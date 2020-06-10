Герои АПЛ сезона 2019/20. Этот состав понравится не всем!

На «Соккер.ру» много поклонников английских клубов, но в этот раз обрадовать получится не всех.
Эмоции от соперничества не остыли даже спустя долгие месяцы ожиданий. Дух борьбы воскрешается, и самое время напомнить о героях АПЛ этого сезона.
В списке новые имена, некоторые ветераны, и останется простор для споров – все, как любят поклонники «Ливерпуля», МС, МЮ, «Челси» и остальных клубов.
Некоторые большие британские издания еще в апреле поспешили назвать сборную сезона, капитулируя перед пандемией, но этот разговор актуальнее сейчас – АПЛ вернется через неделю.
Вратари
1. Алиссон Бекер («Ливерпуль»); 2. Каспер Шмейхель («Лестер»); 3. Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»). 4. Мартин Дубравка («Ньюкасл»).
Выбираем по четыре человека на каждой позиции, ведь слишком много звезд и героев. Из 21 гола «Ливерпуля» сразу 10 пропустил Адриан, а вот у Алиссона феноменальная статистика – взял 80 % ударов, пропустил 11 мячей в 20 играх, в половине случаев ушел с «сухарем». Даже отличная игра Шмейхеля – берет 77.7 % ударов, прорыв Хендерсона – мало пропустил, или старания Дубравки улучшить положение «Ньюкасла» не мешают отметить вратаря «Ливерпуля». Бекер – монстр.
Правые защитники
1. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»); 2. Рикарду Перейра («Лестер»); 3. Аарон Ван-Биссака (МЮ); 4. Сесар Аспиликуэта («Челси»).
И здесь у футболиста «Ливерпуля» прекрасные конкуренты, но игнорировать Трента с его невероятно важной ролью в тактике Клоппа и кучей «ассистов» – 12 штук, попросту нельзя. Благодаря такому воспитаннику, как Александер-Арнольд, «Ливерпуль» наконец в шаге от титула. Перейра и Ван-Биссака цепкие – 4.2 и 4 отбора за игру, но Трент – один из самых ценных футболистов мира, его лидерство закономерно. Ну и Аспиликуэту включаем – играл всюду и здорово.
Центральные защитники
1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»); 2. Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»); 3. Чаглар Союнджу («Лестер»); 4. Льюис Данк («Брайтон»). 5. Крис Бэшем («Шеффилд Юнайтед»); 6. Джеймс Тарковски («Бернли»); 7. Вилли Боли («Вулверхэмптон»); 8. Джо Гомес («Ливерпуль»).
Некоторые дорогие центральные защитники себя не показали в силу травм или обстоятельств, и хотя дуэт лидеров – Магуайр и Ван Дейк, очень мощный, а Союнджу – открытие сезона в АПЛ, остальные ребята скромнее и менее известные. С другой стороны, Данк для «Брайтона», Бэшем для «Шеффилд Юнайтед» или Тарковски для «Бернли» значат столько же, как ван Дейк для «Ливерпуля». Хотя обратите внимание, что гранды ищут центрбеков. У Гвардиолы в центре играл Фернандиньо – нужен новый лидер, а Вирджилу и Харри понадобятся идеальные напарники.
Левые защитники
1. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»); 2. Бен Чилуэлл («Лестер»); 3. Люка Динь («Эвертон»). 4. Хонни Кастро («Вулверхэмптон»).
Левых защитников, которые отлично прошли сезон до паузы, меньше, чем правых. В этот список легко попадал бы тот же Орье, если бы играл не справа. С другой стороны, даже Маркос Алонсо, хотя провел у Лэмпарда мало матчей, искрил в отдельных играх. Но Чилуэлл и может заменить испанца в «Челси» после успехов с «Лестером». К Хонни, Диню и особенно к Робертсону из «Ливерпуля» тоже нет претензий. Эндрю сейчас один из лучших крайних защитников планеты, что и доказал на фланге команды Клоппа.
Правые вингеры
1. Мохамед Салах («Ливерпуль»); 2. Адама Траоре («Вулверхэмптон»); 3. Рияд Марез («Манчестер Сити»); 4. Эмилиано Буэндия («Норвич»).
В АПЛ очень хорош Марез, но многие британские эксперты смотрят на общие цифры, а Рияд частенько включался с голевыми подвигами, когда у его команды и так все было отлично. Были исключения, но Салах смотрелся в целом солиднее и вес у него в «Ливерпуле» выше, чем у алжирца – в составе «горожан». Адама Траоре порадовал не только дриблингом, а четвертым выбираем Буэндию – крошечный аргентинец важен для «Норвича», хотя Виллиана тоже не забываем – ветеран неплох.
Центральные хавбеки
1. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»); 2. Вилфред Ндиди («Лестер»); 3. Жоау Моутиньо («Вулверхэмптон»); 4. Родриго («Манчестер Сити»).
Джордан не опорник, но и не атакующий хавбек, отнесем Хендерсона к центральным хавбекам. Проводит крутой сезон. И хотя англичане его перехваливают, если ставят выше Де Брюйне, капитан «красных» заслужил комплименты. Но и Ндиди прекрасен. Как и Моутиньо с Родриго, хотя испанец может играть еще лучше. Кстати, на этой позиции пришлось отсеять самое большое количество шикарных футболистов, важных для их команд. Например, Жоржиньо, Невеша, Канте, Фабиньо, Дукуре, Райса, МакТоминея, Уорд-Прауса или Флэка. АПЛ славна центральными хавбеками здесь и сейчас.
