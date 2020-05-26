Главный матч мая. Его нельзя пропускать

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сегодня, 10:08

Команды уровня решающих раундов ЛЧ сразятся между собой. «Соккер.ру» интересно, отомстит ли молодежь чемпиону?

У Фавра не все в основе юные, но Холанд, Санчо, Хакими, Дахуд, Азар и Брандт – молодые парни с будущим. Неудивительно, что когда «Боруссия» Д гостила в Мюнхене в первом круге, то все завершилось разгромом в пользу «Баварии» — 4:0.

Дома чемпионы нередко огорчают «шмелей», но вот в гостях все иначе. Впрочем, нет в футболе домашних и выездных матчей – знаменитые трибуны стадиона в Дортмунде не будут черно-желтыми. А поскольку интершум в Бундеслиге не одобрили, то даже знакомые песни хозяева не услышат.

Зато перед матчем узнают все, что нужно, об особенностях игры «Баварии» тренера Флика, и будут во всеоружии. Задача у Дортмунда одна – победить мюнхенцев, чтобы сохранилась чемпионская интрига. Не отстаем от участников матча, узнаем о предстоящем поединке больше.

Стартовые составы и тактика команд

Хуммельса заменили в прошлом туре, но Фавр не заявил, что Матс не сможет сыграть против бывшей команды. Поскольку уже вылетел Загаду, опытный немец должен появиться на поле и помочь Аканджи и Пищеку. Ведь удержать «Баварию» невероятно сложно. Гостей не пугает ни травма Коутиньо, ни повреждение Тьяго – пасы бразильца и испанца не нужны, когда есть Мюллер.

Томас, а еще Дэвис, Коман, Горецка, Павар и Киммих будут обеспечивать передачами Роберта Левандовски, который воюет за «Золотую бутсу» с Иммобиле и звание лучшего снайпера Бундеслиги – с Вернером. Поляк в хорошей форме, но привычно умеет увести за собой защитников, уступив напарникам пространство. Сегодня встретятся две атакующие машины с несколько разным прочтением игры. У Фавра тактика «3-4-2-1», а у Флика – «4-1-4-1».

Возможно, если игра хорошо пойдет, получится настоящая перестрелка? Как показал опыт предыдущего матча «Баварии», на пустом стадионе проще упустить нити игры, а поскольку «Боруссия» Д тоже отрезками свежих поединков выключалась из игры, то ждем ошибок от Алабы, Боатенга и тройки защитников «шмелей», то есть от двух сторон. Атакующие линии еще круче, чем защитные.

Например, Фавр может похвастаться привычно опасным Холандом. Дахуд и Джан смотрятся достаточно хорошо, чтобы восстановившийся от травмы Витсель не спешил на поле. Торгану Азару и Джейдону Санчо стало тесно на поле вдвоем, поскольку появился даже без травмированного Ройса еще один крутой игрок атаки – Брандт удачно действует именно в созидании. Сегодня у Фавра точно будет козырь в рукаве, придется оставить одного из названных на скамейке, если не передвигать Юлиана в центр поля.

У «Баварии» и «Боруссии» Д сегодня вряд ли будет много сюрпризов в составах – в двух стартовых турах тренеры оценили готовность команд и отдельных игроков. Если Перишич и Коман работают успешно, а Мюллер продолжает наступать на пятки рекорду Де Брюйне по ассистам в Бундеслиге – Флику незачем менять победный состав. У «Боруссии» в силу травм и высокой конкуренции в атаке вариантов больше, но не в защите. И в центре, и на флангах ждем знакомых людей, если Хуммельс в порядке.

Ориентировочные составы

«Боруссия» Д (3-4-2-1): Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Дахуд, Джан (Дилейни), Геррейру – Брандт, Санчо (Т. Азар) – Холанд.

«Бавария» (4-1-4-1): Нойер – Павар, Алаба, Боатенг, Дэвис – Киммих – Коман, Мюллер, Горецка, Перишич – Левандовски.

