NGYRZ
NGYRZ
12 июня в 16:58
"Лионеля Месси постоянно отказывают ему в величии, ссылаясь на отсутствие больших побед со сборной Аргентины"

Александр, вот давай без этого...., в величии в футболе ему никто не отказывал, но вот называть "величайшим в истории", это да, полный бред.

Сидеть всю жизнь в одном клубе с суператакующим стилем игры, с партнерами по 150 миллионов и теми, чьи имена Хави, Иньеста, Роналдинье, Суарес, Неймар, Бускетс, Анри, , Вилья, Алвес...., забивать за сборную за весь турнир по 1 пенальти(до этого получив ЗБ все в той же барселоне) и пропадать в 4 финалах, не забив ни одного гола...., ИЗВИНИТЕ, таких "GOATов" хватало в мировой истории!
juvenale
juvenale
12 июня в 16:52
санетти разве что картонными титулами запомнился...до фарсополли имел за пазухой 1 кубок уефа за 10ток лет
Great Chris
Great Chris ответ Q-J-G (раскрыть)
12 июня в 16:49
ППКС.
Q-J-G
Q-J-G
12 июня в 16:46, ред.
Футбол-командная игра, и не просто командная, а команда, в которой играет ОДИННАДЦАТЬ человек. Как возможно обвинять кого-либо из топ-футболистов в том, что он не Великий только потому, что не выиграл ЧМ, ЧЕ. Для меня величие футболистов, которые перечисленные в этой статьи, никак не зависит от того, выиграли ли они ЧМ или ЧЕ или нет. Пусть футболист будет самим гениальным, но если сборная не соответствует уровню ЧЕМПИОНА МИРА ИЛИ ЕВРОПЫ, он не в состоянии вытащить её "на своих плечах" на протяжении всего турнира так, чтобы эта сборная завоевала звание ЧМ или ЧЕ.

Странно, но никто не преуменьшает величие Йоханна Кройфа в связи с тем, что он не выиграл ЧМ. Он-серебряный призёр ЧМ-1974 года. Так и Месси серебряный призёр ЧМ-2014 года. А по остальным трофеям, в том числе и индивидуальным, Л.Месси превосходит легендарного Й.Кройфа, который вошёл в историю Мирового футбола, как один из самих величайших футболистов мира!

Тогда возможно дело в другом, просто некоторые очень-очень не любят - Месси! Но это уже совсем другая история, как говорит: Леонид Каневский.....
Great Chris
Great Chris
12 июня в 16:45
Бревно рауль и иуда лаудруп тут лишние. Теряет стройность команда. Равновесие, грация, лёгкость, эстетика пропадают.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100