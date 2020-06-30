ЦСКА случайно выше в таблице, чем «Спартак». Но кто из них круче?

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сегодня, 13:00

«Соккер.ру» сравнивает футбол соседей накануне дерби. Узнайте, кто выше по объективным параметрам и состоянию.

Сравнивать ЦСКА и «Спартак» удобно, поскольку это две самые молодые команды лиги – а возраст в футболе влияет, диктуя подход, плюсы и минусы. Также оба тренера играют в три центральных, что позволяет начать с поименного сравнения самых вероятных стартовых составов на дерби.

Кадровый потенциал составов

Не такие уж шикарные скамейки у Ганчаренко и Тедеско, чтобы оставался шанс изменить стартовый состав до неузнаваемости. Также полно железно основных, поэтому, скорее всего, увидим примерно такие основные сочетания:

ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Набабкин, Дивеев, Магнуссон – Фернандес, Марадишвили, Обляков, Щенников – Сигурдссон, Влашич – Чалов.

«Спартак» (3-4-1-2): Максименко – Жиго, Джикия, Гапонов – Рассказов, Зобнин, Умяров, Айртон – Бакаев – Ларссон, Соболев.

И если мысленно перевести Сигурдссона на позицию Ларссона – оттянутого форварда, роль которого исландец знает, то можно сравнивать похожих по задачам исполнителей. Берем состояние здесь и сейчас, и получается найти победителя: на трех позициях равенство, в двух случаях преимущество игроков ЦСКА , в шести – «Спартака».

Результат: победа «Спартака».

Давление предыдущих встреч

Оно же – сочетаемость стилей, оно же – умение обыгрывать соседей в дерби. Крайне важный пункт перед дерби и любым очным матчем, ведь сами знаете, что понятие «неудобный соперник» существует. У грандов топ-5 есть сильные оппоненты, с которыми играть просто. А если середняки, с которыми сложнее. ЦСКА и «Спартак» из одной футбольной категории, и если судить именно по предыдущим встречам – там три подряд победы «Спартака», один успех ЦСКА и ничья после четвертого успеха «красно-белых», то победителя назвать не трудно.

Результат: победа «Спартака».

Показатели соседей в защите

Кто сильнее доволен своей линией защиты из вратарей? Точно Максименко, ведь Акинфеев совершил лишь на 6 сэйвов больше – разница объясняется тем, что по воротам «Спартака» нанесли на 8 точных ударов больше. По сухарям там разрыв небольшой – 37 против 33 %, процент сэйвов вообще идентичный. «Красно-белые», хотя Кононов испортил им статистику, пропустили на один гол меньше, в этом году 4 мяча за вечер не пропускали, Жиго и Джикия – среди лучших защитников сезона, по xG соперников разница всего в один гол – минимальная. «Спартак» пропускает на ровном месте, у ЦСКА другая картина – то «сухарь» Игорю, то 3-4 мяча за вечер.

Результат: ничья.

Атакующий потенциал команд

У «Спартака» низкая результативность, а не так давно Жиго был главным центральным нападающим. Но при этом ЦСКА забил всего на два мяча больше – разница минимальная. Значит, надо копать глубже, чтобы найти победителя. По проценту точных ударов ЦСКА чуть выше – разница в полтора процента, по объему ударов вообще равенство – 398 против 400 у «Спартака». А вот если оценивать важный показатель голов на один удар, то москвичи в хвосте таблицы – наравне с «Уфой». Очень плохо реализуют моменты, хотя нормально их создают, причем по качеству шансов «Спартак» выше, а вот по количеству последних пасов снова равенство – по 13 комбинаций за игру в среднем.

Результат: ничья.

Прессинг, отбор и работа с мячом

У ЦСКА лучше всех мяч отбирает Карпов – на этом разговор о цепкости «армейцев» можно завершать. У «Спартака» показатели намного выше – Айртон, Умяров, Жиго, Рассказов и Гапонов грызутся лучше. По перехватам тоже удобно сравнивать, ведь встречаются две команды с тремя беками – высота линии защиты примерно одинаковая, и здесь снова победа «Спартака», ведь Кутепов и Жиго хорошо читают игру, а у ЦСКА лучшим является Гогуа. По владению и точности паса соседи равны, «красно-белые» техничнее – лидеры по обводкам во всей РПЛ , а ЦСКА лишь на 7-й строчке, и данных достаточно для вывода.

Результат: победа «Спартака».

Тактика и состояние тренеров

Тактически и ЦСКА , и «Спартак» понятны и похожи между собой, но есть разница. «Красно-белые» могут изменить тактику под соперника и по ходу матча – у них хватает исполнителей, а ЦСКА так давно не играл с двумя в линию, с одним чистым опорником, не пытался строить игру иначе, чем через Фернандеса и Влашича, что перестроить их накануне дерби практически невозможно. Плюс скамейка у «Спартака» чуточку шире – у Ганчаренко нет Понсе на лавке, чтобы подстраховать Чалова. Кстати, о Викторе Михайловиче. Белорус выдал один из самых странных побегов в истории РПЛ , потом вернулся, но вряд ли заслужил своим поведением и минутной слабостью уважение коллектива. А вот у Тедеско и «Спартака» рабочие отношения, только Доменико недоволен, что исполнительское мастерство подводит – «Спартак» мог вернуться с тремя победами вместо двух, был в сантиметрах от этого.

Результат: победа «Спартака».

Общий результат. ЦСКА – «Спартак» — 0:4

По баллу за победу, ничего за ничьи. Честно говоря, не ожидал такого итога, начиная разбор. Но ЦСКА нигде не опережает «Спартак» явно, там или равенство, или поражение. И по объективным параметрам – статистике, и по субъективной оценке – футболисты ЦСКА определенно в игровой яме. Ганчаренко писал прошение об отставке, пропустив дерби с «Динамо», Тедеско предсказуемо набрал больше баллов.

Вот только ЦСКА набрал больше пунктов в таблице – спасибо Кононову за это, что возвращает нас к интригующей части сравнения: является ли «Спартак» зрелым настолько, чтобы обыграть «армейцев», которым нельзя проигрывать? Кононов благодаря дублю Жиго обыграл «армейцев» в дерби, Тедеско прошел их в Кубке России – но с приключениями и овертаймом. Команды похожие, клубы рядом в таблице, но «Спартаку», если они претендуют на чистое пятое место, где пока ЦСКА , нужна победа.

Три очка также могут морально перезагрузить «армейцев» и вернуть их в сезон, поэтому это дерби самое важное одновременно для двух соседей за многие годы. Успех «Спартака» не будет сенсацией, хотя и покажет, что дозревают, но учтите – ЦСКА может выиграть как раз вопреки объективным показателям. Такая уж специфика, что клуб Гинера умеет возвращаться после ужасных отрезков, а клуб Федуна обожает терять верные очки.