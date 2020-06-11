Любишь Ла Лигу? Смотри горячее дерби, даже если не любишь!

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11 июня 2020, 18:00

Примера возобновляется вслед за Бундеслигой. «Соккер.ру» смакует первое за три месяца испанское блюдо — Дерби Севильяно между «Бетисом» и «Севильей».

Прошло 95 дней с тех пор, как в городе Севилья в последний раз играли в футбол, и это была не простая игра, а встреча «Бетиса» и мадридского «Реала» на «Бенито Вильямарин», в которой хозяева вырвали победу у столичных гостей — 2:1. Испанский футбол три месяца стоял на паузе, последними перед долгим локаутом сыграли 10-го марта «Эйбар» и «Реал Сосьедад», та игра уже проходила без зрителей. И вот теперь испанский футбол возвращается. Что тут скажешь: ура!

Бесконечное, как казалось, ожидание подошло к концу в этот четверг, а честь возобновить сезон выпала двум севильским клубам, которые сойдутся в страстном и горячем Гран Дерби — главном противостоянии Андалусии и всего юга Испании. Конечно, без фанатов все будет по-другому, на этот раз тысячи поклонников в красно-белых и бело-зеленых цветах не смогут создать антураж на трибунах, но даже это временное ограничение не отнимет радость и эмоции, а команды, надеемся, не заставят скучать миллионы зрителей по всему миру. Включайте телевизор в 23:00 по Москве и ныряйте в пучину дерби «Севилья» — «Бетис».

Сражение длиною в век

Ныне непримиримые соперники «Севилья» и «Бетис» в действительности имеют даже кусочек общей истории: от образованной в 1890 году «Севильи» 17 лет спустя откололась часть футболистов, избравших другой путь и впоследствии ставшая «Бетисом». Спустя 8 лет команды провели первое севильское дерби, победа осталась за «Севильей» — 4:3. Результативность вообще стала одной из отличительных черт этого противостояния: средняя результативность приближается к 3 голам за игру.

Серьезный исторический перевес на стороне «Севильи»: в 130 матчах «красно-белые» одержали 61 победу, потерпев только 38 поражений. Еще 31 раз играли вничью. Последние два матча остались за «Севильей», в том числе и встреча первого круга нынешнего чемпионата на «Бенито Вильямарин», где команда Хулена Лопетеги выиграла 2:1 с голами Окампоса и Де Йонга. Но если охватить последние пять матчей, то здесь у соперников будет по две победы и ничья.

В двух последних матчах на «Рамон Санчес Писхуан» было весело: в прошлом сезоне «Севилья» выиграла дома 3:2, интрига держалась до последнего, а вот в 2018-м хозяевам не хватило трех голов для домашней победы: «Бетис» под руководством нынешнего тренера «Барселоны» Кике Сетьена выиграл 5:3. Вообще, в 2018-м «Бетис» дважды выиграл у «Севильи» и свел к ничьей еще одну встречу (2:2), а вот в 2019-м оба матча остались за «красно-белыми». Кому будет улыбаться удача в севильском дерби в 2020 году?

«Севилья» надеется на возвращение Окампоса, у «Бетиса» все в строю

«Севилья» потеряла преимущество родных стен, которое, возможно, имело бы решающее значение в столь эмоциональной обстановке, но пустые трибуны сейчас нужно принять как данность. Пыл игры захватит футболистов, и они быстро привыкнут к новой атмосфере. Естественно, никто не может игнорировать важность хорошего результата в дерби. Во-первых, командам нужны очки для решения турнирных задач: «Севилья» собирается удержаться в четверке и попасть в Лигу чемпионов, а «Бетису» нужно выбираться из середины таблицы. Во-вторых, сейчас очень важно получить заряд позитива и впоследствии концентрироваться на нем. Помните, Бундеслига тоже возобновлялась матчем похожего статуса — Рурским дерби «Боруссия» — «Шальке». «Кобальтовые» крупно проиграли и пошли под откос, а «шмели» летают и жалят всех, кроме «Баварии».

В такой ситуации очень важны роли личностей, а у «Севильи» «подвис» лучший бомбардир Лукас Окампос. У аргентинца дискомфорт приводящей мышцы, но в среду он тренировался с командой, сам Окампос чувствует себя хорошо, медики не запрещают ему играть, но последнее слово остается за Лопетеги. Многие эксперты в Испании считают, что Лукас появится в стартовом составе и займет место на левом фланге атаки.

Что касается «Бетиса», то в команде Руби нет травмированных, разве что ветеран Хоакин не успел набрать оптимальные кондиции. «Зелено-белые» настраиваются на серию положительных результатов в Ла Лиге, без которой им не видать седьмого места, до которого 9 очков. 2279 часов назад «Бетис» сделал большое дело, обыграв мадридский «Реал», но чтобы попасть в еврокубки, нужно сделать еще немало столь же уверенных шагов. Руби верит в мощь своей атаки, сегодня с первых минут должны сыграть Кристиан Тельо, Серхио Каналес, Набиль Фекир и Борха Иглесиас.

Ориентировочный состав «Севильи» (4-3-3): Вацлик — Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Фернандо, Банега, Хордан — Сусо, Окампос, Де Йонг.

Ориентировочный состав «Бетиса» (4-1-3-2): Хоэль — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Эдгар — Гуардадо, Каналес, Тельо — Фекир, Борха.

Прогноз «Соккер.ру»: сложно делать какие-либо прогнозы, когда не видел команды в деле на протяжении трех месяцев, поэтому любое предсказание сейчас — попытка попасть пальцем в небо. У кого-то получится, но большинство промахнутся. Но учитывая специфику противостояния и стили команд предположу, что забьют обе команды. Что касается победителя, поверим в «Бетис» и его успех со счетом 2:1.