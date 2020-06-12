Команда рыдающего Месси. Великие футболисты без титулов со сборными

Лео мечтает выиграть ЧМ-2022 или хотя бы Кубок Америки, а «Соккер.ру» собирает вокруг обладателя шести «Золотых мячей» команду неудачников международных турниров.
Ненавистники Лионеля Месси постоянно отказывают ему в величии, ссылаясь на отсутствие больших побед со сборной Аргентины. Международные титулы — редкие звери, улыбаются они далеко не каждому футболисту экстра-класса. Месси наверняка с радостью обменял бы половину своих «Золотых мячей» на титул чемпиона мира, но такую сделку никто не предложит. Естественно, победы на Олимпиадах и Панамериканских играх в зачет не идут, ведь на футбольных турнирах этих больших спортивных съездов сборные играют далеко не сильнейшими составами. Истинную ценность имеют только чемпионаты мира и континентальные первенства. Нет медалек мундиалей, Евро и Копа Америка — добро пожаловать в клуб!
Вратарь
Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
Лучшие вратари XX века Яшин, Бэнкс, Майер, Дзофф побеждали со своими сборными на крупных турнирах. Если брать наше время, то Оливер Кан первенствовал на Евро-1996, пусть и в качестве дублера тоже заслуженного Кепке. Буффон и Нойер — чемпионы мира, у Касильяса целая россыпь наград, даже Шмейхель чудом выиграл чемпионат Европы со сборной Дании. Ван дер Сар собрал кучу трофеев с «Аяксом» и МЮ, дважды поднимал над головой Кубок чемпионов, а вот со сборной ничего не выиграл, хотя доходил до полуфиналов Евро и ЧМ, провел 130 международных матчей за карьеру.
Защитники
Хавьер Дзанетти (Аргентина)
Феноменальная карьера Дзанетти в «Интере» с победами в Серии A и еврокубках ставит его в ряд величайших деятелей разрушения за всю историю футбола. Помним, что Хавьер играл не только в обороне, но и трактором укатывал центр поля. А вот международные титулы обошли Пупи стороной, причем он по два раза проигрывал в финалах Кубка Конфедераций и Копа Америка. Серебряный с головы до пят, как и его страна.
Фернандо Йерро (Испания)
Йерро провел блестящую карьеру в «Реале», выиграл пять титулов в Ла Лиге и трижды побеждал в Лиге чемпионов, в том числе в качестве капитана «Королевского клуба». За «Красную Фурию» полузащитник, позже превратившийся в защитника, тоже играл много и успешно. Но не настолько, чтобы навешать золотых медалей себе на шею. Трофеи пришли к испанцам вскоре после ухода Йерро из футбола.
Паоло Мальдини (Италия)
Мальдини завоевывал «бронзу» и «серебро» и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, то есть четырежды за 14 лет международной карьеры был в призах, но ни разу не поднимался на высшую ступень пьедестала. Мог сделать это на ЧМ-2006 в 38 лет, но ответил отказом на приглашение Марчелло Липпи, о чем до сих пор сожалеет.
Руд Крол (Нидерланды)
Невероятный профессионал и универсал, много отыгравший на позиции левого защитника, добился в футболе многого, но не всего. Полтора десятка трофеев, в том числе три Кубка чемпионов с «Аяксом» — это мощно, у Крола четыре номинации на «Золотой мяч», он один из символов эпохи «Тотального футбола». О чем Руд не слишком любит вспоминать, так это о двух досадных поражениях в финалах чемпионатов мира.
Полузащитники
Микаэль Лаудруп (Дания)
Магический полузащитник, который останется одним из величайших выдумщиков и дриблеров в истории футбола выигрывал титулы с «Барселоной» и «Реалом», дважды в течение года праздновал победу в Эль Класико со счетом 5:0 — сначала выиграл с каталонцами, а потом со «сливочными». В 1992 году Дания сенсационно выиграла Евро, но в составе не было главной датской звезды всех времен: международная карьера Лаудрупа как раз была на паузе из-за конфликта с Рихардом Меллером-Нильсеном.
