«Бетис» — «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:36

В 31 туре испанской Ла Лиги «Бетис» на стадионе «Вильямарин» примет «Эспаньол». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Бетис»

«Бетис» полностью провалил этот сезон в Испании, несмотря на ожидания болельщиков и руководства клуба. Казалось бы, качественное усиление состава должно было помочь команде вести борьбу за зону еврокубков.

Но за восемь туров до конца чемпионата «Бетис» занимает 14 строчку в турнирной таблице, имея перевес над зоной вылета в виде шести баллов. После рестарта Ла Лиги «Зелено-белые» взяли лишь одно очко, когда расписали результативную ничью с «Гранадой» (2:2).

«Эспаньол»

«Эспаньол» сейчас главный претендент на вылет в Сегунду, который прочно обосновался на последнем месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Впрочем, положение команды не выглядит абсолютно безнадежным, ведь зона спасения находится на расстоянии пяти очков. При победной серии и удачном стечении обстоятельств, этот гандикап еще можно доиграть.

В стартовом поединке после длительной паузой «Попугаи» обыграли дома «Алавес» (2:0), а в последнем матче без шансов уступили дома «Леванте» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» — 2.170

Ничья – 3.470

Победит «Эспаньол» — 3.610

Статистика

«Бетис» выиграл 7 из 15 домашних матча в Ла Лиге.

«Эспаньол» не побеждал в 5 последних гостевых матчах чемпионата.

В матче первого круга Ла Лиги команды разделили очки (2:2).

Прогноз

Очные дуэли участников этой встречи проходят в упорной борьбе и с забитыми голами. Учитывая необходимость гостей набирать очки, отсиживаться в обороне им нет смысла.