«МЮ и „Реал“ не были созданы за один день». Детище Бекхэма неудачно стартует в МЛС

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вчера, 23:30

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации в МЛС .

США — страна наиболее пострадавшая и продолжающая страдать от пандемии коронавируса. Но американцы всё равно решили возобновить свой футбольный турнир. Причем МЛС перезапустилась раньше, чем НХЛ и НБА . Правда, в облегченном режиме. Традиционный формат отложен до лучших времён. Скорее всего, до следующего года.

Поэтому было решено запустить MLS is back ( МЛС возвращается), победитель которого получит путёвку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ . Турнир скоротечный. Начался 8 июля, а чемпион будет известен 11 августа — через месяц с небольшим. Все матчи должны пройти в пригороде Орландо (штат Флорида) в спорткомплексе ESPN Wide World of Sports Complex. Естественно, без зрителей. Тут же в скором времени начнут выяснять отношения клубы НБА . Места хватит всем. Но всё же футболистам нужно уложиться в короткий срок, чтобы не особо пересекаться с баскетболистами. Так себе формат. Но уж лучше такой, чем никакого.

Почему футболистов было решено вывести из карантина раньше, чем хоккеистов и баскетболистов? Всё упирается в деньги. Лига и так понесла огромные убытки. Компенсировать часть потерь должны были телетрансляции. Но в США соккер — не самый популярный вид спорта. С баскетболом и хоккеем тягаться тяжело. Поэтому было решено развести футбол с другими видами спорта. Хотя бы вывести большую часть турнира из тени НХЛ и НБА .

26 клубов Главной футбольной лиги (так расшифровывается МЛС ) были распределены на 6 групп — в четырёх по четыре команды и в двух по пять. Шестнадцать лучших - первые, вторые и четыре третьих команды в своих группах выходят в плей-офф, традиционный для североамериканских лиг. Но никаких серий. Все этапы состоят из одного матча, включая финал. Благодаря чему турнир получил приставку блиц.

Но два клуба всё же отсеялись ещё до рестарта. Это «Даллас» и один из новичков лиги, он же обладатель самого большого стадиона (вместимость 60 тысяч) «Нэшвилл». Причина всё та же — COVID-19. Случаи не подтвердились, но лучше перестраховаться. Поэтому число участников блиц-турнира сократилось до 24, что позволило сделать шесть равных по составу групп. Конечно «Нэшвиллу» обидно. Весь сезон для новичка уместился в два проигранных матча. Единственная радость — в одной из двух встреч команде из штата Теннеси удалось забить «Ниссан-Стэдиум» почти под завязку — 59 с лишним тысяч зрителей.

Зато второй новичок лиги — принадлежащий Дэвиду Бекхэму «Интер Майами» решился возобновить сезон. Американский «Интер» и «Нэшвилл» должны были встретиться в групповом турнире, но, как вы уже поняли, матч двух новичков не состоялся. Зато «цаплям» из Майами суждено было сыграть с хозяевами всего турнира «Орландо Сити», «Нью-Йорк Сити» и «Филадельфией Юнион». До пандемии «Интер» успел сыграть две встречи, и в обеих клуб Бекхэма потерпел поражения.

Надо сказать, что «Интер» достойно выглядел во всех трёх встречах. «Цапли» были близки к ничьей с «Орландо», пропустив на седьмой добавленной минуте, — 1:2. «Филадельфии» клуб из Майами проиграл в равной борьбе — тоже 1:2. Выиграй «Интер» у «Нью-Йорк Сити», дебютанты могли бы рассчитывать на третье место. А там уже куда кривая выведет. Но встречу со счётом 1:0 выиграл клуб из Нью-Йорка, который стал третьим. Более того, нью-йоркские «голуби» оказались в числе 16 клубов, продолжающих борьбу. А для «Интера» первый сезон уже завершился. Все пять матчей проиграны. Первых очков придётся ждать уже в новом чемпионате. Главное, чтобы он был полноценным, а не урезанным. Дэвид так прокомментировал первые результаты команды:

Иногда дорога длинная и необходимо сделать передышку. «Манчестер Юнайтед», «Реал», Ла Лига и Премьер-Лига не были созданы за один день. Команды, игроки и клубы нуждаются во времени, чтобы добиваться результатов, но, когда у них это получается, все трудные времена кажутся далекими. Важно задуматься о том, чего мы смогли добиться за все это время. Я горжусь своей командой, нашим клубом и замечательными фанатами. Терпение — это добродетель.

Помимо «Нью-Йорка» в 1/8 финала прошли «Орландо» и «Филадельфия». Погас уже на первом этапе «Чикаго Файер», замкнувший таблицу в группе В. Три первых места заняли «Сан-Хосе Эрткуэйкс», «Сиэтл Саундерс» и «Ванкувер Уайткэпс». С трудом запрыгнул на подножку уходящего поезда «Монреаль Импакт». Проиграв две первых встречи, команда Тьерри Анри одолела в третьем туре «Ди Си Юнайтед», отправив вашингтонских футболистов на дно группы С. Победителем группы стал другой канадский клуб, опередивший благодаря большему количеству забитых мячей «Нью-Ингленд Революшн».

В группе D четвёртым лишним оказался «Колорадо Рэпидз». Дальше идут «Канзас-Сити Спортинг», «Миннесота Юнайтед» и «Реал Солт-Лейк». Из группы Е вышли только две команды — «Коламбус Крю» и «Цинциннати». «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Атланта Юнайтед» могут отдыхать, а потом начинать подготовку к новому сезону. «Атланте» ещё нужно искать нового тренера. В клубе болезненно восприняли неудачу и указали на дверь Франку Де Буру. Голландский тренер после ухода из «Аякса» провалился в «Интере», потом в «Кристал Пэлас». Уехал в Америку, и снова подружился с удачей — с ходу выиграл Открытый Кубок (фактически Кубок США ) 2019 года, вышел в полуфинал чемпионата МЛС . Но стоило Де Буру провалить нынешний эрзац-сезон, как последовала реакция руководства. Франк возвращается в Европу, на ярмарку вакансий.

«Лос-Анджелес Гэлакси», лишившийся Златана Ибрагимовича, остался четвёртым в квартете F. Не вышло из группы и «Хьюстон Динамо». Борьбу продолжают «Портленд Тимберс» и просто «Лос-Анджелес», даром что калифорнийцы играли без своего лидера Карлоса Велы. Мексиканец решил поберечь себя.

Уже сыграны несколько матчей 1/8 финала. «Орландо Сити» обыграл «Монреаль Импакт» 1:0. Теперь Тьерри Анри рискует отправиться домой вслед за Франком Де Буром. «Филадельфия» тоже прошла в четвертьфинал, обыграв за счёт одного мяча «Нью-Ингленд Революшн». «Торонто» проиграл со счетом 1:3 «голубям» из «Нью-Йорка». Сошёл с дистанции и третий канадский клуб. «Ванкувер» в серии пенальти уступил «Канзас-Сити». В ночь с 27 на 28 июля сыграют «Сан-Хосе» — «Реал Солт Лэйк», «Сиэтл» — «Лос-Анджелес», «Коламбус» — «Миннесота» и «Портленд» — «Цинциннати». Соискателей титула останется восемь.