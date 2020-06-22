«Барселона» — «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 31 туре испанской Ла Лиге «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» примет «Атлетик» из Бильбао. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Барселона»
По итогам прошлого тура чемпионата Испании «Барселона» пропустила «Реал» на первую строчку, отстав от прямого конкурента за счет поражения в личных встречах.
Подопечным Кике Сетьена оказалась не по зубам надежная оборона «Севильи» (0:0). Теперь каталонцам не только необходимо ожидать осечки Мадрида, но и побеждать в своих поединках, и желательно делать это уверенно.
«Атлетик»
Кризис «Басков», который наблюдался на старте кампании, давно позади. Сейчас «Атлетик» комфортно себя ощущает на девятой позиции и при определенных раскладах может зацепиться за зону еврокубков, от которой его отделяет пять зачетных пунктов.
После ничейных матчей с «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром (2:2), клуб из Бильбао с минимальным счетом обыграл дома „Бетис“, взяв десятую победу в сезоне.
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Барселона“ — 1.343
- Ничья – 5.540
- Победит „Атлетик“ — 9.060
Статистика
- „Барселона“ лучшая команда Ла Лиги в домашних матчах – 14 побед и 1 ничья.
- „Атлетик“ выиграл только 2 из 15 гостевых матча в этом сезоне.
- В матче первого круга чемпионата „Атлетик“ обыграл дома „Барселону“, а затем выбил ее из Кубка Испании (1:0).
Прогноз
У хозяев будет удвоенная, или даже утроенная мотивация на эту встречу. Кроме того, что „Барсе“ теперь нельзя терять очки, каталонцы приложат максимум усилий, чтобы отомстить своему обидчику за два поражения кряду в очных встречах.
„Атлетик“ пропускает стабильно и часто, особенно в гостевых встречах. Вряд ли „Баски“ в этом поединке сумеют избежать поражения. Предлагаем ставку Ф1(-1,5) с коэффициентом 2.050 в букмекерской конторе Pinnacle.