Герои АПЛ сезона 2019/20. Этот состав понравится не всем!

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10 июня 2020, 16:00

На «Соккер.ру» много поклонников английских клубов, но в этот раз обрадовать получится не всех.

Эмоции от соперничества не остыли даже спустя долгие месяцы ожиданий. Дух борьбы воскрешается, и самое время напомнить о героях АПЛ этого сезона.

В списке новые имена, некоторые ветераны, и останется простор для споров – все, как любят поклонники «Ливерпуля», МС , МЮ , «Челси» и остальных клубов.

Некоторые большие британские издания еще в апреле поспешили назвать сборную сезона, капитулируя перед пандемией, но этот разговор актуальнее сейчас – АПЛ вернется через неделю.

Вратари

1. Алиссон Бекер («Ливерпуль»); 2. Каспер Шмейхель («Лестер»); 3. Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»). 4. Мартин Дубравка («Ньюкасл»).

Выбираем по четыре человека на каждой позиции, ведь слишком много звезд и героев. Из 21 гола «Ливерпуля» сразу 10 пропустил Адриан, а вот у Алиссона феноменальная статистика – взял 80 % ударов, пропустил 11 мячей в 20 играх, в половине случаев ушел с «сухарем». Даже отличная игра Шмейхеля – берет 77.7 % ударов, прорыв Хендерсона – мало пропустил, или старания Дубравки улучшить положение «Ньюкасла» не мешают отметить вратаря «Ливерпуля». Бекер – монстр.

Правые защитники

1. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»); 2. Рикарду Перейра («Лестер»); 3. Аарон Ван-Биссака ( МЮ ); 4. Сесар Аспиликуэта («Челси»).

И здесь у футболиста «Ливерпуля» прекрасные конкуренты, но игнорировать Трента с его невероятно важной ролью в тактике Клоппа и кучей «ассистов» – 12 штук, попросту нельзя. Благодаря такому воспитаннику, как Александер-Арнольд, «Ливерпуль» наконец в шаге от титула. Перейра и Ван-Биссака цепкие – 4.2 и 4 отбора за игру, но Трент – один из самых ценных футболистов мира, его лидерство закономерно. Ну и Аспиликуэту включаем – играл всюду и здорово.

Центральные защитники

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»); 2. Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»); 3. Чаглар Союнджу («Лестер»); 4. Льюис Данк («Брайтон»). 5. Крис Бэшем («Шеффилд Юнайтед»); 6. Джеймс Тарковски («Бернли»); 7. Вилли Боли («Вулверхэмптон»); 8. Джо Гомес («Ливерпуль»).

Некоторые дорогие центральные защитники себя не показали в силу травм или обстоятельств, и хотя дуэт лидеров – Магуайр и Ван Дейк, очень мощный, а Союнджу – открытие сезона в АПЛ , остальные ребята скромнее и менее известные. С другой стороны, Данк для «Брайтона», Бэшем для «Шеффилд Юнайтед» или Тарковски для «Бернли» значат столько же, как ван Дейк для «Ливерпуля». Хотя обратите внимание, что гранды ищут центрбеков. У Гвардиолы в центре играл Фернандиньо – нужен новый лидер, а Вирджилу и Харри понадобятся идеальные напарники.

Левые защитники

1. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»); 2. Бен Чилуэлл («Лестер»); 3. Люка Динь («Эвертон»). 4. Хонни Кастро («Вулверхэмптон»).

Левых защитников, которые отлично прошли сезон до паузы, меньше, чем правых. В этот список легко попадал бы тот же Орье, если бы играл не справа. С другой стороны, даже Маркос Алонсо, хотя провел у Лэмпарда мало матчей, искрил в отдельных играх. Но Чилуэлл и может заменить испанца в «Челси» после успехов с «Лестером». К Хонни, Диню и особенно к Робертсону из «Ливерпуля» тоже нет претензий. Эндрю сейчас один из лучших крайних защитников планеты, что и доказал на фланге команды Клоппа.

Правые вингеры

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»); 2. Адама Траоре («Вулверхэмптон»); 3. Рияд Марез («Манчестер Сити»); 4. Эмилиано Буэндия («Норвич»).

В АПЛ очень хорош Марез, но многие британские эксперты смотрят на общие цифры, а Рияд частенько включался с голевыми подвигами, когда у его команды и так все было отлично. Были исключения, но Салах смотрелся в целом солиднее и вес у него в «Ливерпуле» выше, чем у алжирца – в составе «горожан». Адама Траоре порадовал не только дриблингом, а четвертым выбираем Буэндию – крошечный аргентинец важен для «Норвича», хотя Виллиана тоже не забываем – ветеран неплох.

