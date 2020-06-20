ЦСКА притормозит «Зенит» или армейцам несдобровать? Суперматч на взлете РПЛ!

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20 июня 2020, 14:58

Вчера сезон в РПЛ возобновился, а уже сегодня «Соккер.ру» предвкушает матч с ярчайшей афишей: ЦСКА принимает «Зенит» в Москве.

Перед паузой

Между весенним пробуждением российского футбола от спячки и приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса прошло всего лишь две недели. Скоро экватор года, а в футбол в России играли полмесяца. Грустно, если задуматься. В короткое мартовское окно ЦСКА и «Зенит» успели провести по четыре встречи — по три в РПЛ и по одной в Кубке России. Армейцы не выиграли ни разу: в чемпионате у них ничьи с «Уралом» и «Уфой», а еще поражение от «Ростова», а в четвертьфинале кубка ЦСКА уступил «Спартаку» в овертайме ярчайшего матча — 2:3.

«Зениту» тоже потребовалось дополнительное время в кубковой схватке с «Ахматом», но «сине-бело-голубые» вышли победителями из того соперничества, и у «Зенита» тоже две ничьих в РПЛ — с той же «Уфой» и «Локомотивом», причем в обоих случаях без забитых мячей. Зато в последнем матче перед вынужденной остановкой петербуржцы сыграли действительно по-чемпионски и снесли со своего пути «Урал» — 7:1. Забил даже Малком, от которого мы ждем откровений в ближайших матчах. Пора доказывать, что 40 миллионов евро были потрачены не зря.

Личные отношения

Предыдущая официальная встреча ЦСКА и «Зенита» завершилась скандалом: в матче первого круга всеми любимый арбитр Михаил Вилков удалил с поля армейца Яку Бийола, но простил Сердара Азмуна за фол, который тянул на прямую красную карточку. В том матче армейцы открыли счет незадолго до перерыва, но в меньшинстве не удержали преимущество и закончили 1:1, на гол Влашича ответил Ерохин.

А вот предыдущая встреча в Москве завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0, а в последний раз «красно-синие» проигрывали «Зениту» на своем поле в РПЛ почти шесть лет назад, в ноябре 2014-го, когда все решил гол Хави Гарсии в дебюте встречи. Из участников того матча в составах команд почти никого не осталось: в «Зените» только Шатов (в том химкинском матче вышел на замену), а в ЦСКА в старте играли Акинфеев, Щенников и Дзагоев, а на лавке сидел Набабкин.

За что борются?

«Зенит» идет ко второму чемпионству подряд. Да, есть полное ощущение, что уже идет, а не борется. За восемь туров до конца сезона преимущество «сине-бело-голубых» над ближайшими преследователями составляет 9 очков, а из восьми оставшихся встреч в пяти играть с командами из нижней части турнирной таблицы: с «Крыльями Советов», «Тамбовом», «Сочи», «Ахматом» и «Оренбургом». «Зенит» уже никто не догонит.

А вот ЦСКА может догнать своих конкурентов. Армейцы провели паузу на пятой строчке в таблице, но им хотелось бы стать вторыми и сыграть в Лиге чемпионов. Для этого надо отыграть гандикап в пять очков у «Локомотива» и «Краснодара» — ничего невозможного в этом нет, а тут еще «Ростов» тянут вниз известные причины. Если армейцы сегодня обыграют «Зенит», то обойдут «желто-синих» в турнирной таблице и расположатся на четвертой строчке в ожидании осечек «Краснодара» и «Локомотива».

Составчики

ЦСКА . У армейцев две потери в полузащите: Ильзат Ахметов перенес операцию на плечевом суставе и до конца сезона точно не сыграет. К сожалению, очередную травму накануне 30-летия получил Дзагоев, у полузащитника мышечное повреждение бедра. Впрочем, Алан уже не является ведущим футболистом ЦСКА : в этом сезоне у Дзагоева 355 минут в РПЛ и 0 результативных действий, хотя в двух весенних матчах полузащитник выходил в старте. В любом случае, перестановки в средней линии будут. Может быть, даже получит полноценный шанс Яка Бийол, который недоволен количеством игрового времени в ЦСКА .

Ориентировочный состав ЦСКА (3-5-2): Акинфеев — Дивеев, Васин, Магнуссон — Фернандес, Бистрович, Обляков (Бийол), Влашич, Щенников — Сигурдссон, Чалов.

«Зенит». Эммануэль Маммана в начале июня приступил к тренировкам, но играть аргентинский защитник пока не может, хотя даже если бы был здоров, в основную пару центральных защитников он не входит, там Иванович и Ракицкий. Так что у «Зенита» будет оптимальный состав: ждем мощнейшее сочетание Малком — Дзюба — Азмун в атаке, а если Семак захочет использовать еще и Дриусси, то придется «подвигать фишки», чтобы вписать в лимит.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): Лунев — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Малком, Жирков — Дзюба, Азмун.

Кто что сказал?

Мне кажется, команды очень хорошо знакомы друг другу. Удивить чем-либо кого-либо — очень и очень сложно. Конечно, нет информации, кто и в каком состоянии, нет возможности посмотреть те же матчи, которые проводил ЦСКА перед возобновлением чемпионата. ЦСКА — очень хорошая команда. Может быть, последнее время играли не так стабильно, как хотели того болельщики, футболисты и тренерский штаб. Тем не менее — это один из лидеров нашего футбола.

Оптимальной нашу форму пока точно назвать нельзя. Всё-таки такое длительное время мы провели без командных тренировок, без работы с мячом, а к привычным нагрузкам вернулись сравнительно недавно. Но ощущаем себя достаточно хорошо, готовы к возобновлению сезона. Все команды сейчас находятся в равных условиях. Если не будет хватать физики, придётся включать морально-волевые качества. В любом случае, какие-то выводы о кондициях можно будет делать уже после матча с «Зенитом».

ЦСКА есть ЦСКА . Как сказал наш главный тренер — это по-прежнему один из лидеров чемпионата. Так что готовились как к очень серьезному сопернику. Настраиваться на любой матч надо со всей ответственностью. Другое дело, что в такой игре будет виднее, кто как подготовился. Но нам в любом случае надо идти к выполнению задачи и стараться показывать свой лучший футбол.

Анонс матча от пресс-службы ЦСКА