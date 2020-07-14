Упавший с чердака, «колхозница» и покоритель Килиманджаро. Лучшие вратари Англии начала XXI века

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вчера, 20:32

«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с вратарями Англии начала XXI века. На очереди группа талантливых голкиперов, которым не удалось проявить себя в полной мере.

Героям нынешнего рассказа были выданы щедрые авансы. Их видели успешными преемниками Дэвида Симэна в воротах сборной, победителями еврокубков и домашних турниров. Но большинству надежд не суждено было сбыться. Кому-то помешали травмы, другим проблемы с психологией. Кто-то слишком рано сорвался в большой клуб или просто пересидел. Поэтому осталась некая недосказанность.

Шей Гивен (1976). Ирландия. «Ньюкасл» 1996-2009, «Манчестер Сити» 2009-11

Особняком в списке героев рассказа выглядит Шей Гивен, за плечами которого славная 23-летняя карьера. Но Шей ирландец и не мог помочь сборной. Большую часть своей биографии он провёл в «Ньюкасле», с которым он не выиграл ничего. Возможно, этот действительно очень сильный голкипер заслуживал лучшей участи.

Шей пересидел в «Ньюкасле» многих тренеров. Среди них были и Кенни Далглиш, и Руд Гуллит с его странной концепцией, и сэр Бобби Робсон. Но «сорокам» всегда чего-то не хватало. Гивена неоднократно звали в другие клубы, но Шей оставался верен своей команде. Только в 33 года он решился на переход в ставший большим «Манчестер Сити». Да и «Ньюкасл» повёл себя не лучшим образом, не предложив вратарю, отыгравшему 13 лет, новый контракт. В «Манчестер Сити» Шей выиграл свой единственный Кубок Англии.

Ричард Райт (1977). Англия. «Ипсвич» 1997-2001 и 2008-10, «Арсенал» 2001-02, «Эвертон» 2002-07, «Вест Хэм» 2007-08, «Саутгемптон» 2008

Ричард рано дебютировал в воротах родного «Ипсвича» и вскоре стал полновластным хозяином. Информация о талантливом вратаре дошла до клубов Премьер-Лиги, и их посланцы были нередко замечены на «Портмен Роад», где проводили свои домашние матчи «трактористы». Но Райт не спешил с переходом. В 2000 году Ричард, будучи футболистом первого дивизиона, попал в состав сборной Англии для участия в чемпионате Европы. Сыграть не сыграл, но сам факт. «Ипсвич» тем временем поднялся в Премьер-Лигу. Даже ворвался, прыгнув в первом же сезоне на пятое место.

Но потом Ричард дал себя уговорить представителям «Арсенала» и отправился заменить стареющего Симэна. Но там не пошло. Одна ошибка, другая, и Венгер усадил Ричарда в запас. А потом и из запаса убрал. «Арсенал» тогда сделал дубль, но молодой вратарь чувствовал себя чужим на празднике. Второго сезона в Лондоне уже не было, Райт уехал в «Эвертон». Начал неплохо, но потом выбыл надолго... после падения с чердака. И пошли травмы. В итоге «ирискам» надоело, что вратарь больше лечится, нежели играет. Пришёл Найджел Мартин, про которого вы читали вчера. А Райт уселся на лавочку. Он потом сменил немало клубов. Выступал до сорока лет, дважды возвращался в «Ипсвич». Не смог только вернуться на прежний уровень. Только было заиграл в родном клубе, как последовала травма колена. Заканчивал Ричард в «Манчестер Сити», но так и не сыграл за «горожан» ни секунды.

Никки Уивер (1979). Англия. «Манчестер Сити» 1997-2007, «Шеффилд Уэнсдэй» 2005-06, «Чарльтон Атлетик» 2007-09, «Данди Юнайтед» 2009-20, «Бёрнли» 2010

Вратарь молодёжной сборной Англии играл на последнем рубеже «Манчестер Сити», когда тот ещё не был богатым суперклубом. Бедные «горожане» скитались по дивизионам и не всегда оказывались в Премьер-Лиге. Уивер, рослый, но в то же время лёгкий вратарь, пропускал немало. Оборона «Сити» не отличалась прочностью. Но выручал очень много. Да и 26 сухих матчей за сезон, пусть даже во втором дивизионе, дорогого стоят. Болельщики обожали Никки и не разрешали ему переходить в другой клуб. Да он и сам не стремился. Однако карьеру талантливого вратаря подкосили травмы. Уивер порвал связки колена. Одна операция, рецидив травмы, ещё операция. Никки сделали пластику коленных связок. Травм стало меньше. Но сам вратарь утратил былую прыгучесть и уже не смог надолго вернуть себе место в воротах МС .

