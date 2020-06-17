«Футболисты не готовы». Ученик против учителя в первой большой игре АПЛ

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17 июня 2020, 10:00

Есть классная вывеска и подтексты! Но «Соккер.ру» интересно, оправдают ли «горожане» и «канониры» ожидания?

Точно знаем, что будет после матча – Гвардиола сказал, что пойдет пить хорошее вино с Артетой – соблюдая социальную дистанцию, ведь они близки и давно не виделись. Но что будет в самом матче, если Хосеп указывает на разницу во времени? В других лигах готовились до шести недель, англичане – три.

Испанец говорит, что МС не готов не столько к первой игре, как к последующим девяти за короткое время, не считая кубковых. Впрочем, это их проблемы, а в центре внимания всего футбольного мира – возвращение английского футбола. У трансляций будет запредельный рейтинг после небывалой в двадцать первом веке паузы.

Битва «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед» окажется на разогреве рок-концерта. Но основное блюдо вечера – игра «Манчестер Сити» против «Арсенала». Поскольку «горожане» сохраняют строго теоретические шансы на титул – даже если обыграют «Арсенал», то отрыв «Ливерпуля» составит 22 пункта, то думают о ЛЧ и кубке.

Но для победы в турнирах на вылет нужно набрать форму. Следовательно, «Арсеналу» — девятой команде в таблице, но историческому гранду, будет не сладко. Впрочем, Артета вылетел из ЛЕ от «Олимпиакоса» — в Германию в августе не отправятся, так что у «канониров» одна задача – забраться как можно выше в таблице АПЛ . Например, если добавить лондонцам три очка в таблице, то до четвертого места и «Челси» останется всего пять пунктов.

Для отрезка в девять туров – много, но не смертельно. Сегодняшние соперники еще и недобрали очков по своим меркам. У Эмери было на 16 очков больше в прошлом сезоне. И «Манчестер Сити» сбавил – разница в 11 пунктов. Сегодня сыграют команды, которым есть что доказывать самим себе.

Тактический расклад и составы

На две команды две потери, обе у «Арсенала» — Торрейра и Чемберс травмированы, но это не ключевые футболисты Артеты в этом сезоне. У «Манчестер Сити» все сильнейшие могут выйти на поле, ведь восстановились даже те, кто не сыграл бы весной – Де Брюйне и Ляпорт.

Гвардиола может выбрать оптимальный состав, хотя ждите парочку сюрпризов, если окажется, что на тренировках у кого-то плохие результаты. У Хосепа есть конкуренция на флангах защиты, варианты в центре атаки и в середине поля. Хотя если рассуждать с точки зрения расклада до пандемии, то состав читается.

Эдерсон, Уокер, Фернадиньо и Ляпорт могут появиться с первых минут в защите. Зинченко или Менди – на выбор слева. Гюндоган, Родриго и Де Брюйне, скорее всего, выйдут в центре. Разве что Давид Сильва отдохнул и заменит Илкая. Наконец, Сане не ждем в основе, Лерой намылился домой в Германию. В атаке выбор между Агуэро и Жезусом в центре, а на флангах будут Стерлинг и Марез.

Основные игроки соскучились по большой игре – у Гвардиолы нет причин оставлять их на скамейке. Тем более играть будут в память о жертвах коронавируса, среди которых и ряд фанатов «горожан», и мама Хосепа. У «Арсенала» болел сам Артета, но справился. Микель понимает, насколько матч принципиален для него – вернулся в Лондон со скамейки «горожан», поэтому тоже поставит лучших.

«Арсенал» по составу не так ужасен, как по результатам. Лено умеет спасать, не только коллекционировать ляпы. Бельерин, Сократис и Давид Луис – опытные защитники. Себальос и Джака должны не проиграть «горожанам» в центре поля с разгромным счетом. Озил входит в планы Артеты, ждем Месута с первых минут. Как и Пепе, Обамеянга и Ляказетта – уроженцев Франции, которые между собой ладят.

Конечно, у того же Пепе адаптация была тяжелой – справедливо припоминали трансферную стоимость, но ведь «Арсенал» будет свежим, а первого соперника изучали буквально месяцами – редко такое встретишь в футболе. Если Артета предложит учителю хитрый план в центре поля – там ожидается больше всего проблем, если «Арсенал» не дрогнет на флангах защиты – давление будет большим, то даже класс Де Брюйне и компании не помешает гостям набрать очки.

Но нужно сыграть не хуже, чем МЮ или «Тоттенхэм» — у этих команд три победы над Гвардиолой в 2020 году. К слову, это единственные соперники, которым проигрывал Хосеп после нового года. Еще были ничьи, но «Лестер» и «Реал» обыграл. У «горожан» слишком роскошный состав, чтобы удивляться минимальным победам – а именно их собирали в последнее время.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Агуэро, Стерлинг.

«Арсенал» (4-2-3-1): Лено – Бельерин, Сократис, Давид Луис, Сака (Колашинац) – Себальос, Джака – Пепе, Озил, Обамеянг – Ляказетт.

Интересные факты перед игрой

- удивительно, но факт – «Манчестер Сити» не играл на родной арене с 19 февраля, без малого четыре месяца. Так совпало в календаре, что были строго выездные матчи. А последний раз дома Гвардиола победил 2:0 «Вест Хэм»;

- в 2020-м «Арсенал» ни разу не проиграл в АПЛ . По четыре победы и ничьи. Артета допустил ошибки в Лиге Европы – вместе с игроками, ведь уступать «Олимпиакосу» стыдно, имея состав лондонцев, но в чемпионате Англии идут нормально. Обыграли даже МЮ , который не уступал команде Гвардиолы;

- все последние победы «Арсенала» в АПЛ – домашние. В гостях в чемпионате «канониры» не выигрывали с начала декабря, когда забили три мяча «Вест Хэму». Затем дома приняли «Манчестер Сити», но уступили 0:3. Впрочем, о статистике личных встреч — дальше;

- у Гвардиолы шесть подряд побед над «Арсеналом». И Артета был участником подготовки к каждому поединку, ведь разгромно проиграл «Манчестер Сити» еще тренер Юнгберг. Сегодня первый поединок учителя против ученика. Интересно, что придумает Микель и как использует обширные знания о структуре игры, фишках и минусах «Манчестер Сити»? Редко за один сезон тренер успевает побыть по разные стороны баррикад – увидим интересную тренерскую дуэль.

Прогноз «Соккер.ру»: прогнозы на матчи после такой паузы – дело неблагодарное. Гвардиола согласен: «Понятия не имею, в каком состоянии моя команда». Но пойдем по предсказуемому пути, хотя есть ощущение, что «Арсенал» сыграет качественнее, чем думают. Ставим на победу «Манчестер Сити», но поскольку команды могут задать высокий темп на эмоциях от возвращения – будут голы в одни и другие ворота.