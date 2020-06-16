От Смолова до Чалова. 6-10 места

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вчера, 17:41

Как вы, наверное, помните, на днях я написал сравнительные обзоры наших игроков, родившихся с 1980 по 1989 годы, составив «символическую сборную» каждого года. Целью было установить, какой год в этот промежуток был наиболее продуктивным, и оказалось, что таким годом оказался 1982-й (со мной согласились, как минимум, шесть пользователей «Соккера»). Сравнивать родившихся с 1990 по 1999 годы — дело гораздо более сложное: самым младшим в этом списке сейчас от 20 до 25 лет, и решающий отрезок их карьеры происходит здесь и сейчас. К сожалению, «внуки лимита» оказались в целом потерянным поколением нашего футбола, хотя безусловно перспективные игроки есть среди недавних юниоров.

Одноклассники Акинфеева vs одногодки Аршавина. 6-10 места

Одноклассники Акинфеева vs одногодки Аршавина. Самые крутые игроки России, родившиеся в 80-х

Напоминаю правила. По каждому году рождения (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999) составляется «символическая сборная» родившихся в этом году российских футболистов, хотя бы приблизительно отражающая их позиции на поле, после чего происходит сравнение этих предполагаемых составов. Нас интересуют исключительно россияне, а не игроки иностранных сборных с российским паспортом, иначе, например, в сборную-1996 шанс пробиться был бы у Рамиля Шейдаева. В этом материале будут расстановки, занявшие места с 10-го по 6-е.

10 место. 1997 год. Иван Злобин — Дмитрий Скопинцев, Евгений Назаров, Кирилл Маляров — Даниил Фомин, Андрей Мостовой, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов — Георгий Мелкадзе, Александр Соболев, Тимур Жамалетдинов

В этом составе есть несколько футболистов, выступающих за рубежом, но в их случае это минус, а не плюс: Злобин — вратарь дубля «Бенфики», Назаров арендован у «Краснодара» аутсайдером чемпионата Чехии «Теплице», Маляров недавно перебрался в слабейшую команду Белорусской Премьер-Лиги «Белшину», а Тимур Жамалетдинов не смог заиграть в польском «Лехе». Выделяются разве что Ахметов да Скопинцев. Игрокам из этого списка уже не по 18-20 лет, и им надо срочно поработать над своей карьерой — тот же Жамалетдинов явно не бездарен, ещё недавно он забивал «Бенфике» в Лиге чемпионов. Далеко не каждый российский футболист нашего поколения может отличаться высоким профессионализмом, и это существенно мешает развитию того же Жамалетдинова или Соболева.

9 место. 1992 год. Мехти Дженетов — Артём Щадин, Тимофей Маргасов, Денис Терентьев — Магомед Оздоев, Хорен Байрамян, Игорь Киреев, Магомед Митришев, Дмитрий Кабутов — Владимир Обухов, Владимир Ильин

У этого состава поинтереснее центр поля, отметить хочется, прежде всего, крепкого Оздоева. Но выросший к 27 годам в игрока основы сборной Магомед — лишь исключение, подтверждающее общую тенденцию: многие футбольные таланты в нашей стране к этому возрасту или совсем угасают (помните ли Вы вратаря Мехти Дженетова, проведшего за основной состав «Анжи» 1 матч? Сейчас он выступает за «Сумгаыйт», середняка чемпионата Азербайджана), или «прикипают» к середнякам РФПЛ (как Митришев). Вряд ли можно ожидать великих прорывов от Маргасова или Терентьева. Такой состав мог бы идти на 8-10 месте в нашем чемпионате, но не более.

8 место. 1998 год. Александр Максименко — Михаил Лысов, Данил Круговой, Алексей Татаев, Николай Рассказов — Хетаг Хосонов, Иван Обляков, Даниил Лесовой, Константин Кучаев, Александр Ломовицкий — Фёдор Чалов

Эти ребята на шесть лет моложе, и у них ещё есть время вырасти в полноценных мастеров своего дела. Но футбол, как и любой вид спорта, требует не только постоянно повышать своё мастерство: надо оказаться в нужном месте в нужное время. Если посмотреть на более старших Дзюбу, Кокорина, Смолова, невольно задаёшься вопросом: в какой момент допущена ошибка? Куда не следовало идти? Где засиделся? Максименко, Рассказов, Чалов способны на большее. Фёдор остаётся наиболее популярным в этом списке; лучший бомбардир РФПЛ в принципе не может быть плохим игроком, а вот остаться вечно подающим надежды — может. Не все слышали об Алексее Татаеве, выступающем за чешский «Млада-Болеслав», поэтому, если вы пропустили, напомню: в начале июня воспитанник «Краснодара» забил в свои ворота в двух матчах чемпионата Чехии подряд.

7 место. 1994 год. Александр Селихов — Григорий Морозов, Дмитрий Чистяков, Максим Осипенко, Дмитрий Живоглядов — Роман Зобнин, Александр Ташаев, Алексей Сутормин — Сердер Сердеров, Евгений Марков, Андрей Панюков

Признавайтесь честно: можете ли Вы себе позволить купить хоть одного из этой сборной? А если серьёзно, то при надлежащем профессионализме и тренерской работе Ташаев и Сутормин могли бы сыграться с Зобниным, который, бесспорно, «гвоздь программы» в этом составе. Но и Роман — футболист не без слабых мест, и ему, как и Чалову и десяткам других футболистов, знакомо слово «спад». Игрок с лидерскими качествами должен тащить команду наверх, а не быть притянутым ею вниз. Обращает на себя ростовская пара центрбеков — Дмитрий Чистяков даже попадал в заявку сборной осенью 2019 года, а Максим Осипенко может последовать его примеру, если не остановится в развитии.

6 место. 1993 год. Егор Бабурин — Георгий Джикия, Сослан Таказов, Александр Пуцко, Илья Кутепов — Антон Швец, Далер Кузяев, Павел Могилевец — Константин Базелюк, Павел Соломатин, Вячеслав Кротов