Центральные хавбеки

1. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»); 2. Вилфред Ндиди («Лестер»); 3. Жоау Моутиньо («Вулверхэмптон»); 4. Родриго («Манчестер Сити»).

Джордан не опорник, но и не атакующий хавбек, отнесем Хендерсона к центральным хавбекам. Проводит крутой сезон. И хотя англичане его перехваливают, если ставят выше Де Брюйне, капитан «красных» заслужил комплименты. Но и Ндиди прекрасен. Как и Моутиньо с Родриго, хотя испанец может играть еще лучше. Кстати, на этой позиции пришлось отсеять самое большое количество шикарных футболистов, важных для их команд. Например, Жоржиньо, Невеша, Канте, Фабиньо, Дукуре, Райса, МакТоминея, Уорд-Прауса или Флэка. АПЛ славна центральными хавбеками здесь и сейчас.

Атакующие хавбеки

1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»); 2. Джек Грилиш («Астон Вилла»). 3. Джеймс Мэддисон («Лестер»); 4. Бруну Фернандеш ( МЮ ).

Здесь приходится «прокатить» парочку тех, кто наиграл больше матчей – вроде Маунта, поскольку появился сенсационный Бруну Фернандеш. Не хочется игнорировать парня, который добавил в игру МЮ яркость, пускай и провел пока мало поединков. Еще нет сомнений, что Грилиш на поле заслужил собеседование с большими клубами и поставил под вопрос трансфер после нетрезвого вождения и нарушения карантина. Ну и Мэддисон крут, хотя пока его передачи по достоинству не оценивают – создает много моментов, но имеет куда меньше «ассистов», чем лучший игрок сезона в АПЛ – Де Брюйне. О Кевине лучше всего скажет количество «ассистов» – 16 штук.

Левые вингеры

1. Садио Мане («Ливерпуль»); 2. Маркус Рэшфорд ( МЮ ); 3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») 4. Харви Барнс («Лестер»)

Сон оказался пятым лишним, хотя старается играть лучше, чем «Тоттенхэм». Но кого тут отсеять, если Мане – один из лидеров фаворита АПЛ и первой команды в таблице, Рэшфорд после перехода Марсьяля в центр атаки раскрылся левее центра, Стерлинг – результативный крайний форвард, а Барнс – еще один парень из «Лестера», кого можно внести в список прорывов сезона? Определенно с вингерами и левыми хавбеками в АПЛ нет проблем, все герои – достойные и интересные мастера.

Нападающие

1. Джейми Варди («Лестер»); 2. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»); 3. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»); 4. Роберто Фирмино («Ливерпуль»); 5. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»); 6. Дэнни Ингз («Саутгемптон»); 7. Ришарлисон («Эвертон»); 8. Харри Кейн («Тоттенхэм»).

Как обычно, нападающих полно, даже молодые Абрахам и Калверт-Льюин не попали в восьмерку, однако из нее некого убирать. Конечно, Варди лидирует в списке лучших снайперов, снова приятно удивил – заслуженный лидер. Но есть Хименес, хорош Фирмино, Агуэро забивной, как и Обамеянг – лидер «Арсенала». Ришарлисон в лучших матчах показывает класс, а Кейну травма помешала забить больше всех, но Харри возвращается.

Как выглядит символическая сборная сезона прямо сейчас?

Пожалуй, для составления команды героев нужно использовать схему «4-3-3», и тогда состав примет такой вид:

Алиссон («Ливерпуль») – Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Ван Дейк («Ливерпуль»), Магуайр ( МЮ ), Робертсон («Ливерпуль») – Ндиди («Лестер»), Хендерсон («Ливерпуль»), Де Брюйне ( МС ) – Салах («Ливерпуль»), Варди («Лестер»), Мане («Ливерпуль»).

Также полное право на попадание заслужили вратарь Хендерсон или защитник Союнджу, но тут дело вкуса, как в случае с выбором между Адама Траоре и Салахом – оба хороши в этом сезоне.

Наличие семи игроков «Ливерпуля» тоже объяснимо – посмотрите в таблицу. Такой уж сезон, что даже мировая пандемия не помешает «красным» прервать три десятилетия поражений справедливым завоеванием долгожданного титула.

АПЛ скоро вернется, ведь дважды подряд все тесты футболистов, тренеров и работников клубов показали отрицательные результаты на наличие вируса. Прекрасная новость, которая помогает отвлечься на большой футбол.