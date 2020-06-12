Команда рыдающего Месси. Великие футболисты без титулов со сборными

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12 июня 2020, 16:04

Лео мечтает выиграть ЧМ -2022 или хотя бы Кубок Америки, а «Соккер.ру» собирает вокруг обладателя шести «Золотых мячей» команду неудачников международных турниров.

Ненавистники Лионеля Месси постоянно отказывают ему в величии, ссылаясь на отсутствие больших побед со сборной Аргентины. Международные титулы — редкие звери, улыбаются они далеко не каждому футболисту экстра-класса. Месси наверняка с радостью обменял бы половину своих «Золотых мячей» на титул чемпиона мира, но такую сделку никто не предложит. Естественно, победы на Олимпиадах и Панамериканских играх в зачет не идут, ведь на футбольных турнирах этих больших спортивных съездов сборные играют далеко не сильнейшими составами. Истинную ценность имеют только чемпионаты мира и континентальные первенства. Нет медалек мундиалей, Евро и Копа Америка — добро пожаловать в клуб!

Вратарь

(Нидерланды)

Лучшие вратари XX века Яшин, Бэнкс, Майер, Дзофф побеждали со своими сборными на крупных турнирах. Если брать наше время, то Оливер Кан первенствовал на Евро-1996, пусть и в качестве дублера тоже заслуженного Кепке. Буффон и Нойер — чемпионы мира, у Касильяса целая россыпь наград, даже Шмейхель чудом выиграл чемпионат Европы со сборной Дании. Ван дер Сар собрал кучу трофеев с «Аяксом» и МЮ , дважды поднимал над головой Кубок чемпионов, а вот со сборной ничего не выиграл, хотя доходил до полуфиналов Евро и ЧМ , провел 130 международных матчей за карьеру.

Защитники

(Аргентина)

Феноменальная карьера Дзанетти в «Интере» с победами в Серии A и еврокубках ставит его в ряд величайших деятелей разрушения за всю историю футбола. Помним, что Хавьер играл не только в обороне, но и трактором укатывал центр поля. А вот международные титулы обошли Пупи стороной, причем он по два раза проигрывал в финалах Кубка Конфедераций и Копа Америка. Серебряный с головы до пят, как и его страна.

(Испания)

Йерро провел блестящую карьеру в «Реале», выиграл пять титулов в Ла Лиге и трижды побеждал в Лиге чемпионов, в том числе в качестве капитана «Королевского клуба». За «Красную Фурию» полузащитник, позже превратившийся в защитника, тоже играл много и успешно. Но не настолько, чтобы навешать золотых медалей себе на шею. Трофеи пришли к испанцам вскоре после ухода Йерро из футбола.

(Италия)

Мальдини завоевывал «бронзу» и «серебро» и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, то есть четырежды за 14 лет международной карьеры был в призах, но ни разу не поднимался на высшую ступень пьедестала. Мог сделать это на ЧМ -2006 в 38 лет, но ответил отказом на приглашение Марчелло Липпи, о чем до сих пор сожалеет.

(Нидерланды)

Невероятный профессионал и универсал, много отыгравший на позиции левого защитника, добился в футболе многого, но не всего. Полтора десятка трофеев, в том числе три Кубка чемпионов с «Аяксом» — это мощно, у Крола четыре номинации на «Золотой мяч», он один из символов эпохи «Тотального футбола». О чем Руд не слишком любит вспоминать, так это о двух досадных поражениях в финалах чемпионатов мира.

Полузащитники

(Дания)

Магический полузащитник, который останется одним из величайших выдумщиков и дриблеров в истории футбола выигрывал титулы с «Барселоной» и «Реалом», дважды в течение года праздновал победу в Эль Класико со счетом 5:0 — сначала выиграл с каталонцами, а потом со «сливочными». В 1992 году Дания сенсационно выиграла Евро, но в составе не было главной датской звезды всех времен: международная карьера Лаудрупа как раз была на паузе из-за конфликта с Рихардом Меллером-Нильсеном.

(Португалия)

Как и Лаудруп, Фигу построил успешную карьеру в обоих центрах испанского футбола: выигрывал титулы с «Барселоной» и даже носил капитанскую повязку каталонского «Больше, чем клуба», потом попался на удочку Переса и переехал в Мадрид, чтобы выиграть с «Реалом» Лигу чемпионов. Есть у Луиша и «Золотой мяч» в коллекции, а вот трофеев в составе сборной Португалии у Фигу нет, хотя на домашнем Евро-2004 все ждали от «Европейских бразильцев» победы, но у сенсационной Греции были другие планы.

(Нидерланды)

Великий голландец выиграл кучу трофеев с «Аяксом» и «Барселоной», три «Золотых мяча» и еще три вагона индивидуальных наград, но упустил возможность сделать «оранжевых» сильнейшей сборной планеты. И если в 1974-м проиграл на футбольном поле, то на ЧМ -1978 Кройф не поехал. Долгое время считалось, что Йохан свернул международную карьеру из-за конфликта с Королевским футбольным союзом Нидерландов на почве дележки премиальных, но 30 лет спустя Кройф признался, что боялся за свою жизнь и жизни своих близких в тот момент: постоянно поступали угрозы, однажды на них с женой напали, а в Аргентине никто бы не гарантировал Йохану безопасность. А ведь с ним у «оранжевых» было куда больше шансов на титул…

Нападающие

(Италия)

Многие великие форварды остались без международных побед: начиная с блестящих венгров середины XX века Кочиша и Пушкаша, продолжая Эйсебио, Киганом, Кранклем, Папеном, Стоичковым, Веа, Шевченко, Ибрагимовичем… У каждого тут будет своя тройка (озвучивайте в комментариях), а я начну с Баджо, которому до сих пор снится тот промах в серии пенальти финального матча ЧМ -1994.

Рауль (Испания)

Вторым поставлю Рауля, который десять лет тащил сборную Испании (102 матча и 44 гола), а потом оказался козлом отпущения после сенсационного поражения от Северной Ирландии на старте отбора Евро-2008. Луис Арагонес больше не вызывал Рауля в сборную, как и сменивший его Висенте Дель Боске. Кажется крайне несправедливым, что Гонсалес не стал частью больших испанских побед в начале XXI века, но может быть, он действительно мешал команде? Никто не узнает.

(Аргентина)

Криштиану Роналду выиграл Евро-2016 и Лигу наций со сборной Португалии, а его вечный оппонент брал трофеи только в футболке «Барселоны». Лионель несколько раз был в шаге от успеха, но неизменно проигрывал: один раз в финале чемпионата мира, трижды — в решающих схватках Кубка Америки. Месси уже 32 года, и у аргентинца осталось не так много стартов со сборной, на которых он может стать золотым.