Братуха, Яша, Ваня и другие любимые легионеры РПЛ

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06 июня 2020, 21:40

Вспомните своего любимого иностранного футболиста в российском футболе! «Соккер.ру» помогает, представляя целую команду.

Мы в курсе, что в РПЛ было больше одиннадцати любимых фанатами легионеров, не считая тренеров, однако подталкиваем к конструктивной ностальгии – у всех разные вкусы, а свобода выбора тем и хороша – позволяет дополнить список своими фамилиями. Пусть эта сборная поможет вспомнить многих, кто этого заслуживает. Тем более одна из легенд может вернуться, а все остальные уже уехали…

Вратарь

Стипе Плетикоса (Хорватия)

Роман Березовский наигрался в РПЛ , украинских вратарей хватало, и некоторые, как Дикань, вызывали положительнее эмоции у фанатов клубов, за которые Андрей выступал. Перхун всегда будет в памяти фанатов ЦСКА , но не по причине выступлений на протяжении десятка лет, к сожалению. Но если искать любимчика из числа голкиперов-иностранцев, то Стипе выделяется. «Спартак» забрал хорватского вратаря у «Шахтера», уже имея практику с трансфером Ковалевски, и хотя в Москве Стипе играл недолго, в «Ростове» добрал народной любви, ведь носил капитанскую повязку, помог выиграть Кубок России в 2014-м, взяв удар Газинского в серии пенальти против «Краснодара».

Защитники

Тимофей Калачев (Беларусь)

Если к Гацкану могли не очень хорошо относиться болельщики команд, за которые Александр не играл, то с Калачевым все проще. Как болгарин Сираков в «Амкаре», Тимофей заслужил любовь и уважение в РПЛ благодаря трудоспособности и умению зажечь. Есть такие легионеры, что располагают к себе благодаря стопроцентной отдаче. И понятно, что Калачева обожали и обожают фанаты «Ростова» за вклад в игру команды, борьбу и энергичность. Отыграл в России более десяти лет, только в РПЛ у Тимофея 290 матчей – один из главных легионеров-гвардейцев.

Сесар Навас (Испания)

Монстр в центре защиты. Воспитанник «Реала» провел в РПЛ 250 матчей – невероятно много для иностранца, особенно из футбольной страны, вроде Испании. Сесар точно рад, что оказался в России, ведь на родине он был защитником «Расинга» из Сантандера, а у Бердыева поиграл в Лиге чемпионов, стал первым в чемпионате, выигрывал Суперкубки страны, взял Кубок, а с «Ростовом» вернулся в Лигу чемпионов. Вряд ли в 2009 году Навас рассчитывал, что задержится в России на девять лет, но вышло замечательно. Наваса и любили свои, и уважали соперники. В истории РПЛ есть хороший Цезарь.

Доменико Кришито (Италия)

Ломбертс, Гранквист, Леандро Фернандес, Чорлука – выбрать было невероятно сложно, уважаемых персон хватает. Но остановимся на Кришито, поскольку Доменико вел себя образцово на поле и за его пределами, что добавляло симпатии от сторонних фанатов. Итальянец играл в тройке центральных защитников, выступал на привычном левом фланге, держал марку и провел в РПЛ полторы сотни матчей, задержавшись в команде на семь сезонов, и даже голы забивал, будучи защитником с голевым чутьем. У Кришито было спокойное обаяние ребят, вроде Иньесты.

Джейкоб Лекхето ( ЮАР )

Величали крайнего защитника Яша – так назовут только своего парня. Сёмин поверил в игрока из ЮАР , а тот провел несколько невероятно ярких сезонов. Лекхето не выступал в России долго, зато взял два «золота», выиграл Кубок и Суперкубок. Но эта история как раз о чистой любви к обаянию Бобо. Джейкоб неожиданно сорвался из Москвы обратно в ЮАР , завершил карьеру очень рано. Дальше можно прочитать много версий, но ни одна уже значения не имеет – в 2008 году Лекхето ушел из жизни, а было ему всего 34 года. Жаль, очень жаль. Но в России Яшу точно помнят фанаты разных клубов.