Луиш Фигу (Португалия)
Как и Лаудруп, Фигу построил успешную карьеру в обоих центрах испанского футбола: выигрывал титулы с «Барселоной» и даже носил капитанскую повязку каталонского «Больше, чем клуба», потом попался на удочку Переса и переехал в Мадрид, чтобы выиграть с «Реалом» Лигу чемпионов. Есть у Луиша и «Золотой мяч» в коллекции, а вот трофеев в составе сборной Португалии у Фигу нет, хотя на домашнем Евро-2004 все ждали от «Европейских бразильцев» победы, но у сенсационной Греции были другие планы.
Йохан Кройф (Нидерланды)
Великий голландец выиграл кучу трофеев с «Аяксом» и «Барселоной», три «Золотых мяча» и еще три вагона индивидуальных наград, но упустил возможность сделать «оранжевых» сильнейшей сборной планеты. И если в 1974-м проиграл на футбольном поле, то на ЧМ-1978 Кройф не поехал. Долгое время считалось, что Йохан свернул международную карьеру из-за конфликта с Королевским футбольным союзом Нидерландов на почве дележки премиальных, но 30 лет спустя Кройф признался, что боялся за свою жизнь и жизни своих близких в тот момент: постоянно поступали угрозы, однажды на них с женой напали, а в Аргентине никто бы не гарантировал Йохану безопасность. А ведь с ним у «оранжевых» было куда больше шансов на титул…
Нападающие
Роберто Баджо (Италия)
Многие великие форварды остались без международных побед: начиная с блестящих венгров середины XX века Кочиша и Пушкаша, продолжая Эйсебио, Киганом, Кранклем, Папеном, Стоичковым, Веа, Шевченко, Ибрагимовичем… У каждого тут будет своя тройка (озвучивайте в комментариях), а я начну с Баджо, которому до сих пор снится тот промах в серии пенальти финального матча ЧМ-1994.
Рауль (Испания)
Вторым поставлю Рауля, который десять лет тащил сборную Испании (102 матча и 44 гола), а потом оказался козлом отпущения после сенсационного поражения от Северной Ирландии на старте отбора Евро-2008. Луис Арагонес больше не вызывал Рауля в сборную, как и сменивший его Висенте Дель Боске. Кажется крайне несправедливым, что Гонсалес не стал частью больших испанских побед в начале XXI века, но может быть, он действительно мешал команде? Никто не узнает.
Лионель Месси (Аргентина)
Криштиану Роналду выиграл Евро-2016 и Лигу наций со сборной Португалии, а его вечный оппонент брал трофеи только в футболке «Барселоны». Лионель несколько раз был в шаге от успеха, но неизменно проигрывал: один раз в финале чемпионата мира, трижды — в решающих схватках Кубка Америки. Месси уже 32 года, и у аргентинца осталось не так много стартов со сборной, на которых он может стать золотым.
Странно, но никто не преуменьшает величие Йоханна Кройфа в связи с тем, что он не выиграл ЧМ. Он-серебряный призёр ЧМ-1974 года. Так и Месси серебряный призёр ЧМ-2014 года. А по остальным трофеям, в том числе и индивидуальным, Л.Месси превосходит легендарного Й.Кройфа, который вошёл в историю Мирового футбола, как один из самих величайших футболистов мира!
Тогда возможно дело в другом, просто некоторые очень-очень не любят - Месси! Но это уже совсем другая история, как говорит: Леонид Каневский.....
Странно, но никто не преуменьшает величие Йоханна Кройфа в связи с тем, что он не выиграл ЧМ. Он-серебряный призёр ЧМ-1974 года. Так и Месси серебряный призёр ЧМ-2014 года. А по остальным трофеям, в том числе и индивидуальным, Л.Месси превосходит легендарного Й.Кройфа, который вошёл в историю Мирового футбола, как один из самих величайших футболистов мира!
Тогда возможно дело в другом, просто некоторые очень-очень не любят - Месси! Но это уже совсем другая история, как говорит: Леонид Каневский.....