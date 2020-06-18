«Спартак» с трофеем, а «Сочи» в еврокубках? 11 интриг концовки российского сезона

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вчера, 21:31

«Соккер.ру» желает футболистам РПЛ увернуться от вируса, но попасть по мячу.

«Спартак» выиграет Кубок России-2020?

Осталось выяснить одного полуфиналиста – «Шинник» сыграет против «Урала» уже через неделю, и тогда узнаем весь состав решающих раундов. И если Парфенов пройдет клуб из Ярославля, то его вряд ли остановят «Химки». «Урал» проиграл два финала и хочет третью, удачную попытку. «Зениту» со «Спартаком» тоже нужен трофей — нечастные гости решающих матчей Кубка России. Поединок будет знаковым для Тедеско, как и финал, если туда попадут. Пока ясно, что «Зенит» — однозначный фаворит. Если ставить на сюрприз – выбирайте победу «Спартака». А если помните историю клуба Федуна, то знаете — и «Химкам» или «Шиннику» финал могут проиграть, чем эти клубы хуже «Тосно»?

Чемпионская борьба умрет за три тура?

Нужен провал «Зенита», чтобы вернулась интрига. Даже не так. Нужен провал Семака и параллельно невероятно мощная серия одного из преследователей – «Локомотива» или «Краснодара», чтобы заговорить о реальной борьбе за «золото». Пока допускаем, что «Зенит» способен выиграть чемпионство за три матча – если обыграет ЦСКА , «Крылья Советов» и «Тамбов», а ближайшие преследователи параллельно потеряют очки. Также для интриги плохо, что у чемпиона остались матчи против «Сочи» и «Оренбурга». Даже если «Краснодар» обыграет «Зенит» в очном матче, то отрыв лишь сократится, не более.

Коронавирус помешает завершить сезон?

Одно и то же твердят люди без причинно-следственных связей в арсенале – якобы играть не стоит, ведь коронавирус. Но другие мероприятия в стране ведь не отменены, новый сезон стартует в начале августа, а «Ростов» заразился на тренировке. Какой смысл не играть, если это единственная тренировка в боевых условиях? На год или два – пока не найдут вакцину, футбол на паузу не поставить. Сборная уже в сентябре должна играть, так что сезон надо продолжать. Но пора включать внутренних немцев, разгильдяйству – бой. Нужно следовать всем инструкциям, что снизят риск заражения в клубах.

Развалится ли «Локомотив» без Юрия Сёмина?

Двойственная ситуация для фанатов «железнодорожников». Если у команды станет веселее стиль и Крыховяк с компанией пройдут концовку РПЛ лучше многих, то получится, что Кикнадзе и Мещеряков не ошибались, отправив Сёмина из клуба? Или надо судить тренерскую силу Николича на длительной дистанции, необычная концовка не считается? И многим захочется сказать, если «Локомотив» пойдет под откос: «Что и требовалось доказать». Нечто похожее уже было, ведь Сёмин не первый раз ушел, но сейчас надо удержаться на втором месте – ради гарантий премиальных от УЕФА , и сделать это непросто. Даже ЦСКА и «Ростов» не потеряли шансы на прямую путевку в ЛЧ .

Самой интересной будет борьба за зону ЛЕ ?

Не исключено, что внутри тройки будут делить только второе и третье места – между «Локомотивом» и «Краснодаром». И тогда акцент сместится на борьбу за позиции с четвертой по шестую, ведь даже последняя строчка при определенном раскладе будет еврокубковой. Например, «Динамо» это понимает, поэтому вчера клуб получил лицензию УЕФА для участия в международных турнирах. И если у «Ростова» будет серия технических поражений – ЦСКА , «Динамо» и «Спартак» устроят драку за места в первой пятерке. И «Арсенал» с «Уфой» им помогут. Будет жарко!

Соболев навяжет борьбу Дзюбе и Шомуродову?

