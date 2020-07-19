Как сборная ГДР испортила праздник всему СССР. Футбольная Олимпиада-80

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Московская Олимпиада в воспоминаниях автора «Соккер.ру».

Олимпиада-80 была ярчайшим событием в жизни многих советских людей. Светлый, добрый праздник. Выборы талисмана, эстафета олимпийского огня, фильм «О спорт, ты мир» с прекрасными песнями Александры Пахмутовой. И не только Александры Николаевны. Другими композиторами было написано столько замечательных песен. В магазинах появились или новые товары, например, «Пепси-кола», или хорошо известные, но в необычной упаковке. Мультфильмы, среди которых выделялся «Баба Яга против». Яркая церемония открытия и трогательное закрытие с улетающим на воздушных шарах нашим ласковым Мишей.

А для меня, перешедшего в седьмой класс, Олимпиада была ещё крупным футбольным турниром. Первым в жизни. Чемпионат мира 1978 года прошёл без участия сборной СССР , а для меня, как для многих мальчишек той поры, главным было участие наших. Да и советское телевидение показывало далеко не все встречи. Чемпионат Европы 1980, где также не было советской команды, тоже как-то прошёл мимо. А Олимпиаду я, как тысячи моих сверстников, ждали с нетерпением во многом из-за футбола. Кто-то был в курсе, кто-то — нет, что олимпийский футбол — не самый представительный. Что ФИФА запретила участие в Играх тем, кто выходил на поле в матчах чемпионата мира, даже отборочных. Мы узнали про это, обнаружив отсутствие в составе Олега Блохина, Леонида Буряка, Давида Кипиани. Но главным было то, что наши сыграют на Олимпиаде и могут выиграть её. Олимпийское золото стало бы той пресловутой вишенкой на праздничном торте.

Сборную СССР к олимпийскому турниру готовил тренер «Спартака» Константин Бесков. Перед Играми грань между первой и олимпийской сборными стёрлась, и именно та команда стала главной в стране. Перед Олимпиадой советская команда провела серию товарищеских матчей. Константин Иванович смог проверить в деле широкий круг кандидатов, чтобы потом определиться с заявкой. Было просмотрено несколько десятков игроков. Например, на серию зимних спаррингов со «Спартаком» в команду вызывались одни футболисты, в итальянское турне отправились другие, а в марте на первый товарищеский с болгарами поехали те, кто вошёл в ближний круг. Болгары забили первыми, но Фёдор Черенков быстренько сравнял счёт, а во втором тайме два гола Реваза Челебадзе установили окончательный счёт — 3:1. Через месяц сборная СССР разгромила в Мальмё довольно крепких шведов 5:1. Дубль на счету Сергея Андреева, по разу отличились Юрий Гаврилов, Реваз Челебадзе и Николай Федоренко.

В мае в предолимпийскую Москву приехали французы. С ними пришлось нелегко. Но 20-летний Фёдор Черенков за пять минут до финального свистка отправил единственный мяч в ворота команды Мишеля Идальго, в составе которой были и Мишель Платини, и Жан Тигана, и Мариус Трезор, и многие другие, что «зажгли» летом восемьдесят второго в Испании.

А потом Бесков повёз команду в Бразилию, где она сыграла на «Маракане» в матче, посвящённом 30-летию легендарного стадиона. 200-тысячную аудиторию эта игра не собрала, но более 60 тысяч пришло посмотреть на сборную СССР . В середине первого тайма Нуньес вывел бразильцев вперёд. Вскоре Селесао могла развить успех, получив право на пенальти. Но лидер южноамериканцев Зико не попал в ворота. Но до перерыва Фёдор Черенков и Сергей Андреев забили по мячу. Во втором тайме счёт не изменился. Сборная СССР вернулась из Рио-де-Жанейро уставшей, но счастливой.

Генеральной репетицией стала игра с датчанами, прошедшая в «Лужниках» за неделю до зажжения олимпийского огня. Фёдор Черенков в первом тайме и Валерий Газзаев во втором забили по мячу. Ринат Дасаев отыграл на ноль.

Тренерский штаб, в котором Константину Бескову помогали его зять Владимир Федотов и Геннадий Логофет, остановил свой выбор на следующих футболистах. Вратари: Ринат Дасаев («Спартак») и Владимир Пильгуй («Динамо» Москва). Защитники: Вагиз Хидиятуллин, Олег Романцев (оба «Спартак»), Александр Чивадзе, Тенгиз Сулаквелидзе (оба «Динамо» Тбилиси), Сергей Балтача («Динамо» Киев), Сергей Никулин («Динамо» Москва). Полузащиники: Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков (все «Спартак»), Владимир Бессонов («Динамо» Киев), Хорен Оганесян («Арарат»), Александр Прокопенко («Динамо» Минск). Нападающие: Валерий Газзаев («Динамо» Москва), Сергей Андреев ( СКА ), Реваз Челебадзе («Динамо» Тбилиси). Обращает внимание отсутствие игроков «Шахтёра» — серебряного призёра чемпионата СССР -79. Вратарь Виктор Чанов и Николай Федоренко входили в предварительный список, но в окончательной заявке им места не нашлось. Лучший футболист страны 79 года и лучший бомбардир Виталий Старухин не рассматривался в роли кандидата. Не оказалось в команде лидера полузащиты армейцев Александра Тарханова, спартаковцев — Александра Мирзояна и Эдгара Гесса. Не взял Бесков Рамаза Шенгелию и, наверное, напрасно. Что касается Олега Блохина, Леонида Буряка, Давида Кипиани, то они не могли играть из-за упомянутого выше запрета ФИФА .

