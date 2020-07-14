«Локомотив» отказался купить квартиру для семьи умершего игрока Самохвалова

Татьяна Терехова, мама умершего защитника «Казанки» , в интервью каналу «КраСава» в YouTube рассказала, что она просила «Локомотив» купить квартиру для семьи футболиста, но ей отказали.

Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося и просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.

Жену Кеши взяли работать в «Локомотив». Зарплата 50 тыс. рублей, 45 из которых она платит за аренду квартиры. Был разговор о том, что Аню возьмут работать в клуб с Кешиной зарплатой. Но потом сказали, что не получится.

Мы помогаем внуку и Ане, на пять тысяч рублей жить невозможно. Будем стараться, сделаем всё, чтобы у них всё было. Страховку нам не выплатили, сказали, что это не страховой случай. Сказали, что был не тренировочный процесс, они находились на карантине.

Мы рассчитывали на более серьёзную помощь в этой ситуации. Трое моих детей прошли школу «Локомотива». Пусть это будет на их совести, пусть они сами подумают и сделают вывод.