Любопытные факты накануне матча

- последний раз нулевую ничью в матче «Боруссии» Д против «Баварии» увидели в марте 2016 года, после этого сыграли 10 матчей в разных турнирах и показали зрителям 37 мячей – средняя результативность зашкаливает, 3.7 гола за матч;

- на этом отрезке у «Баварии» шесть побед – очевидный фаворит в целом, ведь и чемпионства говорят в ее пользу, и мощный последовательный футбол после отставки Ковача против нестабильной симпатичной игры Дортмунда. При этом лишь раз в паре за десять встреч была ничья, то есть трижды мюнхенцы проигрывали, причем всегда в гостях;

- в этом противостоянии нередко можно увидеть победы с разницей в три мяча и более – до шести, ведь «Бавария» четырежды громила «Боруссию» Д за последние годы. Но неизменным местом позора оставался Мюнхен, а сегодня сыграют в Дортмунде;

- Эрлинг Холанд в Бундеслиге забил 10 мячей после 13 ударов в створ. У него подход молодого бразильца Роналдо, но за минусом всех финтов Феномена. Холанд пока не заслуживает лишних комплиментов, но жутко эффективен – КПД точных попыток равно 77 %. Для сравнения, у даже Левандовски о 55 % реализации точных ударов;

- швейцарец Роман Бюрки пропустил 32 гола после 71 удара в створ (еще один мяч достался его дублеру). У голкипера один из худших показателей Бундеслиги по проценту сэйвов от общего количества точных выстрелов соперников. А Нойер, хотя и отвлекался на переговоры по новому контракту – уже подписал соглашение, остался в числе самых непробиваемых. И по проценту сэйвов, и по пропущенным мячам Мануэль выделяется;

- неслучайно акцент на том, как команды обороняются. Сегодня «Боруссия» Д может забить даже три мяча, но если в ответ пропустит четыре – что с ней случалось, то никакой чемпионской интриги не будет. Радует лишь, что в этом противостоянии редко видим ничью – «Бавария» в гостях вряд ли выйдет на поле с согласием на мировую, хотя Флик с легкостью примет такой результат, ведь знает, что «Боруссия» Д – опасный соперник;

- в Бундеслиге хозяева поля в Дортмунде забивали минимум по два гола за вечер в 28 из последних 30 домашних матчей. Вот только «Бавария» тоже результативная и успешная – у двух команд длятся серии длинною в шесть побед в Бундеслиге. Но сегодня минимум у одного соперника линия трехочковых прервется;

- если Фавр настроит подопечных, чтобы в пятый раз подряд дома в чемпионате не пропустили – можно мечтать о сокращении отрыва в таблице, который пока составляет четыре пункта. Но если атака не подведет «Баварию», то «Боруссии» Д будет сложно вернуть болельщикам веру в то, что за «салатницей» гонится не только действующий чемпион;

- интерес к дуэли будет подогревать прошлое ряда игроков. Джан играл за «Баварию», Левандовски был звездой «Боруссии» Д, а Хуммельс переходил туда и обратно не раз. А вот Марио Гетце уже не игрок ни одной команды, ни другой – отпустили на все четыре стороны беднягу, который долго боролся с неприятной и редкой болезнью, мешающей полноценно играть в футбол. Но всем остальным ничто не мешает показать привычное для этой пары преставление. Общая средняя результативность пары в Бундеслиге – 2.85, речь о невероятно ярких командах.

Прогноз «Соккер.ру»: обе забьют – такое было лишь раз в последних пяти поединках, то есть вероятность подобного события диктует не только футбольное знание о силе атаки команд Левандовски и Холанда. Но кто выиграет? Пожалуй, нет причин слепо доверять «Боруссии» Д, хотя нейтральный фанат за нее – во имя интриги.

Но объяснимый расклад в этой паре – хозяева будут шикарными, а гости окажутся солиднее и еще сильнее. Впрочем, держите в уме, что «Бавария» сама не своя в отдельных матчах в Дортмунде. Посмотрим, остается ли магия стадиона, если нет фанатов. Речь о матче на три результата, в котором немецкие эксперты ждут много голов.