Атакующие хавбеки
1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»); 2. Джек Грилиш («Астон Вилла»). 3. Джеймс Мэддисон («Лестер»); 4. Бруну Фернандеш (МЮ).
Здесь приходится «прокатить» парочку тех, кто наиграл больше матчей – вроде Маунта, поскольку появился сенсационный Бруну Фернандеш. Не хочется игнорировать парня, который добавил в игру МЮ яркость, пускай и провел пока мало поединков. Еще нет сомнений, что Грилиш на поле заслужил собеседование с большими клубами и поставил под вопрос трансфер после нетрезвого вождения и нарушения карантина. Ну и Мэддисон крут, хотя пока его передачи по достоинству не оценивают – создает много моментов, но имеет куда меньше «ассистов», чем лучший игрок сезона в АПЛ – Де Брюйне. О Кевине лучше всего скажет количество «ассистов» – 16 штук.
Левые вингеры
1. Садио Мане («Ливерпуль»); 2. Маркус Рэшфорд (МЮ); 3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») 4. Харви Барнс («Лестер»)
Сон оказался пятым лишним, хотя старается играть лучше, чем «Тоттенхэм». Но кого тут отсеять, если Мане – один из лидеров фаворита АПЛ и первой команды в таблице, Рэшфорд после перехода Марсьяля в центр атаки раскрылся левее центра, Стерлинг – результативный крайний форвард, а Барнс – еще один парень из «Лестера», кого можно внести в список прорывов сезона? Определенно с вингерами и левыми хавбеками в АПЛ нет проблем, все герои – достойные и интересные мастера.
Нападающие
1. Джейми Варди («Лестер»); 2. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»); 3. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»); 4. Роберто Фирмино («Ливерпуль»); 5. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»); 6. Дэнни Ингз («Саутгемптон»); 7. Ришарлисон («Эвертон»); 8. Харри Кейн («Тоттенхэм»).
Как обычно, нападающих полно, даже молодые Абрахам и Калверт-Льюин не попали в восьмерку, однако из нее некого убирать. Конечно, Варди лидирует в списке лучших снайперов, снова приятно удивил – заслуженный лидер. Но есть Хименес, хорош Фирмино, Агуэро забивной, как и Обамеянг – лидер «Арсенала». Ришарлисон в лучших матчах показывает класс, а Кейну травма помешала забить больше всех, но Харри возвращается.
Как выглядит символическая сборная сезона прямо сейчас?
Пожалуй, для составления команды героев нужно использовать схему «4-3-3», и тогда состав примет такой вид:
Алиссон («Ливерпуль») – Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Ван Дейк («Ливерпуль»), Магуайр (МЮ), Робертсон («Ливерпуль») – Ндиди («Лестер»), Хендерсон («Ливерпуль»), Де Брюйне (МС) – Салах («Ливерпуль»), Варди («Лестер»), Мане («Ливерпуль»).
Также полное право на попадание заслужили вратарь Хендерсон или защитник Союнджу, но тут дело вкуса, как в случае с выбором между Адама Траоре и Салахом – оба хороши в этом сезоне.
Наличие семи игроков «Ливерпуля» тоже объяснимо – посмотрите в таблицу. Такой уж сезон, что даже мировая пандемия не помешает «красным» прервать три десятилетия поражений справедливым завоеванием долгожданного титула.
АПЛ скоро вернется, ведь дважды подряд все тесты футболистов, тренеров и работников клубов показали отрицательные результаты на наличие вируса. Прекрасная новость, которая помогает отвлечься на большой футбол.
Пора отдать должное лучшим игрокам лиги, по которой скучает весь мир, ведь на количество звезд АПЛ не жалуется – десятки дорогих известных футболистов вообще остались вне 44 лучших.
Если по фамилиям, то Ковачич определенно провел более топовый сезон, чем Родри и тем более, чем Моутиньо, который хз что тут забыл.
И кого то из пары Абрахам/Маунт стоило бы отметить. Скорее всего Маунта, у которого статистика по гол+пас лучше, чем у Мэддисона, а на Грилиша играет вся Вилла.
Ну и Рюдигер.
Так было бы более честно
Если по фамилиям, то Ковачич определенно провел более топовый сезон, чем Родри и тем более, чем Моутиньо, который хз что тут забыл.
И кого то из пары Абрахам/Маунт стоило бы отметить. Скорее всего Маунта, у которого статистика по гол+пас лучше, чем у Мэддисона, а на Грилиша играет вся Вилла.
Ну и Рюдигер.
Так было бы более честно
Ну остается значит одно - Лэмпард лучший тренер, который своими днарями взобрался выше этих команд
Ну остается значит одно - Лэмпард лучший тренер, который своими днарями взобрался выше этих команд
Хэштег НашелОшибку:) У Челси и Арсенала получается равенство игроков по количеству
Хэштег НашелОшибку:) У Челси и Арсенала получается равенство игроков по количеству