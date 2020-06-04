«Золотая бутса», рекорды «Ливерпуля», неудачники. Все нерешенные вопросы АПЛ

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04 июня 2020, 21:30

«Соккер.ру» — об интригах последней четверти сезона в Английской Премьер-Лиге.

Чемпионат Англии вернется в июне, командам осталось сыграть по 9-10 матчей, после чего можно будет подводить итоги. И пусть золотой интриги в АПЛ нет, еще много интригующих вопросов остаются открытыми.

Сколько рекордов сможет побить «Ливерпуль»?

Никто не сомневается, что «Ливерпуль» выиграет первый за 30 лет титул, но то, что раньше обещало стать самым ранним завоеванием чемпионства в АПЛ , теперь гарантированно станет самой поздней победой в турнире. Конечно, для этого «Ливерпулю» нужно забыть о своих ужасных результатах до паузы — 36 победах в 38 последних матчах чемпионата, и добыть последние 6 очков. А если без шуток, то корона будет у «красных» на голове, но смогут ли они побить рекорд «Манчестер Сити» по очкам за сезон? У «горожан» было 100, «Ливерпуль» может набрать 109, если выиграет все оставшиеся матчи. Станут ли парни Клоппа первой командой, сумевшей выиграть каждую домашнюю игру сезона? Падут ли другие рекорды?

«Золотая бутса»

В синем углу ринга Джейми Варди с 19-ю голами, в красном углу — Пьер-Эмерик Обамеянг (17), голова которого наверняка занята мыслями о будущем. Не прочь ввязаться в драку Агуэро с Салахом (по 16), а вокруг ринга бегает и грязно ругается Дэнни Ингс (15), недовольный тем, что его сбрасывают со счетов. Неправда! Не сбрасываем даже Садио Мане (14), Тэмми Абрахама (13), Доминика Калверта-Льюина (13), Рауля Хименеса (13) и Жоэлинтона (13). Нестандартная форма нынешнего сезона плюет на стандартные прогнозы, так что лучше подстраховаться, расширив круг претендентов. Это будет легендарная схватка!

«Золотая перчатка»

Борьба за звание лучшего вратаря сезона тоже обещает быть веселой. Только представьте: восемь голкиперов в нынешнем сезоне уже провели от 9 до 11 «сухих» матчей. Причем во главе списка страж ворот «Бернли» Ник Поуп, а ниже можно встретить Дина Хендерсона и Бена Фостера, но не Давида Де Хеа и Руя Патрисиу, у которых по 8 спасений. Но кто будет фаворитом, мы все, конечно, в курсе. Алиссон может стать всего лишь третьим в истории обладателем «Золотых перчаток», сумевшим защитить свой титул (после Пепе Рейны и Джо Харта).

Кто на вылет?

Нижние шесть команд АПЛ разделены восемью очками. «Брайтон», «Астон Вилла», «Норвич», «Вест Хэм», «Уотфорд» и «Борнмут» — половина из них выживет, а тройка неудачников отправится в Чемпионшип. Не стал бы заранее ставить крест даже на отставшем «Норвиче», в то же время и гарантий никому из претендентов на вылет дать нельзя. Славная будет заруба, тем более впереди много очных встреч внутри этой шестерки.

Как распределятся путевки в еврокубки?

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (с одной известной оговоркой), конечно же, сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Отрыв «Лестера» от пятого места — 8 очков. Довольно внушительно, но мы пока не знаем, в чью пользу и кому на горе сработает амплитуда форм, более чем вероятная после скомканной подготовки к такому завершению сезона. Посмотрите на Бундеслигу, где «Шальке» перед возобновлением сезона держал руку на путевке в Лигу Европы, а после четырех поражений кряду скатился на десятое место.

Дальше все еще любопытнее: у занимающего четвертое место «Челси» 48 очков, пятым идет «Манчестер Юнайтед» (45), но даже «Шеффилд Юнайтед» (43) и «Вулверхэмптон» (43) не стоит сбрасывать со счетов. И есть еще один фактор, который нельзя не учитывать: возможная дисквалификация «Манчестер Сити» из еврокубков, если «горожане» проиграют апелляцию, сдвигает всю парадигму борьбы за Лигу чемпионов.

Тут уже обращаешь внимание даже на то, что «Кристал Пэлас» отстает от пятого МЮ (потенциально лигочемпионское место) всего лишь на 6 очков. Все может случиться, тем более концовка сезона будет безумным марафонским спринтом.

«Ньюкасл» все-таки сменит владельца?

Прошло уже достаточно времени с тех пор, как Нил Кастис сообщил о продаже «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов, а также о том, что официальное объявление будет сделано 1 июня или около того. И? Когда же Майк Эшли соберет свои манатки, а также все упоминания о Sports Direct и уедет в закат? Связь новых владельцев «Ньюкасла» с телевизионным пиратством притормозила сделку, как и разговоры о нарушении прав человека в Саудовской Аравии, поэтому теперь остается только спрашивать у вселенной: когда настанет счастливый день дезинфекции кабинета Майка Эшли? И не будет ли обрушившееся на «сорок» богатство фантомным?

Смогут ли Поль Погба и Бруну Фернандеш играть вместе?

Летом Оле-Гуннар Сульшер впервые получит в свое распоряжение одновременно Поля Погба и Бруну Фернандеша, а это очевидный соблазн устроить обоих на поле одновременно, о чем сам норвежский тренер упоминал не раз. Хорошо, если Сульшер сможет найти вариант для взаимовыгодного сотрудничества между зажженной спичкой и сенсорной бумагой, но тут потребуется тонкая настройка, иначе получится сплошное пепелище. Пожалуй, это даже наиболее вероятный исход, ведь история знавала немало примеров несочетаемости прекрасных полузащитников, самый яркий пример — Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард. Головоломка для Сульшера.