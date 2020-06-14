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Одноклассники Акинфеева vs. одногодки Аршавина. 6-10 места

14 июня 2020, 21:02
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Мамаев Павел
Мамаев Павел
Полузащитник

Под впечатлением от статьи Станислава Горина о «символических сборных» футболистов, родившихся в 1980-е годы, я решил создать такой же материал, но про российских игроков.

Молодые годы футболистов, родившихся в восьмидесятые, пришлись на 2000-е годы — пожалуй, самую успешную футбольную эпоху современной России. Среди этих людей мы увидим многих обладателей еврокубков и бронзовых призёров Евро. Некоторым из них довелось сыграть и на удачном для нас чемпионате мира по футболу 2018 года. В то же время стопроцентной узнаваемостью среди названных ниже 110 человек (разбитых на две статьи) обладают не все, но это лишь дополнительная мотивация узнать новые имена и освежить в памяти старые! В этом списке будут только россияне, в том числе натурализованные: легионеры и футболисты иностранных сборных с российским гражданством не рассматриваются (иначе, скажем, в списке от 1984 года мы бы могли увидеть Вагнер Лава и Гацкана).

Список будет состоять из двух частей. Сегодня будут перечислены составы, занявшие, по мнению автора, среди «символических сборных» места с 6-го по 10-е.

10 место. 1980 год. Сергей Рыжиков — Павел Могилевский, Дмитрий Николаевич Смирнов, Виталий Калешин, Константин Бельков — Евгений Алдонин, Виталий Гришин, Андрей Топчу, Дмитрий Александрович Смирнов — Сергей Волков, Максим Аристархов

Одноклассники Акинфеева vs. одногодки Аршавина. 6-10 места

Откровенно самый слабый состав. Выделяются только Рыжиков, Алдонин и Калешин; в сборной России играли только первые двое (Рыжиков провёл лишь один товарищеский матч в 2011 году). Некоторые из них в молодости производили впечатление талантливых ребят — так, игравший в конце 1990-х за «Черноморец» Бельков забил свой первый гол в 17 лет в ворота сочинской «Жемчужины», но в дальнейшем его карьеру замучили травмы. Чтобы внести хоть какую-то свежую струю, я решил добавить двух однофамильцев-тёзок Дмитриев Смирновых — в «Торпедо-ЗИЛе», «Луче» и «Томи» они играли вместе, а сейчас работают тренерами в футбольной школе «Строгино»!

9 место. 1986 год. Игорь Акинфеев — Кирилл Набабкин, Иван Таранов, Дмитрий Ятченко, Алексей Козлов, Анри Хагуш — Олег Иванов, Александр Рязанцев, Алан Касаев, Алексей Ребко  — Виктор Файзулин

Одноклассники Акинфеева vs. одногодки Аршавина. 6-10 места  

Эту команду можно смело величать «Акинфеев и остальные». Среди защитников здесь или те, кто не «нюхал пороху» на топ-уровне, или те, кто был временами хорош, но нестабилен, один только Набабкин чего стоит. Рязанцев забивал «Барселоне», а Файзулин в 2012 году стал бомбардиром сборной, вот только затем Александр был откровенно лишним в «Зените», а Виктор, формально числившийся в питерском клубе до 2018 года (как и Рязанцев), практически перестал играть из-за травм. Тем не менее, его важные голы Северной Ирландии и Израилю на старте отбора ЧМ-2014 позволяют поставить Виктора в нападение при отсутствии номинальных форвардов.

8 место. 1985 год. Гильерме — Ленар Гильмуллин, Антон Григорьев, Денис Тумасян — Владислав Кулик, Евгений Шипицин, Александр Павленко — Никита Баженов, Динияр Билялетдинов — Ари, Александр Бухаров

Одноклассники Акинфеева vs. одногодки Аршавина. 6-10 места

«Биляш» — важный игрок для сборной России по футболу при Гусе Хиддинке, но всё же его потенциал не раскрылся в полной мере. То же самое можно сказать и про Баженова, Бухарова, Ари. Что касается Кулика, Тумасяна, Шипицина, они были добротными игроками, которые вполне тянули уровень середняков РФПЛ. Не все представленные в расстановке дожили до наших дней: в июне 2007 года 22-летний защитник казанского «Рубина» и капитан молодёжной сборной России Ленар Гильмуллин погиб в аварии мотоцикла, на котором он был пассажиром. Его одноклубники, вышедшие на матч против «Кубани» с траурными повязками, почтили память Ленара достойно — «Рубин» выиграл с минимальным счётом благодаря голу Рязанцева.

7 место. 1988 год. Сергей Песьяков — Андрей Иванов, Камиль Агаларов, Виктор Васин, Игорь Смольников — Евгений Баляйкин, Жоаозиньо, Павел Мамаев, Роман Нойштедтер — Дмитрий Сысуев, Артём Дзюба

Одноклассники Акинфеева vs. одногодки Аршавина. 6-10 места

Состав приличный, но явно «провисает» защита: Иванов не заиграл ни в «Спартаке», ни в «Локомотиве», Васина постоянно преследовали травмы, Смольников постепенно обосновался на лавке «Зенита», а Агаларов просто не того калибра игрок. Креативно по меркам РФПЛ смотрится полузащита, но и в ней нет каких-либо футболистов экстра-класса даже по меркам нашего чемпионата. Дзюба — очень партнёрозависимый футболист, как, собственно, и Акинфеев, смог бы он заиграть в такой команде — вопрос открытый.