Крис Киркленд (1981). Англия. «Ковентри» 199-2001, «Ливерпуль» 2001-2005, «Вест Бромвич Альбион» 2005-06, «Уиган» 2006-12, «Лестер» 2010

Выпускник академии «Ковентри» заиграл в составе «небесно-голубых» в 18 лет. Легендарный Стив Огризович к тому времени закончил выступления, а швед Магнус Хедман оказался далеко не самым успешным преемником. Вот и был брошен в бой Киркленд. Молодой вратарь отважно сражался в воротах, даром что пропускал немало. Но «Ковентри» не удержался в Премьер-Лиге.

Крис сильно проявил себя в первом дивизионе, и в августе 2001-го он перешёл в «Ливерпуль» за внушительную сумму в 6 миллионов фунтов. Одновременно с ним голкипером «красных» стал Ежи Дудек. Голкиперы довольно быстро рассчитались на первый-второй. Крису досталась роль сменщика. Играл он нечасто и по большей части неважно. Когда же ему надоело просиживать в запасе, он сначала отправился в аренду в «Вест Бромвич», а потом — в «Уиган», где играл довольно долго. Игра Киркленда оставляла двоякое впечатление. Чувствовалось, что вратарь он умелый и мастеровитый. Но при этом он нередко ошибался, причём грубо. Да и пропускал немало. Однажды получил девять штук от «Тоттенхэма». В сборной Англии Крис сыграл лишь однажды, но этот дебют позволил друзьям семьи сорвать неплохой куш. Когда Киркленду было 10 лет, то его отец с друзьями сделали ставку, что Крис сыграет в сборной Англии. Каждая ставка принесла выигрыш в 10 тысяч фунтов.

Крис как-то обмолвился, что мечтал стать пожарным. И возможно осуществит свою мечту по окончании карьеры. Но жизнь сложилась иначе. Киркленд тренирует женскую команду «Ливерпуля». Неужели эта работа сродни ремеслу брандмейстера?

Пол Робинсон (1979). Англия. «Лидс» 1996-2004, «Тоттенхэм» 2004-08, «Блэкберн» 2008-2015

Осенью 1999-го «Лидс» приехал в Москву на матч Кубка УЕФА с «Локомотивом». Английской команде устроили экскурсию по столице. Перед тренировкой я, в то время корреспондент «Советского спорта», спросил у Найджела Мартина, что из увиденного произвело на него наибольше впечатление. «Да я даже покажу», — улыбнулся Найджел и позвал своего дублёра Пола Робинсона. Два вратаря изобразили монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», причём судя по расстановке роль колхозницы досталась Полу. А потом приступили к занятиям, причём молодой Робинсон мало в чём уступал опытнейшему коллеге.

Пол стремительно прогрессировал и постепенно вытеснил из ворот стареющего Найджела. Заметили его и в тренерском штабе Свена-Горана Эрикссона. Но становление Робинсона совпало с упадком «Лидса». После вылета «белых» из Премьер-Лиги он перебрался в «Тоттенхэм», где провёл четыре неоднозначных года.

Почему неоднозначных? «Шпоры» обладали отличным составом, но их потенциал остался нереализованным. Всё время чего-то не хватало. То клюв увязнет, то хвост. Пол был органичной частью команды и будучи, возможно, сильнейшим вратарём-англичанином, тоже недорабатывал. С одной стороны трудился отчаянно, а с другой — ошибался и пропускал явно лишние мячи. В сборной та же история. Англичане провели с Робинсоном один крупный турнир — чемпионат мира-2006. Пропустил два мяча в пяти матчах, но вытянуть команду в серии пенальти с португальцами не смог. Поэтому сборная отправилась домой после четвертьфинала. В большинстве матчей отборочной кампании Евро-2008 тоже играл Пол. Это ему Роман Павлюченко положил два мяча в «Лужниках». Но в игре со сборной Хорватии играл не Робинсон.

Робинсону не было тридцати, когда в его карьере наметился некий застой. В «Тоттенхэме» им были не особо довольны, поэтому спокойно отпустили в «Блэкберн». Из сборной он ушёл ещё раньше. Вот и запомнился Пол в первую очередь голом в ворота «Уофторда», засадив мяч с 75 метров в ворота нашего следующего героя.

