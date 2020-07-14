«Французская» победа безупречных. «Реал» в шаге от титула

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сегодня, 12:01

Менди и Бензема принесли «Мадриду» очередную победу, а уже в четверг «сливочные» могут стать чемпионами. «Соккер.ру» — о развязке страстной Ла Лиги.

«Реал» одержал девятую кряду победу после рестарта чемпионата Испании, теперь за два тура до финиша опережает «Барселону» на 4 очка. «Королевскому клубу» достаточно одержать одну победу или дважды сыграть вничью, чтобы де-юре оформить титул. Сделать это можно будет уже в четверг, когда «Реал» примет на своем поле «Вильярреал»: если команда Зинедина Зидана продлит свою победную серию до десяти матчей, то последний тур Ла Лиги превратится в формальность. А пока «Мадрид» прошел «Гранаду», на которую так надеялись в Каталонии.

«Гранада» не смогла

«Барселона» сейчас в таком положении, когда нужно не только за собой следить, но и надеяться на ошибки конкурента. Конечно, многие в Каталонии тщательно рассматривали календарь оставшихся матчей «Реала» и предполагали, где «сливочные» могут оступиться. В каждой такой «карте надежд» обязательно значилась гостевая встреча с «Гранадой».

Андалузский клуб проводит лучший сезон в своей истории, у Диего Мартинеса дерзкая и не признающая авторитетов команда, в этом сезоне с «Лос Карменеса» многие уезжали побитыми: «Атлетико» довольствовался ничьей 1:1, а «Барселона» и вовсе уступила 0:2. Конечно, вчера вечером «Гранада» на пару часов стала любимой командой во всей Каталонии, однако даже такая поддержка не помогла расправиться с «Реалом».

Французский блицкриг

Против «Гранады» Зидан решил сыграть без ярко выраженных фланговых футболистов в атаке, зато насытил центр поля, использовав не самую популярную в своей колоде, но уже обкатанную схему «елочка» — 4-3-2-1. При такой расстановке в составе одновременно могут выйти Каземиро, Кроос, Вальверде (центральный блок полузащиты), а также Модрич и Иско (образовывали атакующий треугольник с Бензема).

При таком насыщении состава умными полузащитниками фланги открывались для забегов крайних защитников — Менди и Карвахаля, которые в схемах с штатными вингерами соглашаются с более функционально ограниченными ролями. Собственно, Ферлан и Дани в определенной фазе атак превращались в крайних нападающих, рассчитывая на подстраховку рассредоточившихся по ширине поля центральных полузащитников. И это сработало уже на 10-й минуте.

Осмелевший Ферлан Менди, находясь в окружении трех игроков «Гранады» перед штрафной площадью, пробросил себе мяч в лицевую линию, а когда догнал, ударил со всей дури и попал точнехонько в ближнюю девятку. Руй Силва даже не успел поднять руки. Прошло пять минут, и «Реал» удвоил преимущество. На этот раз сработали «мозги» в центре поля: Иско собрал на себе троих, а потом отдал пяткой на Модрича, который через свободную зону разогнал атаку и нашел Карима Бензема левее. Второй француз тоже пробил неотразимо.

«Реал» пропустил и «отскочил»

Развить добытое к 16-й минуте преимущество «Реал» не сумел, более того, в самом начале второго тайма счет стал 1:2, и гол Дарвина Мачиса раззадорил «Гранаду». Результативная атака хозяев началась с потери мяча Каземиро в центре поля. Уповая на новые подарки мадридцев, подопечные Диего Мартинеса продолжили отчаянно прессинговать претендентов на чемпионство, которые гнулись и трещали по швам, но все-таки не сломались, хотя Тибо Куртуа пришлось совершить несколько сэйвов, а однажды на помощь вратарю пришел Серхио Рамос, выбивший мяч с линии ворот — считайте, еще одно результативное действие капитана. Доблестная «Гранада» не бросила играть после 0:2 в дебюте матча, но и «Реал» не позволил себе больше одной ошибки.

2 очка до титула

«Реал» опережает «Барселону» на 4 очка за два тура до финиша (в розыгрыше 6 очков) и имеет преимущество над каталонцами по личным встречам. Таким образом, «Реалу» нужно набрать всего два балла, чтобы стать недосягаемым в турнирной таблице и отпраздновать 34-й чемпионский титул в испанской Примере.

Оставшиеся матчи «Реала»:

37 тур. «Вильярреал» (дома)

38 тур. «Леганес» (выезд)

Оставшиеся матчи «Барселона»:

37 тур. «Осасуна» (дома)

38 тур. «Алавес» (выезд)

Следующая осечка «Барселоны» тоже может стать роковой: если команда Кике Сетьена сыграет вничью с «Осасуной» или «Алавесом», то «Реал» может хоть проиграть оба своих матча и стать чемпионом. Стоит добавить, что встречи заключительных туров Ла Лиги начнутся в четверг (16 июля) и воскресенье (19 июля) в одно время — в 22:00 по Москве.

Прогресс Менди очевиден

Почему-то даже комментаторы федерального уровня продолжают по инерции считать Марсело основным левым защитником «Реала», но правда в том, что основного левого защитника у «Реала» в этом сезоне нет: Марсело делит эту позицию с Менди. И если уж на то пошло, у француза больше матчей в стартовом составе и больше игровых минут — 1626 против 1299 в Ла Лиге.

В ворота «Гранады» Ферлан забил свой дебютный гол за «Реал», став уже 21-м футболистом «сливочных» в этом сезоне, кому удалось отметиться голом (клубный рекорд). Травма Марсело заставила побеспокоиться, но без конкурента у француза словно выросли крылья: он заработал пенальти в предыдущем матче с «Алавесом», а теперь и сам забил.