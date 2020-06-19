Моуриньо против бывших и возвращение Кейна. «Тоттенхэм» и МЮ сразятся за Лигу чемпионов!

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вчера, 16:32

Большой английский матч с кучей интриг украсит пятничный вечер. Запасайтесь любимыми напитками и смотрите вместе с «Соккер.ру»!

Перед трехмесячной паузой из-за коронавируса «Манчестер Юнайтед» выдал лучший отрезок при Оле-Гуннаре Сульшере: 11 матчей подряд без поражений во всех турнирах (8 побед и 3 ничьих), общий счет — 29:2. Фантастика! «Тоттенхэм», напротив, с середины февраля до середины марта страдал без своих лидеров и создал безвыигрышную последовательность из шести матчей, эта серия вместила в себя вылеты из Кубка Англии и Лиги чемпионов.

Набравшему ход «Манчестер Юнайтед» пауза была ни к чему, а вот «Тоттенхэму» эта трехмесячная передышка, возможно, позволит с новыми силами включиться в борьбу за Лигу чемпионов, ведь теперь Жозе Моуриньо снова может рассчитывать на Харри Кейна, Хын-Мин Сона, Муссу Сиссоко и Стевена Бергвейна. Правда, у МЮ тоже есть поправившиеся за прошедшие три месяца футболисты — Поль Погба и Маркус Рэшфорд.

За что борются?

За Лигу чемпионов! После 29 туров «Тоттенхэм» отстает от занимающего пятую строчку «Манчестер Юнайтед» на 4 очка, в случае победы «шпоры» сократят это отставание до одного балла. Напомню, что пятое место в АПЛ может оказаться лигочемпионским, если CAS отклонит апелляцию «Манчестер Сити» и оставит в силе двухлетний еврокубковый бан «горожан» за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Только факты

- В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» выиграл на поле «Тоттенхэма» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Маркус Рэшфорд. Он же отметился дублем в матче первого круга между этими командами (2:1).

- Между 2001 и 2016 годами «Тоттенхэм» провел 14 домашних матчей против МЮ , в которых ни разу не выиграл: 8 поражений и 6 ничьих.

- В этом сезоне «Тоттенхэм» только 4 раза играл на ноль. Это худший результат в АПЛ .

- «Шпоры» никогда не выигрывали официальный матч в июне. Предыдущее июньское поражение «Тоттенхэм» потерпел в прошлом году, когда уступил «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов.

- Неманья Матич может сыграть 200-й матч в рамках английской Премьер-Лиги.

- Жозе Моуриньо у руля «Тоттенхэма» проиграл все три предыдущие игры в АПЛ против своих бывших команд: дважды «Челси» и один раз МЮ .

- Со дня своего дебюта за «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш — самый опасный игрок команды. Это подтверждает статистика: португалец забил 2 гола и сделал 3 «ассиста», создал 11 шансов для партнеров и нанес 19 ударов.

- Харри Кейн забил в ворота МЮ только 2 гола в 11 играх АПЛ . В среднем на гол в ворота «красных дьяволов» форварду «Тоттенхэма» требуется 457 минут, и это худший результат для Харри среди всех соперников по Премьер-Лиге.

Составы и тактика

«Тоттенхэм». Жозе Моуриньо подтвердил, что Харри Кейн выйдет в стартовом составе. Португалец признался, что форвард набрал отличную форму, но подчеркнул, что не может прогнозировать, насколько хорош и вынослив он будет в первом официальном матче за полгода. Травмированных в «Тоттенхэме» двое — молодые Танганга и Пэрротт, не сможет сыграть против МЮ и Деле Алли, дисквалифицированный на одну игру за расистскую шутку на тему коронавируса. Есть некоторые сомнения относительно состояния Сона и Ло Чельсо, но, скорее всего, увидим их на поле, причем корейца — в стартовом составе.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-3-3): Льорис — Орье, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис — Н`Домбеле, Сиссоко, Уинкс — Сон, Моура, Кейн.

«Манчестер Юнайтед». В списке травмированных значатся неосновные защитники Туанзебе и Джонс, так что Оле-Гуннар Сульшер может выбирать из сильнейших. Однозначно вернется в стартовый состав Маркус Рэшфорд, только вопрос — англичанин возглавит атаку или сыграет ближе к флангу? Еще одна любопытнейшая интрига: сыграют ли вместе Поль Погба и Бруну Фернандеш? Кажется, если и сыграют, то не в стартовом составе, по крайней мере, такой вывод напрашивается из слов норвежского тренера:

У Погба был трудный сезон. Но он заряжен, не может уже дождаться возвращения на поле. Он много работал, сейчас находится в хорошем настроении и готов сделать шаг вперед. Сейчас ему важно вернуться в ритм, идеально адаптироваться к игре. Я не думаю, что кто-то ожидает, что Погба будет на вершине, мы должны принять факт, что для набора идеальных кондиций потребуется время.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Матич, Фред — Джеймс, Фернандеш, Рэшфорд — Марсьяль.

Что сказали тренеры?

Это странная битва в странных обстоятельствах, но в то же время большой вызов и отличная мотивация для нас. Мы будем стараться выигрывать в каждом матче и не смотреть в таблицу, поэтому я даже не скажу точно, какая у нас разница в баллах с МЮ . Это будет большое испытание, которое мы постараемся с честью выдержать.

Нас ждет отличная игра, большой матч против одной из лучших команд в Лиге, действующих финалистов Лиги чемпионов. Будет тяжело, но мы подготовились так хорошо, как могли. У нас были внутренние матчи 11 на 11, мы сыграли контрольный матч с «Вест Бромвичем», так что надеемся, что это нам поможет. Мои футболисты молоды, они выглядят здоровыми и готовыми. Скоро увидим, что они покажут на поле против «Тоттенхэма».

Прогноз «Соккер.ру»: многое будет зависеть от формы команд в текущий момент, а это сейчас тайна даже для тренеров, потому что истину они познают в сравнении с противником. Предположим, что Моуриньо с четвертой попытки не проиграет бывшей команде, будет ничья 1:1. Хотя лучше бы 2:2.