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«Локомотив» отказался купить квартиру для семьи умершего игрока Самохвалова

14 июля 2020, 18:03

Татьяна Терехова, мама умершего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, в интервью каналу «КраСава» в YouTube рассказала, что она просила «Локомотив» купить квартиру для семьи футболиста, но ей отказали.

Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося и просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.

Жену Кеши взяли работать в «Локомотив». Зарплата 50 тыс. рублей, 45 из которых она платит за аренду квартиры. Был разговор о том, что Аню возьмут работать в клуб с Кешиной зарплатой. Но потом сказали, что не получится.

Мы помогаем внуку и Ане, на пять тысяч рублей жить невозможно. Будем стараться, сделаем всё, чтобы у них всё было. Страховку нам не выплатили, сказали, что это не страховой случай. Сказали, что был не тренировочный процесс, они находились на карантине.

Мы рассчитывали на более серьёзную помощь в этой ситуации. Трое моих детей прошли школу «Локомотива». Пусть это будет на их совести, пусть они сами подумают и сделают вывод.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
20 июля в 23:57
Вот что значит нормальная страна Российская империя, в случае если кормилец погибал на войне его жене и детям платили его жалованье.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
15 июля в 11:38
В ЛОКО ЛОХОТРОН !
Террпсихора
Террпсихора ответ Carradona (раскрыть)
15 июля в 00:49
тебя развели...
youtomee
youtomee
15 июля в 00:18
жалко, что так произошло, но в принципе клуб ничего никому и не должен, ну только если щедрости ради...там и ситуация с этим игроком непонятная, у него были проблемы со здоровьем и все об этом знали, то есть он сам брал на себя ответственность, да и произошедшее никак не связано с тренировочным процессом
cska1948
cska1948
14 июля в 23:23
Если руководство Локо легенду, Ю.П.Сёмина, бесцеремонно выкинуло за ворота, то о какой помощи семье начинающего игрока может идти речь?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
14 июля в 22:48
Смороду несколько лет выгоняли
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
14 июля в 22:47
Согласен, по сравнению с распил ареной за рубль в год
Carradona
Carradona ответ wingback (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 22:45
Находясь в командировке, в ноябре 2019, под Москвой, в Раменском снял "хрушевку" однушку, на месяц за 45к ₽, ремонт на 2-. Так что делай вывод в какой кв они жили.
Шишанутый
Шишанутый
14 июля в 22:44
Локо продолжает позорится по всем фронтам. Казалось бы историей с Семином и средним пальцем фанату пробили дно но не оказывается можно ниже. Апогеем всего этого должно стать не попаданее в Лигу Чемпеонов! Краснадар с Цска должны их обставить!!
25процентный клоун
25процентный клоун
14 июля в 22:33
    post-navigator
    post-navigator
    14 июля в 22:18
      post-navigator
      post-navigator
      14 июля в 22:14
        XL-965
        XL-965
        14 июля в 21:59
        В аду гореть этим тварям
        armeec_
        armeec_ ответ Kuvkil (раскрыть)
        14 июля в 21:59
        Это точно. Даже Палыча могли отодвинуть на задний план с его интервью, а в место этого, средний палец по всем фронтам(
        Kuvkil
        Kuvkil
        14 июля в 21:54
        Этот ход можно было распиарить и добавить себе хорошей репутации, но нет...
        Martini_1987
        Martini_1987 ответ wingback (комментарий удален) (раскрыть)
        14 июля в 21:40
        А вот и да, вы все здесь зря смеётесь, я в своё время (в 2012 году) в Ханты-Мансийске комнату снимал за 15 тысяч наших деревянных, а тут Москва, и уже далеко не 12 год, поэтому вполне реально 45 тыщ в месяц за обычную квартиру.
        Martini_1987
        Martini_1987 ответ Raulvbg (раскрыть)
        14 июля в 21:36, ред.
        Да, скоро нами анунаки рулить будут, если уже не управляют. Как в фильме "Люди в чёрном", какой-нибудь таракан нами управляет под личной человека...
        Martini_1987
        Martini_1987
        14 июля в 21:33
          BarSlona
          BarSlona
          14 июля в 21:22
          Кикнадзе просто за 1 месяц уничтожил свою репутацию , если она у него была ...жаль репутационно страдает хороший клуб
          Groove000
          Groove000
          14 июля в 21:10
          Вот вам и Кикнадзе
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          14 июля в 21:06
          Уж помочь то могли и хорошо момочь. Жаль, что такие кикнадзе сейчас везде окопались. И копают все время только в свой карман.
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев
          14 июля в 21:06
            armeec_
            armeec_
            14 июля в 21:04
            Прочитав данную новость, почему-то вспомнилось:

            Хоккеист ярославского «Локомотива» Иван Ткаченко, разбившийся вместе с командой под Ярославлем, за 15 минут до гибели перечислил 500 тысяч рублей на счет 16-летней девочки Дианы Ибрагимовой, больной раком. Как выяснилось позже, деньги он перевел днем раньше, перед посадкой в самолет Иван просто проверил, дошел ли перевод. Но, как оказалось, это был далеко не единственный раз, когда Ткаченко перечислял крупные суммы нуждающимся в средствах на лечение детям.
            Всего за четыре с половиной года он пожертвовал 9 996 300 рублей.
            О его пожертвований не знали даже друзья.

            ХК. Локомотив 2011. Помним.
            Ravshan878
            Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
            14 июля в 21:02
            Бог судья.
            ОРЛОВЕЦ
            ОРЛОВЕЦ
            14 июля в 21:02
            Неплохая там квартирка за 45 тысяч
            нечитайло
            нечитайло
            14 июля в 20:59
            Двоякое мнение
            Gahi
            Gahi
            14 июля в 20:57
            Обещать и выполнить обещания что может быть выше этого. Если не обещали то могли бы всей командой посторатся выиграть следующий матч и все премиальные от игры передать семье это было бы благородно и гуманно.
            Kresi frok
            Kresi frok
            14 июля в 20:45, ред.
              Сергеевич вернулся1
              Сергеевич вернулся1
              14 июля в 20:44
              Перед решающими матчами Локо появились интервью, то Семина, то про лайк Фарфана, теперь от КраСавы. Ни раньше, ни позже.
              VV V
              VV V
              14 июля в 20:39
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