Бен Фостер (1983). Англия. «Сток Сити» 2001-05, «Рексэм» 2005, «Манчестер Юнайтед» 2005-10, «Уотфорд» 2005-07

Сама покупка Фостера «Манчестер Юнайтед» выглядела сенсацией. Команда Алекса Фергюсона заплатила миллион фунтов за никому неизвестного, толком не игравшего нигде вратаря. Всем багажом Бена были полтора десятка матчей за «Рексэм». Едва купив Фостера, «красные дьяволы» отдали его во временное пользование «Уотфорда». Тренер «шершней» Энди Бутройд был в восторге от игры голкипера, говорил, что Фостер сильнее Эдвина ван дер Сара, а вскоре затмит всех вратарей мира. Бен действительно самоотверженно трудился в воротах «Уотфорда», показывая порою фантастическую игру. А главное — стремительно прогрессировал. Недаром осенью 2006-го пришёл его вызов в сборную Англии. Были, конечно, и разные неприятности и казусы. Вроде мяча, пропущенного от коллеги Робинсона.

«Манчестер Юнайтед» вернул Бена из аренды. Но второго ван дер Сара из него не получилось. За три года пребывания на «Олд Трафорд» Фостер в силу разных причин сыграл всего 23 матча. Причин немало, в том числе и объективных — травмы. Но всё же Бен не для больших клубов. Вот в командах типа «Бирмингем Сити», «Сток Сити» и «Уотфорд» он чувствовал себя превосходно. Кстати, почему чувствовал. Фостер до сих пор защищает ворота «шершней» и пытается избавить их от расставания с Премьер-Лигой.

Рой Кэрролл (1977). Северная Ирландия. «Уиган» 1997-2001, «Манчестер Юнайтед» 2001-05, «Вест Хэм» 2005-07, «Рейнджерс» 2007-08, «Дерби Каунти» 2008-09, «Оденсе» 2009-11

Рой отлично проявил себя в «Уигане». Что и стало причиной его приглашения в «Манчестер Юнайтед». Кэрролла брали на роль дублёра Фабьена Бартеза. Когда француз отбыл на родину, Рой получил свой шанс в воротах «красных дьяволов», даже потеснил на время Тим Ховарда. Ирландец помог команде Фергюсона выиграть Кубок Англии в 2004-м.

Но в «Юнайтед» Рой запомнился в первую очередь курьёзными голами, которые он успел пропустить и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Алекс Фергюсон разочаровался в Кэрролле и не стал удерживать. В «Вест Хэме» игра у Роя тоже не пошла, в «Рейнджерс» тоже. Слишком глубокими оказались психологические раны, полученные в матчах за МЮ . Оправиться от них получилось лишь в Дании.

Стив Симонсен (1979). Англия. «Эвертон» 1998-2004, «Сток Сити» 2004-10, «Шеффилд Юнайтед» 2010

Обладатель скандинавской фамилии получил немало авансов в юности, но так и не смог проявить себя в «Эвертоне». Хотя шансы были. В 2004 году Стив отправился в «Сток Сити», где наконец-то обрёл и практику, и уверенность. Симонсен помог «гончарам» подняться в Премьер-Лигу, но там снова присел на лавочку. Посидел немножко, да и отправился в «Шеффилд Юнайтед».

Роберт Грин (1980). Англия. «Норвич» 1996-2006, «Вест Хэм» 2006-12

Роберт заработал рекомендацию отличного вратаря в «Норвиче». Он хотел избежать ошибок Райта, поэтому не спешил покидать ряды «канареек». А предложений было немало. Ведь Грин вызывался в сборную Англии прямо из первого дивизиона, впоследствии Чемпионшипа. Роберт дважды выходил в Премьер-Лигу с «Норвичем», но оба раза его команда не смогла удержаться. После второго вылета Грин принял предложение «Вест Хэма» и на долгие шесть лет стал первым номером «молотобойцев». В эти годы Роберт чаще всего играл в зелёном свитере. Надо же было соответствовать фамилии.

Летом 2008 года Роберт совершил восхождение на самую высокую вершину Африки — Килиманджаро. Сделано это было в составе экспедиции с благотворительной целью. Кроме того, сам Грин придавал акции особый сакральный смысл. Ведь следующий чемпионат мира прошел в Африке. Грин поехал в ЮАР в качестве основного вратаря, но грубо ошибся в игре с американцами — пропустил на последней минуте, лишив англичан почти добытой победы. После этой ошибки Грин постепенно сосредоточился на клубной карьере, которую завершил в прошлом году. В качестве одного из вратарей «Челси».