6 место. 1989 год. Евгений Помазан — Сергей Паршивлюк, Андрей Семёнов, Виталий Дьяков, Евгений Макеев — Юрий Газинский, Александр Ерохин, Алексей Ионов, Никита Бурмистров — Кирилл Панченко, Игорь Портнягин

Одноклассники Акинфеева vs. одногодки Аршавина. 6-10 места

Про эту команду можно в целом сказать, что она «средней паршивости» (не вкладываю в этот термин никакого негатива), но игравшие на ЧМ-2018 Газинский и Ерохин не позволяют поставить родившихся в 1989-м ниже. При этом и здесь мы имеем дело с нереализованным потенциалом: очень талантливым считался Виталий Дьяков, но ошибся с переходом в «Динамо», в молодости дважды получал тяжёлые травмы Паршивлюк, который в позднеспартаковские годы дорос до сборной России. А уж о судьбе Алексея Ионова, думаю, говорить не приходится. Этой бы команде Дзюбу или Акинфеева в их лучшей форме, но мы ограничены правилами выбора.

Сразу оговорюсь, что, наверное, много обзоров я делать не буду. Разве что можно рассмотреть наших футболистов 1990-х годов рождения, но о тех, кому сейчас 20-25 лет, судить уж точно рано. А более старшее поколение на поле я не застал, если не считать родившихся в конце 1970-х Игнашевича, Зырянова, Малафеева.

А кто ваш любимый супергерой, родившийся с 1980 по 1989 годы?

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
14 июня в 22:29
Дьяков кстати просто якорь сейчас... Это не он ошибся перейдя в "Динамо", это он регрессировал просто, отчего не знаю. На него страшно смотреть как он играл...
vm777
vm777
14 июня в 22:05
Интересная статья. Поколение 80х было весьма талантливым, могли достичь куда большего. Последнее поколение без лимита, и последние кто не был перспективными в 26 лет, а показывали хорошую игру в свои 19-20.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Герцог Гогa (раскрыть)
14 июня в 22:05, ред.
Румыны? Спасибо, но воздержусь) Я даже не знаю, как называются румынские клубы калибра Луча или Енисея))) Только Чахлэул и Вииторул слышал разве.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Карабахский Дрон (раскрыть)
14 июня в 21:58
Ай, красавчик, правильным словом называешь то место, откуда не возвращаются)
Герцог Гогa
Герцог Гогa
14 июня в 21:56
Оценка авансом за Топчу, его родственники проживают на хуторе Багдасары недалеко от фамильного имения Гога под Яссами. Мой дед как-то приглашал его на званый ужин, показывал зал оружия, трофейные шкуры турок и чучела украинцев из приусадебного зоопарка. Приятный собеседник, знающий толк в молдавском вине и величии нашей нации, крови от крови триумфатора Траяна и воинственных даков. Жду такую же статью о великом поколении сборной Румынии Хаджи-Попеску!
gentlewolf
gentlewolf ответ Карабахский Дрон (раскрыть)
14 июня в 21:52
стирай
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ gentlewolf (раскрыть)
14 июня в 21:52, ред.
По 1980 г.р я не спец от слова ВООБЩЕ. Если с 1981-го года можно чётко очертить костяк по каждому году, то здесь - "я тебя слепила из того, что было")
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
14 июня в 21:50
Пасям) Ну ваша-то легенда будет просто вне конкуренции, пожалуй, разве только составу-1980 он бы не помог, настолько он безнадёжен)
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
14 июня в 21:50
Жаль твинки порезаны, аж 100 лайков захотелось тебе поставить)
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
14 июня в 21:50
Не ожидал от тебя) Спасибо))
Но тебе, конечно, бальзам на душу такие низкие позиции Акинфеева и Дзюбы ;)
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответ gentlewolf (раскрыть)
14 июня в 21:49
Привет, Артём. У ДЭна всё есть.
Вот номер: +380713387569
gentlewolf
gentlewolf ответ Карабахский Дрон (раскрыть)
14 июня в 21:48
Ты погоди, контакты Донецку оставь, он спрашивал.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
14 июня в 21:47
Аха-ха), привет, Паша.
Забыл я про этот аккаунт. А мне оповещение пришло, на телефон, что Скудерия оставил комментарий.
Всем привет. А я погнал просится в Джаханнаму)
gentlewolf
gentlewolf
14 июня в 21:47
Хорошая тема, можно продолжать!
Прям вспомнил времена когда орал на трибуне "Витааааааалий Гришииин!"
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Карабахский Дрон (раскрыть)
14 июня в 21:43
Статьи Горина всегда вдохновляют, хочется нормальную после этого написать)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
14 июня в 21:43
Очень интересно, ждем продолжение. Жаль, что так немногие из них раскрылись.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
14 июня в 21:34
В тему статья!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Карабахский Дрон (раскрыть)
14 июня в 21:33
Спасибо, ахаха)) Я бы про каких-нибудь иноземцев тоже бы настрочил, но языков я не знаю, а в русской Википедии вряд ли есть статьи про португальских или голландских Касаевых-Сысуевых.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
14 июня в 21:29
Ну и работёнку ты проделал.)
Неплохо. Даже не думал, что статьи Горина кого-то вдохновляют)
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ sm9bdb9qcw9a (раскрыть)
14 июня в 21:24, ред.
Спасибо, но с кем имею честь говорить?:)
sm9bdb9qcw9a
sm9bdb9qcw9a
14 июня в 21:11
Интересно было прочитать.
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