Из-за бойкота США и его союзников не все спортивные делегации смогли принять участие в Олимпиаде. Например, Западная Германия и Япония не прислали своих спортсменов. Британцы и итальянцы выступали под олимпийскими, а не под национальными флагами. Изменился и состав участников футбольного турнира. Пришлось заменить часть сборных — вместо команд Ирана, США , Аргентины и Норвегии прибыли сборные Сирии, Кубы, Венесуэлы и Финляндии. Главными соперниками считались представители соцстран, где олимпийскому футболу уделялось особое внимание — команды Чехословакии, Восточной Германии (чемпионы Игр-76), Югославии. Интересную команду привезли испанцы — многие из них — вратари Пако Буйо и Агустин Роддригес, защитник Сантьяго Уркиага, полузащитник Виктор Муньос, нападающий Поли Ринкон вскоре прославились в Ла Лиге.

Проходил олимпийский турнир в четырёх городах — в Москве — в «Лужниках» и на стадионе «Динамо», в Ленинграде — на стадионе имени Кирова, в Киеве — на «Республиканском» («Олимпийским» он стал уже после распада СССР ) и в Минске — на «Динамо». Шестнадцать сборных были распределены на четыре группы. Советская команда проводила все матчи в Москве в группе А. В соперники достались сборные Венесуэлы, Замбии и Кубы.

А теперь позвольте углубиться в собственные воспоминания. На второй день Олимпиады меня угораздило заболеть. Встречу со сборной Венесуэлы я смотрел с температурой 38 с лишним, что было очень обидно в разгар лета. Но несмотря на неважное состояние, хорошо помню, как Сергей Андреев уже в самом дебюте забил первый мяч. Затем отличился Фёдор Черенков, потом Юрий Гаврилов поразил ворота южноамериканцев и уступил место Хорену Оганесяну. Который после перерыва в четвёртый раз заставил гостей начать с центра. А потом, стыдно признаться, я уснул. То ли лекарство подействовало, то ли игра успокоилась. Наверное, и то, и другое. Но счёт не изменился. Об этом я узнал утром.

Та первая победа возымела терапевтическое действие. Мне стало намного легче. Второй матч со сборной Замбии я смотрел уже не лёжа в кровати, а сидя перед телевизором. Не успел обрадоваться голу своего любимого футболиста — Вагиза Хидиятуллина, как африканец с забавной фамилией Читалу отправил мяч в наши ворота. И эта ничья продержалась до конца первого тайма. Через шесть минут Вагиз оформил дубль, а подвёл итог встрече Фёдор Черенков — 3:1.

Третья игра с кубинцами стала бенефисом Сергея Андреева. Сергей Васильевич ещё до перерыва положил три мяча в ворота островитян. Наш капитан Романцев записал гол на свой счёт, потом отметился рослый блондин Сергей Шавло. После перерыва Фёдор Черенков, Юрий Гаврилов и Владимир Бессонов довели счёт до 8:0. Я потом вспоминал этот разгром во время боксёрских финалов, когда кубинцы выиграли у наших четыре поединка.

В четвертьфинале нашей сборной противостояла команда Кувейта, страну, которую очень непросто найти на карте из-за её небольших размеров. Но футбольный карлик оказал достойное сопротивление. Сначала шло всё хорошо, Фёдор Черенков в первом тайме и Юрий Гаврилов в начале второго забили по мячу в ворота Ахмеда Эль-Тарабульси, единственного из соперников, имя которого я запомнил. А потом кувейтцы забили один мяч и чуть было поставили победу советской сборной под сомнение. Наша команда потом снова собралась, но забить больше не смогла. С одной стороны — есть полуфинал. С другой — мяч пропустили как-то легко, как и в матче со сборной Замбии. И с реализацией что-то стало не так. И всё же я верил, что немцев наша команда пройдёт.

Вольф-Рюдигер Нетц забил на 16-й минуте. Не разобрались защитники в собственной штрафной, а Ринат Дасаев на них слишком понадеялся. Нетц бил без помех, поэтому оставалось только попасть. Но впереди было 84 минуты. Вагон времени. Но этот вагон остался неразгруженным. Не шла игра (причём на протяжении всего турнира) у Валерия Газзаева, был прикрыт Сергей Андреев, много потерь совершал Владимир Бессонов. Мяч летел либо мимо, либо в руки двухметрового Бодо Рудваляйта (как я его ненавидел в этот вечер). Уже в конце Вагиз Хидиятуллин бил головой из верной позиции, мог исправить свою оплошность. Но мяч прошёл выше. Наши проиграли.