Полузащитники

Гекдениз Карадениз (Турция)

Конечно, многовато атакующих ребят среди любимчиков, но это легко объяснимо. И нельзя игнорировать вклад таких людей, как Карадениз, в развитие его единственного клуба в России – «Рубина». Гекдениз долго играл за «Трабзонспор», то есть даже на родине был верен не самому популярному из коллективов. Задержался турецкий вингер в РПЛ намного дольше, чем думали, и хотя есть варианты при составлении этой основы – от Пеева до Тошича и Красича, поставим на звезду «Рубина», ведь речь о любимом и уважаемом легионере из Казани.

Алекс Мескини (Бразилия)

Вот кого любили и любят – так это точно этого бразильца. Пожалуй, даже другие представители футбольной страны не получали от фанатов «Спартака» столько симпатии, как именно Алекс. Если искать причину, то она на поверхности: это очень «спартаковский» футболист по своей природе. Обстоятельства сложились так, что Мескини довольно быстро покинул Россию, однако если в других клубах фанаты делили любовь – например, в «Динамо» между Уилкширом, Ворониным, Фернандесом и Кураньи, то на своем отрезке в РПЛ Алекс получил максимум обожания от «спартаковцев». И по делу, отличный футболист!

Мигель Данни (Португалия)

Даже у Франсишку и Бернарду – сыновей Мигеля, есть право на российский паспорт в будущем, им выбивали через ФИФА специальное разрешение на право играть в чемпионате Санкт-Петербурга. А сам Данни был хорош в «Динамо», был хорош в «Зените», выигрывал трофеи, забивал мячи, раздавал передачи. Мигель не входит в список тех, кто всегда вел себя на поле идеально, но этого парня уважали за технику, класс, верность РПЛ – никуда не уехал, и умение возвращаться после жестких травм. Данни – легенда «Зенита» и лиги, никаких вопросов быть не может. Данни был невероятно крутым, что на фоне сложных травм – подвиг.

Квинси Промес (Нидерланды)

Братуха – легенда РПЛ , как и все в списке. Не играл в угоду настоящей народной любви, которая у Промеса точно была, а скорее потому, что ему так нравилось. Квинси стал настоящим «спартаковцем», краше многих. Конкуренты тоже признавали, что голландец – большой игрок, а поскольку успел выиграть со «Спартаком» «золото», то для «красно-белых» Братуха будет своим еще долго. Конечно, у трибун на арене «красно-белых» были другие любимцы разных эпох, однако именно Промес задержался, забил много мячей и принес ценный трофей.

Нападающие

Живанилдо Халк (Бразилия)

Были у Халка приключения в плохих матчах «Зенита» — всякие симуляции, но одновременно как же он доминировал на пике формы! Плюс добавляются персональные плюсы. Непросто найти человека, который бы так четко следовал по линии поведения идеального легионера за полем. Халк не виноват, что к его зарплате приревновал Денисов. Зато Живанилдо брал участие в различных благотворительных акциях, на его совести превращение Дзюбы в футболиста, что в итоге помогло «Зениту» взять еще одно «золото» уже после отъезда бразильца. Да и в Китай Халк уехал из-за денег, но также в интересах «Зенита» — в Европе за него столько же не отдали бы.

Вагнер Лав (Бразилия)

Любили Олича, любили Кураньи, но Вагнер по имени — любимец. В отличие от, например, Веллитона, что тоже играл результативно, к Вагнеру более ровное отношение даже со стороны тех клубов, которые он огорчал по службе – «Спартака», «Динамо», «Локомотива» или «Зенита». Лав – один из главных легионеров в истории РПЛ , самый результативный иностранный форвард, человек, который не раз возвращался и снова может. Как и многие в списке, был чемпионом России, причем вкладывался в успех. И это единственный человек в сборной, кто реально может вернуться – как видите, ушла целая эпоха.

Главный тренер

Массимо Каррера (Италия)

В основном иностранцы становились чемпионами в «Зените» — Адвокат, Спаллетти и Виллаш-Боаш. Но ни один из них не был так любим фанатами своего клуба, как Каррера – поклонниками «Спартака». Если когда-то в будущем Массимо докажет тренерскую силу, например, неплохой работой в Серии А, то почему бы не вернуться еще разок в Москву? Каррера хорошо отзывается о «Спартаке» и фанатах, а на матчах звучали заряды в честь тренера, что в РПЛ видим не очень часто. Массимо подходит для этой сборной, его точно любят фанаты «красно-белых», да и репутацию в глазах поклонников других команд не испортил – вел себя уважительно.