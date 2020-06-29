«Спартак» может добить ЦСКА морально, но в дерби нет фаворита

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сегодня, 22:00

«Армейцы» — полуразваленные, а «красно-белые» — недостроенные. «Соккер.ру» сомневается, что результат дерби предрешен.

Каррера подписался на парочку фанатских аккаунтов ЦСКА , чем встревожил «спартаковских» сталкеров, что следят и за такими мелочами – Массимо пришлось объяснять интерес к поклонникам «армейцев» случайностью, а не тем, что Гинер и его купил. Забавно вышло, но надеюсь, что Массимо не отправит себя в дубль АЕКа в качестве наказания.

Но чтобы в дерби Каррера не влюбился в игру ЦСКА , «Спартаку» не нужно слушать прогнозы тех, кто нарек «красно-белых» фаворитами. Влашич может оказаться прав – ЦСКА умрет на поле, но сделает все, чтобы обыграть именно «Спартак». И соперники это понимают, Бакаев уверен – неудачная серия «армейцев» не позволяет «красно-белым» расслабиться.

Статистика в футболе важна, она – на табло стадионов и в протоколах финалов, но в данном случае прошлое повлияет на настоящее необязательно. Но полезно знать, в каком состоянии коллективы, какие у них потери, что могут предложить молодые тренеры нестарым составам. Также важно понимать смысл вот этого матча.

Мало будет более важных поединков в концовке сезона. Причем «Спартаку» тоже нужна именно победа, а не унылая ничья с разменом голами, ведь не гарантировали себе шестое место – которое позволит зайти в Лигу Европы, даже если «Зенит» победит Тедеско в полуфинале Кубка России, но возьмет трофей.

Для ЦСКА поединок еще принципиальнее, ведь если после поражения от «Зенита» и ничьей с «Динамо» проиграют «Спартаку» — морально восстановиться будет невероятно сложно. Черная серия «армейцев» затянулась, поэтому в дерби Ганчаренко ставит на кон все, как и его команда.

Тактические уловки и составы

Не так уж часто встречаются в РПЛ две команды, которые играют в три центральных. И хотя ЦСКА бывает неудобно против соперников, что располагаются «4-4-2», вряд ли Тедеско, который столько наигрывал «3-5-2», откажется от своей тактики. Тройка защитников у Доменико есть – вернутся Джикия и Жиго, что не играли против «Уфы». Маслов и Гапонов в порядке, один из них останется на поле.

«Спартак» потерял Крала – схватил четвертую желтую карточку, но Умяров и Зобнин могут выйти в центральной зоне, а Бакаев традиционно расположится выше – поддержит Соболева и Ларссона (или Понсе, на две позиции классически три претендента). Добавляем Айртона, что вернется в основу – остается выбрать между Рассказовым и Ещенко человека на правый фланг. Скорее всего, оставят молодого.

У ЦСКА же ситуация более запутанная, поскольку многие персонально проваливались, многие играют невзрачно – даже Марио Фернандес после карантина вернулся не таким, как был в марте месяце. Вот только Овчинников открыто критиковал тактику Ганчаренко в защите, а сам выбрал состав, что не пропустил от «Динамо». Ганчаренко при этом вернулся в коллектив, где часть игроков – говорят, с Акинфеевым во главе, его поведение и отъезд не поняли.

Следовательно, Виктор Михайлович, чтобы игра против «Спартака» не стала для него последней и не привела к погрому, должен уважить и Овчинникова, и тех, кто не уступил «Динамо». В защите возможно повторение тройки Набабкин, Дивеев, Магнуссон, слева Щенников вполне может навязать борьбу Рассказову. Также интересно посмотреть на выбор напарника Облякова в центре. Марадишвили не провалился в дерби, Бийол – дисквалифицирован, а Бистрович не впечатлял.

Не исключено, что 20-летний хавбек останется в основе. Тогда у Ганчаренко будет всего две опции – или ставить двоих атакующих Сигурдссона и Влашича, а на острие оставлять одного Чалова, или усилить центр поля – чтобы «Спартаку» стало сложнее, а в атаке попробовать сочетание Федора и Николы, ведь хорват может сыграть ложного форварда в стиле того же Ларссона рядом с Соболевым. Тут будут шахматы, ведь ЦСКА – раненный, а «Спартак» потерял Крала и не всегда находит баланс в позиционных атаках.

Ориентировочные составы

ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Набабкин, Дивеев, Магнуссон – Фернандес, Марадишвили, Обляков, Щенников – Сигурдссон, Влашич – Чалов.

«Спартак» (3-4-1-2): Максименко – Жиго, Джикия, Гапонов – Рассказов, Зобнин, Умяров, Айртон – Бакаев – Ларссон, Соболев.

Любопытные факты, что помогут сделать прогноз

- «Спартак» намного круче в гостях – третье место в таблице выездных матчей, чем дома – 14-е. А ЦСКА дома и в гостях играет одинаково, но дома на одно поражение больше, так что стены не ограждают от неприятностей – «Зенит» это доказал;

- ЦСКА без побед в шести играх 2020-го года подряд, причем в последнее время решили тасовать поражения с ничьими. Если сохранят привычку, то после ничьей с «Динамо» могут уступить. Впрочем, куда важнее сама серия – из болота осечек сложно выбраться, если нельзя опереться на опытных игроков;

- «Спартак» выиграл три выездных матча в РПЛ подряд, и даже в гостях у «Зенита» не уступил крупно – все решил единственный гол. ЦСКА дома был разгромлен «Зенитом» 0:4, а последнюю домашнюю победу одержал в конце ноября – семь месяцев назад;

- «красно-белые» проиграли всего один из шести последних поединков против ЦСКА – как раз дома, а не в гостях в апреле прошлого года. Но одержали четыре победы и один раз сыграли 1:1 в гостях. По личным встречам у «Спартака» есть преимущество, да и в этом сезоне пока две победы (одна – в овертайме);

- важный нюанс – если у «Спартака» из потерь только дисквалифицированный Крал, а у Тиля и Кутепова небольшие повреждения, то у ЦСКА Бийол, Дзагоев и Ахметов вне зоны доступа, а эти люди могли или сыграть в основе – Ильзат, или выйти на замену, усилив атакующую игру – Алан. Впрочем, если Шкурин тоже не может играть, то у «армейцев» почти нет резервных вариантов в созидании;

- у ЦСКА много молодых ребят на поле – средний возраст самый маленький в РПЛ , 23.97 лет. Дальше идет как раз «Спартак» — 24.68, причем однажды Тедеско даже зафиксировал, что основа была моложе, чем второй состав, что играл на тех же выходных. Учтем этот фактор, ведь он помог сделать кубковый четвертьфинал ярким – команды не скупились на голы в стиле опытных коллективов, раскрывались;

- Ганчаренко тренировал в России не только «армейцев», но его общая статистика против «Спартака» пока ничейная – 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения. Если в матче не будет ничьей, маятник качнется в одну из сторон. Также важно, как качнутся маятник личного отношение к главному тренеру в самом коллективе. У ЦСКА осталось немного людей старой школы, что посчитали бы отлет Ганчаренко на родину слабостью и предательством, но такие тоже точно есть.