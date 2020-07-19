Как обыграть «Зенит»? Изучили слабые места чемпиона

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сегодня, 12:32

«Спартаку» надо подстроиться под чемпиона и учитывать опыт тех, кто огорчал Семака. На «Соккер.ру» — о футбольной битве дня.

Не закрываться у своих ворот

У «Спартака» будет соблазн сыграть вязко и осторожно, на контратаках. Такая тактика подходит Тедеско стилистически – три центральных, Крал перед ними, латерали, агрессивные в прессинге молодые форварды. Но если «красно-белые» будут настолько предсказуемыми, то переживут повторение матча против ЦСКА , где забыли о сопернике и закономерно проиграли.

«Зенит» дома возьмет свое, если будет полностью понимать тактику «Спартака». Впрочем, сам Семак может вынудить команду Тедеско бесцельно возить мяч, ведь знает, что москвичи чистым первым номером тоже играют плохо. Петербуржцы уже так делали в Краснодаре, когда отдали мяч, допускали чужие атаки, но выиграли. Впрочем, если «Спартак» будет эффективен, то вспомним успехи двух известных тренеров.

Учитывать опыт Сёмина и Евсеева

Будь «Спартак» стабилен, могли бы учиться у «Лейпцига». Немцы дважды смяли «Зенит» первым номером. Но лучше использовать опыт РПЛ . Семак уступил особенным соперникам. «Локомотив» — богатая «Уфа», если говорим о генеральной линии поведения на пике формы. Там повезло, там отбились, тут Чорлука или Табидзе мяч выбили, Гильерме сейчас не такой надежный, но сходство в игре – играют не ярко, но эффективно.

Разница только в подборе атакующих игроков. Поэтому Алексей Миранчук отобрал у «Зенита» Суперкубок России, перевернув финал год назад, а потом Крыховяк завоевал три очка в РПЛ . «Спартаку» у «Локомотива» надо учиться обезвреживать атаку Семака – по воротам Гильерме в Москве точно ударили один раз. А вот «Уфа» научит не допускать вопиющие ошибки, ведь стандарты и персональные ляпы – слабое место «Спартака». Опыт Семина и Евсеева пригодится, они по-разному, но переиграли «Зенит» с одинаковым счетом 1:0.

Надавить на самые слабые места

«Зенит» сам пойдет по центру, где не будет Зобнина, но точно увидим Малкома (постоянно или временно), поэтому «Спартаку» важно сместить акценты. Если Жирков сыграет слева, то на ветерана надо давить – Рассказов, Крал и Бакаев должны разорвать связь Юрия с Ракицким. Или Дугласа Сантоса – не важно.

Прессинг может быть ключом для «Спартака». И по перехватам, и по отборам все хорошо – состав молодой, резкий. Пусть устали, «Зенит» тоже выдохся. Петербуржцы последние матчи ходят пешком, возможен эффект «Ливерпуля» — после чемпионства сложно собраться. Если «Спартак» задаст темп, который хозяева неожиданно не выдержат – станет веселее.

У «Зенита» есть слабые зоны. За спиной у Барриоса всегда пространство – не играет низко, ведь первый пас Ракицкого идет сразу на Дзюбу, колумбиец ищет прямой отбор. У Бакаева сегодня важнейшая игра, хотя Зелимхан был плох, ему нужно включать волевые качества. Также важно, чтобы форвард Соболев без мяча давил массой на Ракицкого – без пасов Ярослава «Зенит» теряется. «Спартак» должен быть предельно агрессивным на всех участках поля.

Эффективно использовать моменты

Их не должно быть много – «Зенит» допускает всего по 12.4 удара за матч, а нападение Тедеско после перерыва не впечатлило. Даже если добавить отмененные голы, то получите мало качественных моментов. И второй тайм с «Ахматом» не показательный – залетели те мячи, что не дошли до сетки в предыдущих случаях, но было всего 4 момента на три мяча. «Зенит» так часто не ошибается.

Одновременно обратите внимание, что слабые атакующие показатели прямо связаны с Бакаевым. Если Зелимхан сегодня оставит позади провалы последних недель, то «Спартак» не сыграет 11 на 10 в Санкт-Петербурге. А поскольку Тиль проснулся, то у Тедеско есть вариант развития атак через человека, что выйдет на замену. Учтите, что «Зенит» тактически крайне монолитный – даже смену схемы на «4-3-1-2» провернули, переместив Малкома в центр, а Дриусси заменив на Кузяева. Такой команде сложно перестраиваться, скамейка редко помогает.

Найти свое игровое лицо в Петербурге

«Зенит» будет играть в обычном ключе, а вот от команды Тедеско зависит качество футбола в матче. Важно показать себя. Например, «Спартак» по итогам сезона в РПЛ стал «чемпионом Москвы» — самым успешным клубом в дерби столицы, с солидными соперниками им часто проще, чем с аутсайдерами и соседями по таблице. «Зенит» это знает, понимает и учитывает. Наперед раскрыть можно только самый скучный сценарий: тот, что наблюдали в двух не самых ярких матчах между давними врагами в РПЛ , когда петербуржцы выигрывали по 1:0.

Сегодня Тедеско нет смысла выходить за счетом 0:0 и овертаймом, ведь тогда большие шансы на то, что «Зенит» на опыте зайдет в финал. Ждем от «Спартака» ярость царя Леонида, хотя будут зажаты собственными минусами и опытом чемпионов, которые грамотно готовятся к важным матчам после паузы. Если аутсайдер в паре сыграет на максимуме – поединок получился украшением сезона. Есть что-то в «Спартаке» Тедеско, что может вызвать аллергию у «Зенита» Семака.

Важно не быть похожими на недавние ЦСКА и «Краснодар» — это верный путь к поражению, просто с большим количеством голов. И одновременно важно остаться собой. Стать собой! «Спартак» ведь в поисках победного лица, если стандартный подход не срабатывает. Редко получаем такой объемный тактический клубок. Сегодня важна каждая мелочь. «Спартаку» надо связать «Зенит» на примере «Уфы» и «Локомотива».

И не забывать, что у Семака есть не только Дзюба и Азмун. К слову, из 35-ти голов этой парочки лишь два были победными в матчах против команд из первой пятерки, а в одном случае речь о разгромном успехе. «Зенит» опасен не только из-за Артема и Сердара, «Спартаку» надо обезоружить и Оздоева, и Кузяева, и о слабостях Караваева в защите Айртон должен напомнить, если хотят выиграть. Москвичи встретят тех, кто учитывает соперников, должны это помнить.

Если зададут темп, то затем важно сохранить силы на эффективные атаки. Задача сложная, поэтому Семак и фаворит – ему достаточно заставить оборону «красно-белых» ошибаться, а свою защиту сыграть стандартно – держа соперника далековато от штрафной и используя чемпионскую вертикаль Ракицкий – Дзюба – Азмун. «Зениту» хватит минимума без грубых ляпов, а «Спартак» должен показать свой нынешний максимум, чтобы поединок получился интересным и был шанс на сюрприз – таковым станет выход гостей в финал.