Поскольку не исключено, что Азмуна не будет на поле у «Зенита» в последних матчах сезона – если перейдет в новый клуб раньше, то Дзюба получит больше передач от напарников – Дриусси и Малкома, хотя и потеряет верного адресата для своих голевых пасов. Пока Артём лидирует в списке лучших снайперов лиги – 13 голов, Шомуродов идет вторым – 11 точных ударов, а Азмун и Соболев забили по 10 раз. Победа Артёма не удивит, ведь у «Зенита» не самый сложный календарь – есть середняки, которым можно забить много. Элдору усложняет жизнь карантин, на который ушел «Ростов», Азмун может уехать. А Соболев не обязательно будет всегда в основе «Спартака». Но если будет – хватит голевой серии, чтобы навязать борьбу Дзюбе.

Сколько клубов покинут высшую российскую лигу?

На вопрос ответить сложно, ведь пока не похоже, чтобы кто-то, кроме «Ротора», мог подняться в элиту. Но даже клуб из Волгограда ищет деньги – просит даже у дочерней компании «Лукойла» 200 миллионов с копейками за надпись на футболках. Не лучшая новость, ведь хватает «Оренбурга». Кстати, а где гарантии финансирования для этого клуба, «Тамбова» или «Крыльев Советов»? Их нет, поэтому количество тех, кто не доживет до старта следующего чемпионата – загадка. Хотя прогноз можно сделать. Даже если грозненцы или казанцы замкнут таблицу, а «Ротор» найдет деньги, то вылетят или «Тамбов» или «Крылья Советов». Одному из двух клубов обрежут финансирование и отправят в ФНЛ по экономическим соображениям, не выдав лицензию.

«Быки» привезут в Краснодар настоящую ЛЧ ?

Матчи с «Порту» и «Олимпиакосом» — интересные приключения, но фанаты «Краснодара» хотят услышать гимн Лиги чемпионов на красавце-стадионе и увидеть солидных соперников по групповому раунду турнира. И в этом сезоне у Мусаева последний шанс на ближайшие годы попасть в заветную четверку в престижном турнире напрямую со второй строчки в РПЛ . Дальше будет только две путевки в ЛЧ и одна прямая, ведь российские клубы провалились в еврокубках. Это интрига, ведь у «быков» и проблемы с составом, и матчи очень сложные. Плюс «Локомотив», ЦСКА и «Ростов» — крутые соперники.

Сочинский клуб сможет выйти в еврокубки?

Казалось бы, как можно с 12-го места подняться на пятое? А для попадания в еврокубки, если команде Федотова поможет «Зенит», не нужно будет финишировать в пятерке. У «Сочи» есть Кокорин и футболисты петербуржцев, перед перерывом у Федотова играли намного лучше, чем в прошлом году. Также шестое место может отправить в ЛЕ , если «Зенит» обыграет «Спартак» в Кубке и победит в финале. Реальный расклад, как и досрочный титул Семака. И тогда в очном матче кто помешает чемпиону уступить бывшему «Динамо» из Санкт-Петербурга? Никто. Вот и получается, что даже у «Сочи» есть шанс на еврокубки, хотя всего два тура назад были последними. Например, если окончательно откажут «Ростову» в переносе пятничной игры, то им засчитают техническую победу – поднимутся на девятое место.

Природа на карантине очистилась до договорняков?

Здесь речь не о прямом подкупе, а о попытке заработать в кризис. Смотрите, как получается. Если вылет грозит одному клубу – например, «Крыльям Советов», если их лишат финансирования, то какой смысл в поединках середняков? Правильно – смысл финансовый, поставить через третьи руки на ничью с голами и сыграть именно так. Слишком большой соблазн, практически нереально ничего доказать, поэтому следите за котировками. Вот увидите, букмекерам придется снимать отдельные матчи с линии. Центральных поединков разговор не касается – будут рубиться, а проходных – очень даже.

Продолжится ли чемпионат судейскими скандалами?

Смешно говорить, что венгр Кашшаи является начальником российских арбитров после назначения. Нет, он просто наемный иностранный учитель. Причем не лучший, поскольку сам был в центре ряда скандалов. Виктор – исполнитель, как и Штарк и де Блекере – еще два иностранца, что будут в экспертно-судейской комиссии. А заказывает музыку Дюков, делегировав полномочия медиатора председателю судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Если эти люди захотят, чтобы концовка РПЛ прошла без судейских скандалов – российские рефери перестанут вас злить. Единичные ошибки будут продиктованы уровнем арбитров. Но почему-то так получается, что если есть приказ не высовываться – судейство не на первом плане, как в этом сезоне.