(1987). Англия. «Шрусбери» 2003-06, «Манчестер Сити» 2008-16

К Джо можно относиться по-разному. Но он долгое время был если не лучшим, то самым успешным английским вратарём. И голубая (в смысле клубных пристрастий) половина Манчестера будет тепло вспоминать Харта, несмотря на смазанную концовку карьеры в «Сити». Джо сделал немало для того, чтобы МС стал суперклубом. И трофеев немало взял. Весь комплект английских наград собрал. В сборной Англии он играл чаще, чем кто-либо из героев двух рассказов, за исключением Симэна. И нельзя объяснить неудачи англичан ошибками Харта. Попадание в антисборную на Евро-2016 больше похоже на поиск козла отпущения.

Харта брали из «Шрусбери» в качестве третьего голкипера. Но у Андреаса Искассона игра не пошла, Никки Уивер как всегда лечился, вот и бросили в бой 19-летнего юношу. Надо сказать, что Джо не растерялся. Довольно быстро, — через год с небольшим доказал своё право быть основным. Была неудача в игре с Челси», когда в воротах «горожан» побывало шесть безответных мячей. Но в целом Харт оказался неожиданным и хорошим выбором для растущего клуба. Был момент, когда Джо был вытеснен Шеем Гивеном. Даже уходил в «Бирмингем Сити» на год, чтобы не растерять боевую форму. Но затем вернулся и отвоевал и первый номер, и должность первого вратаря.

Скотт Карсон (1985). Англия. «Лидс» 2003-04, «Ливерпуль» 2004-08, «Шеффилд Уэнсдэй» 2006, «Чарльтон Атлетик» 2006-07, «Астон Вилла» 2007-08, «Вест Бромвич» 2008-11

Если Пол Робинсон ещё застал в «Лидсе» славные деньки, то Карсон влился в основу в самое мутное время. Поиграть за основу не успел, но засветился в юношеской сборной, за что и был приглашён в «Ливерпуль». Правда, в «Ливерпуле» так и не поняли зачем им этот вратарь, и Скотт пошёл скитаться по арендам. В «Чарльтоне» Карсон проявил себя с наилучшей стороны, за что и был приглашён в первую сборную Англии. Это он защищал ворота англичан в игре с хорватами на «Уэмбли», пропустил три не самых сложных мяча. Англичане остались за бортом чемпионата Европы-2008, туда прошла и очень неплохо выступила сборная России.

Скотт ушёл из «Ливерпуля», сыграв считанное число матчей за основу. Обладатель окладистой бороды нашёл свою команду в лице «Вест Бромвича», где играл несколько лет. Потом поиграл в турецком «Бурсаспоре», «Уигане» и «Дерби Каунти». Он ещё не закончил карьеру и по сей день числится в составе «Манчестер Сити».

Крейг Гордон (1982). Шотландия. «Харт оф Мидлоушн» 2001-07, «Кауденбит» 2001-02. «Сандерленд» 2007-12

В середине нулевых Гордона называли лучшим вратарём Британии. В Англии сожалели, что Крейг шотландец. Но Крейг превосходно смотрелся в воротах «Хартс». Однако шотландская Премьер-Лига всё же не Английская. Поэтому было интересно посмотреть, как проявит себя Гордон в АПЛ . Владелец «сердец» Владимир Романов не продешевил с продажей Крейга. «Сандерленд» заплатил за его переход 9 миллионов фунтов, что стало рекордной суммой для британских голкиперов. Гордон сначала оправдывал ожидания, но потом что-то пошло не так. После семи мячей, пропущенных в игре с «Эвертоном», тренер «чёрных котов» Рой Кин усадил Крейга на лавочку. Через три тура вернул. Но было заметно, что неприятность ударила по Крейгу. Куда-то исчезла уверенность.

А потом пошла вереница травм. Гордон больше лечился, чем играл. Хотел даже завершить карьеру. Но потом вернулся в Шотландию, где довольно успешно играл в «Селтике». Вплоть до последнего сезона. После досрочного завершения чемпионата Крейг получил вольную, но карьеру пока не завершил. Тренируется сейчас с «Хартс», который вылетел из Премьер-Лиги и растерял большинство футболистов.

В следующем материале о вратарях Английской Премьер-Лиги речь пойдёт о легионерах.